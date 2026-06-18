समझौते को लेकर सवाल इज़रायल के रुख़ से भी है. MoU में लेबनान का ज़िक्र होने के बाद भी इज़रायल के हमले जारी हैं. आज लेबनान पर इज़रायल के 2 अलग-अलग हमलों में 3 लोगों की मौत हुई है. इजरायल पहले ही ख़ुद को इस MoU से अलग कर चुका है. इजराइल ने ये भी कहा है कि फिलहाल वो दक्षिणी लेबनान से अपनी सेना नहीं हटाएगा. इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने आज ही कहा है कि जब तक इज़रायल की सुरक्षा पुख्ता नहीं होती, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे. अगर लेबनान पर इज़रायल के हमले जारी रहते हैं तो ईरान के लिए खुद को युद्ध से अलग करना बेहद मुश्किल होगा.