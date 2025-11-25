Advertisement
trendingNow13018161
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

Explainer: चीते जैसी फुर्ती...NASA ने लगाए थे 9 महीने, मगर 9 दिन में ही चीन ने एस्ट्रोनॉट्स को लाने भेजा स्पेसक्राफ्ट; क्यों दिखाई इतनी तेजी?

China-NASA Space Power: चीन ने मंगलवर को तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे अपने तीन एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने के लिए खाली शेनझोउ-22 स्पेसक्राफ्ट भेजा. तीनों अंतरिक्षयात्रियों के आगे छह महीने का मिशन है. लेकिन अब तक उनके पास वापसी के लिए कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं है. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Nov 25, 2025, 07:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Explainer: चीते जैसी फुर्ती...NASA ने लगाए थे 9 महीने, मगर 9 दिन में ही चीन ने एस्ट्रोनॉट्स को लाने भेजा स्पेसक्राफ्ट; क्यों दिखाई इतनी तेजी?

China Space Mission: अंतरिक्ष की दुनिया में टाइमिंग सबसे ज्यादा अहम है. एक मिनट की लॉन्च में देरी या फिर स्पेसक्राफ्ट में एक छोटी सी दरार भी जानलेवा साबित हो सकती है. अगर एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जा रहे हों, तब तो किसी भी तरह का समझौता किया ही नहीं जा सकता. 

चीन ने मंगलवार को तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे अपने तीन एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने के लिए खाली शेनझोउ-22 स्पेसक्राफ्ट भेजा. तीनों अंतरिक्षयात्रियों के आगे छह महीने का मिशन है. लेकिन अब तक उनके पास वापसी के लिए कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं है. 

5 नवंबर को होनी थी वापसी

Add Zee News as a Preferred Source

24 अप्रैल, 2025 को लॉन्च हुए शेनझोउ-20 मिशन में एस्ट्रोनॉट्स वांग जी, चेन झोंगरुई और कमांडर चेन डेंग छह महीने के क्रू रोटेशन मिशन के लिए तियांगोंग स्पेस स्टेशन गए थे. उन्हें 5 नवंबर को लौटना था, लेकिन माइक्रोमीटियोरॉइड के मलबे ने उनके ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट को नुकसान पहुंचाया, जिससे वह एस्ट्रोनॉट्स को घर नहीं ला सका.

ये अंतरिक्षयात्री स्पेस में 9 दिन एक्स्ट्रा रहे, जिससे उनका अंतरिक्ष प्रवास 204 दिन का हो गया, जो किसी भी चीनी एस्ट्रोनॉट के लिए सबसे लंबा है. 

31 अक्टूबर को, शेनझोउ-21 ने कमांडर झांग लू, वू फेई और झांग होंगझांग को ऑर्बिटिंग लैबोरेटरी के 10वें एक्सपीडिशन के हिस्से के तौर पर चीनी स्पेस स्टेशन पहुंचाया था.

चीन ने दिखाई तेजी

तेजी दिखाते हुए चीन ने 14 नवंबर को डॉक किए गए शेनझोउ-21 स्पेसक्राफ्ट पर फंसे हुए शेनझोउ-20 एस्ट्रोनॉट्स को धरती पर वापस भेजा. उन्होंने एस्ट्रोनॉट्स को उनके लौटने के तय समय से दो हफ्ते से भी कम समय में बचा लिया. कुछ दिन बाद चीन ने एक खाली शेनझोउ-22 स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में भेजा ताकि 3 एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाया जा सके. 

लेकिन नासा ने क्यों लिए 9 महीने?

आपको याद होगा कि 5 जून 2024 को नासा ने सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर को स्पेस में भेजा था. उनको 8 दिन के मिशन पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (आईएसएस) पर रहना था. लेकिन तभी स्टारलाइनर के थ्रस्टर्स में खराबी आ गई, जिसके उनके वापस आने के दरवाजे बंद हो गए. महीनों तक इसे ठीक करने का काम चलता रहा. लेकिन बात नहीं बनी. इसके बाद सितंबर 2024 में स्टारलाइनर बिना क्रू के ही धरती पर लौट आया. 
सुनीता और विलमोर आईएसएस पर ही रह गए. उनको वहां 286 दिन रुकना पड़ा. 

NASA का इरादा उन्हें SpaceX के क्रू ड्रैगन से क्रू-9 मिशन से घर वापस लाने का था, जिसे उनकी वापसी के लिए दो खाली सीटों के साथ लॉन्च किया गया था.

हालांकि, वह तुरंत नहीं जा सका क्योंकि उनके जाने से ISS क्रू ऑपरेशन के लिए जरूरी मिनिमम से कम हो जाता. वे मार्च 2025 में क्रू-10 के आने तक वहीं रहे, और आखिरकार लॉन्च होने के लगभग नौ महीने बाद 18 मार्च 2025 को फ्लोरिडा कोस्ट से धरती पर लौटे.

चीन ने क्यों दिखाई इतनी तेजी?

  • चीन ने अपने एस्ट्रोनॉट्स को घर लाने के लिए तेजी से कदम उठाया, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तुलना में तियागोंग स्पेस स्टेशन उसके पांचवे हिस्से के बराबर है.

  • उसे छह एस्ट्रोनॉट्स को लंबे समय तक आराम से सपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है.

  • बीजिंग के स्पेस प्रोग्राम को तेजी से फैसले लेने और एक आसान चेन ऑफ कमांड का भी फायदा मिलता है, जिससे चीन मैन्ड स्पेस एजेंसी इंटरनेशनल कोलेबोरेशन में आम देरी के बिना काम कर पाती है.

  • US के उलट, चीन मिशन क्लियरेंस या डॉकिंग शेड्यूल के लिए विदेशी पार्टनर्स पर निर्भर नहीं है.

  • इसके उलट, ISS कई देशों के एस्ट्रोनॉट्स को होस्ट करता है, जिससे कोऑर्डिनेशन मुश्किल हो जाता है और पोर्ट की उपलब्धता जरूरी हो जाती है.

  • स्टारलाइनर की नाकामी ने NASA की कमर्शियल पार्टनरशिप, खासकर बोइंग के साथ, में कमजोरियों को दिखाया और अमेरिकी ह्यूमन स्पेसफ्लाइट के सामने अभी भी बड़ी चुनौतियों की ओर इशारा किया.

 

About the Author
author img
Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

...और पढ़ें

TAGS

china space mission

Trending news

बंगाल की खाड़ी में ऐसा क्या करने वाला है भारत? 14000 KM के लिए जारी कर दिया NOTAM
NOTAM
बंगाल की खाड़ी में ऐसा क्या करने वाला है भारत? 14000 KM के लिए जारी कर दिया NOTAM
कब दस्तक देगा साइक्लोन सेन्यार? चक्रवाती तूफान को लेकर अटकी सांसें, यहां होगी बारिश
Weather
कब दस्तक देगा साइक्लोन सेन्यार? चक्रवाती तूफान को लेकर अटकी सांसें, यहां होगी बारिश
मुझे हाथ भी लगाया तो देश में BJP की नींव हिला दूंगी, गुजरात भी चला जाएगा: ममता
Mamata Banerjee
मुझे हाथ भी लगाया तो देश में BJP की नींव हिला दूंगी, गुजरात भी चला जाएगा: ममता
अयोध्या में ध्वजारोहण, 1100 किलोमीटर दूर लगे बाबरी मस्जिद के पोस्टर, गरमाई सियासत
bengal babri masjid
अयोध्या में ध्वजारोहण, 1100 किलोमीटर दूर लगे बाबरी मस्जिद के पोस्टर, गरमाई सियासत
मुस्कान ने बेटी को दिया जन्म, जेल में पैदा होने वाले बच्चों की कैसे होती है परवरिश?
Child Born in Jail
मुस्कान ने बेटी को दिया जन्म, जेल में पैदा होने वाले बच्चों की कैसे होती है परवरिश?
CM मान और केजरीवाल ने की अरदास, पंजाब की तरक्की और खुशहाली की मांगी दुआ
Bhagwant Mann
CM मान और केजरीवाल ने की अरदास, पंजाब की तरक्की और खुशहाली की मांगी दुआ
'क्या बाबरी कहीं और बना देने से...', देश के मुसलमानों को चिराग ने क्या नसीहत दे दी?
Chirag Paswan
'क्या बाबरी कहीं और बना देने से...', देश के मुसलमानों को चिराग ने क्या नसीहत दे दी?
दिल्ली ब्लास्ट: अल-फलाह के बाद अल-हुदा? बारामुला में पुलिस का नया एक्शन
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट: अल-फलाह के बाद अल-हुदा? बारामुला में पुलिस का नया एक्शन
आय से अधिक संपत्ति केस में लोकपाल की रेड, 8 जिलों में छापेमारी; अबतक क्या निकला?
karnataka
आय से अधिक संपत्ति केस में लोकपाल की रेड, 8 जिलों में छापेमारी; अबतक क्या निकला?
कर्नाटक में कई क्रिमिनल केस में पुलिस अधिकारी भी शामिल, बीजेपी ने लगाया गंभीर आरोप
Karnatka
कर्नाटक में कई क्रिमिनल केस में पुलिस अधिकारी भी शामिल, बीजेपी ने लगाया गंभीर आरोप