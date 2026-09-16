/PNS बाबर से PNS हुनैन तक: पाकिस्तान नौसेना की खतरनाक समुद्री घटनाओं का पैटर्न

15 सितंबर 2026 की शाम अरब सागर में एक पाकिस्तानी नौसेना के गश्ती जहाज और भारतीय युद्धपोत की टक्कर हो गई. यह घटना अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में ओमान की खाड़ी से करीब 120 नॉटिकल मील यानी लगभग 220 किलोमीटर दूर हुई. अगले दिन भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने नई दिल्ली में पाकिस्तान के प्रभारी राजनयिक को तलब किया और पाकिस्तानी नौसैनिक के जरिए समुद्र में किए गए इस बर्ताव को 'अस्वीकार्य और गैर-पेशेवर' बताते हुए सख्त विरोध दर्ज कराया.
इस घटना को सामान्य रूप से होने वाली किसी छोटी समुद्री टक्कर से अलग करने वाली बात यह है कि टक्कर से पहले क्या हुआ. भारतीय सूत्रों के हवाले से आई रिपोर्टों के मुताबिक, पाकिस्तानी जहाज को कई बार चेतावनी दी गई, लेकिन इसके बावजूद वह भारतीय युद्धपोत के करीब आता रहा. रिपोर्टों के मुताबिक, पाकिस्तानी जहाज ने भारतीय युद्धपोत का पीछा किया, VHF चैनल 16 पर उसे कई बार चेतावनी दी गई और इसके बाद उसने अपनी गति बढ़ाकर भारतीय जहाज के आगे से निकलने की कोशिश की.
भारतीय अधिकारियों के मुताबिक, पाकिस्तानी जहाज की पहचान PNS Hunain (F-273) के रूप में हुई है. यह Yarmook-class का गश्ती जहाज है, जिसे रोमानिया में बनाया है. इसे 26 जुलाई 2024 को पाकिस्तान नौसेना में शामिल किया गया था. भारतीय युद्धपोत की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है. बताया गया है कि वह अरब सागर में नियमित निगरानी मिशन पर था. भारतीय सूत्रों के अनुसार, PNS हुनैन भारतीय युद्धपोत का पीछा कर रहा था. भारतीय जहाज ने VHF चैनल 16 पर कई बार चेतावनी दी. चैनल 16 समुद्र में अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन और संपर्क के लिए इस्तेमाल होने वाला रेडियो चैनल है.
इसके बाद पाकिस्तानी जहाज ने अपनी रफ्तार बढ़ाई और भारतीय युद्धपोत के आगे से गुजरने लगा. इस दौरान दोनों जहाज आपस में टकरा गए. रिपोर्टों के मुताबिक, भारतीय युद्धपोत को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और वह काम करता रहा. वहीं PNS हुनैन को नुकसान पहुंचा और वह अपने होम पोर्ट की ओर चला गया.
भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तानी नौसैनिक जहाज का व्यवहार अप्रैल 1991 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य अभ्यास, युद्धाभ्यास और सैनिकों की आवाजाही की पूर्व सूचना से जुड़े समझौते के अनुच्छेद 10 का सीधा उल्लंघन है. इस समझौते के अनुच्छेद 10 के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान के नौसैनिक जहाजों और पनडुब्बियों को एक-दूसरे से तीन नॉटिकल मील से ज्यादा करीब नहीं आना चाहिए, ताकि किसी दुर्घटना से बचा जा सके.
इस घटना की तुलना जून 2011 की एक घटना से की जा रही है. उस समय तत्कालीन रक्षा मंत्री एके एंटनी ने संसद में बताया था कि INS गोदावरी समुद्री डकैती विरोधी गश्त पर था. इस दौरान वह MV Suez नाम के एक व्यापारिक जहाज के पास गया था. इस जहाज को पहले समुद्री लुटेरों ने हाईजैक कर लिया था. INS गोदावरी का मकसद उससे संपर्क करना और उसके चालक दल की सुरक्षा के बारे में जानकारी लेना था.
एके एंटनी के मुताबिक, PNS बाबर ने पीछे से तेज रफ्तार से INS गोदावरी की तरफ आकर उसे करीब से पार करने की कोशिश की. इस दौरान उसने समुद्री सुरक्षा से जुड़े नियमों का गंभीर उल्लंघन किया और दोनों जहाजों के बीच संपर्क हो गया. इससे भारतीय युद्धपोत के हेलीकॉप्टर डेक की सुरक्षा के लिए लगी बाहरी जाली को मामूली नुकसान पहुंचा.
18 जून 2011 को सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया था कि भारत का विरोध समुद्र में टक्कर रोकने से जुड़े अंतरराष्ट्रीय नियमों और 1991 के भारत-पाकिस्तान समझौते के अनुच्छेद 10 के उल्लंघन को लेकर था. 17 जून को पाकिस्तान हाई कमीशन के नौसेना सलाहकार को भी तलब किया गया था और भारत की गंभीर चिंता से उन्हें अवगत कराया गया था.
बाद में PNS बाबर पर मौजूद किसी व्यक्ति के जरिए बनाए गए वीडियो के सामने आने की भी खबर आई थी. इसमें दोनों जहाजों को एक-दूसरे के संपर्क में आते हुए दिखाया गया था. उस समय की रिपोर्टों में यह भी कहा गया था कि पाकिस्तानी जहाज से भारत विरोधी नारे सुनाई दे रहे थे.
सिर्फ 15 साल में हुई दो घटनाओं की बुनियाद पर इसे एक पैटर्न कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात पर ध्यान जाता है. दोनों घटनाओं में पाकिस्तानी युद्धपोत भारतीय युद्धपोत के करीब आया और अंत में दोनों के बीच संपर्क हुआ. 2011 में PNS बाबर पीछे से भारतीय जहाज के करीब आया था, जबकि 2026 की घटना में भारतीय सूत्रों के अनुसार PNS Hunain ने भारतीय युद्धपोत के आगे से गुजरने की कोशिश की.
समुद्र में जहाजों के चालक दल को ऐसी हालात से निपटने के लिए खास ट्रेनिंग दी जाती है. किसी दूसरे जहाज को पीछे से ओवरटेक करना या उसके सामने से क्रॉस करना समुद्री यातायात के नियमों के तहत नियंत्रित गतिविधियां हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि इन हालात में टक्कर से बचने की जिम्मेदारी और सावधानियां स्पष्ट रूप से तय होती हैं.
अगर कोई जहाज गलत तरीके से दूसरे जहाज के करीब पहुंचता है तो यह उसके चालक दल की क्षमता पर सवाल खड़ा कर सकता है. वहीं, अगर भारतीय सूत्रों के मुताबिक PNS हुनैन ने चैनल 16 पर बार-बार चेतावनी मिलने के बाद भी अपनी गति बढ़ाई, तो इससे यह सवाल भी उठता है कि ऐसा क्यों किया गया. इसलिए सितंबर 2026 की यह घटना सिर्फ 2011 की Babur-Godavari घटना की दोहराव जैसी नहीं है. दोनों घटनाओं में जहाज, चालक दल और जहाजों की कैटेगरी अलग-अलग है.
फिर भी दोनों घटनाओं में एक समान बात दिखाई देती है: एक पाकिस्तानी नौसैनिक जहाज तेज रफ्तार से भारतीय युद्धपोत के करीब आया, दोनों जहाजों के बीच संपर्क हुआ और इसके बाद समुद्री सुरक्षा को लेकर भारत ने पाकिस्तान के सामने राजनयिक विरोध दर्ज कराया. हालांकि, इन घटनाओं की बुनियाद पर यह साबित नहीं होता कि यह पाकिस्तान की कोई जानबूझकर बनाई गई नीति है, लेकिन यह सवाल जरूर उठता है कि समस्या सिर्फ किसी एक जहाज के चालक दल की समुद्री संचालन संबंधी गलती है या फिर भारतीय युद्धपोतों के आसपास पाकिस्तान नौसेना की इकाइयों के संचालन के तरीके में कोई गहरी समस्या है.