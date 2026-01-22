आपके कमरे से होगा धरती का दीदार! यह कंपनी बनाएगी चांद पर होटल, कितना होगा किराया

Hotel on the Moon News: चांद से संबंधित आपने कई गाने, फिल्में और कहावतें सुनी होगी. लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि चांद पर भी होटल बन सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि चांद पर एक होटल होता और आप अपनों के साथ जाकर वहां पर छुट्टियां मनाते और चांद की सैर करते. अगर आपने ऐसा कभी सोचा भी है तो यह एक सपने की तरह है लेकिन जल्द ही अब यह सपना हकीकत में बदल सकता है. जी हां, दुनिया में लोग कुछ अच्छी और प्रकृति से जुड़ी हुई चीजों, जगहों के बीच जाकर अपनी छुट्टियां मनाना चाहते हैं.

वे जिंदगी की भागदौड़ से कुछ समय निकालकर अपनों के साथ कहीं सुकून का पल बिताना चाहते हैं. इन सभी चीजों के लिए धरती पर तो कई ऐसी जगहें हैं, जहां लोग जाते रहते हैं. लेकिन लोगों के लिए अब एक और नया ठिकाना बनने जा रहा है और यह ठिकाना धरती पर नहीं बल्कि धरती से कई हजार किलोमीटर दूर चांद पर होगा. जी हां, चांद पर होटल खुलने जा रहा है, जहां पर आने वाले समय में लोग जाकर अपनी जिंदगी के कुछ पल को शानदार तरीके से जी सकेंगे और चांद की सैर कर सकेंगे. वे वहां से आइए इसके बारे में जरूरी जानकारी को जानते हैं.

चांद पर होटल बनाने का ऐलान

विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिका के कैलिफोर्निया की एक स्टॉर्टअप कंपनी GRU Space ने चांद पर होटल बनाने का ऐलान किया है. यह संभवत: दुनिया का पहला ऐसा होटल होगा, जो चांद पर बनेगा. बताया जा रहा है कि इस होटल को लेकर कई सारी चीजें बहुत ही तेजी के साथ की जा रही हैं. उम्मीद है कि यह होटल साल 2032 तक चांद पर बनकर सिर्फ तैयार ही नहीं हो जाएगा बल्कि यह अपने मेहमानों का स्वागत भी करने लगेगा. मतलब कि अगर इस प्रोजेक्ट में सबकुछ तय समय और प्लान के साथ हुआ तो साल 2032 में GRU Space चांद पर अपना पहला होटल बनाने में सफल हो जाएगा. इसके साथ ही यह 2032 से ही गेस्ट्स के लिए खुल जाएगा. रिपोर्ट के अनुसार, इस होटल का डिजाइन सैन फ्रांसिस्को के पैलेस ऑफ फाइन आर्ट्स से प्रेरित होकर बो-आर्ट्स शैली में करने की बात सामने आई है.

Add Zee News as a Preferred Source

होटल बुकिंग के लिए आवेदन शुरू

मिली जानकारी के अनुसार, वैसे तो इस होटल को साल 2032 तक बनकर तैयार हो जाने की संभावना है, लेकिन इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया अभी से शुरू हो जाने की बात कही जा रही है. यह आवेदन इस होटल में आने वाले मेहमानों के लिए है.

यह भी पढ़ें- आदत है नियम तोड़ने की तो हो जाइए सावधान; 90 दिन नहीं चला पाएंगे गाड़ी, जानिए क्या है सरकार का नया नियम?

सबसे पहले इन यात्रियों के लिए व्यवस्था

विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार,होटल बनने के साथ सबसे पहले इसके लिए सुविधा कमर्शियल अंतरिक्ष उड़ान के पहले से अनुभव रखने वाले यात्री को ही मिल सकेगी. मतलब कि वैसे लोग जो पहले से ही कमर्शियल स्पेसफ्लाइट का अनुभव रखते हों. इसके बाद धीरे-धीरे यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी. यह सुविधा फिर उन लोगों के लिए भी हो जाएगी जो 'यूनिवर्स में एक बार मिलने वाली छुट्टी' का आनंद लेना चाहते हैं. बताया जा रहा है कि शुरू में केवल चार मेहमान ही इस होटल में ठहर सकेंगे. इसके बाद जैसे-जैसे यहां की सुविधा आसान होती जाएगी. धरती से चांद तक जाने की प्रक्रिया और भी सुलभ होती जाएगी, उसी तरह इसमें मेहमानों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी.

ऐसे हो सकेगा चांद पर होटल का निर्माण

GRU Space का कहना है कि चांद पर होटल को बनाने के लिए धरती यानी कि पृथ्वी पर बने इन्फ्लेटेबल लिविंग मॉड्यूल और एक ऑटोमैटिक सिस्टम के संयोजन से किया जाएगा. यह चांद की मिट्टी को बाहरी भाग के लिए ईंट जैसे सामान में बदलेगा.

यह भी पढ़ें- न चिट्ठी, न फोन, महीनेभर पर तहखाने में कैद...बजट इतना गोपनीय क्यों होता है?

क्या कहते हैं GRU Space के फाउंडर?

GRU Space (Galactic Resource Utilisation) की स्थापना साल 2025 में स्कायलर चान ने की थी, जो करीब 22 वर्ष के हैं. यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किए हुए कंपनी के फाउंडर चान कहते हैं कि उनका मून होटल का प्रोजेक्ट स्टॉर्ट-अप एक्सेलेरेटर Y-Combinator का भी हिस्सा है. उन्होंने बताया कि उनके इस प्रोजेक्ट के लिए स्पेस-एक्स और ऑटोनॉमस डिफेंस सिस्टम विकसित करने वाली कंपनी Anduril से जुड़े निवेशकों का भी समर्थन मिला है. चान ने कहा, "मैं बचपन से ही अंतरिक्ष को लेकर जुनूनी रहा हूं. मेरा हमेशा से अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना था और आज अपने जीवन के सबसे बड़े काम पर काम कर पाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है."

कितने रुपये होगा किराया?

अब बात सबसे महत्वपूर्ण चीज यानी कि किराये की. विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चांद पर होटल में ठहरने और अपने कमरे से चांद की दुनिया का दीदार करने के लिए आपको अच्छी-खासी कीमत चुकानी होगी. GRU Space के अनुसार, शुरुआत में होटल की बुकिंग के लिए आपको 10 लाख डॉलर (करीब 9.16 करोड़ रुपये) जमा करने होंगे. इसके अलावा आपको 1000 डॉलर यानी कि करीब 91620 रुपये की नॉन रिफंडेबल आवेदन फीस देनी होगी, जो कि आपको वापस नहीं की जाएगी. हालांकि, फाइनल बुकिंग की कीमत अभी तय होने की बात सामने नहीं आई है. संभावना जताई जा रही है कि चांद पर होटल के एक कमरे की कुल लागत 1 करोड़ डॉलर यानी करीब 91.62 करोड़ रुपये या इससे अधिक हो सकती है. इसके अलावा आपको मेडिकट सर्टिफिकेट, जांच, फाइनेंशियल फिटनेस समेत अन्य जांचों के साथ दस्तावेज देने होंगे.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. धरती से चांद की दूरी कितनी है?

धरती से चांद की दूरी करीब 3,84,400 किलोमीटर है.

2. चांद पर कौन सी कंपनी होटल बनाने जा रही है?

चांद पर GRU Space होटल बनाने जा रही है.

3. GRU Space कंपनी कब बनी थी?

अमेरिका के कैलिफोर्निया की स्टॉर्टअप कंपनी GRU Space की स्थापनासाल 2025 में हुई थी.

4. चांद पर कब तक होटल बन जाने की संभावना है?

चांद पर साल 2032 तक होटल बन जाने की संभावना है.

5. चांद पर होटल की बुकिंग के लिए कितने रुपये देने होंगे?

शुरुआत में चांद पर होटल की बुकिंग के लिए आपको 10 लाख डॉलर (करीब 9.16 करोड़ रुपये) जमा करने होंगे.