/दूसरे धार्मिक बोर्डों से कितना अलग होगा राम मंदिर का पहला CEO? आज होगा नाम का एलान, अयोध्या में दौड़ेगी सुधारों की एक्सप्रेस

How CEO of Ayodhya Shri Ram Mandir differ from Other Religious Boards? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लिए आज का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है. ट्रस्ट की ओर से आज अपने पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के नाम का एलान किया जाएगा. यह अयोध्या के राम मंदिर प्रबंधन के इतिहास में एक नया मोड़ होगा. इस पद के लिए ट्रस्ट को देशभर से करीब 5500 से अधिक आवेदन मिले थे. लंबी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के बाद ट्रस्ट की सर्च कमेटी ने अलग-अलग श्रेणियों में 16 उम्मीदवारों को चिन्हित किया था. अब सोलह में से तीन नाम शॉर्ट लिस्ट हुए हैं. कमेटीने कई स्तर की स्क्रूटनी के बाद तीन नामों का पैनल तैयार कर ट्रस्ट को सौंप दिया था. आज अयोध्या में ट्रस्ट की अहम बैठक होने जा रही है. इस बैठक में तीनों नामों पर विचार कर उनमें से एक नाम को चयनित कर एलान किया जाएगा.