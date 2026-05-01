Explainer: सड़न के बाद कैंसर फिर मौत... कितना खतरनाक होता है रेडियोएक्टिव पाउडर? नागपुर में हमले की धमकी

नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के मुख्यालय और वहां स्थित स्मृति मंदिर पर रेडियो एक्टिव हमले की धमकी आई. 'डीएसएस' नाम के एक संगठन की ओर से एक गुमनाम पत्र जारी किया जिसमें इस मंदिर और आरएसएस मुख्यालय पर रेडियो एक्टिव हमले की धमकी दी गई. धमकी देने वाले संगठन ने ये पत्र नागपुर के पुलिस आयुक्त रविंद्र कुमार सिंघल को भेजा है. इस गुमनाम पत्र में लिखा है कि उन्होंने आरएसएस मुख्यालय, रेशीमबाग स्मृतिमंदिर और मेट्रो में ‘सीजियम-137’ नाम के एक रेडियोएक्टिव पाउडर छिड़क दिया है. इस धमकी के बाद पूरे इलाके की तलाशी ली जा रही है और इस गुमनाम चिट्ठी में आई धमकी को लेकर जांच की जा रही है.

मामले की जांच कर रहे अधिकारियों ने बताया कि इस केस में अभी तक उनके हाथ कुछ भी ऐसा संदिग्ध नहीं मिला है जिसके आधार पर इस धमकी को सही माना जा सके. अब आपके जेहन में ये सवाल जरूर गूंज रहा होगा कि आखिर यह रेडियोएक्टिव पाउडर ‘सीजियम-137’ क्या है और यह कितना खतरनाक होता है? अगर इंसान इसकी चपेट में आ जाए तो उसे क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं?

क्या है सीजियम-137?

यह एक शक्तिशाली रेडियोएक्टिव (रेडियोधर्मी) तत्व है, जो सामान्य पदार्थों से बिल्कुल अलग और बेहद खतरनाक होता है.

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कैसे बनता है?

न्यूक्लियर थ्रीट इनीशिएटिव (NTI) के अनुसार, यह तब बनता है जब यूरेनियम या प्लूटोनियम जैसे भारी तत्वों का नाभिकीय विखंडन (Nuclear Fission) होता है.

किस तरह का विकिरण छोड़ता है?

सीजियम-137 लगातार बीटा (Beta) और गामा (Gamma) विकिरण उत्सर्जित करता है, जो इंसानी शरीर के लिए बेहद नुकसानदायक हैं.

दिखने में कैसा होता है?

यह देखने में किसी साधारण ठोस या नमक जैसे पदार्थ की तरह लग सकता है, जिससे इसकी पहचान करना मुश्किल हो जाता है.

खतरा क्यों ज्यादा है?

इसका असली खतरा इसके अंदर छिपा होता है. यानी इसका रेडिएशन, जो बिना दिखे शरीर को नुकसान पहुंचाता है.

कैप्सूल टूटने पर क्या होता है?

अगर किसी कारण इसका सुरक्षित कैप्सूल टूट जाए, तो यह तेजी से फैलकर आसपास के इलाके को रेडियोएक्टिव बना सकता है.

फैलाव का जोखिम?

यह हवा, धूल या सतहों के जरिए तेजी से फैल सकता है, जिससे बड़े क्षेत्र में contamination (संदूषण) हो सकता है. शरीर के संपर्क में आते ही बढ़ जाता है कैंसर का खतरा

गलत हाथों में चला जाए तो बेहद खतरनाक

सीजियम क्लोराइड जैसा पदार्थ अगर गलत हाथों में चला जाए या लापरवाही से इस्तेमाल हो, तो हालात बेहद खतरनाक हो सकते हैं. यह कोई साधारण केमिकल नहीं है यह रेडियोधर्मी होता है और इंसानी सेहत के लिए बड़ा खतरा बन सकता है. इसकी सबसे डरावनी बात यह है कि यह बहुत आसानी से फैल जाता है, लगभग टेल्कम पाउडर की तरह हवा में बिखर सकता है और पानी में भी जल्दी घुल जाता है. इसकी अर्द्धआयु लगभग 30 साल होती है. इसका मतलब अगर ये कंक्रीट जैसी सख्त सतहों पर भी फैल जाए तो इसको खत्म होने में 3-4 दशक लग सकते हैं. एक और चिंता की बात यह है कि सीजियम-137 पानी में आसानी से घुल जाता है. इसका मतलब है कि अगर यह किसी जल स्रोत में पहुंच जाए, तो बड़ी आबादी तक इसका असर फैल सकता है. यही कारण है कि इसे सुरक्षित रखना और इसके इस्तेमाल पर सख्त निगरानी रखना बेहद जरूरी माना जाता है.

गर्म वातावरण में आसानी से फैलता है 'सीजियम-137'

सीजियम-137 एक ऐसा रेडियोएक्टिव तत्व है जो आमतौर पर परमाणु रिएक्टरों या बमों में होने वाली विखंडन प्रक्रिया के दौरान बनता है. इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि यह बहुत आसानी से गैस या भाप के रूप में फैल सकता है. यानी अगर यह किसी गर्म माहौल में पहुंच जाए, तो तेजी से हवा में मिलकर दूर-दूर तक फैलने की क्षमता रखता है. यही वजह है कि वैज्ञानिक इसे बेहद सावधानी से संभालते हैं. क्योंकि अगर यह शरीर के अंदर चला जाए, तो यह खासकर पैंक्रियाज जैसे अंगों में जमा हो सकता है और लंबे समय में गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है. रेडिएशन के असर से कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है.

जिंदगी बचाने में भी है सहायक है 'सीजियम-137'

अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाला सीजियम-137 सुनने में भले खतरनाक लगे, लेकिन सही तरीके से उपयोग किया जाए तो यह कई मरीजों के लिए जीवनरक्षक साबित होता है. डॉक्टर इसे आमतौर पर सीजियम क्लोराइड नमक के रूप में इस्तेमाल करते हैं. खासतौर पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले खून को रेडियोथेरेपी के जरिए ट्रीट किया जाता है, ताकि एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी ग्राफ्ट-वर्सेस-होस्ट डिजीज का खतरा कम किया जा सके. यह बीमारी तब होती है, जब दान किए गए खून की श्वेत रक्त कोशिकाएं मरीज के शरीर को बाहरी मानकर उस पर हमला करने लगती हैं. ऐसे में शरीर के ऊतक प्रभावित होते हैं और स्थिति गंभीर हो सकती है. इसी जोखिम को कम करने के लिए सीजियम क्लोराइड से किया गया उपचार बेहद अहम भूमिका निभाता है.

आतंकी कैसे करते हैं सीजियम-137 का इस्तेमाल?

अगर सीजियम-137 जैसे खतरनाक रेडियोएक्टिव पदार्थ आतंकियों के हाथ लग जाएं, तो हालात बेहद गंभीर हो सकते हैं. विशेषज्ञों के मुताबिक, इस पाउडर का इस्तेमाल ऐसे उपकरण बनाने में किया जा सकता है जो हवा के जरिए विकिरण फैलाते हैं. इन्हें आम भाषा में 'डर्टी बम' कहा जाता है, जिसमें सीजियम क्लोराइड जैसी सामग्री का उपयोग होता है. ऐसे हमले पारंपरिक बमों की तरह सिर्फ धमाके तक सीमित नहीं रहते. इनके संपर्क में आने वाले लोग या तो तुरंत इसकी चपेट में आ सकते हैं या फिर गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं. सबसे बड़ी चिंता यह है कि यह रेडियोएक्टिव तत्व एक बड़े इलाके को लंबे समय तक दूषित कर सकता है, जिससे वहां रहना तक मुश्किल हो जाता है.

सीजियम-137 रेडियोएक्टिव तत्व के प्रदूषण से शिकार होने के लक्षण

शुरुआती लक्षण: मिचली आना, उल्टियां होना और अचानक भूख खत्म हो जाना

पाचन तंत्र पर असर: पेट में तेज दर्द, लगातार दस्त और डिहाइड्रेशन की समस्या

शरीर की हालत बिगड़ना: कमजोरी बढ़ना और शरीर में पानी की कमी से स्थिति गंभीर होना

त्वचा पर प्रभाव: सूजन, जलन और गंभीर मामलों में त्वचा का गलना (Radiation burns)

बालों पर असर: तेजी से बाल झड़ना (Hair loss)

मुंह और अंदरूनी हिस्सों पर असर: मुंह के अंदर घाव, सड़न और खाने-पीने में दिक्कत

आंतरिक नुकसान: रेडिएशन का असर धीरे-धीरे शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाना

दिमाग पर प्रभाव: न्यूरोलॉजिकल असर, भ्रम और गंभीर स्थिति में कोमा

अंतिम स्थिति: समय पर इलाज न मिलने पर मौत का खतरा

सीजियम-137 प्रदूषण से बचने के उपाय

सीजियम-137 जैसे रेडियोधर्मी तत्व के संपर्क का शक हो तो बिल्कुल लापरवाही न करें

अगर किसी संदिग्ध चीज को छू लिया है, तो सबसे पहले आंखों को साफ पानी से अच्छी तरह धोएं

हाथों को साबुन से बार-बार अच्छी तरह साफ करें

संभव हो तो तुरंत नहा लें और बालों को भी अच्छी तरह धोएं

पहने हुए कपड़े तुरंत बदल दें ताकि शरीर पर चिपके कण हट सकें

संदिग्ध कपड़ों को अन्य कपड़ों से अलग रखें और सीलबंद थैली में बंद कर दें

शरीर में कोई असामान्य लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें

किसी भी संदिग्ध वस्तु को हाथ लगाने से बचें

ऐसी स्थिति में धूम्रपान, खाना या पानी पीने से बचें, ताकि कण शरीर के अंदर न जाएं

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