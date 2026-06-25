Bhimrao Ambedkar Statement on Hero-Worship: भीमराव रामजी आंबेडकर ने संविधान अपनाने के एक दिन पहले 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपना आखिरी भाषण दिया था. इस भाषण में आंबेडकर ने लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए तीन प्रमुख चेतावनियां दी थीं.इसमें उन्होंने अराजकता का व्याकरण छोड़ने, नायक पूजा (hero-worship) से बचने और केवल राजनीतिक लोकतंत्र पर संतुष्ट न रहकर सामाजिक लोकतंत्र की दिशा में आगे बढ़ने की बात कही थी. उनकी सबसे चर्चित चेतावनी नायक-पूजा पर थी.