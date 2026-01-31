गोल्डन सिटी और महंगे सोने का मायालोक, दुनिया की इकॉनमी पर कैसे असर डालता है Gold?

How Does Gold affect World Economy: सोने की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर है. मिडिल क्लास के लिए सोना खरीदना नामुमकिन हो चुका है. अब सवाल है कि जिस सोना को शुभ माना जाता है, वो आने वाले शादी के सीजन में कहां से आएगा. 2025 से उछाल पर चल रहे गोल्ड ने 2026 के पहले महीने में ऐसी चमक दिखाई कि दुनियाभर के खरीदारों की आंखें चौंधिया गई. दुबई, अपने अलग कलेवर के लिए मशहूर है. ये शहर दुनिया के सुपररिच और मोस्ट इन्प्लूएंशियल हस्तियों का ड्रीम डेस्टिनेशन है. दुबई की एक गली का नाम है गोल्ड स्ट्रीट. यहां है सोने की सड़क, सोने की कारें, गोल्ड प्लेट से बने रोड साइड डेकोरेटिव्स और दोनों किनारों पर बने सुनहरे मॉल्स और रिहायशी इमारतें. दुबई की गोल्ड स्ट्रीट की परिकल्पना उस गोल्डेन डिस्ट्रिक का वो छोटा सा हिस्सा है, जो साकार होते ही दुनिया का आठवां अजूबा बन जाएगा.

'द होम ऑफ गोल्ड'

दुबई ने अपनी प्रस्तावित गोल्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए जो स्लोगन तैयार किया है- 'द होम ऑफ गोल्ड' यानी सोने का घर. इसके साथ ये भी कहा गया है कि आइए, सोने की कल्पना हम आज के दौर के हिसाब से करें. ऐसी कल्पना जहां सोने की विरासत का मिलाप मॉडर्न लग्जरी से हो.

धरती पर अपने वजूद की गोल्डेन हिस्ट्री में कैसे नए-नए चैप्टर जोड़ रहा है सोना, इसकी भविष्यवाणी सदियों पहले कुछ महान हस्तियों ने कर दी थी. जॉर्ज हर्बर्ट ने लिखा था- 'सोना दुनिया की ऐसी भाषा है, जिसे सभी देश समझते हैं'. आज सोना हर शक्तिशाली राष्ट्र के लिए होड़ का कारण क्यों बना है. क्यों सोना पूरी दुनिया के सारे द्रव्यों को पछाड़ते हुए अपनी लोकप्रियता का परचम बिक्री के नए रिकार्ड पर बुलंद कर रहा है.

iGold इंडेक्स पर सोने की चमक जितनी बढ़ रही है, इस तक लोगों की पहुंच सीमित हो रही है. जैसे दुबई का ये बिजनेस स्ट्रीट. इसे गोल्ड स्ट्रीट का नाम दिया गया है, लेकिन इस गोल्डन गली तक पहुंच या तो कारोबारियों की होगी, या फिर बड़ी आमद वाले सुपर रिच की. दुबई का अपना बिजनेस मॉडल शुरू से ही एक रहा है- दुनिया के सबसे महंगे ब्रांड्स, सबसे महंगे लग्जरी प्रोडक्टस. इसके बहाने दुनिया भर के सुपररिच को आकर्षित करने के तमाम प्रोजेक्ट. गोल्ड डिस्ट्रिक्ट का खाका दुबई के इसी बिजनेस मॉडल का हिस्सा है.

दुबई की गोल्ड सिटी

दुबई डेवेलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों के मुताबिक, इस सिटी के बनने के बाद दुबई की शान में चार चांद लग जाएंगे. शहर की प्लानिंग ही कुछ ऐसे है कि यह गोल्ड सिटी दुबई के डेरा इलाके में प्रस्तावित है. पूरी सिटी में 1000 से ज्यादा गोल्ड के रिटेल शॉप्स होंगे. यहां एक छत के नीचे रिटेल, बुलियन, होलसेल और निवेश की सुविधा होगी. दुबई के गोल्ड सूक में पहले से ही 40 टन सोने का सालाना कारोबार होता है. गोल्ड डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद यहां का गोल्ड बिजनेस कई गुना बढ़ेगा. कारोबारियों और सैलानियों के आकर्षण के लिए यहां गोल्ड रोड बनाने की तैयारी है.

दुबई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड टूरिज्म ने जो प्रस्तावित गोल्ड सिटी का जो वीडियो जारी किया गया है, उसमें सोने के रिटेल और होलसेल आउटलेट्स का खाका दिखाया गया है. जिसके वीडियो के साथ दावा किया गया है, कि सोना दुबई की सांस्कृतिक और व्यावसायिक बनावट में गहराई से बुना हुआ है और ये हमारी विरासत, समृद्धि का प्रतीक है.

20 सदी से लेकर 21वीं सदी में अब तक सोना हमेशा से सुर्खियों में रहा है. सोने के जरिए ही दुनिया के तमाम शाही परिवारों और कारोबारी घरानों ने अपनी समृद्धि की चमक दिखाई. हालांकि सोना, विरासत में दिखावे का प्रतीक नहीं बल्कि दुर्लभ धातु है. धरती पर इसकी मात्रा सीमित है.

सोने की कीमतों में आग क्यों लगी है?

आर्थिक तौर पर सोने की डिमांड और सप्लाई का हिसाब देखें, तो ऐसा क्यों है, कि सोने की मांग बढ़ने पर इसकी आपूर्ति नहीं बढ़ाई जा सकती? ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया भर की खदानों से अबतक कुल 2.44 लाख मीट्रिक टन सोना निकल चुका है. दावा है कि अब खदानों में 60 हजार मीट्रिक टन सोना ही बचा है. यानी धरती पर सोने का भंडार सीमित है. सोने का भाव आजकल सातवें आसमान पर है. ग्लोबल मार्केट में सोने की कीमतों में आग लगी हुई है, इसकी वजह क्या है.

पांच साल में आउट ऑफ रीच

2021 में सोना लगभग 48,720 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा था. 2022 में सोने की कीमत करीब 52,670 प्रति 10 ग्राम थी. लेकिन 2025 में सोना लाख रुपये के आंकड़े को पार कर गया. इस साल यानी 2026 में रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए करीब ₹1.80 लाख प्रति10 ग्राम के तक पहुंचा. भारत जैसे देशों के लिए सोना सिर्फ समृद्धि ही नहीं बल्कि परंपरा का हिस्सा है. सोना को शुभ माना गया है. शादी-विवाह में सोने का आदान-प्रदान इसके शुभ होने का प्रतीक है. लेकिन इन दिनों सोने की रॉकेट कीमत ने उन परिवारों का बजट बिगाड़ दिया है. जिनके घरों में शादियां हैं.

एक साल में सोने के दामों में सौ फीसदी की बढ़ोतरी क्यों हुई. जब इस जवाब तलाशने ज़ी न्यूज की टीम निकली तो चौंकाने वाले नतीजे सामने आए. खुलासा हुआ कि भारत समेत दुनिया भर में सोना निवेशकों की पहली पसंद बना है. दुनिया के बड़े देश और बैंक सोने को रिजर्व के तौर पर इकट्ठा कर रहे हैं. कमजोर होते भारतीय रुपये से सोने की कीमत में उछाल आया है. सोने की कीमतें बढ़ने पर व्यापारियों ने भी ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए सोना जमा करना शुरू किया है. डिमांड के मुताबिक सोने का खनन और सप्लाई भी बढ़ते दाम की बड़ वजह बना है.

खबर है ब्लैक मनी के गढ़ स्विटजरलैंड के न्यूक्लियर बंकरों में सोने का स्टॉक जमा किया जा रहा है. देश-दुनिया का अमीर तबका स्विटजरलैंड की तरफ सोना मोड़ रहा है. वहीं ये भी पता चला कि सोने की ताबड़तोड़ बढ़ती कीमतों के लिए सरकारी की नीतियां और आयात शुल्क भी जिम्मेदार हैं.

देश में सोने चांदी की कीमतों को लिमिट करने का कोई साधन नहीं है. वायदा बाजार यानी MCX पर सर्किट के जरिए कम वक्त के लिए कीमतों को लिमिट किया जा सकता है. लेकिन बाजार में कीमतों को कंट्रोल करने का कोई तरीका आज भी नहीं है. देश का घरेलू बाजार सोने-चांदी की कीमतों के लिए विदेशी बाजार पर निर्भर है. भारत जरुरत का लगभग 99 फीसदी गोल्ड इंपोर्ट करता है.

सोने-चांदी के दाम आसमान पर हैं और कारोबार मंदा है. लोग पुराने गहनों को नए डिजाइन में ढलवा रहे हैं. नए गहनों के खरीदारों की आमद कम हुई है. आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर साल 80 लाख से एक करोड़ शादियां होती हैं और देश का हर परिवार औसतन शादी पर लगभग 12 लाख रुपये खर्च करता है. ज्वेलरी इंडस्ट्री का आधे से ज्यादा रेवेन्यू दुल्हन की ज्वेलरी की बिक्री से आता है और औसतन हर परिवार शादी के लिए 30 से 50 ग्राम तक सोना खरीदता है.

ये विडंबना है कि एक तरफ दुबई जैसे शहर में सोना की गली बन रही है. ये दुबई में सोना की चमक-दमक भरी दुनिया है. लेकिन सोना को कुछ लोगों और सरकारों ने आम आदमी की पहुंच से दूर कर दिया है.

सोने को खजानों में सुरक्षित करने की होड़ 19वीं सदी में शुरु हुई. 20वीं सदी के दो विश्वयुद्धों के बाद वैश्विक अर्थव्यस्था चरमराई तो गोल्ड रिजर्व ने तय किया कि किस देश की करेंसी कितनी ताकतवर है. आज डॉलर सबसे मजबूत है तो इसकी वजह अमेरिका के पास मौजूद सबसे बड़ा सोने का भंडार है.