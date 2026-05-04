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Hindi NewsExplainerअमित शाह ने बंगाल का मिथक तोड़ दिया, 2016 की हुंकार कैसे 2026 में जीत तक पहुंची?

अमित शाह ने बंगाल का मिथक तोड़ दिया, 2016 की हुंकार कैसे 2026 में जीत तक पहुंची?

Bengal Elections: यह सच है कि पश्चिम बंगाल लंबे समय तक एक राजनीतिक मिथक था. एक ऐसा राज्य जहां वामपंथी वैचारिकी और क्षेत्रीय अस्मिता ने राष्ट्रीय दलों के लिए सीमाएं खींच रखी थीं. अमित शाह ने इस मिथक को समझा. उसकी जड़ों को पहचाना और फिर उसे व्यवस्थित तरीके से चुनौती दी.

Written By  Amit Singh|Last Updated: May 04, 2026, 03:07 PM IST
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अमित शाह ने बंगाल का मिथक तोड़ दिया, 2016 की हुंकार कैसे 2026 में जीत तक पहुंची?

आज से दस साल पहले दिन सोमवार, 25 जनवरी 2016. तब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक रैली को संबोधित किया. इस दौरान आत्मविश्वास से लबरेज शाह ने ममता सरकार की जमकर बखिया उधेड़ी. उन्होंने कहा कि ममता ने परिवर्तन नहीं सिर्फ पतन किया है. आज दस साल बाद जब बंगाल में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है तो शायद इस व्यक्ति की उस सोच का नतीजा था जिसकी शुरुआत उसने तब की थी. 

दरअसल भारतीय राजनीति में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो केवल चुनावी जीत नहीं होते. वे सत्ता संरचना के पुनर्निर्माण का संकेत देते हैं. पश्चिम बंगाल में हालिया जीत उसी श्रेणी की घटना है. और इस जीत के केंद्र में अगर किसी एक व्यक्ति की छाया सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देती है तो वह हैं अमित शाह. 

25 जनवरी 2016 का दिन इसलिए खास है कि तब ये बीजेपी के अध्यक्ष पद के चुनाव का दिन था. अमित शाह दोबारा अध्यक्ष पद के उम्मीदवार थे. हालांकि इससे पहले वो निर्विरोध चुन लिए जाते हैं और दोबारा अध्यक्ष बने अमित शाह बंगाल विजय के लिए निकल जाते हैं. 

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आज जब बंगाल में बीजेपी जीत रही है तो ये जीत केवल सीटों का जोड़-घटाव नहीं है. ये उस संगठनात्मक जिद की जीत है जो असंभव को केवल एक चुनौती मानती है. और यह उस नेतृत्व की जीत है जिसने चुनाव को इवेंट नहीं बल्कि प्रोजेक्ट की तरह लिया. बंगाल लंबे समय तक एक राजनीतिक मिथक था. एक ऐसा राज्य जहां वामपंथी वैचारिकी और क्षेत्रीय अस्मिता ने राष्ट्रीय दलों के लिए सीमाएं खींच रखी थीं. अमित शाह ने इस मिथक को समझा, उसकी जड़ों को पहचाना और फिर उसे व्यवस्थित तरीके से चुनौती दी. उन्होंने बंगाल को केवल एक चुनावी राज्य नहीं माना, बल्कि एक राजनीतिक प्रयोगशाला के रूप में देखा. 

हर विरोधी नैरेटिव की काट निकाली

इस राज्य को लेकर उनकी रणनीति बिल्कुल साफ और बहुस्तरीय थी. इसके लिए उन्होंने संगठन का विस्तार किया. बूथ स्तर तक कैडर को मजबूती  प्रदान की. सामाजिक समीकरणों का पुनर्गठन किया. और सबसे महत्वपूर्ण हर विरोधी नैरेटिव की काट निकाली. यही कारण है कि चुनाव से पहले ही वे यह कहने का साहस दिखा सके कि जनता परिवर्तन के पक्ष में खड़ी है  और बीजेपी विकल्प है. 

इसे लेकर एक वीडियो बहुत वायरल है. मामला 22 अप्रैल 2026 का है जब अमित शाह पश्चिम बंगाल के दमदम में एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने मंच से जनता के सामने एक पूरा टाइम-टेबल पेश किया था. शाह ने कहा था,  भाइयों-बहनों 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी. 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा. 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और दीदी टाटा गुडबॉय. आज 04 मई को उनकी कही हर एक बात सच साबित हो रही है. 

डेटा, प्रबंधन और अनुशासन की भूमिका

बंगाल चुनाव में इस जीत के साथ अमित शाह ने एक और मिथक भी तोड़ दिया है. वो ये था कि भारतीय राजनीति लंबे समय तक करिश्माई नेतृत्व के इर्द-गिर्द घूमती रही है. लेकिन अमित शाह ने इस धारणा को चुनौती दी. उन्होंने दिखाया कि चुनाव केवल भाषणों से नहीं बल्कि डेटा, प्रबंधन और अनुशासन से जीते जाते हैं. उनका हर कार्यकर्ता एक ही नैरेटिव को दोहराता है. इससे संदेश में भ्रम नहीं पैदा होता. इस हार ने ममता बनर्जी के करिश्माई नेतृत्व वाले दौर का अंत कर दिया है.  

इसके अलावा बंगाल की राजनीति में हिंसा का मुद्दा हमेशा केंद्र में रहा है. अमित शाह ने इसे सीधे चुनौती दी. उन्होंने जनता से निर्भय होकर वोट देने की अपील की और केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर स्पष्ट संदेश दिया . ये केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं था, यह एक मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप था. इससे मतदाता के मन में यह विश्वास पैदा हुआ कि वह अकेला नहीं है. और राजनीति में विश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी होती है.  

उन्होंने सिंडिकेट राज और तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ एक ऐसा विमर्श खड़ा किया, जिसने बंगाल के भद्रलोक से लेकर मतुआ समुदाय तक को झकझोर कर रख दिया. शाह का प्रभाव केवल वोटों की गिनती में नहीं, बल्कि विमर्श बदलने में दिखता है. जय श्री राम के नारे को बंगाल की अस्मिता से जोड़ देना शाह की वह वैचारिक जीत थी, जिसने ममता बनर्जी को रक्षात्मक मुद्रा में ला खड़ा किया.

पूर्व-नियोजित रणनीति पर काम

अमित शाह को अक्सर भारतीय राजनीति का 'चाणक्य' कहा जाता है. यह केवल एक उपमा नहीं है. ये उनकी कार्यशैली का वर्णन है. वे भावनाओं से नहीं डेटा से राजनीति करते हैं. वे केवल चुनाव नहीं लड़ते, बल्कि वे एक ऐसी मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक घेराबंदी करते हैं, जिससे विरोधी खेमा पस्त हो जाता है. वे पूर्व-नियोजित रणनीति पर चलते हैं. अपनी हर हार से सीखते हैं यानी गलती दोहराते नहीं है. बंगाल के परिणाम इस बात का संकेत हैं कि उनकी रणनीति ने जनता के एक बड़े हिस्से को प्रभावित किया है.

बंगाल चुनाव के बाद अमित शाह का कद एक ऐसे नेता के रूप में उभरा है जो न केवल चुनाव जीतना जानता है, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में भी एक मजबूत संगठन खड़ा करने और प्रतिद्वंद्वी के अजेय दुर्ग में सेंध लगाने की क्षमता रखता है. शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी का सबसे भरोसेमंद सहयोगी और भाजपा के चुनावी रथ का मस्तिष्क माना जाता है.

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