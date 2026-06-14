Nitin Gadkari Latest Update on Ethanol Fuel: पहले रूस-यूक्रेन जंग और अब इजरायल-ईरान युद्ध ने दुनिया को यह बात स्पष्ट रूप से समझा दी है कि अब पेट्रोल-डीजल पर अपनी निर्भरता घटाने का वक्त आ चुका है. भारत भी इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अब 100 प्रतिशत इथेनॉल ईंधन को कानूनी मान्यता देने की मंजूरी दे दी है. इससे ईंधन आयात पर भारत की निर्भरता घटेगी और देश की अर्थव्यवस्था बाहरी झटकों से सुरक्षित रहेगी. विभाग के कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को इस बारे में घोषणा की.