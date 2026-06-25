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'राजनीति में व्यक्ति पूजा तानाशाही का रास्ता है'... क्या 26 साल पहले ही आपातकाल का खतरा भांप गए थे अंबेडकर? दे दी थी चेतावनी

Bhimrao Ambedkar on Hero-Worship News: पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आज यानी 25 जून 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा की थी. इससे कई दशक पहले बीआर आंबेडकर ने देश को नायक पूजा के बारे में ऐसी चेतावनी थी, जिस पर अगर लोग गौर कर लेते तो यह संकट शायद नहीं आता.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 25, 2026, 02:40 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 02:42 AM IST
'राजनीति में व्यक्ति पूजा तानाशाही का रास्ता है'... क्या 26 साल पहले ही आपातकाल का खतरा भांप गए थे अंबेडकर? दे दी थी चेतावनी
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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