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दूसरे धार्मिक बोर्डों से कितना अलग होगा राम मंदिर का पहला CEO? आज होगा नाम का एलान, अयोध्या में दौड़ेगी सुधारों की एक्सप्रेस

Who become First CEO Ayodhya Shri Ram Mandir Trust? अयोध्या श्री राम मंदिर ट्रस्ट आज अपने पहले सीईओ के नाम का एलान करने जा रहे है. इस पद के लिए 5500 लोगों में से छांटे गए 3 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट दौड़ में बचे हैं. आइए, जानते हैं कि यह सीईओ देश के दूसरे धार्मिक बोर्डों से कितना अलग और शक्तिशाली होगा.

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 02, 2026, 05:03 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 05:31 AM IST
दूसरे धार्मिक बोर्डों से कितना अलग होगा राम मंदिर का पहला CEO? आज होगा नाम का एलान, अयोध्या में दौड़ेगी सुधारों की एक्सप्रेस
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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