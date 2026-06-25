Bhimrao Ambedkar Statement on Hero-Worship: भीमराव रामजी आंबेडकर ने संविधान अपनाने के एक दिन पहले 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपना आखिरी भाषण दिया था. इस भाषण में आंबेडकर ने लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए तीन प्रमुख चेतावनियां दी थीं.इसमें उन्होंने अराजकता का व्याकरण छोड़ने, नायक पूजा (hero-worship) से बचने और केवल राजनीतिक लोकतंत्र पर संतुष्ट न रहकर सामाजिक लोकतंत्र की दिशा में आगे बढ़ने की बात कही थी. उनकी सबसे चर्चित चेतावनी नायक-पूजा पर थी.
उन्होंने कहा था कि भारत में लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा 'नायक पूजा' (Hero Worship) हो सकती है. उन्होंने कहा था,'भक्ति धर्म में आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकती है, लेकिन राजनीति में भक्ति या नायक पूजा, पतन और अंततः तानाशाही का एक निश्चित रास्ता है.'
जॉन स्टुअर्ट मिल का हवाला देते हुए आंबेडकर ने चेतावनी दी कि अपनी स्वतंत्रताएं किसी महान व्यक्ति के चरणों में रखना खतरनाक है. कहते हैं कि बाद में आंबेडकर की बात आगे चलकर सच साबित हुई. उस वक्त कांग्रेस नेताओं ने 'Indira is India and India is Indira' का नारा दिया. आलोचकों के अनुसार, यह नारा सत्ता के अत्यधिक केंद्रीकरण और व्यक्तिपूजा का प्रतीक बन गया.
बताते चलें कि वर्ष 1975 से लेकर 1977 तक देश में आपातकाल चला. यह भारत के लोकतंत्र का सबसे अंधकारपूर्ण अध्याय माना जाता है. उस समय इंदिरा गांधी की तस्वीरें हर जगह लगाई गईं. उनके समर्थक उन्हें भारत का प्रतीक बताने लगे और संस्थाओं को व्यक्तिगत वफादारी के अधीन किया गया.
उस दौरान विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई और नागरिक स्वतंत्रताएं निलंबित कर दी गईं. कांग्रेस सरकार ने संसद को दरकिनार कर शासन चलाया. उस दौरान कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष देव कांत बरूआ ने प्रसिद्ध नारा 'Indira is India and India is Indira' यानी 'इंदिरा ही भारत है और भारत ही इंदिरा है' दिया था.
यह नारा व्यक्ति पूजा और सत्ता के अत्यधिक केंद्रीकरण का प्रतीक बन गया. आलोचकों के अनुसार, यह ठीक उसी 'नायक पूजा' का उदाहरण था, जिसकी आंबेडकर ने चेतावनी दी थी. असल में आंबेडकर भारतीय समाज की सांस्कृतिक विशेषताओं को अच्छी तरह जानते थे. उन्होंने देखा था कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गांधीजी और अन्य नेताओं के प्रति लोगों की गहरी श्रद्धा थी.
इसी को देखते हुए उन्होंने देश को आगाह किया कि स्वतंत्र भारत में यह आदत लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए खतरा बन सकती है. उन्होंने कहा था कि भारत में लोकतंत्र नया है और पुरानी आदतों के कारण यह तानाशाही की वजह बन सकता है.
आंबेडकर ने जोर दिया कि लोकतंत्र केवल संविधान या चुनावों तक सीमित नहीं है. यदि लोग नेताओं को आलोचना से ऊपर मानने लगें और संस्थाओं को व्यक्तियों के अधीन कर दें, तो लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा. उनका मानना था कि नायक-पूजा से जनता अपनी स्वतंत्र सोच खो सकती है और शक्ति का दुरुपयोग आसान हो जाएगा.
आंबेडकर की चेतावनी को 77 साल बीत चुके हैं. इसके बावजूद उनकी वार्निंग आज भी प्रासंगिक है. वे संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, प्रेस की आजादी और विपक्ष की भूमिका को मजबूत रखने की बात करते थे. वे सामाजिक लोकतंत्र की भी बात करते थे, जहां जाति, वर्ग और लिंग आधारित असमानताएं कम हों. जिससे राजनीतिक लोकतंत्र मजबूत बने.
उनकी इस चेतावनी को आज के संदर्भ में देखें तो यह सच दिखाई देती हैं. आज की लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों में जिस तरह शीर्ष नेताओं के प्रति चरण वंदना दिखाई देती है, वह लोकतंत्र के लिए खतरनाक मानी जा सकती है. इस कुरीति की वजह से लोग चाहकर भी उनकी गलत नीतियों की आलोचना नहीं कर पाते, जिससे उन्हें गलत कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है और इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है.