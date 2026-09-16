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PNS बाबर से PNS हुनैन तक: पाकिस्तान नौसेना की खतरनाक समुद्री घटनाओं का पैटर्न

अरब सागर में PNS हुनैन की भारतीय युद्धपोत से टक्कर ने 2011 की PNS बाबर-INS गोदावरी घटना की याद दिला दी. दोनों मामलों में पाकिस्तानी नौसैनिक जहाजों के करीब आने और समुद्री सुरक्षा नियमों के उल्लंघन को लेकर भारत ने पाकिस्तान के सामने विरोध दर्ज कराया.

Written ByAnuvesh Rath
Published: Sep 16, 2026, 10:45 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 10:45 PM IST
PNS बाबर से PNS हुनैन तक: पाकिस्तान नौसेना की खतरनाक समुद्री घटनाओं का पैटर्न

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Anuvesh Rath

Anuvesh Rath

अनुवेश रथ एक वरिष्ठ भारतीय टेलीविजन पत्रकार हैं, उन्हें ब्रेकिंग न्यूज़, राष्ट्रीय सुरक्षा और नीतिगत रिपोर्टिंग का 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वो  Zee Business में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट के पद पर कार्यरत हैं.

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