/पेट्रोल की दौलत से खड़ा हुआ सऊदी अरब आज संकट में अकेला, सबने किए हाथ खड़े; हूती विद्रोहियों के हमलों से हाहाकार

Houthi Rebel Attack on Riyadh: पेट्रोल-डीजल से हुई कमाई भारी दौलत के बल पर सऊदी अरब ने दुनियाभर में कट्टरपंथी वहाबी इस्लामी इस्लाम फैलाया. अपनी मुस्लिम रहनुमा की छवि मजबूत करने के लिए मोटी फंडिंग देकर विभिन्न देशों में मस्जिद-मदरसों का जाल फैलाया. देशों की सरकारों पर अपना प्रभाव बनाए रखा. अमेरिका से अरबों डॉलर के हथियार खरीदकर उसे अपना मुरीद बनाए रखा. इसके बावजूद आज जब संकट आया तो वही सऊदी अरब अकेला खड़ा है.
लुंगी और चप्पल पहनने वाली यमन के हूती विद्रोही सऊदी अरब पर जहां चाहे, वहां हमले कर रहे हैं. उसे बचाने के लिए न तो 56 मुस्लिम मुल्क आगे आ रहे हैं और न ही कोई दीन पर चलने वाला जिहादी संगठन. अमेरिका भी शातिर तरीके से उससे दूरी बना ली है. वह अकेला खड़ा पिट रहा है और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपने सामने मुल्क को जलता देखने के बावजूद बेबस हैं.
यमन के हूती विद्रोहियों ने शनिवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद को धुआं-धुआं कर दिया. मिसाइलों और ड्रोन की बारिश कर उन्होंने रियाद के संवेदनशील ठिकानों और देश के बंदरगाह शहर यान्बु में तेल सुविधाओं को हमले कर भारी तबाही मचा दी. सऊदी अरब की राजधानी हमले के बाद कई घंटे तक घने धुएं से भरी रही. कई किमी दूर से रियाद के ऊपर धुआं उठते देखा जा सकता था. शुरुआत में तो हूतियों ने इस हमले पर चुप्पी साधे रखी. लेकिन बाद में कबूल कर लिया कि यह अटैक उसने ही किए हैं.
हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी ने टेलीग्राम पर इस बारे में बयान जारी किया याह्या सारी ने कहा, 'दुश्मन सऊदी अरब ने यमन की राजधानी सना को निशाना बनाया था. उसके इन आपराधिक प्रयासों के जवाब में यमन की सशस्त्र सेना ने बड़ी संख्या में बैलिस्टिक-क्रूज मिसाइलों और ड्रोनों का इस्तेमाल करके दो सफल सैन्य अभियान चलाए.'
उन्होंने आगे कहा, 'पहले अभियान में सऊदी राजधानी रियाद में संवेदनशील ठिकानों को तहस-नहस किया गया. दूसरे अभियान में यान्बु स्थित अरामको की तेल सुविधाओं को निशाना बनाया गया. दोनों हमलों में दुश्मन की क्षमताओं को काफी हद तक पंगु कर दिया गया.'
एएफपी के एक पत्रकार के मुताबिक, हूतियों के हमले में रियाद के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक ईंधन डिपो में भयंकर आग लग गई. वहां पर सऊदी की दिग्गज तेल कंपनी 'अरामको' का ईंधन टैंक था. जो ड्रोन अटैक में बुरी तरह जलता रहा. इन हमलों के बाद सऊदी अरब में शनिवार को दिनभर अफरा-तफरी का माहौल रहा.
घबराहट में हवाई अड्डे से उड़ाने और लैंडिंग रद्द कर दिए गए. अलर्ट जारी कर लोगों को घरों के अंदर रहने और बाहर निकलने से मना कर दिया. क्राउन प्रिंस समेत देश के शीर्ष नेताओं की सिक्योरिटी टाइट कर दी गई और उन्हें सेफ हाउसों में ले जाया गया. दो हमलों के बाद जब कई घंटों तक कोई और अटैक नहीं हुआ तो बाद में हवाई अड्डों को संचालन के लिए फिर से खोला गया.
डिफेंस एक्सपर्टों ने हूती विद्रोहियों ने पिछले कुछ दिनों में अपने हमले तेजी से बढ़ा दिए हैं. उन्होंने लगातार कई सफल सैन्य अभियान चलाकर यमन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया. साथ ही मोखा और पेरिम द्वीप को भी छीन लिया है. उसके हमले इतने तेज और व्यवस्थित हैं कि सऊदी सरकार को सोचने का भी मौका नहीं मिल रहा है.
सूत्रों के मुताबिक, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से हूतियों से निपटने के लिए पाकिस्तान और तुर्किये को मक्का पैक्ट की याद दिलाते हुए मदद मांगी. लेकिन समझौते की पेचीदगियां गिनाते हुए मदद से हाथ खड़े कर दिए. दोनों ने कहा कि यह पैक्ट किसी नए संघर्ष में दुश्मन के खिलाफ खड़े होने के लिए है, जबकि हूतियों के साथ संघर्ष सऊदी अरब का पुराना मुद्दा है.
सलमान ने अमेरिका से भी मदद मांगी लेकिन ट्रंप ने भी यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उनका मुल्क किसी नए संघर्ष में शामिल नहीं होगा. बाकी मुस्लिम मुल्क भी क्षेत्रीय अदावत की वजह से दूर खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं.
अब खुद को दुनिया में मुस्लिमों का रहनुमा मानने वाला सऊदी अरब अपने मजहबी कौमी हूतियों से अकेले पिट रहा है और उसे बचाने के लिए कोई तैयार नहीं है. शायद यही इस जिंदगी की कड़वी सच्चाई भी है कि संकट के समय सब पराये हो जाते हैं. तब न पुराना अहसान चलता है और न ही कोई मजहबी कार्ड.