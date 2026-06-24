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चीन के हाथ में तेल की चाबी! ईरान युद्ध ने बदला समीकरण,खुद खरीदार,फिर भी बीजिंग तय करेगा कच्चे तेल की कीमत!

China Crude Oil Import: चीन के पास सिर्फ 28 अरब बैरल कच्चे तेल का भंडार है, लेकिन ईरान युद्ध के दौरान चीन ने अपनी रणनीति की बदौलत ना केवल ग्लोबल ऑयल मार्केट में तेल की कीमतों को बेलगाम होने से रोका, बल्कि खुद को ऑयल मार्केट का किंग बना दिया.

Written ByBavita Jha
Published: Jun 24, 2026, 11:00 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 11:12 AM IST
चीन के हाथ में तेल की चाबी! ईरान युद्ध ने बदला समीकरण,खुद खरीदार,फिर भी बीजिंग तय करेगा कच्चे तेल की कीमत!

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Bavita Jha

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बवीता झा एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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