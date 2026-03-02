Iran-Israel War: हाईटेक होती जंग में अपने ही फाइटर प्लेन कैसे बन जाते हैं निशाना, अमेरिकी फाइटर F-15 कैसे हुआ क्रैश?

US-Israel Iran War: कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम ने अलग-अलग मामलों में अमेरिका के तीन एफ-15 फाइटर जेट को मार गिराया. यह फ्रेंडली फायर का मामला है, जिसमें 6 अमेरिकी पायलट्स सुरक्षित हैं. लेकिन इस घटना ने सवाल जरूर खड़ा कर दिया है.
Trending Photos
Iran-Israel War: तारीख 2 मार्च 2026. ईरान की इजरायल-अमेरिका से लड़ाई चल रही है. कभी इधर से मिसाइलें उड़कर उधर तबाही मचाती हैं तो कभी उधर से इधर गिर जाती हैं. लोगों में खौफ पसरा हुआ है कि जाने कब कहां से मौत उन पर बरस जाए. अब तक सैकड़ों निर्दोष लोगों की मौत हो गई है. इस बीच खबर आई कि अमेरिका के 3 एफ15ई स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट्स को कुवैती एयर डिफेंस सिस्टम ने फ्रेंडली फायर में मार गिराया. इसकी जानकारी सोमवार शाम को अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने दी है.
3 प्लेन में सवार 6 पायलट्स ने खुद को सही समय पर प्लेन से इजेक्ट कर लिया. अब वह सुरक्षित हैं और उनकी हालत स्थिर है. इस ऑपरेशन के दौरान कुवैती सेना की कोशिशों का अमेरिका ने आभार जताया है.
लेकिन क्या आपके दिमाग में यह सवाल नहीं उठ रहा है कि आखिर दुनिया में इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है. इतने खतरनाक और हाईटेक सिस्टम आ गए हैं. फिर कैसे मित्र देश एक दूसरे के हथियारों और विमानों को मार गिराते हैं. चलिए इसका जवाब जानते हैं.
फ्रेंडली फायर वह स्थिति होती है, जब कोई मित्र देश अपने ही किसी मित्र का लड़ाकू विमान मार गिराता है. कुछ अनुमानों के मुताबिक लड़ाई के दौरान करीब 20 प्रतिशत मौतों में फ्रेंडली फायर का हाथ माना गया है. इसकी मुख्य वजह होती है पहचान ना कर पाना, बिना ट्रेनिंग वाले ऑपरेटर, डर या फिर बेहद दूर विमानों की वजह से ऐसे फ्रेंडली फायर वाले हादसे होते रहते हैं.
VIDEO: ईरान ने कुवैत में मार गिराया अमेरिका का सैन्य विमान F15, आसमान से लहराते हुए गिरा नीचे
फ्रेंडली फायर वाले हादसे आमतौर पर इन्फेंट्री और आर्टिलरी जैसी ग्राउंड फोर्सेज में ज्यादा होता है. युद्ध की गहमागहमी के दौरान, यह देखना आसान है कि कैसे एक पैदल टुकड़ी जो वहां नहीं है जहां उसे होने के बारे में सोचा गया था या फिर कोई डिफेंस सिस्टम, जो धुआं और बाकी उपकरणों का इस्तेमाल कर रहा है, उसे दुश्मन सेना समझने की गलती की जा सकती है.
आसमान में फ्रेंडली फायर जैसी घटनाओं की शुरुआत पहले विश्व युद्ध से तीन चरणों में हुई थी. यानी एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और ग्राउंड टू एयर. उस वक्त गलफत इसलिए हुई थी क्योंकि जंग के मैदान में प्लेन नए नए थे. पायलट्स एक दूसरे पर ही फायर कर देते थे. लेकिन इससे निपटने के लिए एक मार्किंग सिस्टम लाया गया ताकि ऐसी गलतियां ना हो. इससे कुछ को फायदा हुआ लेकिन फिर भी पहले फायर करने की आदत बनी रही.
वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआत भी लगभग उसी तरह हुई थी जैसे पहला वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था. 1939 में, तीन ब्रिटिश स्पिटफायर ने बार्किंग क्रीक की लड़ाई में दो ब्रिटिश हरिकेन को मार गिराया था. ग्राउंड कंट्रोलर्स से कम्युनिकेशन की कमी, फ्रेंडली एयरक्राफ्ट की गलत पहचान, और पायलटों के पास लड़ाई का अनुभव न होने की वजह से फ्रेंडली फायर की घटना हुई.
जब तक US डेजर्ट स्टॉर्म में शामिल हुआ, तब तक हवा से हवा में होने वाला फ्रेंडली फायर जीरो तक पहुंच गया था. यह काफी हद तक आसमान पर दबदबा हासिल करने और टेक्नोलॉजी और डॉक्ट्रिन में तरक्की की वजह से हुआ. एयर सुपीरियरिटी हासिल करके, कोएलिशन फोर्स ने यह पक्का किया कि हवा में सब कुछ फ्रेंडली है. IFF और एयरबोर्न रडार (AWACS) जैसी टेक्नोलॉजी ने यह पक्का किया कि कोई भी इराकी एयरक्राफ्ट जो टेक ऑफ करने की हिम्मत करता था, उसे तुरंत खत्म कर दिया जाता था या लैंड करने के लिए मजबूर किया जाता था.
लेकिन इसका अपवाद सामने आया 1994 में, जिसमें दो F-15 ने गलती से उत्तरी इराक के नो-फ्लाई जोन के ऊपर दो UH-60 हेलीकॉप्टरों को मार गिराया था. F-15 ने ब्लैकहॉक्स को जोन का उल्लंघन करने वाला इराकी विमान समझ लिया था. इस घटना में 26 लोग मारे गए, जिनमें अमेरिकी सेना के जवान, चार गठबंधन देशों के सैनिक और पांच कुर्द शामिल थे.
Iran-Israel War: आर-पार के मूड में ईरान, बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर पर खैबर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, एयरफोर्स कमांडर को भी बनाया निशाना
2001 में US एयरफोर्स के B-52 ने तालिबान के ठिकानों पर दो GPS-गाइडेड बम गिराए. ये बम उन जगहों पर गिरे जहां US स्पेशल फोर्स जल्द ही अफगान राष्ट्रपति बनने वाले हामिद करजई को एस्कॉर्ट कर रही थी. इसके बाद हुए धमाकों में US के तीन मिलिट्री मेंबर और पांच अफगान सैनिक मारे गए. एक जांच से पता चला कि US एयरफोर्स कॉम्बैट कंट्रोलर ने एयरस्ट्राइक का कॉल करने के बाद अपनी GPS यूनिट की बैटरी बदल दी थी. इससे कोऑर्डिनेट्स उस जगह पर रीसेट हो गए जहां कॉम्बैट कंट्रोलर (और दूसरे US और अफगान कर्मचारी) थे, न कि तालिबान के लड़ाके.
2002 में, US एयरफोर्स के दो F-16 ने लाइव फायर एक्सरसाइज कर रहे कैनेडियन फोर्स के एक ग्रुप पर 500 पाउंड के बम गिराए, जिससे चार लोग मारे गए. US और कैनेडियन फोर्सेज के बीच कम्युनिकेशन की कमी की वजह से F-16 पायलटों को लगा कि जमीन से आ रही फायरिंग तालिबान की तरफ से हो रही हैं.
2003 में, US एयरफोर्स के दो A-10 ने उन गाड़ियों पर कई बार हमला किया, जिनके बारे में माना जा रहा था कि वे इराकी आर्मर्ड व्हीकल्स हैं. असल में, वे गाड़ियां US मरीन फोर्स की थीं, जो इराकियों के साथ लड़ाई में लगी हुई थीं. लड़ाई से निकले धुएं और छोटे हथियारों की फायर के साथ 'फॉग ऑफ वॉर' की वजह से मरीन फॉरवर्ड कंट्रोलर को गाड़ियों से लड़ने के लिए A-10 को हटाना पड़ा, उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि वे फ्रेंडली फोर्स हैं. नतीजा यह हुआ कि एक्शन में 10 मरीन मारे गए.
हाल ही में, रूसी मिलिट्री फोर्स की तरफ से अपने ही एयरक्राफ्ट को मार गिराने की खबरें आई हैं. पिछले महीने ही, क्रीमिया के ऊपर एक रूसी Su-27 को उसके ही एयर डिफेंस फोर्स ने मार गिराया था.
भारतीय एयरफोर्स से भी ऐसी गलती हुई है. भारत ने 27 फरवरी 2019 को अपने ही एमआई-17 हेलिकॉप्टर को उड़ान भरने के 12 सेकंड बाद मार दिया था.इसमें एयरफोर्स के 6 जवानों की मौत हो गई थी. तत्कालीन एयरफोर्स चीफ ने इसको बड़ी गलती बताई थी.