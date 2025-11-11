खाद से कैसे बना आतंक का खिलौना, 20 साल पहले भी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होता था

Ammonium Nitrate: सोमवार शाम राजधानी में लाल किले के नजदीक हुए धमाकों में 9 लोगों की जान चली गई है. मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि आसपास की चीजें कांपने लगीं थी. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस धमाके में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया है. जिसके बाद एक बार फिर अमोनियम नाइट्रेट को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

कैसे तबाही मचाता है खेत वाला खाद?

शुरुआती जांच में इशारा मिल रहा है कि पिछले कई बड़े आतंकी हमलों के पैटर्न से मेल खाते हैं और लगभग हर बार कहानी की जड़ अमोनियम नाइट्रेट से जाकर मिल रही है. यह वही रासायनिक पदार्थ है जो आम तौर पर खेतों में खाद (fertiliser) के तौर पर इस्तेमाल होता है लेकिन जब गलत हाथों में पड़ता है तो बारूद बनकर तबाही भी मचा सकता है. पिछले दो दशकों में हुए कई हमलों में बार-बार अमोनियम नाइट्रेट का जिक्र आता है. चलिए जानते हैं कि खेतों में फसलों को ताकतवर बनाने वाला यह खाद कैसे जिंदगियां लील लेता है?

खुद धमका नहीं करता खाद

विशेषज्ञ कहते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट खुद धमाका नहीं करता बल्कि जब इसे किसी ईंधन (डीजल और पेट्रोल या कोई अन्य ज्वलनशीन पदार्थ) और शार्पनल के साथ मिलाया जाए तो यह 'लो-कॉस्ट हाई-इम्पैक्ट एक्सप्लोसिव' में बदल जाता है. इसका इस्तेमाल करने के पीछे अपराधियों की बड़ी वजह यही सस्ता होने के साथ-साथ असरदार तबाही मचाने की ताकत रखता है.

कैसे बना आतंकियों की पसंद?

अमोनियम नाइट्रेट आतंकियों की पसंद इसलिए बना हुआ है क्योंकि यह आसानी से मिल जाता है, सस्ता है और अगर इसे किसी ईंधन (जैसे डीजल) या शैट्रल (शार्पल/क्लस्टर) के साथ प्रयोग किया जाए तो बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा सकता है. इसलिए यह आतंकियों की पसंद बना हुआ है. एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा है कि अमोनियम नाइट्रेट खुद धमाका नहीं करता बल्कि इसे किसी ईंधन जैसे डीजल और पेट्रोल या कोई अन्य ज्वलनशीन पदार्थ के साथ इस्तेमाल किया जाए तो यह खतरनाक हो जाता है. अकेला अमोनियम नाइट्रेट RDX जैसा हाई-ऑक्टेन विस्फोटक नहीं है लेकिन इसकी सही पैकिंग, शार्पल और टाइमर से यह 'लो-कॉस्ट, हाई-इम्पैक्ट' हथियार बन जाता है.

दशकों से हो रहा इस्तेमाल

अपने नापाक इरादों का अंजाम देने के लिए आतंकी लंबे समय से इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक 2000-2010 के दशक में भारत में कई प्रमुख घटनाओं के तार अमोनियम नाइट्रेट से जुड़े हैं. नवंबर 2007 में उत्तर प्रदेश की अदालतों में हुए आतंकवादी हमले और उसके बाद जयपुर, बंगलौर, अहमदाबाद और दिल्ली में हुए बम धमाकों के तार इसी रसायन से जुड़ रहे हैं. इन घटनाओं ने दिखाया कि कैसे सार्वजनिक स्थानों पर सरल टाइमर/डिवाइस के साथ यह रसायन घातक साबित हो सकता है.

सरकार ने क्या कदम उठाए?

सरकार ने वर्षों पहले ही इसके नियंत्रण के लिए एक कंट्रोलिंग रेगाइम तैयार करने की योजना बनाई थी. 2012 में Ammonium Nitrate Rules भी बनाए गए थे, जिनके तहत इसके उत्पादन, बिक्री और परिवहन पर निगरानी रखनी थी लेकिन जमीनी स्तर पर हालात अब भी ढीले हैं. कई बार इसे उर्वरक के नाम पर गोदामों में बड़ी मात्रा में जमा कर लिया जाता है और वहीं से अवैध सप्लाई शुरू होती है.

