वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया के बाद कितना कारगर होगा PM मोदी का 'स्वदेशी' कार्ड'

PM Modi Swadeshi Card amid Trump tariff threats: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरी दुनिया में टैरिफ के नाम पर खौफ का ऐसा दौर पैदा किया है, जिसके बाद कई देश में विरोध के सुर उठने लगे हैंं. ट्रंप ने भारत पर भी टैरिफ बढ़ाकर दबाव बनाने की खूब कोशिश की है. ट्रंप ने सोचा होगा कि टैरिफ का प्रतिशत बढ़ाएंगे तो भारत अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने लगेगा. लेकिन भारत के पीएम मोदी ने इन तमाम दबाव के बीच एक ऐसा कार्ड चला है जो शायद अमेरिका के सारे मंसूबे पर पानी फेर दे. उस कार्ड का नाम है-स्‍वदेशी कार्ड. अब सबसे बड़ा सवाल क्या स्वदेशी कार्ड वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया के बाद कारगर होगा. क्या यह कार्ड अमेरिका की धमकी के आगे टिक पाएगा. आइए समझते हैं पूरी बात.

'यहां स्वदेशी बिकता है' ...पीएम मोदी की अपील

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी टैरिफ के जवाब में 'स्वदेशी' को बढ़ावा देने की नई अपील की है. उन्होंने व्यापारियों से दुकानों के बाहर 'यहां स्वदेशी बिकता है' का बोर्ड लगाने और लोगों से भारतीय उत्पाद खरीदने का आग्रह किया है. यह कदम 'वोकल फॉर लोकल' और 'मेक इन इंडिया' जैसे अभियानों की कड़ी के बाद आया है, जो पिछले 11 सालों से आत्मनिर्भर भारत का नारा बुलंद कर रहे हैं.

लेकिन सवाल है फिर वही है कि क्या यह 'स्वदेशी' कार्ड पुराने अभियानों से अलग और कारगर साबित होगा?

'वोकल फॉर लोकल' और 'मेक इन इंडिया' का सफर

2014 में शुरू हुआ 'मेक इन इंडिया' अभियान भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश थी. मोबाइल, फार्मा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में इसने अच्छे नतीजे दिए. उदाहरण के लिए, भारत अब दुनिया के टॉप मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग देशों में शामिल है. वहीं, 2020 में 'वोकल फॉर लोकल' ने स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने का संदेश दिया, खासकर कोविड महामारी के दौरान. इन अभियानों से निर्यात बढ़ा और आयात पर निर्भरता कुछ कम हुई. लेकिन विपक्ष का कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नौकरियां और निवेश उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़े.

'स्वदेशी' की नई अपील

पीएम मोदी की ताजा अपील त्योहारी सीजन को ध्यान में रखकर आई है. नवरात्रि, दशहरा, धनतेरस और दिवाली जैसे मौकों पर लोग जमकर खरीदारी करते हैं. मोदी चाहते हैं कि लोग विदेशी सामान की जगह भारतीय उत्पाद चुनें. दुकानदारों से 'स्वदेशी' बोर्ड लगाने की बात इसलिए कही गई है ताकि ग्राहकों में भारतीय सामान के प्रति भरोसा बढ़े. यह कदम अमेरिका के बढ़ते टैरिफ के खिलाफ भारत की रणनीति का हिस्सा है, जो भारतीय निर्यात को नुकसान पहुंचा सकता है.

कितना कारगर होगा यह कदम?

ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के विशेषज्ञों के अनुसार, 'स्वदेशी' अभियान तुरंत बड़ा बदलाव तो नहीं लाएगा, लेकिन यह आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत कदम है. यह घरेलू बाजार को बढ़ावा देगा और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम को गति देगा. IJPR जर्नल के जानकारों का कहना है कि टैरिफ का असर जीडीपी पर पड़ सकता है, लेकिन 'मेक इन इंडिया' को तेज करने का मौका मिलेगा. पॉलिसी सर्कल के विशेषज्ञों का मानना है कि छोटे और मझोले उद्योगों (MSME) को क्रेडिट और निर्यात बढ़ाने के लिए नीतिगत समर्थन चाहिए, तभी यह अभियान पूरी तरह सफल होगा.

चुनौतियां और संभावनाएं

'स्वदेशी' अभियान की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि लोग और दुकानदार इसे कितनी गंभीरता से लेते हैं. भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता और कीमत अगर विदेशी सामान से मुकाबला कर सकी, तो मांग बढ़ेगी. सरकार ने 2025 में ₹1 लाख करोड़ की आयकर राहत और GST सुधार जैसे कदम उठाए हैं, जो घरेलू खपत को बढ़ा सकते हैं. लेकिन MSME सेक्टर को और सपोर्ट चाहिए, ताकि वे वैश्विक बाजार में टिक सकें. यानी अभी 'स्वदेशी' कार्ड 'वोकल फॉर लोकल' और 'मेक इन इंडिया' का ही विस्तार है, लेकिन इसका फोकस त्योहारी सीजन और टैरिफ युद्ध से निपटने पर है. अगर लोग और व्यापारी इस अपील को अपनाते हैं, तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती दे सकता है. लेकिन इसके लिए जागरूकता, गुणवत्ता और नीतिगत समर्थन जरूरी है.