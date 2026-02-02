गांव और किसानों के लिए खुशखबरी, वीबी-जी राम जी से लेकर PM-KISAN तक; इन 7 योजनाओं के लिए मोदी सरकार ने खोला खजाना

Union Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा रविवार 1 फरवरी को देश का केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया गया. उन्होंने मोदी सरकार की ओर से अपना रिकॉर्ड लगातार 9वां बजट पेश किया. इस बार का बजट कुल 53 लाख 47 हजार 315 करोड़ रुपये का है, जो पिछली बार के बजट से काफी अधिक है. पिछली बार यानी वित्त वर्ष 2025-26 का बजट 50 लाख 65 हजार 345 करोड़ रुपये का था. बजट 2026-27 में देश के करीब हर सेक्टर का ध्यान रखा गया है. वहीं, इसमें ग्रामीण क्षेत्रों और किसानों समेत आम जनता के लिए खास ऐलान किए गए हैं. मोदी सरकार के इस बजट में विकसित भारत-जी राम जी योजना (VB-G RAM G) से लेकर पीएम किसान सम्मान निधि योजना तक, बड़ी मात्रा में राशि का आवंटन किया गया है. हम यहां 7 ऐसी योजनाओं के नाम बता रहे हैं जिन्हें इस बार के बजट में मोटी रकम आवंटित करने का ऐलान हुआ है. आइए इसके बारे में जानते हैं.

वीबी-जी राम जी के लिए 95.69 हजार करोड़ रुपये

मोदी सरकार ने नई योजना यानि वीबी-जी राम जी (विकसित भारत-जी राम जी योजना) को प्रभावी बनाने के साथ ही इसके लिए मोटी रकम का आवंटन करने का ऐलान किया है. जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में VB-G RAM G योजना के लिए कुल 95 हजार 692 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. मालूम हो कि VB-G RAM G योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) की जगह पर आई है. इस नाम और बदलाव का विपक्ष ने विरोध भी किया था. खैर, मनरेगा की जगह लागू हो रही इस योजना के लिए मोदी सरकार ने पिछले बजट से 11.27 फीसदी अधिक बजट का ऐलान किया है. VB-G RAM G योजना के लिए 95,692.31 करोड़ रुपये के आवंटन का ऐलान किया गया है, जबकि पिछली बार मनरेगा के लिए 86 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था. वहीं, पुरानी योजना यानी मनरेगा के लिए 30 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

ग्रामीण पेयजल के लिए 67,670 करोड़

वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026-27 में ग्रामीण पेयजल मिशन के लिए बड़ी राशि का ऐलान किया गया है. सरकार ने इस योजना के लिए कुल 67 हजार 670 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. इसमें पिछली बार से अधिक राशि बढ़ा दी गई है. जल जीवन मिशन-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के लिए बजट में आवंटन राशि को 17 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 67,670 करोड़ रुपये कर दिया गया है.

पीएम किसान के लिए 63500 करोड़ रुपये

रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में देश के किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए और खुशखबरी दी. इस बीच उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि के लिए आने वाले दिनों को लेकर राशि का भी आवंटन का ऐलान किया. बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए कुल 63,500 करोड़ रुपये का आवंटन का ऐलान किया है. हालांकि, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है. पिछली बार भी इस योजना के लिए इतना ही आवंटन किया गया था.

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रास्ते अच्छे और सुरक्षित हों. लोगों को दिन या रात में कभी भी आने-जाने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांवों की सड़कों को बनाया जाता है और उन्हें सही भी किया जाता है. ग्रामीण क्षेत्रों को इस योजना से काफी लाभ होता है. इस बीच प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए मोदी सरकार के बजट में 19,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. हालांकि, यह राशि पिछले वित्त वर्ष के बजट में आवंटित किए गए पैसों के बराबर ही है.

गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए सबसे अधिक पैसा

मोदी सरकार ने इस बार के बजट में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए सबसे अधिक राशि का ऐलान किया गया है. इस अधिकतम राशि की तुलना इन सात योजनाओं से की गई हैं, जो इस खबर में आपके सामने हैं. जी हां, वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा पेश किए गए इस बजट में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए सबसे अधिक 2 लाख 27 हजार 429 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए राशि

इस बार के बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के लिए 54 हजार 916 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. पिछली बार के बजट में इस योजना के लिए 54 हजार 832 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था.

ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के लिए इतने रुपये

वहीं, ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 19,200 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. जी हां, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए आवंटित इस राशि में पिछली बार के मुकाबले बढ़ोतरी की गई है. पिछले साल यह राशि 19,005 करोड़ रुपये थी.