US-Iran Peace Deal Latest News: वो सिग्नेचर, जिसका इंतजार पूरी दुनिया 110 दिनों से कर रही थी. वह बुधवार को ही ही हो गया, जबकि यह पहले 19 जून को होना था. यूएस प्रेसिडेंट डॉनल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेसेशकियान ने युद्ध रोकने वाली डील पर अलग-अलग साइन किए. दुनिया के लिए इसे आप सबसे महत्वपूर्ण सिग्नेचर कह सकते हैं. अमेरिका की तरफ़ से समझौते पर दस्तख़त फ्रांस के वर्साय पैलेस में हुए. वहीं ईरान की तरफ से तेहरान में.
आज हम आपको बताएंगे कि इस अंतरिम समझौते का आपकी ज़िंदगी पर किस तरह असर पड़ेगा. दुनिया को जितनी बड़ी आर्थिक चोट लगी है, उससे उबरने में कितना समय लगेगा. समझौते के बाद भी ईरान क्यों कह रहा है कि वो चीन के साथ गुट बनाएगा. सवाल ये भी है कि क्या ट्रंप ने ईरान के सामने सरेंडर कर दिया. क्या युद्ध में भारी नुक़सान झेलने वाले ईरान ने अंतरिम समझौते में बाज़ी मार ली. क्या युद्ध की शुरुआत करने वाले ट्रंप इससे बाहर निकलने की जल्दबाज़ी में थे. इन सवालों को डिकोड करने से पहले आपको इस समझौते के बारे में जानना चाहिए.
ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने जिस दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए हैं, उसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी समझौता ज्ञापन कहा जाता है. 60 दिनों के बाद अंतिम समझौता होगा. MoU की बड़ी बातें जानने से पहले आपको MoU और अंतिम समझौते के बीच का अंतर भी समझना चाहिए.
समझौता ज्ञापन एक प्रारंभिक और अस्थायी दस्तावेज है. कोई पूर्ण शांति संधि नहीं है बल्कि एक रोडमैप है. वहीं अंतिम समझौता व्यापक और स्थायी होगा. इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय मान्यता दी जाएगी.
MoU की वैधता केवल 60 दिनों के लिए है. इसका मक़सद दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर लाने के लिए 60 दिनों का तनाव मुक्त माहौल देना है. वहीं अंतिम समझौता आने वाले कई दशकों तक दोनों देशों के बीच संबंधों को निर्धारित करेगा.
MoU में केवल तात्कालिक उपायों पर ध्यान दिया गया है जबकि अंतिम समझौते में सबसे जटिल और तकनीकी मुद्दों को सुलझाया जाएगा. आसान शब्दों में कहें तो MoU केवल सैन्य अभियान को बंद करने और बातचीत शुरू करने का माध्यम है. लेकिन इसके बावजूद समझौता ज्ञापन साइन करने के बाद ट्रंप की ख़ुशी देखते ही बन रही थी.
जिस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर बुधवार को हस्ताक्षर हुए, उसमें 14 प्वाइंट हैं. 3 पन्नों के इस MoU में लगभग 1,000 शब्द हैं. MoU की पहली बड़ी बात ये है कि सभी मोर्चों पर सैन्य अभियान थम जाएगा और सभी पक्ष एक-दूसरे के खिलाफ कोई सैन्य अभियान नहीं शुरू करेंगे.
इसमें लेबनान का भी ज़िक्र है, जिस पर इजरायल हमले करता रहा है. MoU में कहा गया है कि लेबनान की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता सुनिश्चित की जाएगी. यानी इज़रायल को लेबनान के उन इलाकों से हटना होगा, जिस पर हाल के दिनों में उसने कब्जा किया है.
MoU की दूसरी बड़ी बात ये है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी हटा देगा. इसके जवाब में ईरान होर्मुज़ स्ट्रेट को फिर से खोल देगा. ये व्यवस्था 60 दिनों तक लागू रहेगी. इस दौरान जहाजों से कोई टोल नहीं लिया जाएगा. यानी फिलहाल सिर्फ 60 दिनों तक होर्मुज स्ट्रेट पर टोल नहीं लगेगा. 60 दिन बीतने के बाद ईरान जहाजों पर टोल लगा सकता है.
MoU की तीसरी अहम बात ये है कि अमेरिका अपने क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर ईरान के पुनर्निर्माण और विकास के लिए योजना तैयार करेगा. ये योजना 300 अरब डॉलर यानी 28 लाख करोड़ रुपये की होगी. IMF के मुताबिक़ ईरान की GDP भी लगभग 300 अरब डॉलर के बराबर है. यानी ईरान को अपनी GDP के बराबर का फंड मिलेगा.
समझौता ज्ञापन की चौथी अहम बात ये है कि ईरान के ख़िलाफ़ लगी सभी तरह की पाबंदियां ख़त्म होंगी. इनमें अमेरिका की पाबंदियां तो हैं ही. इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और दूसरी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के प्रतिबंध भी शामिल हैं. सभी पाबंदी हट जाएं, ये सुनिश्चित करने का काम ट्रंप प्रशासन करेगा.
MoU की पांचवीं बड़ी बात ये है कि प्रतिबंध खत्म होने से पहले अमेरिका का वित्त मंत्रालय ईरान के कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, बैंकिंग लेन-देन और बाक़ी चीज़ों के लिए छूट देगा. यानी औपचारिक रूप से प्रतिबंध हटने से पहले ही ईरान का व्यापार शुरू हो जाएगा.
MoU की छठी बड़ी बात ये है कि अंतिम समझौता होने से पहले ही अमेरिका, ईरान के जब्त पैसे को छोड़ देगा. ये रक़म 25 अरब डॉलर यानी 2 लाख 35 हज़ार करोड़ रुपये के आसपास बताई जा रही है.
MoU की सातवीं बड़ी बात ये है कि ईरान न तो परमाणु हथियार बनाएगा, न परमाणु हथियार हासिल करेगा. लेकिन ये नहीं कहा गया है कि ईरान को अपनी परमाणु सामग्री देश से बाहर भेजनी होगी. अमेरिका की ये मांग रही है जबकि ईरान लंबे समय से इसका विरोध करता रहा है.
समझौता ज्ञापन की आठवीं बड़ी बात ये है कि अमेरिका और ईरान एक-दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे और आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे. यानी अमेरिका, ईरान में जिस मानवाधिकार उल्लंघन का मुद्दा समय-समय पर उठाता रहता है, वो अब बीते दिनों की बात हो जाएगी.
ट्रंप समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके ऐसे ख़ुशी मना रहे थे, मानो कोई ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली हो. जबकि सच्चाई ये है कि ट्रंप ने इसके ज़रिए ईरान को ऐसी रियायतें दी हैं जो आज से पहले कभी नहीं दी गई थीं. जिस ईरान को ट्रंप ने बमबारी करके तबाह किया, अब उसी के रिकंस्ट्रक्शन के लिए वो योजना बनाएंगे.
ईरान का जो पैसा अमेरिका ने कई वर्षों से ज़ब्त करके रखा था, वो वापस करेंगे. ईरान से आर्थिक प्रतिबंध हटाएंगे. इसलिए इस डील को युद्ध और कूटनीति के मैदान में ट्रंप के खिलाफ ईरान का सिग्नेचर गोल कहा जा रहा है. क्योंकि ट्रंप को ना जंग से कुछ हासिल हुआ और ना ही डील से कुछ हासिल होता हुआ दिख रहा है.
ट्रंप युद्ध के दौरान न तो ईरान की सत्ता बदल पाए, न ही ईरान ने अपना संवर्धित यूरेनियम सरेंडर किया. हिज़्बुल्लाह जैसे संगठन के लिए भी ईरान से वो कोई आश्वासन हासिल नहीं कर पाए. लेकिन युद्ध से बाहर निकलने के लिए वो इस कदर बेचैन थे कि अब बैलिस्टिक मिसाइल के मामले में ईरान का बचाव कर रहे हैं. कह रहे हैं कि ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल होने में कोई दिक्क़त नहीं है.
सोचिए, ये वही ट्रंप हैं जो कुछ समय पहले तक कहते थे कि ईरान को अपना बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पूरी तरह नष्ट करना होगा. ओबामा प्रशासन ने ईरान के साथ जो समझौता किया था, उसकी आलोचना भी वो बैलिस्टिक मिसाइल की वजह से करते थे.
वे कहते थे, ये एक घटिया और एकतरफा समझौता है क्योंकि यह ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर तो बात करता है. लेकिन उसके खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है.
इसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल का बहाना बनाकर ट्रंप उस समझौते से बाहर हो गए थे. लेकिन अब कह रहे हैं कि ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल न होना नाइंसाफी होगी.
ट्रंप अक्सर ईरान नीति को लेकर पहले के अमेरिकी राष्ट्रपतियों की आलोचना करते हैं. 80 के दशक के राष्ट्रपति जिमी कार्टर से लेकर बराक ओबामा और जो बाइडेन तक अक्सर उनके निशाने पर रहते हैं.
उन्होंने बराक ओबामा की आलोचना करते हुए ये तक कहा था ईरान ने कभी कोई युद्ध नहीं जीता, लेकिन कभी कोई समझौता नहीं हारा. यानी युद्ध में हारने के बावजूद ईरान समझौते की मेज पर जीत जाता है. ट्रंप के मुताबिक बराक ओबामा ने ईरान को समझौते में काफी रियायत दीं.
MoU पर ट्रंप के दस्तख़त करने के बाद एक पत्रकार ने उनके इसी बयान को लेकर उन्हें आईना दिखाया. पत्रकार ने ट्रंप से सीधे ये नहीं कहा कि आप अपनी ही कही गई बात से मुकर गए हैं. इसके बजाय, उन्होंने ट्रंप के ही पुराने शब्द उनके सामने रख दिए. रिपोर्टर कहना चाह रहे थे कि एक समय ट्रंप ने ईरान की कूटनीतिक चालाकी को पहचाना था. लेकिन आज उसी ट्रंप को ईरान ने अपने जाल में फंसा लिया और भारी रियायतें हासिल कर ली.
ट्रंप के पास इस बात का कोई ठोस जवाब नहीं था कि उन्होंने ईरान को इतनी बड़ी आर्थिक रियायतें क्यों दीं. दुनिया के सामने ख़ुद को बेहतरीन डीलमेकर बताने वाले ट्रंप ईरान के साथ डील में बुरी तरह फंस गए. उधर ईरान इस डील को अपनी सबसे बड़ी जीत बता रहा है. आज आपको MoU के बाद ईरान की प्रतिक्रिया भी जाननी चाहिए.
ईरानी संसद के स्पीकर और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाघेर गलिबाफ ने कहा है कि ईरान ने सैन्य कार्रवाई से जो कुछ भी हासिल करने की कोशिश की थी, उससे कहीं ज़्यादा हमें बातचीत के जरिए मिला. दोनों की तुलना ही नहीं की जा सकती है.
ईरान की ये ख़ुशी स्वाभाविक है. क्योंकि ये MoU ईरान की झोलियां भरने वाला है. दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक ईरान एक बार फिर अपना तेल बेचकर पैसा कमा सकता है. वर्षों से ज़ब्त उसका पैसा उसे मिलेगा. युद्ध में जो नुक़सान हुआ, उसका हर्ज़ाना भी अमेरिका भर रहा है. सबसे बड़ी बात ये है कि होर्मुज़ स्ट्रेट पर ईरान का कंट्रोल बना रहेगा. 60 दिनों के बाद वो टोल भी वसूल सकता है. ईरान को अपना संवर्धित यूरेनियम भी बाहर नहीं भेजना होगा.
वैसे तो समझौता ज्ञापन को लेकर बातचीत स्विट्ज़रलैंड के बर्गनस्टॉक में कल होने वाली थी. लेकिन दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के हस्ताक्षर के बाद इस बातचीत को लेकर स्थिति साफ नहीं है. स्विट्ज़रलैंड कह रहा है कि बातचीत होगी. लेकिन ईरान का कहना है कि स्विट्ज़रलैंड में कोई हस्ताक्षर समारोह नहीं होगा. हालांकि टीम भेजे जाने को लेकर ईरान ने कोई अंतिम फ़ैसला नहीं लिया है.
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रेंकलिन डी रूज़वेल्ट ने कहा था- संदेह और अविश्वास के साथ अगर हम शांति की ओर बढ़ेंगे, तो स्थायी शांति कभी नहीं मिल सकती. अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौता तो हो गया है लेकिन इसके बावजूद दोनों के बीच अविश्वास की खाई बेहद गहरी है. दोनों देशों के बीच डील तो हो गई है लेकिन उनके दिल नहीं मिले हैं.
दोनों पक्षों की तरफ से इसके संकेत मिल रहे हैं. पहले ईरान के बयान को समझिए. अमेरिका के साथ अंतरिम समझौता साइन करने के ठीक बाद ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाघेर गलिबाफ ने चीन को अपना भरोसेमंद साथी बताया है.
गलिबाफ ने कहा है कि भविष्य में दुनिया में जो भी नया गुट बनेगा, उसमें दो देश निश्चित रूप से शामिल होंगे. वो 2 देश हैं चीन और ईरान. इस बयान का मतलब ये है कि 60 दिनों के इस अंतरिम समझौते के बावजूद ईरान को पश्चिमी देशों पर भरोसा नहीं है. ईरान खुद को चीन के साथ इतनी मज़बूती से जोड़ना चाहता है कि आगे ईरान की अर्थव्यवस्था पर कोई आंच न आए. यानी ईरान का शांति समझौता अमेरिका से हो रहा है लेकिन गठबंधन चीन के साथ होगा.
दूसरी तरफ ट्रंप को भी ईरान पर विश्वास नहीं है. यही वजह है कि वो बार-बार ईरान को धमकी दे रहे हैं. ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान ने समझौते का पालन नहीं किया तो ऐसी बमबारी करेंगे जो पहले कभी नहीं हुई होगी. सोचिए, समझौते के बीच भी दोनों देश एक-दूसरे पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं हैं. जंग रोकने वाले दस्तावेज पर साइन करने के बाद भी ट्रंप धमकी दे रहे हैं. ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये अंतरिम समझौता, 60 दिनों के बाद अंतिम समझौते में बदल पाएगा.
समझौते को लेकर सवाल इज़रायल के रुख़ से भी है. MoU में लेबनान का ज़िक्र होने के बाद भी इज़रायल के हमले जारी हैं. आज लेबनान पर इज़रायल के 2 अलग-अलग हमलों में 3 लोगों की मौत हुई है. इजरायल पहले ही ख़ुद को इस MoU से अलग कर चुका है. इजराइल ने ये भी कहा है कि फिलहाल वो दक्षिणी लेबनान से अपनी सेना नहीं हटाएगा. इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने आज ही कहा है कि जब तक इज़रायल की सुरक्षा पुख्ता नहीं होती, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे. अगर लेबनान पर इज़रायल के हमले जारी रहते हैं तो ईरान के लिए खुद को युद्ध से अलग करना बेहद मुश्किल होगा.