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'मस्जिद की दीवारों पर हिंदू देवी-देवता', मालदा की अदीना मस्जिद को लेकर बढ़ा विवाद, क्यों बन रहा 'काशी-मथुरा' जैसा माहौल?

Adina Mosque vs. Adinath Temple News: पश्चिम बंगाल में बनी कथित अदीना मस्जिद को लेकर विवाद गहरा गया है. कहा जा रहा है कि वह मस्जिद नहीं बल्कि भगवान शिव का भव्य मंदिर था, जिसे जबरदस्ती मस्जिद में कन्वर्ट करवा लिया गया था. अब इस दावे को लेकर काशी-मथुरा जैसा माहौल गरमा गया है.

Edited ByDevinder Kumar
Published: Jul 28, 2026, 05:08 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 05:13 AM IST
'मस्जिद की दीवारों पर हिंदू देवी-देवता', मालदा की अदीना मस्जिद को लेकर बढ़ा विवाद, क्यों बन रहा 'काशी-मथुरा' जैसा माहौल?

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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