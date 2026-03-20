गल्फ कैसे बना था क्रूड ऑयल का बेताज बादशाह? जानिए पूरी कहानी

28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर हमला बोल दिया. इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत हो गई. इसके बाद ईरान ने भी इस युद्ध में पलटवार शुरू कर दिया. इस युद्ध का प्रभाव मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर दिखाई दे रहा है. युद्ध की वजह से वैश्विक ऊर्जा सप्लाई, शिपिंग रूट्स और ईंधन बाजार पर भारी दबाव दिखाई दे रहा है. अमेरिका, इजरायल और ईरान के अलावा कई अन्य क्षेत्र भी अब आर्थिक तनाव झेल रहे हैं. खाड़ी देशों से ही पूरी दुनिया के लिए फ्यूल भेजा जाता है. चूंकि यहां पर क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है इसलिए पूरी दुनिया को इन देशों पर निर्भर रहना पड़ता है. तो चलिए हम आपको बताते हैं कि गल्फ कंट्री ने क्रूड ऑयल की दुनिया में कैसे वैश्विक बाजार पर कब्जा किया.

अगर हम अब से लगभग 500 से 600 साल पीछे की बात करें तो रात में उजाले के लिए कोई विशेष प्रबंध नहीं था. उस समय हर किसी के घर में रात में दीपक नहीं जलते थे. तब लोगों को रात में अंधेरे से बचने के लिए कोई कारगर उपाय नहीं था. कुछ संपन्न लोगों के घरों में ही दीपक जलते थे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रूड ऑयल की खोज भी अब से सैकड़ों साल पहले चीन में हुई थी. चीन में 347 ईस्वी में पहली बार तेल के कुएं खोदे गए थे. हालांकि ये खोज भी दुनिया की नजर में नहीं आई और इसका ज्यादा फायदा भी नहीं उठाया जा सका.

व्हेल मछली से निकलने वाले तेल से दीपक जलाते थे लोग

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक लोग केरोसिन तेल की खोज से पहले रात के अंधेरे को दूर करने के लिए व्हेल मछली से निकलने वाले तेल का प्रयोग दीपक जलाने के लिए किया करते थे. एक समय ऐसा भी आ गया था जब व्हेल मछली का तेल काफी महंगा होने लगा था. क्योंकि ये बहुत मुश्किल से मिलता था. मुश्किल से मिलने की वजह से ये काफी महंगा था और धीरे-धीरे इसके दामों में इजाफा होता जा रहा था. वहीं इस बीच जब केरोसिन तेल की खोज हुई तो व्हेल मछलियों पर मंडराने वाला तेल का खतरा कम हो गया. इस घटना ने व्हेल मछलियों की जिंदगी बचाई और इस घटना के साथ ही दुनिया बदलने की शुरुआत हो गई.

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क्या होता है क्रूड ऑयल?

हम जब तेल की बात करते हैं, तो इसका मतलब आमतौर पर कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल होता है. यह एक काले रंग का गाढ़ा और चिपचिपा पदार्थ होता है. इसे पेट्रोलियम या जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है. दिलचस्प बात यह है कि कच्चा तेल डायनासोर के समय का नहीं, बल्कि उससे भी लाखों साल पहले की कहानी समेटे हुए है. उस दौर में समुद्रों में रहने वाले सूक्ष्म जीव, पौधे और डायटम मरकर समुद्र की तली में जमा होते गए. समय के साथ ये अवशेष रेत, गाद और चट्टानों की मोटी परतों के नीचे दबते चले गए. लाखों साल तक लगातार बढ़ते दबाव और गर्मी ने इन जैविक अवशेषों को धीरे-धीरे बदलकर एक नए रूप में ढाल दिया. यही प्रक्रिया अंततः कच्चे तेल और पेट्रोलियम के रूप में सामने आई, जिसे आज हम ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं.

क्रूड ऑयल का शुरुआती इस्तेमाल कब हुआ?

अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो करीब 5000 साल पहले प्राचीन मिस्र में इसके इस्तेमाल के प्रमाण मिलते हैं. इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि उस समय कच्चे तेल का उपयोग आज की तरह ईंधन के रूप में नहीं होता था. बल्कि इसका इस्तेमाल एक खास मकसद के लिए किया जाता था. ममी के ताबूतों की कोटिंग में. ब्रिटिश म्यूजियम की रिपोर्ट के अनुसार, मिस्र काल के कुछ ऐसे ताबूत मिले हैं जिन पर काले रंग का चिपचिपा पदार्थ लगा हुआ था. जब वैज्ञानिकों ने इस पदार्थ की जांच की, तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई. यह कोई साधारण सामग्री नहीं थी, बल्कि वनस्पति तेल, जानवरों की चर्बी, पेड़ की छाल, मधुमक्खी का मोम और बिटुमेन (ठोस कच्चा तेल) को मिलाकर तैयार किया गया मिश्रण था. यानी, आज जिस कच्चे तेल को हम पेट्रोल-डीजल के रूप में जानते हैं, उसका इस्तेमाल हजारों साल पहले एक बिल्कुल अलग और अनोखे तरीके से किया जाता था.

1846 में पहली बार केरोसिन की खोज हुई

तेल की खोज में साल 1846 सबसे महत्वपूर्ण साल रहा जब कनाडा के भू-वैज्ञानिक अब्राहम पाइनियो गेसनर ने पहली बार एक क्रांतिकारी खोज की. उन्होंने कोयला और कोलतार को रिफाइन करके केरोसितन तेल की खोज कर ली. इसके बाद लोगों के घरों में केरोसिन तेल से रात को दिए की रौशनी होने लगी. केरोसिन तेल सस्ता था इसकी वजह से ये अमीर और गरीब दोनों के लिए इस्तेमाल करने में आसान था. इसके बाद साल 1859 में जमीन के नीचे खुदाई से पहली बार केरोसिन तेल निकला था. बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी व्यापारी एडविन ड्रेक 'रॉक ऑयल' की तलाश में पश्चिमी पेनसिल्वेनिया पहुंचे जहां उन्होंने पहली बार जमीन से ये तेल निकलते हुए देखा. खुदाई करते समय तेल का प्रेशर इतना था कि इसका फव्वारा 21 मीटर की ऊंचाई तक गया था.

कार में कब इस्तेमाल हुआ था पेट्रोल?

आज हम सड़कों पर दौड़ती कारों, बाइकों और भारी-भरकम वाहनों को देखते हैं, जो पेट्रोल और डीजल जैसे कच्चे तेल से बने ईंधन पर चलते हैं. कभी ऐसा भी समय था जब लोगों ने पहली बार सोचा कि क्या किसी मशीन को तेल से चलाया जा सकता है. इस सोच को हकीकत में बदलने का काम किया जर्मनी के इंजीनियर कार्ल बेंज ने. साल 1885 में उन्होंने दुनिया की पहली मोटर कार बनाई, जो गैसोलीन (पेट्रोल) से चलती थी. दिलचस्प बात ये है कि उस समय गैसोलीन कोई खास ईंधन नहीं माना जाता था, बल्कि यह केरोसिन बनाने के दौरान निकलने वाला एक बाई-प्रोडक्ट था. कार्ल बेंज की इस खोज ने दुनिया को नई दिशा दी, लेकिन असली बदलाव तब आया जब 1908 में हेनरी फोर्ड ने मॉडल टी कार लॉन्च की. यह कार आम लोगों के लिए बनाई गई थी और यह भी पेट्रोल पर चलती थी. इसके बाद तो पेट्रोल की डिमांड में जोरदार उछाल देखा गया.

गल्फ कैसे बना क्रूड ऑयल का बेताज बादशाह?

20वीं सदी की शुरुआत के साथ ही दुनिया तेजी से बदलने लगी. सड़कों पर कारों की संख्या बढ़ रही थी और इसके साथ ही तेल की मांग भी अचानक बढ़ गई. ईंधन की इस बढ़ती जरूरत ने कंपनियों को नए-नए इलाकों में तेल की खोज के लिए प्रेरित किया. इसी खोज के सिलसिले में अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियां मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ीं. यह इलाका तब तक तेल के मामले में ज्यादा खोजा नहीं गया था, लेकिन संभावनाएं काफी थीं. लंबे प्रयासों के बाद 26 मई 1908 को एक बड़ी कामयाबी मिली, जब ईरान के मस्जिद-ए-सुलेमान में पहली बार कच्चे तेल का भंडार मिला. यह खोज बर्मा ऑयल कंपनी ने की थी, जिसकी अगुवाई जॉर्ज बर्नार्ड रेनॉल्ड्स कर रहे थे. इस खोज ने न सिर्फ ईरान की बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की किस्मत बदल दी. इसके बाद धीरे-धीरे आसपास के देशों में भी तेल की खोज शुरू हुई और यह क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले इलाकों में शामिल हो गया.