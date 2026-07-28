'मस्जिद की दीवारों पर हिंदू देवी-देवता', मालदा की अदीना मस्जिद को लेकर बढ़ा विवाद, क्यों बन रहा 'काशी-मथुरा' जैसा माहौल?

What is Adina Mosque vs. Adinath Temple Dispute? सावन मास की शुरुआत से ठीक पहले पश्चिम बंगाल में भगवान शिव का जयघोष सुनाई दे रहा है. शिव भक्तों का जत्था मालदा की अदीना मस्जिद के पास जमा है. शिव भक्त यहां भगवान आदिनाथ के प्रतीक के रूप में शिवलिंग की स्थापना करने पहुंचे हैं. चूंकि मामला मस्जिद और प्राचीन आदिनाथ मंदिर का है, इसलिए इसे लेकर विवाद भी छिड़ गया है. आखिर क्या है अदीना मस्जिद का इतिहास? और इससे कैसे जुड़ी है भगवान आदिनाथ मंदिर की विरासत? अगर शिव भक्त अदीना मस्जिद के बाहर शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं, तो इसके पीछे उनकी दलील क्या है? क्या इसके लिए उनके पास जरूरी साक्ष्य और कानूनी अधिकार हैं?