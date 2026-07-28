'मस्जिद की दीवारों पर हिंदू देवी-देवता', मालदा की अदीना मस्जिद को लेकर बढ़ा विवाद, क्यों बन रहा 'काशी-मथुरा' जैसा माहौल?

What is Adina Mosque vs. Adinath Temple Dispute? सावन मास की शुरुआत से ठीक पहले पश्चिम बंगाल में भगवान शिव का जयघोष सुनाई दे रहा है. शिव भक्तों का जत्था मालदा की अदीना मस्जिद के पास जमा है. शिव भक्त यहां भगवान आदिनाथ के प्रतीक के रूप में शिवलिंग की स्थापना करने पहुंचे हैं. चूंकि मामला मस्जिद और प्राचीन आदिनाथ मंदिर का है, इसलिए इसे लेकर विवाद भी छिड़ गया है. आखिर क्या है अदीना मस्जिद का इतिहास? और इससे कैसे जुड़ी है भगवान आदिनाथ मंदिर की विरासत? अगर शिव भक्त अदीना मस्जिद के बाहर शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं, तो इसके पीछे उनकी दलील क्या है? क्या इसके लिए उनके पास जरूरी साक्ष्य और कानूनी अधिकार हैं?
काशी और मथुरा के बाद मंदिर-मस्जिद का ये तीसरा बड़ा विवाद है, जो गहराता दिख रहा है. ये विवाद संसद में भी उठ चुका है. बीजेपी के राज्य सभा सांसद समिक भट्टाचार्य ने अदीना मस्जिद के मुद्दे को संसद में उठाया था. उनका तर्क था कि ये मस्जिद प्राचीन हिंदू मंदिर के अवशेषों पर बनाई गई है. समिक के अनुसार, वह कोई मस्जिद नहीं है. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अभिलेखों और तस्वीरों को देखने पर स्पष्ट हो जाता है कि आदिना मस्जिद का निर्माण आदिनाथ मंदिर को ध्वस्त कर किया गया था.
अदीना मस्जिद और आदिनाथ मंदिर का विवाद बंगाल विधान सभा चुनावों में भी बड़ा मुद्दा बना था. माना जाता है इसी विवाद के चलते मालदा विधान सभा क्षेत्र में हिंदू वोट एकजुट हुआ. दिलचस्प ये, कि जिस मालदा क्षेत्र में मुस्लिम आबादी 50 फीसदी से ज्यादा है, वहां से बीजेपी के उम्मीदवार गोपाल चंद्र साहा को जीत मिली. अब उसी मालदा के अदीना मस्जिद को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. आइए आपको पूरी कहानी विस्तार से समझाते हैं.
सोमवार की सुबह से ही अदीना मस्जिद के बाहर हजारों की भीड़ थी. यहां शिवलिंग की स्थापना के साथ भगवान शिव के रुद्राभिषेक का ऐलान पहले ही कर दिया गया था. बस शिवलिंग के पहुंचने की देर थी. बाबा के पहुंचते ही शिव भक्तों में उत्साह की लहर दौड़ गई. दिव्य शिवलिंग की एक झलक पाने के लिए भक्तों का समूह बेचैन हो उठा.
आखिर यही वो शिवलिंग है, जिसकी स्थापना के साथ पुराने आदिनाथ मंदिर का अस्तित्व फिर से दिखाई देगा. मंगाए गए इस शिवलिंग की ऊंचाई 4 फीट है. चबूतरे पर रखने के बाद, इसकी कुल ऊँचाई 8 फ़ीट हो जाएगी. 'हिंदू धर्म सुरक्षा समिति' ने इसे बनवाने के लिए हुगली के एक कलाकार को काम सौंपा था. यह शिवलिंग काले पत्थर (टचस्टोन) से बना है.
शिवलिंग को अदीना मस्जिद से 50 फीट की दूरी पर स्थापित किया जाना है. हिंदू संगठनों का दावा है कि ये जगह पहले भगवान शिव को समर्पित आदिनाथ मंदिर का था. बाद में यहां मस्जिद का निर्माण किया गया.
इसी दावे के आधार पर हिंदू संगठनों ने आदिनाथ शिवलिंग की स्थापना और पूजा कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की. इसे लेकर विवाद पुराना है, लिहाजा पुलिस ने हिंदू पक्ष की गतिविधियों को देखते हुए मस्जिद के इर्द-गिर्द कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया. भीड़ की निगरानी के लिए ड्रोन सर्विलांस की मदद ली जा रही है.
अदीना मस्जिद को लेकर किए जा रहे दावों पर अभी कोई अंतिम कानूनी फैसला नहीं आया है. इस मामले में एक जनहित याचिका कलकत्ता हाई कोर्ट में अभी लंबित है. याचिका में इस ऐतिहासिक स्थल के इतिहास और दावों को लेकर ASI से जवाब मांगा गया है. कानूनी प्रक्रिया जारी होने के कारण प्रशासन पूरे मामले को संवेदनशील मान रहा है. लेकिन हिंदू पक्षों की दलील अलग है. वो मस्जिद के अंदर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की मौजूदगी को इसके मंदिर होने का साक्ष्य मानते हैं.
जिसे अदीना मस्जिद कहा जा रहा है, वह असल में आदिनाथ का पुराना शिव मंदिर था. हिंदू संगठनों के इस दावे के पीछे कई सबूत हैं. जैसे मस्जिद की दीवारों पर हिंदू देवी-देवताओं की उकेरी प्रतिमाएं. इसके पूरे ढांचे में कई जगहों पर आदिनाथ भगवान शिव की मूर्ति है. हिंदू देवी-देवताओं के अलग-अलग आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के सबूत हैं. यानी यह स्ट्रक्चर पुराना आदिनाथ शिव मंदिर है.
यहां बाकी जगहों की तरह नमाज़ नहीं पढ़ी जाती. वहां वज़ू करने का कमरा भी नहीं है. आरोपों के मुताबिक मस्जिद का पूरा ढांचा अपने आप ये बताता है कि ये आदिनाथ मंदिर को तोड़कर बनाया गया है.
स्थानीय लोगों के मुताबिक, आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट को मस्जिद में खुदाई के दौरान शिव की मूर्ति मिली थी. दुर्गा की मूर्ति भी मिली थी. इसलिए, उन्होंने इस स्ट्रक्चर को मंदिर में बदलने की मांग उठाई है.
हिरण्मय गोस्वामी महाराज ये दावा 2024 के अपने दौरे के आधार पर कर रहे हैं. उनके मुताबिक जब वो यहां गए थे, तो उन्होंने देखा कि मंदिर के देवी-देवता इस मस्जिद में हैं. इसलिए वो सवाल उठाते हैं, यहां बड़ी मस्जिद सिर्फ़ दो साल में कैसे बन गई.
बीजेपी के राज्यसभा सांसद समिक भट्टाचार्य बताते हैं, इस मंदिर का अपना ऐतिहासिक संदर्भ है. संताल आंदोलन के दौरान भी संताल समुदाय ने इसका विरोध किया था. हमारी मांग केवल सरकारी मान्यता की है. हम किसी तरह की जबरदस्ती या बलपूर्वक शिवलिंग स्थापित नहीं करना चाहते. हम चाहते हैं कि कानून के दायरे में रहते हुए सरकार आधिकारिक रूप से आदिना मस्जिद को आदिनाथ मंदिर घोषित करे.
हिंदू संगठनों की इस अपील को स्वीकार करना स्थानीय प्रशासन या पुरातत्व विभाग के दायरे से बाहर है. क्योंकि एएसआई के रिकार्ड में ये जगह अदीना मस्जिद के नाम से दर्ज है. इसका निर्माण 14वीं सदी में हुआ था. इसे लेकर काफी समय से धार्मिक और ऐतिहासिक दावे सामने आते रहे हैं. यह वही दौर था, जब विदेशी आक्रांता देश भर के मंदिरों को तोड़कर उन्हें मस्जिदों में बदल रहे थे.
मनदा से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर बना है पांडुआ शहर. यहां बनी मस्जिद को कभी दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में शुमार किया जाता था. मस्जिद में 400 गुम्बद हुआ करते थे. इसकी पिछली दीवार और उत्तर हॉल से सटे वर्गाकार कक्ष में इसके निर्माता माने जाने वाले सिकन्दरशाह की क़ब्र है. यह मस्जिद ईंटों की ऊंची दीवार से घिरी हुई थी. हैरानी की बात ये है कि इतनी बड़ी इमारत का प्रवेश द्वार उतना बड़ा नहीं है.
इस इमारत के आर्किटेक्चर में उचित अनुपात एवं सामंजस्य की कमी वजह से ही ब्रिटिश भारत में पुरातत्व विभाग के संस्थापक लॉर्ड कनिंघम ने इसे मस्जिद से ज़्यादा 'ऊटों की कारवां-सराय जैसा' कहा था.
इससे जुड़ी सबसे खास बात यह है कि इसे एक ऐसे राजा ने बनवाया था जो पहले हिन्दू था पर धर्म-परिवर्तन कर मुसलमान बना था. वो राजा था सिकंदर शाह, बंगाल सल्तनत का सुल्तान. इसका निर्माण सिकंदर शाह ने 1373 ईस्वी में शुरू कराया था. उस वक्त सिकंदर शाह ने 1353 और 1359 के युद्ध में दिल्ली सल्तनत को हराया था. दो युद्धों में विजय के बाद सिकंदर शाह ने पांडुआ में मस्जिद की बुनियाद रखी.
वइतिहास के प्रोफेसर डॉ. अयान बनर्जी बताते हैं कि वर्ष 1375 ईस्वी में तैयार मस्जिद को बंगाल सल्तनत में शाही मस्जिद का दर्जा मिला. अदीना का अर्थ शुक्रवार होता है, यहां साप्ताहिक नमाज का विशेष महत्व था. 19वीं सदी में आए भूकंपों से मस्जिद क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद इसका उपयोग बंद हो गया.
वहीं हिंदू संगठनों का दावा है, कि जहां अदीना मस्जिद है, वहां आदिनाथ मंदिर था. आदिनाथ नाम से 11वीं-12वीं सदी में कई मंदिर बनाए गए, जिसमें से एक मंदिर खजुराहो में स्थित है. भगवान आदिनाथ का एक मंदिर बांग्लादेश के महेशखाली में भी है. मंदिरों की इस श्रृंखला के बारे में कहा जाता है, कि ये मंदिर 11वीं सदी के उत्तरार्ध में चंदेल वंश के शासन में बनाए गए. तो क्या मालदा का आदिनाथ मंदिर इसी श्रृंखला का हिस्सा है?
जिस अदीना मस्जिद के आगे हिंदू संगठनों का जमावड़ा है. मस्जिद से 50 मीटर शिवलिंग की स्थापना की तैयारी है, उसके बाद से पूरा मामला संवेदनशील हो चुका है. इसकी वजह है पुरातात्विक विभाग की गाइडलाइन. इसके मुताबिक, अदीना मस्जिद उसकी निगरानी में एक संरक्षित स्मारक है. संरक्षित इमारत होने के नाते के अंदर किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जा सकती.
नियमों के अनुसार राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों में संरक्षण और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है. एएसआई से कलकत्ता हाईकोर्ट ने अदीना मस्जिद के बारे में पुरातात्विक रिपोर्ट मांगी है. प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है. अदीना मस्जिद को लेकर किए जा रहे दावों पर अभी कोई अंतिम कानूनी फैसला नहीं आया है.
स्थानीय मुस्लिम समुदाय इस पूरे विवाद को हंगामे की जगह कानूनी रूप से सुलझाने के पक्ष में है. कानूनी प्रक्रिया जारी होने के कारण प्रशासन पूरे मामले को संवेदनशील मान रहा है. शासन का कहना है कि किसी भी स्थिति में कानून-व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी जाएगी. वहीं, आयोजन से जुड़े हिंदू संगठनों का कहना है कि उनका उद्देश्य आदिनाथ मंदिर की स्थापना करना है. हालांकि वे अदालत के आदेशों तथा कानून का पालन करेंगे. आयोजकों ने दावा किया है कि वे अपनी मांग को कानूनी तरीके से आगे बढ़ाएंगे. इन्हें इस बात का यकीन है कि ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर उनकी मांग पर मुहर जरूर लग जाएगी.