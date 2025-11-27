Explainer: हांगकांग की आग ऊंची इमारतों में रहने वालों के लिए अलर्ट है! कहीं आपकी खिड़की में भी तो नहीं लगी ये जानलेवा चीज?

What are reasons for fire in high rise buildings: हांगकांग में बुधवार तड़के लगी भीषण आग ने एक ऊंची रिहायशी इमारत को कुछ ही घंटों में राख कर दिया. इस भयानक घटना में अब तक 55 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 70 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं. जबकि 300 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं. यह हादसा वांग फुक कोर्ट नामक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में हुआ, जहां आठ ब्लॉकों में करीब 4,800 लोग रहते हैं. यह हांगकांग में हाल के दशकों का सबसे घातक अग्निकांड माना जा रहा है.

आग के दौरान बाहर क्यों नहीं निकल पाए लोग?

फायर डिपार्टमेंट का कहना है कि आग इतनी तेजी से फैली कि कई मंजिलों तक बचाव टीमों को पहुंचने का समय तकनहीं मिला. धुआं, लपटें और तेजी से पिघलती सामग्री ने मिनटों में गलियारे और सीढ़ियां घेर लीं. जिसकी वजह से लोग अपने फ्लैटों से बाहर नहीं निकल पाए और वहीं दम घुटने से मारे गए.

इस अग्निकांड की शुरुआती जांच में जो बातें सामने आई हैं, वे दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे देश में हाई राइज बिल्डिंगों में रहने वाले लोगों के लिए आंख खोलने वाली हैं. इन वजहों को जानकर आपको भी पता चल जाएगा कि आप कितने बड़े खतरे में रह रहे हैं. अगर हांगकांग की घटना से सबक लेकर आपने अभी से ऐहतियाती इंतजाम नहीं किए तो फिर जिंदगी भर के लिए पछताना पड़ सकता है.

हांगकांग में क्यों भड़की बिल्डिंग में आग?

हांगकांग अग्निकांड की शुरुआती जांच में पता चला है कि हाईराइज बिल्डिंगों की खिड़कियों और बाहरी दीवारों पर प्लास्टिक, फोम बोर्ड और वॉटरप्रूफ कवर लगाए गए थे. यह सामग्री रेनोवेशन कार्य के दौरान इस्तेमाल की जा रही थी. अनुमान लगाया जा रहा है कि इन्हीं में मौजूद स्टाइरोफोम और अन्य ज्वलनशील पदार्थों ने आग को भड़का दिया. असल में स्टाइरोफोम पेट्रोलियम आधारित प्लास्टिक होता है, जो कम तापमान होने के बावजूद जल उठता है. इसके जलने पर काला घना धुआं और जहरीली गैस निकलती है.

हांगकांग की घटना में ऐसा ही हुआ. वहां पर आग लगते ही धुआं ऊपर की ओर गया. जिसके बाद खिड़कियों के आसपास लगी फोम सामग्री उसकी तीव्रता को और भड़का दिया. फिर लपटें ऊपर की ओर चलते हुए सारी मंजिलों को एक-एक कर अपनी गिरफ्त में लेती चली गईं, जिससे लोगों के बाहर निकलने के सारे रास्ते अपने आप सील हो गए.

आग से नहीं, धुएं से मारे गए लोग?

शहर में फायर सर्विस के निदेशक एंडी युंग ने बताया कि कई फ्लोर पर वेंटिलेशन विंडो तक को फोम से बंद किया गया था. इसका मतलब यह रहा कि फ्लैट्स में मौजूद लोगों के पास ऑक्सीजन कम होती गई और धुआं बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला. इमारत के भीतर से मदद मांगते लोगों की आवाजें देर रात तक सुनी गईं. जैसे-जैसे धुआं बढ़ता गया, लोगों के बच निकलने की संभावनाएं घटती चली गईं. कई पीड़ितों की मौत जलने से नहीं बल्कि घुटन से हुई.

एक अधिकारी ने खुलासा किया कि आग लगने के बाद कुछ ही मिनटों में बाहर की परत जलने लगी. इसके साथ ही फोम चिपकने की वजह से आग सीधा खिड़कियों और दीवारों के पैटर्न के साथ ऊपर बढ़ गई. जिन फ्लोर पर लोग सो रहे थे, वहां अलार्म बजने से पहले ही धुआं भर गया. कई परिवारों ने मदद के लिए फायर ब्रिगेड को फोन किए, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता लगभग हर जगह बंद मिल रहा था. सीढ़ियां काले धुएं और गर्मी से पूरी तरह घिर गईं. कुछ लोगों ने छत की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन ऊपरी हिस्से में भी धुआं पहले ही पहुंच चुका था.

हाईराइज बिल्डिंगों में रहने वालों के लिए चेतावनी

कई लोग अपने कमरों में वापस लौट आए क्योंकि बाहर निकलना असंभव था. रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने वाले अग्निशमनकर्मी ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर फ्लैट्स तक पहुंचे, लेकिन हर मंजिल पर तापमान बढ़ने से उनके लिए लंबा समय रुकना संभव नहीं हो पा रहा था. गवाहों का कहना है कि कुछ फ्लैट्स में लोग खिड़कियों से हाथ हिलाते दिखाई दे रहे थे, पर आग के फैलाव की रफ्तार इतनी हिंसक थी कि परिस्थिति मिनटों में नियंत्रण से बाहर होती चली गई.

यह हादसा सिर्फ हांगकांग ही नहीं, दुनिया के सभी शहरों के लिए चेतावनी है. जहां पर हाईराइज बिल्डिंगों में लाखों लोग रहते हैं. ऐसी बिल्डिंगों में भवन मरम्मत के दौरान उन्हें अस्थाई प्लास्टिक शीट, फोम इन्सुलेशन और बोर्ड से ढंका जाता है. ऐसे में वहां पर लापरवाही से निकली एक छोटी सी चिंगारी कई मंजिलों पर रहने वाले लोगों के जीवन को खतरे में बदल सकती है.