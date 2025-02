Explainer: ट्रंप की सीधी धमकी के बाद मुश्किल में जेलेंस्की, अब कैसे लड़ेंगे रूस से जंग? क्या फिर अपना हिस्सा गंवाएगा यूक्रेन

Hot Talk between Donald Trump and Volodymyr Zelensky: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुक्रवार को ओवल ऑफिस में एक बैठक के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की पर बरस पड़े और उन्होंने ‘लाखों लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने’ के लिए जेलेंस्की को फटकार लगाई. ट्रंप ने कहा कि यूक्रेनी राष्ट्रपति की कार्रवाई तीसरा विश्व युद्ध भड़का सकती है. इसके बाद जेलेंस्की ने अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण खनिज समझौते पर हस्ताक्षर किए बिना अचानक व्हाइट हाउस छोड़ दिया. ट्रंप ने इस समझौते की मांग की थी और कहा था कि यह यूक्रेन को भविष्य के समर्थन के लिए एक शर्त है.

10 मिनट तक तीनों में हुई तेज बहस

ट्रंप, जेलेंस्की और प्रतिनिधिमंडल को दोपहर का भोजना करना था जिसकी व्यवस्था कैबिनेट कक्ष के बाहर की गई थी लेकिन बाद में वहां सलाद की प्लेट और अन्य चीजों को कर्मचारी पैक करते दिखाई दिए. ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और जेलेंस्की के बीच लगभग 45 मिनट बातचीत हुई, जिसमें अंतिम 10 मिनट तीनों के बीच काफी तीखी बहस हुई. जेलेंस्की ने अपना पक्ष रखते हुए कूटनीति के प्रति रूस की प्रतिबद्धता पर संदेह व्यक्त किया और इसके लिए मॉस्को की ओर से तोड़ी गई प्रतिबद्धताओं का हवाला दिया. इसकी शुरुआत वेंस द्वारा जेलेंस्की से यह कहे जाने के साथ हुई, ‘राष्ट्रपति जी सम्मानपूर्वक. मुझे लगता है कि आपका ओवल ऑफ़िस में आकर अमेरिकी मीडिया के सामने इस मामले पर आरोप लगाने की कोशिश करना अपमानजनक है.’

वेंस के इस आरोप पर जेलेंस्की ने आपत्ति जताने की कोशिश की, जिस पर ट्रंप ने तेज आवाज में कहा, ‘आप लाखों लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं.’ ट्रंप ने कहा, ‘आप तीसरे विश्वयुद्ध को न्योता दे रहे हैं और आप जो कर रहे हैं वह देश के प्रति बहुत अपमानजनक है, यह वह देश (अमेरिका) है जिसने आपका बहुत अधिक समर्थन किया है.’

‘आप अच्छी स्थिति में नहीं हैं....’

आम तौर पर गंभीर चर्चाओं के लिए मशहूर ओवल ऑफिस में तनातनी और खुलेआम तेज आवाज में बातचीत करने का दृश्य हैरानी में डालने वाला रहा. बैठक में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन को सैन्य सहायता देना जारी रखेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा सहायता नहीं मिलेगी. ट्रंप ने कहा, ‘हम बहुत ज़्यादा हथियार भेजने के बारे में नहीं सोच रहे हैं. हम युद्ध समाप्त होने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि हम दूसरे काम कर सकें.’

TRUMP: "Your country is in big trouble. I know you're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out, okay?"

ZELENSKY: "We are staying in our country, staying strong. From the very beginning of the war, we've been alone, and we are thankful."… pic.twitter.com/ddr8o637Gy

