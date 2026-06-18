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क्या ईरान की कूटनीतिक चाल में फंस गए ट्रंप? तेहरान को अरबों डॉलर की राहत, बदले में US को क्या मिला, लोग पूछ रहे सवाल

US-Iran Peace Deal News: क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान की कूटनीतिक चाल में फंसकर रह गए हैं? जिस ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकने के लिए उन्होंने ताबड़तोड़ बम बरसाए थे. अब उसी को अरबों डॉलर की राहत देने जा रहे हैं. सवाल ये है कि इस डील के बदले में आखिर अमेरिका को क्या मिला.

Edited By:Devinder Kumar
Published: Jun 19, 2026, 12:03 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 12:05 AM IST
क्या ईरान की कूटनीतिक चाल में फंस गए ट्रंप? तेहरान को अरबों डॉलर की राहत, बदले में US को क्या मिला, लोग पूछ रहे सवाल

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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