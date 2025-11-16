Advertisement
Explainer: सूरत का पसीना, बिहार में बंपर जीत; सीमांचल में ‘गुजराती दिमाग’ ने कैसे किया सबको चित

Bihar Assembly Election Result 2025: मुस्लिम बाहुल्य माने जाने वाले बिहार के सीमांचल में इस बार बीजेपी को बंपर जीत मिली है. इस जीत का कनेक्शन गुजरात से जोड़ा जा रहा है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Nov 16, 2025, 03:56 PM IST
Gujarati Connection to Bihar Victory: अगर कोई कहे कि बिहार की जीत गुजरात के पसीने से भी सिंची है, तो यह बात सुनने में अजीब लग सकती है लेकिन सच बिल्कुल यही है. सूरत की गलियों में चल रहे करघों की खटखट, हीरा यूनिटों की चमक और वहां रहने वाले हजारों बिहारी मजदूरों की दिन-रात की मेहनत… इस बार सीधे-सीधे बिहार के चुनावी नतीजों में बदल गई.

यह कहानी दिल्ली-कटे बड़े नेताओं की नहीं है. यह उन लोगों की दास्तान है जो बिहार से निकलकर गुजरात की फैक्ट्रियों में खून-पसीना बहाते हैं. इस बार उन्होंने 1700 किलोमीटर दूर एक चुनाव की हवा बदल दी.

मोदी की रैली में ‘सूरतिया बिहारी’ का शोर

15 नवंबर की रैली में जब प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे थे, तो मंच के सामने बैठी भीड़ में एक खास अलग किस्म की गूंज थी—बिहारी लहजे वाली. जो लोग गुजरात में बसे हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस चलाते हैं, वही इस बार बिहार की जीत पर सबसे ज्यादा गर्व से चिल्ला रहे थे. उन्हें लग रहा था- 'हम काम भले ही यहां करते हैं लेकिन बिहार की राजनीति पर भी हमारा हक है.'

मोदी ने भी साफ कहा, 'बिहार ने जाति-धर्म की राजनीति को किनारे कर एक नया रास्ता दिखाया है.' यह बात उन लोगों को सीधा दिल पर लगी, जो सालों से दो पहचान लेकर चलते हैं - दिल से बिहारी, रोजगार से गुजराती.

चुनावी इंजीनियरिंग के ‘साइलेंट मास्टर’

अगर यह चुनावी कहानी किसी एक आदमी पर टिकती है, तो वह हैं सी.आर. पाटिल. नवसारी के इस नेता का नाम बिहार में शायद ही किसी ने सुना होगा, पर गुजरात में उनका नाम सुनकर बड़े-बड़े अफसर भी सीधा बैठ जाते हैं.

गुजरात में भाजपा को भारी बहुमत दिलाने वाले पाटिल को इस बार बिहार के सबसे मुश्किल इलाके सीमांचल—का जिम्मा दिया गया. यह वही इलाका है जहां समीकरण पलभर में बदल जाते हैं. कहीं जाति का असर, कहीं समुदाय की पकड़, कहीं स्थानीय नेताओं की नाराज़गी… कुल मिलाकर कठिन मैदान.

बिहार पहुंचे बीजेपी के 1200 कार्यकर्ता

लेकिन पाटिल यह मैदान देखकर डरे नहीं. उन्होंने वही खेल खेला, जो गुजरात में सालों से चलता आया है - पेज कमेटी वाला माइक्रो मैनेजमेंट. यह खेल असल मायने में तब शुरू हुआ, जब गुजरात से 1200 से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ता बिहार पहुंचे.

इनमें कई वे थे, जो पहले बिहार से निकलकर गुजरात में बस गए थे. वहां पर फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे, छोटे बिज़नेस चला रहे थे. ये लोग लौटे तो कार्यकर्ता बनकर, लेकिन अंदर से वही घर लौटे बेटे थे. गांवों में लोग उन्हें पहचानते थे.भाषा वही, अंदाज वही, रिश्ता पुराना. बस यही रिश्ता चुनाव में जादू कर गया.

कागज पर उतारा गया हर घर का हिसाब

इन कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव घूमकर पेज तैयार किए. कौन नाराज है, कौन खुश है, कौन किन मुद्दों के साथ खड़ा है… हर घर का हिसाब कागज पर उतर गया. चूंकि पाटिल तकनीक के बिना चलने वाले नेता नहीं हैं. इसलिए उन्होंने बिहार में कॉल सेंटर खड़ा कर दिया. इस कॉल सेंटर के जरिए लोगों को फोन जा रहे थे और पूछा जा रहा था - रामबाबूजी, आपकी परेशानी क्या है?', 'सुनिता दीदी, आपकी बात नोट कर ली गई है.' कई मतदाताओं ने कहा कि पहली बार लगा कि कोई हमें पहचानता भी है.”

इसके साथ ही लोगों के नाम लेकर उन्हें मैसेज भेजे गए. छोटे-छोटे वीडियो बनाकर उन्हें डिलीवर किए गए… यह सब सीधे लोगों के दिल में उतर रहा था. राजनीतिक एक्सपर्टों के मुताबिक, राजनीति में लोग बड़े भाषण भूल जाते हैं, लेकिन कोई आपका नाम लेकर आपकी चिंता पूछ ले तो वह उसे कभी नहीं भूलता. यही पाटिल का असली मास्टरस्ट्रोक था.

‘ओपन डोर’ और ‘ओपन नंबर’ की रणनीति

जो लोग सीआर पाटिल से मिलने पहुंचे, वह हैरान रह गए. मीटिंग खत्म होते ही पाटिल ने अपना निजी फोन नंबर सबको दे दिया और कहा, 'कभी भी कॉल करना. कोई दिक्कत हो तो बताना.' चूंकि आमतौर पर बड़े नेता ऐसा नहीं करते हैं. ऐसे में पाटिल ने अपना निजी मोबाइल नंबर देकर भरोसा पैदा किया कि हर कार्यकर्ता पार्टी की नस है.

उन्होंने छोटी-छोटी मीटिंग्स में एक लाइन ज़रूर कही, 'शेर जंगल का राजा ताकत के कारण नहीं, आत्मविश्वास के कारण बनता है. पार्टी का हर कार्यकर्ता वही शेर है.'

सूरत वाले निकले बिहार के असली खिलाड़ी

यह लाइन सीमांचल के गांव-गांव फैल गई. लोग कहते, 'ऊपर वाले नेता से हम नहीं मिले, पर पाटिल जी से तो बात हो गई.' पार्टी की इस सधी हुई रणनीति का स्पष्ट फायदा भी नजर आया. जहां पिछली बार सिर्फ 31 सीटें मिली थीं, वहीं इस बार NDA ने 68 सीटें झटक लीं. मतलब - दोगुने से भी ज्यादा और यह कोई अचानक आई लहर नहीं थी. यह महीनों की मेहनत, माइग्रेशन का इमोशन और गुजरात की मशीनरी का कमाल था.

यह चुनाव सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि भावनात्मक पुल की कहानी भी साबित हुआ. सूरत में रहकर अपनी रोज़ी कमाने वाले लोगों ने पहली बार महसूस किया कि वे बिहार की राजनीति के असली खिलाड़ी बन सकते हैं. दो राज्यों के बीच यह नया रिश्ता अब सिर्फ मजदूरी या कारोबार पर नहीं टिका यह पहचान और प्रभाव का रिश्ता बन गया है.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

