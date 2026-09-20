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पेट्रोल की दौलत से खड़ा हुआ सऊदी अरब आज संकट में अकेला, सबने किए हाथ खड़े; हूती विद्रोहियों के हमलों से हाहाकार

Houthi Rebel Attack on Saudi Arabia: पेट्रोल और इस्लाम की ताकत के बल पर खड़ा हुआ सऊदी अरब आज सब कुछ होते हुए भी संकट में अकेला खड़ा है. लुंगी-चप्पल पहनने वाले हूती विद्रोही ने उसकी राजधानी में हमले कर धुआं-धुआं कर दिया लेकिन वह कुछ कर नहीं पाया.

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 20, 2026, 04:41 AM IST|Updated: Sep 20, 2026, 04:41 AM IST
पेट्रोल की दौलत से खड़ा हुआ सऊदी अरब आज संकट में अकेला, सबने किए हाथ खड़े; हूती विद्रोहियों के हमलों से हाहाकार

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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