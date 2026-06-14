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'सरकार ने 100% इथेनॉल को दी मंजूरी', गडकरी का एलान, 22 लाख करोड़ रुपये बचाने से जुड़ी है रणनीति? जानिए क्यों लिया डिसीजन

Nitin Gadkari on Ethanol Fuel: सरकार ने देश में 100% इथेनॉल पेट्रोल की बिक्री को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस फैसले का एलान किया. सरकार के इस डिसीजन के पीछे 22 लाख करोड़ रुपये का मामला जुड़ा है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 14, 2026, 04:25 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 04:29 AM IST
'सरकार ने 100% इथेनॉल को दी मंजूरी', गडकरी का एलान, 22 लाख करोड़ रुपये बचाने से जुड़ी है रणनीति? जानिए क्यों लिया डिसीजन

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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