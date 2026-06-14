Nitin Gadkari Latest Update on Ethanol Fuel: पहले रूस-यूक्रेन जंग और अब इजरायल-ईरान युद्ध ने दुनिया को यह बात स्पष्ट रूप से समझा दी है कि अब पेट्रोल-डीजल पर अपनी निर्भरता घटाने का वक्त आ चुका है. भारत भी इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अब 100 प्रतिशत इथेनॉल ईंधन को कानूनी मान्यता देने की मंजूरी दे दी है. इससे ईंधन आयात पर भारत की निर्भरता घटेगी और देश की अर्थव्यवस्था बाहरी झटकों से सुरक्षित रहेगी. विभाग के कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को इस बारे में घोषणा की.
मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में गडकरी ने कहा कि उन्होंने 100% इथेनॉल ईंधन के उपयोग को औपचारिक रूप देने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है. इस बारे में अब जल्द ही नियम बनाए जाएंगे, जिसे बाद में पब्लिक के लिए जारी कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह फैसला तेल आयात पर देश के भारी-भरकम खर्च को कम करने में काफी मदद करेगा.
गडकरी ने कहा, ‘देश का आयात 22 लाख करोड़ रुपये का है. यानी कि देश से इतनी बड़ी हर साल पेट्रोलियम खरीदने के लिए हमें खर्च करनी पड़ती है. अब हमने इस आयात को कम करने का संकल्प लिया है.धीरे-धीरे गैस भी देश में ही उत्पादित होगी. पेट्रोल और डीजल का विकल्प भी तैयार हो जाएगा.’
मंत्री ने कहा कि अब ऑटोमोबाइल सेक्टर भी तेजी से बदलते माहौल के हिसाब से अपने आपको ढाल रहा है. हाल में मारुति सुजुकी वैगनआर ने 100% इथेनॉल पर चलने वाले वाहन को लॉन्च किया. इसके अलावा बाइक बनाने वाली कंपनियां भी इस बारे में पहल कर रही हैं. इस तरह की कुल 5 मोटरसाइकल अब तक लॉन्च हो चुकी हैं. जिनमें से 3 हीरो मोटोकॉर्प की हैं और 2 हीरो की हैं.
उन्होंने बताया कि अगले दो महीनों में टोयोटा, सुजुकी और हुंडई जैसी कंपनियां भी 100% इथेनॉल पर चलने वाली गाड़ियां लॉन्च करेंगी. गडकरी ने कहा कि जब उन्होंने इथेनॉल आधारित ईंधन को बढ़ावा देने का विचार पेश किया तो कई लोगों ने मजाक उड़ाया तो कुछ लोगों ने गलत सूचना फैलाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की.
केंद्रीय मंत्री ने एक पुराना किस्सा सुनाया, 'एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया और कहा कि उसकी जीप खराब हो गई. जब वह मैकेनिक के पास ले गया तो मैकेनिक ने कहा कि कार इथेनॉल डालने से खराब हुई है. मैंने उससे पूछा कि उसकी कार पेट्रोल पर चलती है या डीजल पर. उसने कहा डीजल पर. मैंने उससे कहा कि हम डीजल में इथेनॉल डालते ही नहीं हैं, फिर यह कैसे खराब हो गई? इस तरह इथेनॉल के खिलाफ गलत सूचना फैलाने के कई प्रयास किए गए.'