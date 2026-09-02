/दूसरे धार्मिक बोर्डों से कितना अलग होगा राम मंदिर का पहला CEO? आज होगा नाम का एलान, अयोध्या में दौड़ेगी सुधारों की एक्सप्रेस

How CEO of Ayodhya Shri Ram Mandir differ from Other Religious Boards? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लिए आज का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है. ट्रस्ट की ओर से आज अपने पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के नाम का एलान किया जाएगा. यह अयोध्या के राम मंदिर प्रबंधन के इतिहास में एक नया मोड़ होगा. इस पद के लिए ट्रस्ट को देशभर से करीब 5500 से अधिक आवेदन मिले थे. लंबी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के बाद ट्रस्ट की सर्च कमेटी ने अलग-अलग श्रेणियों में 16 उम्मीदवारों को चिन्हित किया था. अब सोलह में से तीन नाम शॉर्ट लिस्ट हुए हैं. कमेटीने कई स्तर की स्क्रूटनी के बाद तीन नामों का पैनल तैयार कर ट्रस्ट को सौंप दिया था. आज अयोध्या में ट्रस्ट की अहम बैठक होने जा रही है. इस बैठक में तीनों नामों पर विचार कर उनमें से एक नाम को चयनित कर एलान किया जाएगा.
ज़ी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक नए CEO के लिए तीन नाम प्रमुखता से सामने आए हैं. पहला नाम है पूर्व IAS योगेश्वर राम मिश्रा का. योगेश्वर मिश्रा साल 2005 बैच के IAS हैं. वे बाराबंकी और वाराणसी समेत अयोध्या में भी जिलाधिकारी की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. अयोध्या का पूर्व अनुभव होने की वजह से ही इनके नाम पर प्रमुखता से मंथन किया गया है.
प्रबल उम्मीदवारों की लिस्ट में दूसरा नाम है पूर्व IPS राजेश कुमार पांडेय. राजेश कुमार पांडेय 2003 बैच के अधिकारी हैं. ये अलीगढ़ और मेरठ जैसे संवेदनशील माने जाने वाले इलाकों में सेवा दे चुके हैं. राजेश कुमार पांडेय STF और एंटी टेरेरेरिज्म स्क्वॉड में भी रह चुके है. सुरक्षा और बड़े आयोजनों के अनुभव की वजह से इनका नाम भी CEO पद की रेस में है .
तीसरे उम्मीदवार परेश सक्सेना हैं. वे बिहार के DGP रह चुके हैं. हजारों कर्मचारियों के नेतृत्व और रणनीतिक सोच के अनुभव की वजह से परेश सक्सेना भी संभावित CEO की सूची में है. अब इन्हीं तीनों में से किसी एक अधिकारी को श्री राम मंदिर ट्रस्ट का पहला सीईओ बनने का मौका मिलेगा.
अब हम आपको बताते हैं कि राम मंदिर ट्रस्ट को CEO की जरूरत क्यों पड़ी है. दरअसल राम मंदिर के अंदर दान चोरी का खुलासा हुआ था. मंदिर में नकदी गिनने वाले और कुछ अन्य कार्यों से जुड़े कर्मचारी इस मामले में आरोपी बनाए गए थे. इसी दान चोरी का खुलासा होने के बाद CEO नियुक्त करने का फैसला किया गया. जिससे मंदिर के प्रशासन को बेहतर बनाया जा सके.
ट्रस्ट के पहले सीईओ की कई सारी जिम्मेदारियां होंगी. मंदिर के प्रशासनिक कार्यों की देखरेख के साथ नए CEO की पहली प्राथमिकता आर्थिक गतिविधियों में पारदर्शिता लानी होगी. मंदिर में आने वाले चढ़ावे से लेकर मंदिर के खातों में अनियमितताएं रोकना प्रमुख जिम्मेदारी है. इसके साथ ही साथ मंदिर में कर्मचारियों की नियुक्ति को भी प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है. नए CEO को ये जिम्मेदारी भी दी जाएगी कि वो मंदिर के कार्य से जुड़ी सभी समितियों के बीच को-ओर्डिनेशन स्थापित करे.
यह कदम सिर्फ एक प्रशासनिक नियुक्ति नहीं है, बल्कि अयोध्या को वैश्विक धार्मिक पर्यटन मानचित्र पर तिरुपति, काशी और वैष्णो देवी जैसे विश्व प्रसिद्ध धार्मिक संस्थानों की तर्ज पर स्थापित करने का एक ठोस रोडमैप है.
अयोध्या राम मंदिर में 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के बाद से प्रतिदिन औसतन 1.5 से 3 लाख श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. त्योहारों के दौरान यह आंकड़ा 5 से 10 लाख प्रतिदिन तक पहुंच जाता है. आने वाले वर्षों में इसमें और बढ़ोतरी की उम्मीद है. ऐसे में क्राउड मैनेजमेंट करना नए सीईओ के लिए एक चुनौती भरा काम होगा.
अब तक राम मंदिर का प्रबंधन मुख्य रूप से ट्रस्टियों और धार्मिक प्रतिनिधियों की ओर से संचालित किया जा रहा था. लेकिन नए सीईओ के नियुक्ति के बाद इतने बड़े पैमाने पर क्राउड मैनेजमेंट, वीआईपी विजिट, सुरक्षा, ऑनलाइन दान, लॉजिस्टिक्स और दैनिक रखरखाव को संभालने का काम पूर्णकालिक पेशेवर यानी सीईओ करेगा.
नए सीईओ की नियुक्ति के बाद दैनिक प्रशासनिक कार्यों, वित्तीय नियंत्रण और जनसुविधाओं के संचालन का कार्य उनके अधीन आ जाएगा. जबकि ट्रस्टियों का मुख्य ध्यान आध्यात्मिक मार्गदर्शन और दीर्घकालिक नीतियों पर रहेगा.
दान चोरी की घटनाओं से निपटने के लिए नए सीईओ को वित्तीय लेन-देन, मैनपावर मैनेजमेंट और सेवाओं के लिए कॉर्पोरेट स्तर के 'स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर' का निर्माण कर लागू करना होगा. साथ ही एक निगरानी का ऐसा ठोस ढांचा तैयार करना होगा, जिससे किसी भी तरह के घपले की कोई गुंजाइश ही न रहे.
भारत के कई प्रमुख मंदिरों में प्रबंधन के लिए सीईओ की व्यवस्था है. आइए, जानते हैं कि श्री राम मंदिर का नया ढांचा बाकी धार्मिक बोर्डों से किस तरह अलग होगा. सबसे पहले जानते हैं कि देश के किन-किन मंदिरों में प्रबंधन के लिए सीईओ की व्यवस्था है.
इनमें पहला नाम जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का है, जो माता वैष्णो देवी भवन के ट्रैक और पूरे कॉरिडोर का इंतजाम संभालता है. दूसरा है, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड है, जो श्री अमरनाथ की यात्रा का इंतजाम संभालता है. इन दोनों बोर्ड के चेयरमैन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं, जबकि सीईओ की जिम्मेदारी अलग-अलग सेवारत सीनियर आईएएस अफसरों के पास रहती है.
आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी (TTD) ट्रस्ट, महाराष्ट्र के शिरडी बाबा साईं संस्थान, उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट में भी प्रबंधन के लिए सीईओ की व्यवस्था है. यह जिम्मेदारी अक्सर किसी सेवारत सीनियर आईएएस अफसरों को ही दी जाती है.
लेकिन श्री राम मंदिर ट्रस्ट का सीईओ इनसे कुछ अलग होगा. वह सेवारत नहीं बल्कि कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट होगा. इसका मतलब ये है कि वह ट्रांसफर-पोस्टिंग की टेंशन से दूर अपना पूरा समय मंदिर के प्रबंधन को बेहतर करने में देगा. इससे श्री राम मंदिर का मैनेजमेंट और बेहतर हो सकेगा और यह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मंदिर प्रबंधन का उदाहरण बन सकेगा.
श्री राम मंदिर ट्रस्ट का पहले CEO के पदभार संभालने से काफी कुछ बदलाव होने तय हैं. इससे अयोध्या राम मंदिर प्रबंधन की कार्यप्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेंगे.
लोगों को मंदिर प्रबंधन में नया वर्क कल्चर देखने को मिलेगा. हर काम का एक तय नियम और लिखित प्रक्रिया होगी. चाहे वह आरती पास हो, दान रसीद हो या VIP प्रोटोकॉल, सभी मामलों में नियमों का पालन करना होगा. किसी को मनमानी करने की छूट नहीं होगा.
कर्मचारी और अधिकारियों के काम का समय-समय पर परफार्मेंस रिव्यू किया जाएगा. टेक्नोलॉजी आधारित ऑडिट होगा. दान चोरी की संभावनाएं खत्म करने के लिए क्यूआर कोड स्कैनर, ऑटोमेटेड दान काउंटर और डिजिटल वित्तीय प्रबंधन प्रणाली लागू की जाएगी.
क्राउड मैनेजमेंट के लिए तिरुपति की तरह टाइम-स्लॉट आधारित टोकन दर्शन व्यवस्था लागू की जा सकती है. जिसमें श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए निश्चित समय दिया जाएगा और उन्हें घंटों लाइन में नहीं लगना होगा. पैसों के मामलों में पारदर्शिता बढ़ेगी. चेक क्लियरिंग और सप्लाई चेन में ट्रांसपेरेंस लाई जाएगी.
श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, विश्राम, चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी. वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और बच्चों के लिए व्हीलचेयर या गोल्फ कार्ट की व्यवस्था होगी. अन्नक्षेत्र और प्रसादम के लिए विश्व स्तरीय रसोई और पैकेजिंग सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी.
सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित सीसीटीवी सर्विलांस, फेशियल रिकग्निशन और साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत किया जाएगा. साथ ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन के साथ तालमेल कर बाहरी सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाएगा.
पहले सीईओ की नियुक्ति के बाद श्री राम मंदिर ट्रस्ट कैसे काम करेगा, इस पर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. हालांकि सूत्रों के हवाले से इस बारे में छनकर कुछ डिटेल सामने आई है. इसके मुताबिक, नए सीईओ की नियुक्ति के बाद मंदिर प्रबंधन में त्रि-स्तरीय ढांचा काम करेगा. इसके तहत नियुक्त होने वाले सीईओ निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा को रिपोर्ट करेंगे और नृपेंद्र मिश्रा ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास जी को रिपोर्ट करेंगे. नीतिगत, धार्मिक एवं रणनीतिक फैसले पूरी तरह ट्रस्ट के हाथ में रहेंगे और वही सर्वोच्च नीति नियामक निकाय होगा.
वहीं मंदिर प्रबंधन के दैनंदिन मामलों का संचालन नए सीईओ के हाथों में रहेगा. ट्रस्ट के फैसलों को धरातल पर उतारना, कर्मचारियों का नेतृत्व करना, जिला प्रशासन और राज्य/केंद्र सरकार के मंत्रालयों के साथ समन्वय बनाना सीईओ का दायित्व होगा. मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए नई सुविधाएं विकसित करना और वहां पर व्यवस्था बनाने का जिम्मा भी उसी का होगा.
माना जा रहा है तिरुपति, वैष्णो देवी और काशी विश्वनाथ के अनुभवों से सीख लेते हुए, अयोध्या का यह नया प्रशासनिक मॉडल राम मंदिर को भी दुनिया के सबसे सुव्यवस्थित धार्मिक स्थलों में शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करेगा. इस व्यवस्था के बनने से न केवल धार्मिक दृष्टि बल्कि प्रबंधन, स्वच्छता, सुरक्षा और पारदर्शिता के मामले गुणवत्ता बढ़ेगी.