अगर यूरोप ने दबा दिया ये ‘किल स्विच’ तो बिना गोला-बारूद के ही हिल जाएगा पूरा अमेरिका, ट्रंप के खिलाफ EU का सबसे ताकतवर 'हथियार'

EU On Trump Tariff:   अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रट लगाए बैठे थे कि उन्हें ग्रीनलैंड किसी भी कीमत पर चाहिए. कभी टैरिफ तो कभी धमकी देकर वो ग्रीनलैंड हासिल कपना चाहते थे, लेकिन दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान उन्होंने ग्रीनलैंड पर अचानक यूटर्न ले लिया.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Jan 25, 2026, 01:56 PM IST
Europe Vs USA: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रट लगाए बैठे थे कि उन्हें ग्रीनलैंड किसी भी कीमत पर चाहिए. कभी टैरिफ तो कभी धमकी देकर वो ग्रीनलैंड हासिल करना चाहते थे, लेकिन दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान उन्होंने ग्रीनलैंड पर अचानक यूटर्न ले लिया. उन्होंने ग्रीनलैंड पर अपना प्लान फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया, लेकिन सबसे मन में ये  सवाल है कि ट्रंप जैसे जिद्दी शख्स ने रास्ता बदला क्यों ? जो रातोंरात वेनेजुएला पर कब्जा कर सकते हैं उन्होंने ग्रीनलैंड पर यूटर्न कैसे ले लिया ? दरअसल ये जंग टैरिफ और बॉर्डर विवाद से ज्यादा बॉन्ड मार्केट की है. ट्रंप भले ही टैरिफ से व्यापार पर सेना से बॉर्डर पर कब्जा कर लें, लेकिन बॉन्ड मार्केट के डर ने उन्हें पीछे होने पर मजबूर कर दिया. यूरोप के ‘बांड किल स्विच’ ने ट्रंप को ग्रीनलैंड के मसले पर पीछे धकलने का काम किया है.  यूरोप का ‘बांड किल स्विच’ इतना ताकतवर है कि बिना किसी गोली-बंदूक के, बिना किसी देश पर हमला किए उस देश की पूरी इकोनॉमी को हिला सकती है. 

क्या है यूरोप का ‘बांड किल स्विच’

जहां सब टैरिफ वॉर की जंग के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अमेरिका को असली खतरा बांड मार्केट से है.  अमेरिका भले ही सुपर पावर है, लेकिन अगर यूरोप ने अपना ‘किल स्विच’ दबा दिया तो अमेरिका के लिए संभल पाना मुश्किल हो जाएगा. अमेरिका यूरोप की इसी ‘किल स्विच’ से डरा हुआ है. भले ही इसकी चर्चा कम होती है, लेकिन इसकी ताकत का अंदाजा अमेरिका बखूबी समझता है. वो समझता है कि अगर यूरोप ने उसके खिलाफ इस किल स्विच को दबा दिया तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को संभाल पाना मुश्किल होगा. अगर यूरोप ने अमेरिकी ट्रेज़री में अपने निवेश को हथियार बनाकर इस किल स्विच को दबा दिया अमेरिका में तबाही मच जाएगी. अमेरिका में कर्ज महंगा हो जाएगा, अमेरिकी बाजार क्रैश हो जाएगा, महंगाई चरम पर पहुंच सकती है.  ग्रीनलैंड पर यूं ही रातोंरात नहीं पलटे ट्रंप,भारत के इस दांव से अमेरिका की 'सिट्टी-पिट्टी' गुम...यूटर्न के पीछे की इनसाइड स्टोरी

यूरोप के इस किल स्विच से क्यों अमेरिका में हड़कंप  ? 

अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला देश है. वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट के मुतबिक दुनिया का कुल सरकारी कर्ज में 110.9 ट्रिलियन डॉलर का है. जिसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी अमेरिका की है.  कर्ज लेने के लिए वो अपने ट्रेडरी बॉन्ड्स बेचता है, जिसे दुनियाभर के देश खरीदते हैं. अमेरिका के कर्ज में करीब 25 फीसदी की होल्डिंग दुनियाभर के सरकारों की है, जिसमें यूरोप की सरकारों के हेज फंड, बीमा कंपनियों और पेंशन फंड का बड़ा हिस्सा है. ट्रंप को इस बात का डर सता रहा है कि यूरोप इसी ट्रेज़री बांड मार्केट पर चोट कर उन्हें हिला सकता है.   क्यों हांफ रहा भारत का ₹, उठा-पटक से आप की जेब पर असर, कैसे अमेरिका का डॉलर बना करेंसी का बिग बॉस?

अमेरिका के ट्रेडरी बॉन्ड में यूरोप का बड़ा हिस्सा  

चूंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा ट्रेजरी बॉन्ड की बिक्री पर टिका है और यूरोप इन बॉन्ड का बड़ा खरीदार है. यानी यूरोप के हाथों में अमेरिकी के ट्रेजरी बॉन्ड की चाभी है.  अगर यूरोप बांड मार्केट में हल्की सी चाल बदल दे, तो ट्रंप की नींद उड़ा सकता है.

यूरोप कैसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचा सकता है ?  

अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में अपनी चाबी की घुमाकर अमेरिका की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है.  लेकिन यूरोप सीधे से अमेरिकी बॉन्ड को डंप यानी बेच नहीं सकता है, क्योंकि इसे यूरोपीय निवेशकों यानी बीमा कंपनियों, हेज फंड्स और पेंशन फंड्स को भी नुकसान होगा. ऐसे में अचानक से अमेरिकी ट्रेजरी बॉड को डंप करने से यूरोप को भी नुकसान हो सकता है. ऐसे में यूरोप के पास तीन विक्लप है, जिससे वो अमेरिका को ग्रीनलैंड से दूर रख सकता है. 

यूरोप के पास अमेरिका को रोकने का विकल्प  

यूरोप अमेरिकी बॉन्ड की खरीदारी रोककर, धीरे-धीरे अपनी अमेरिकी ट्रेडरी बॉन्ड के बजाए यूरो बांड्स में निवेश बढ़ाकर अमेरिका की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है.  ऐसा करने से अमेरिकी बांड की डिमांड घटेगी  और ईल्ड बढ़ेगी . जिससे अमेरिका के लिए कर्ज महंगा हो जाएगा. कर्ज महंगा होना मतलब सीधे अर्थव्यवस्था पर असर.  इसके अलावा यूरोप की सरकारें अगर खुलकर ये बात करें कि अमेरिकी बॉन्ड्स में जोखिम हैं तो ट्रेडर्स उसे सेल करेंगे, जिसके अमेरिकी बॉन्ड की साख पर असर होगा और अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने लगेगी.  पहले से कर्ज और महंगाई से जूझ रहे अमेरिका के लिए महंगे लोन परेशानी का सबक बन जाएंगे. अगर यूरोपीय देश अमेरिकी बॉन्ड के बजाए यूरोप बॉन्ड में निवेश बढ़ा देते हैं तो दुनिया का पूंजी प्रवाह यूरोप की तरफ शिफ्ट हो सकता है. इसका मतलब है कि अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड पर दबाब बढ़ना यानी अमेरिकी बाजार और अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर दवाब बढ़ना. यानी बिना हथियार उठाए यूरोप अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका दे सकता है.  

FAQ सवाल: अमेरिका पर कितना कर्ज है ? 
जवाब: अमेरिका पर जुलाई 2025 तक कर्ज का बोझ बढकर 37 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गया.  
सवाल: यूरोप में बड़े 3 कौन हैं?
जवाब: अमेरिका के तीन सबसे बड़ा देश में जर्मनी, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम (UK) शामिल है. यूरोपीय यूनियन में कुल 27 देश हैं.  
 सवाल: ट्रेजरी बॉन्ड क्या होता है? 
जवाब:ट्रेजरी बॉन्ड अमेरिकी सरकार की ओर से जारी एक लॉग टर्म, कम जोखिम वाला डेब्ट सिक्योरिटी होता है, जो 10 से 30 साल में मैच्योर होता है. यह सरकार को पैसा उधार देने का एक जरिया है.  

Bavita Jha

