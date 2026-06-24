China Oil Control: जब से खाड़ी युद्ध की शुरुआत हुई है, कच्चा तेल सुर्खियों में बना हुआ है. तेल की कीमतों ने बड़े-बड़े देशों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया. होर्मुज की नाकेबंदी ने ग्लोबल ऑयल मार्केट में तबाही मचा दी. अब तक होर्मुज स्ट्रेट कच्चे तेल की कीमतों को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में चीन ग्लोबल ऑयल मार्केट की दिशा तय करेगा.
भविष्य में चीन कच्चे तेल की कीमतों को तय करने वाला सबसे अहम किरदार बनेगा. वो चीन, जो अपनी जरूरत का 85 फीसदी तक तेल दूसरे देशों से आयात करता है. जिसके पास सिर्फ 28 अरब बैरल कच्चे तेल का भंडार है, ग्लोबल ऑयल रिजर्व में 13वें नंबर पर है. वो चीन जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का उपभोक्ता है...आपको हैरानी हो रही होगी, कि जिस देश से पास अपना तेल नहीं है, जो खुद दूसरों से तेल खरीदता है, आखिर वो कैसे वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों को निर्धारित करेगा?
होर्मुज बंद होने की वजह से रोजाना करीब 1.1 करोड़ बैरल से ज्यादा तेल सप्लाई चेन से गायब हो गया था. ऐसे में चीन एक अदृश्य शक्ति बनकर उभरा, जिसमें अपने तेल आयात को करीब 30 लाख बैरल प्रति दिन तक कम करने की क्षमता है. ये मात्रा जापान की कुल कच्चे तेल की मांग के बराबर है. सिर्फ तेल आयात ही नहीं घटाया, बल्कि रणनीतिक भंडार में बड़ी ब़ढ़ोतरी की और कच्चे तेल के बजाए घरेलू स्तर पर ऊर्जा के वैकल्पिक सोर्स पर जोर देकर तेल संकट को रोककर रखा. अपनी रणनीति की बदौलत चीन ने ग्लोबल ऑयल मार्केट में तेल की कीमतों को बेकाबू होने से रोक दिया. जानकार आशंका जता रहे थे कि तेल की कीमतें 200 डॉलर प्रति बैरल के पार चली जाएगी, वहीं चीन की वजह से ब्रेंट क्रूड ऑयल 100 से 110 डॉलर प्रति बैरल के बीच झूलता रहा. चीन ने अपनी रणनीति से मांग पर दबाव को कम कर वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों पर ब्रेक लगा दिया. एनर्जी थिंक टैंक Ember के एनालिस्ट डैन वॉल्टर के मुताबिक चूंकि चीन ने तेल का आयात कम कर दिया, इसलिए एशियाई देशों के लिए कच्चे तेल की सप्लाई बनी रही और कीमतें अनियंत्रित होने से बच गई.
Societe Generale एनालिस्ट के मुताबिक अगर कच्चे तेल के ग्लोबल सप्लाई में 7% की गिरावट आती है, तो कीमत नें 134% की तेजी आ जाती है, लेकिन ईरान युद्ध के दौरान ऐसा देखने को नहीं मिला. होर्मुज बंद होने की वजह से तेल की ग्लोबल सप्लाई में 14 फीसदी की गिरावट आई, लेकिन दाम में उस तरह के उछाल नहीं देखा गया, जिसकी सबसे बड़ी वजह चीन की ओर से आयात में गिरावट है. रिस्टैड एनर्जी (Rystad Energy) में ऑयल मार्केट्स के वाइस प्रेसिडेंट जनिव शाह की माने तो चीन से युद्ध से पहले सस्ते दामों पर रूस और ईरान से मिलने वाले प्रतिबंधित तेलों की सप्लाई बढ़ाकर अपने तेल के भंडार बढ़ा लिए. चीन के पास 1 अरब बैरल से ज्यादा तेल का वाणिज्यिक (Commercial) और रणनीतिक (Strategic) भंडार मौजूद है. मई 2026 से चीन अपने इन्हीं भंडारों का इस्तेमाल कर रहा है,जिसने तेल का इंपोर्ट घटा दिया है.
1.तेल आयात में कमी
2.रणनीतिक तेल भंडार में बढ़ोतरी
3.इलेक्ट्रिक वाहन और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा
चीन ने इस तीन दिशाओं में काम कर ईरान युद्ध के बीच ग्लोबल ऑयल मार्केट की दिशा बदल दी . चीन के कदम ने साबित कर दिया कि अब तेल का बाजार सिर्फ ईरान और अमेरिका के फैसलों या होर्मुज से कंट्रोल नहीं होगा, बल्कि भविष्य में चीन उसका सेंटर बनेगा. तेल की कीमत और मांग इस बात पर तय होगी कि चीन कितना तेल खरीदता है? इस बार तेल की कीमतों की चाबी सिर्फ मीडिल ईस्ट नहीं, बल्कि बीजिंग के हाथों में भी है.
अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने चेतावनी दी है कि होर्मुज खुलने के बाद अगले साल वैश्विक तेल आपूर्ति मांग से 47 लाख बैरल प्रति दिन ज्यादा हो सकती है. सप्लाई ज्यादा, लेकिन चीन का फैसला तय करेगा कि उसकी कीमत क्या होगी. ईरान युद्ध की वजह से देशों ने क्लीन एनर्जी यानी इलेक्टिकल व्हीक्ल्स (EV) को बढ़ाया दिया है. चीन EV, बैटरी और सोलर एनर्जी का किंग है. क्लीन एनर्जी एक्सपोर्ट में चीन की बढ़ती हिस्सेदारी तेल के निर्यात को प्रभावित कर सकती है. Kpler के सीनियर रिसर्चर Muyu Xu की माने तो ईरानी तेल पर अमेरिकी प्रतिबंध अस्थायी तौर पर हटने और होर्मुज खुलने से तेल सप्लाई बढ़ेगी, लेकिन अब ईरानी तेल चीन को उस तरह से आकर्षित नहीं कर पाएगा, जैसे पहले कर रहा था, क्योंकि बीजिंग ने अपनी ऊर्जा की रणनीति बदल दी है. क्लीन एनर्जी पर फोकस बढ़ाया है. वहीं कई देशों ने अपनी जरूरतों के लिए पहले से ही आयात का रोडमैप तैयार कर रखा है चीन, जो अब तक ईरानी तेल को सोख रहा था, अब वो इसे खरीदेगा या नहीं, ये ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतों को निर्धारित करने वाला फैक्टर बनेगा. यानी तेल की कीमतों की चाबी चीन के हाथों में पहुंच रही है. अगर चीन ने खरीदा तो कीमतें संतुलित रहेगी, नहीं खरीदा तो सप्लाई तो बढ़ेगी, लेकिन मांग नहीं, यानी कीमतों में बड़ी गिरावट आ सकती है.
1. चीन ने 2027 तक 11 नए टैंक निर्माण करने का फैसला किया है, जो उसके ऑयल स्टोरेज की क्षमता को 340 मिलियन बैरल तक बढ़ा देगा.
2. चीन बीते कई सालों से तेल की जमाखोरी कर रहा है. उनसे रूस और ईरान से सस्ता तेल खरीदा. चीन OPEC+ के अतिरिक्त तेल को सोखता रहा और अपनी स्टोरेज कैपिसिटी को बढ़ाता रहा.
3. चीन ने जनवरी 2025 में ही नए ऊर्जा कानून बनाए, जिसके तहत निजी रिफाइनरियों को भी सरकारी रिजर्व का हिस्सा बनाया गया, यानी तेल स्टोर करना अब चीन में राष्ट्रीय कर्तव्य है.
4. तेल की जमाखोरी और स्टोरेज क्षमता बढ़ाकर चीन भविष्य की तैयारी कर रहा है. ट्रंप के टैरिफ, मालक्का, होर्मुज जैसे रास्तों के बंद होने के खतरे से चीन से खुद को पहले से ही तैयार रखा.
5. चीन का कुल ऑयल स्टॉक 1 अरब बैल है, जो उसे तेल का 'स्विंग खरीदार' बनाता है. यानी तेल बाजार को नियंत्रित करने की ताकत देता है.