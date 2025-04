हिटलर का वो नाजी निशान.. जिसे एलन मस्क ने स्वास्तिक बता दिया, अलग हैं दोनों के मायने

Swastika and Nazi Hakenkreuz: एलन मस्क फिर चर्चा में हैं.. इस बार का कारण भारत से जुड़ा हुआ है. हुआ यह कि उन्होंने एक बार फिर हाल ही में नाजी पार्टी के झंडे पर बने स्वास्तिक जैसे चिन्ह को स्वास्तिक कह दिया जिसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया. मस्क का ये बयान इसलिए चर्चा में है क्योंकि नाजी निशान और स्वास्तिक को एक समझने की उनकी गलती नई नहीं है. पहले भी वो इस पर कन्फ्यूजन दिखा चुके हैं. इस बार उनके बयान पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने तीखी प्रतिक्रिया दी और दोनों के बीच अंतर साफ किया. आइए यह समझ लेते हैं कि वो निशान कौन सा है जिसे मस्क स्वास्तिक बता रहे हैं.

असल में मस्क ने अपने ट्विटर हैंडल में एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि टेस्ला की कारों में अगर ऐसा निशान खरोंचा गया तो यह क्राइम है. उन्होंने स्वास्तिक को मेंशन किया. हालांकि यह निशान स्वास्तिक का नहीं था. बीजेपी नेता अमित मालवीय ने मस्क के बयान पर जवाब दिया. उन्होंने लिखा कि एलन मस्क को इतिहास पढ़ने की जरूरत है. यह नाजी निशान हकेनक्रॉय है स्वास्तिक नहीं. स्वास्तिक हिंदू संस्कृति का पवित्र प्रतीक है जो शांति और समृद्धि का संदेश देता है. इसे नाजी प्रतीक से जोड़ना गलत और अपमानजनक है.

दोनों निशानों में अंतर है.. काफी अंतर..

इतना ही नहीं मालवीय ने मस्क से अपनी जानकारी ठीक करने की सलाह दी और कहा कि ऐसी भूल सांस्कृतिक संवेदनशीलता को ठेस पहुंचाती है. दरअसल नाजी निशान और स्वास्तिक दो अलग-अलग चिन्ह हैं. नाजी पार्टी का प्रतीक हकेनक्रॉय (हुक्ड क्रॉस) कहलाता है जो 45 डिग्री पर घुमाया हुआ काला चिन्ह है और लाल-सफेद झंडे पर बना होता है. वहीं स्वास्तिक हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म का प्राचीन प्रतीक है जो सीधा और चार बिंदुओं वाला होता है. दोनों की बनावट में अंतर साफ दिखता है.

इतिहास और मायने भी अलग हैं..

हकेनक्रॉय को नाजी जर्मनी ने अपनाया था जबकि स्वास्तिक का इस्तेमाल भारत में हजारों सालों से शुभ कामों के लिए होता आया है. हकेनक्रॉय का इतिहास 1920 से शुरू होता है जब हिटलर ने इसे नाजी पार्टी के झंडे के लिए चुना. अपनी किताब 'मीन काम्फ' में उन्होंने इसे आर्य नस्ल की जीत का प्रतीक बताया. दूसरी ओर स्वास्तिक का जिक्र वेदों और पुराणों में मिलता है. ये प्रतीक प्राचीन भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है और यूरोप में भी इसकी मौजूदगी पुरातात्विक खोजों में पाई गई है. लेकिन नाजी जर्मनी ने इसे अपने ढंग से इस्तेमाल कर इसका अर्थ बदल दिया जिससे भ्रम पैदा हुआ.

Swastika (in red) is an ancient and sacred symbol of peace and good fortune used by Hindu, Buddhist, and Jain communities across the world.

The Nazi Hakenkreuz (hooked cross in black) was used by Hitler against the Jews.

The two are DIFFERENT. Please do not confuse them.… https://t.co/RcNKhRBsLR pic.twitter.com/BfYTp6I3ow

— Amit Malviya (@amitmalviya) April 1, 2025