/पेट्रोल की दौलत से खड़ा हुआ सऊदी अरब आज संकट में अकेला, सबने किए हाथ खड़े; हूती विद्रोहियों के हमलों से हाहाकार

यमन के हूती विद्रोहियों ने शनिवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद को धुआं-धुआं कर दिया. मिसाइलों और ड्रोन की बारिश कर उन्होंने रियाद के संवेदनशील ठिकानों और देश के बंदरगाह शहर यान्बु में तेल सुविधाओं को हमले कर भारी तबाही मचा दी. सऊदी अरब की राजधानी हमले के बाद कई घंटे तक घने धुएं से भरी रही. कई किमी दूर से रियाद के ऊपर धुआं उठते देखा जा सकता था. शुरुआत में तो हूतियों ने इस हमले पर चुप्पी साधे रखी. लेकिन बाद में कबूल कर लिया कि यह अटैक उसने ही किए हैं.