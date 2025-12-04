Advertisement
कोलकाता एयरपोर्ट के रनवे पर कैसे बन गई बांकरा मस्जिद? 130 साल से नमाज हो रही, अब संसद में गूंजा मसला

How Mosque inside Kolkata airport: कोलकाता के नेतीजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट के अंदर बनी सौ साल पुरानी बांकरा मस्जिद जो कोलकाता एयरपोर्ट के सेकेंडरी रनवे से कुछ सौ मीटर की दूरी पर है. उसने एक पॉलिटिकल बवाल खड़ा कर दिया है. BJP नेताओं ने मस्जिद को लेकर सेफ्टी और सिक्योरिटी की चिंता जताई है. आखिर एयरपोर्ट में मस्जिद कैसे आई? 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 04, 2025, 08:43 AM IST
Bankra Mosque History: कोलकाता के बाहर के लोगों को शायद ही पता हो कि शहर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर एक मस्जिद भी है. कोलकाता एयरपोर्ट पर बांकरा मस्जिद जो सेकेंडरी रनवे से 300 मीटर से भी कम दूरी पर है, पिछले कुछ सालों में सुरक्षा चिंताओं को लेकर बार-बार बहस का मुद्दा बनती रही है. अब यह मुद्दा बुधवार को फिर से तब उठा जब पश्चिम बंगाल BJP चीफ समिक भट्टाचार्य ने इसको लेकर संसद में सवाल उठाया. नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) ने आधिकारिक जवाब में इसकी मौजूदगी की पुष्टि की. MoCA के जवाब में कहा गया, "मस्जिद एयरपोर्ट के ऑपरेशनल एरिया में है, और इसे हटाने की कोशिशें जारी हैं."

बांकरा मस्जिद क्या है?
जिसके बाद अब देश भर में इस बांकरा मस्जिद की खूब चर्चा होने लगी है. आइए जानते हैं बांकरा मस्जिद का क्या है इतिहास? आखिर रनवे पर कैसे बन गई मस्जिद. इस मुद्दे पर तब और ध्यान गया जब BJP IT सेल के हेड अमित मालवीय ने मंत्रालय का जवाब ऑनलाइन शेयर किया, जिसमें दावा किया गया कि मस्जिद की जगह "सुरक्षित हवाई जहाज़ों की आवाजाही में रुकावट डालती है" और इमरजेंसी के दौरान सेकेंडरी रनवे का इस्तेमाल कम करती है.

मस्जिद क्यों फिर सुर्खियों में?
बीजेपी आईटी सेल हेड अमित मालवीय ने मंत्रालय के जवाब को एक्स (पूर्व ट्विटर) पर शेयर किया. उन्होंने लिखा, "यह मस्जिद सुरक्षित विमान आवागमन में बाधा डाल रही है और इमरजेंसी में सेकेंडरी रनवे के इस्तेमाल को सीमित करती है." मालवीय ने आगे कहा, "रनवे थ्रेशोल्ड को 88 मीटर शिफ्ट करना पड़ा, जो पैसेंजर सेफ्टी से समझौता है." उन्होंने राज्य सरकार पर निष्क्रियता का आरोप लगाया.

मस्जिद के पास खुले में पढ़ी जा रही नमाज?
इससे पहले, बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने भी सुरक्षा पर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि मस्जिद के पास खुले में नमाज पढ़ी जा रही है, जो एयरपोर्ट की संवेदनशील सीमा के करीब है. अधिकारी ने एयरपोर्ट विस्तार में देरी का जिम्मेदार मस्जिद के स्थानांतरण को ठहराया. सालों से केंद्र और राज्य सरकारें लोकल मुस्लिम प्रतिनिधियों से बात कर रही हैं कि मस्जिद को हाई-सिक्योरिटी जोन से बाहर शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन हर बार कम्युनिटी ने मना कर दिया.

मस्जिद एयरपोर्ट के अंदर कैसे बनी?
मीडिया रिपोर्ट के मुतबिक, पुराने रिकॉर्ड बताते हैं कि यह मस्जिद एयरपोर्ट से कई दशक पुरानी है. 1800 के अंत में बनी यह मस्जिद एक गांव के लोगों के लिए थी, जहां आज सेकेंडरी रनवे है. यह इलाका 1924 तक गांव की बस्ती बना रहा, जब अंग्रेजों ने पास में दम दम एयरोड्रोम का पहला वर्जन बनाया तब भी, गांव और मस्जिद पश्चिम में सही-सलामत रहे.  1950-60 के दशक में एयर ट्रैफिक बढ़ा तो एयरपोर्ट फैला. रनवे के पास के गांवों को हटाया गया और लोग जेसोर रोड के पार बसाए गए. 1962 में लैंड एक्विजिशन के दौरान आसपास की जमीन ली गई, लेकिन मस्जिद को लोकल एग्रीमेंट की वजह से छोड़ दिया गया. दशकों में एयरपोर्ट बढ़ता गया, लेकिन मस्जिद वहीं खड़ी रही.  जैसे-जैसे अगले कई दशकों में इसके आसपास एयरपोर्ट का विस्तार हुआ, मस्जिद काम करती रही. नमाज़ पढ़ने वाले रोज़ाना वहां जाते थे, और एविएशन अधिकारियों ने आखिरकार इसे ज़मीन के कागज़ों में दर्ज कर लिया. समय के साथ, सुरक्षा नियम कड़े होने पर यह स्ट्रक्चर गांव की मस्जिद से ऑपरेशनल रुकावट बन गया.

दशकों से दूसरी जगह ले जाने की कोशिशें क्यों नाकाम रहीं?
मस्जिद को दूसरी जगह ले जाने की बार-बार की गई कोशिशें रुक गईं. 2003 में, केंद्र और राज्य के नेताओं के बीच मीटिंग के बाद, हल था हैरानी की बात है जगह बदलना नहीं, बल्कि रनवे डेवलपमेंट प्लान में बदलाव करना. जिसके बाद एक्सटेंशन और टैक्सीवे को फिर से डिज़ाइन करना पड़ा क्योंकि मस्जिद वहीं रही. हाल के सालों में, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (AAI) ने यात्रियों के आने-जाने के लिए एक अंडरग्राउंड रास्ता बनाने, जिससे हवाई जहाज़ों की आवाजाही के लिए ज़मीन खाली हो सके, जैसे आइडिया दिए. उस प्रस्ताव पर सुरक्षा से जुड़ी आपत्तियां आईं हैं. 2023 में AAI ने नमाज़ियों को मस्जिद तक ले जाने के लिए एक छोटी शटल सर्विस भी शुरू की जो 225 मीटर के अंदरूनी रास्ते से होकर गुज़रती है, जो हवाई जहाज़ों के टैक्सीिंग रूट से ओवरलैप होता है. यह ऑपरेशनल मुश्किलों का साफ़ संकेत है.

130 साल पुरानी मस्जिद बनी मुसीबत
कोलकाता एयरपोर्ट भारत के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में से एक है. भविष्य में ट्रैफिक और बढ़ेगा. लेकिन एक 130 साल पुरानी मस्जिद के कारण एयरपोर्ट का पूरा विस्तार और सुरक्षा मानक प्रभावित हो रहे हैं. केंद्र सरकार इसे हटाना/शिफ्ट करना चाहती है, पर स्थानीय समुदाय तैयार नहीं है. इसलिए यह मामला अब सिर्फ एक मस्जिद का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, विमानन सुरक्षा और धार्मिक भावनाओं के बीच संतुलन का जटिल सवाल बन गया है. 

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं.

