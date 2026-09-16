/PNS बाबर से PNS हुनैन तक: पाकिस्तान नौसेना की खतरनाक समुद्री घटनाओं का पैटर्न

फिर भी दोनों घटनाओं में एक समान बात दिखाई देती है: एक पाकिस्तानी नौसैनिक जहाज तेज रफ्तार से भारतीय युद्धपोत के करीब आया, दोनों जहाजों के बीच संपर्क हुआ और इसके बाद समुद्री सुरक्षा को लेकर भारत ने पाकिस्तान के सामने राजनयिक विरोध दर्ज कराया. हालांकि, इन घटनाओं की बुनियाद पर यह साबित नहीं होता कि यह पाकिस्तान की कोई जानबूझकर बनाई गई नीति है, लेकिन यह सवाल जरूर उठता है कि समस्या सिर्फ किसी एक जहाज के चालक दल की समुद्री संचालन संबंधी गलती है या फिर भारतीय युद्धपोतों के आसपास पाकिस्तान नौसेना की इकाइयों के संचालन के तरीके में कोई गहरी समस्या है.