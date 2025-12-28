भारत,रूस, चीन की तिगड़ी के इस 'गोल्डन' प्लान से खतरे में अमेरिका की बादशाहत, सोने पर बदले सीन से खिसायाए ट्रंप अब क्या करेंगे ?

Gold Reserve: अमेरिका की बादशाहत खतरे में है. अपनी करेंसी डॉलर के दम पर दादागिरी दिखने वाले अमेरिका का घमंड चूर होने वाला है. भारत, रूस और चीन के एक कदम से अमेरिका के दबदबे को चुनौती मिल रही है. ये फैसले सोने को लेकर है. जिस तरह से भारत, चीन, रूस, ब्राजील समेत ब्रिक्स के देशों का फोकस सोने की ओर बढ़ रहा है, उसने अमेरिका की करेंसी डॉलर की मुश्किल बढ़ा दी है. दुनिया की करेंसी पावर डॉलर से शिफ्ट होकर सोने पर आ गई है. ब्रिक्स देशों के इस फैसले ने अमेरिकी करेंसी को बड़ा झटका दिया है.

ब्रिक्स देश देंगे अमेरिका को चुनौती

भारत, रूस, चीन जैसे देशों ने साल 2025 में अपना गोल्ड रिजर्व रिकॉर्ड लेवल पर बढ़ाया है. अगर आंकड़ों की बात करें तो साल 2025 में ब्रिक्स देशों के पास दुनिया का आधा सोना है. ग्लोबल सेंट्रल बैंक गोल्ड रिजर्व्स करीब 35,000 से 36,000 टन है, जिसमें से 17,500 टन से ज्यादा सोना है. जिसमें से सबसे ज्यादा सोना चीन, रूस और भारत के पास है. ये भी जान लें कि अब ब्रिक्स देश का मतलब सिर्फ ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें इसमें ईरान, मिस्र, इथियोपिया और यूनाइडेट अरब अमीरात जैसे देश शामिल हो गए हैं. ब्रिक्स के ये देश या तो सोना प्रोड्यूस कर रहे हैं या खरीद कर अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ रहे हैं.

किसके पास कितना सोना

दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व अमेरिका के पास है. अमेरिका के पास 8,133 टन सोना है. वहीं चीन के पास सिर्फ 2,279 टन, रूस के पास 2,332 टन सोना तो भारत के पास 880 टन सोना है. गोल्ड प्रोडक्शन की बात करें तो साल 2024 में चीन ने करीब 380 टन और रूस ने 340 टन सोना उत्पादन किया है. जबकि ब्राजील ने सितंबर 2025 में 16 टन गोल्ड खरीदा. ये देश सिर्फ सोना खरीद या प्रोड्यूस नहीं कर रहे बल्कि उसकी सप्लाई को कंट्रोल कर रहे हैं.

क्यों सोने पर बढ़ रही है ब्रिक्स देशों की निर्भरता

डॉलर के बजाए सोने की ओर झुक रहे ब्रिक्स देशों की निर्भरता के पीछे भी अमेरिका का ही हाथ है. यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका की ओर से रूस पर तमाम प्रतिबंध लगाए गए. साल 2022 में रूस के विदेशी मुद्रा भंडार फ्रीज कर दिया गया. इसके बाद ये स्पष्ट हो गया कि डॉलर और डॉलर बेस्ड एसेट्स पॉलिटिकल रिस्क के दायरे में है. ऐसे में ब्रिक्स देशों ने सोने जैसे न्यूट्रल एसेट पर अपना फोकस शिफ्ट करने का फैसला किया. सोना जिसे अमेरिका या फिर कोई भी देश न तो फ्रिज कर सकता है और न ही इसे अपने हिसाबसे कंट्रोल कर सकता है. ऐसे में ब्रिक्स देशों से डॉलर के बजाए सोने पर फोकस बढ़ाना शुरू कर दिया.

सोने पर बढ़े रूझान से अमेरिका को क्या नुकसान

सोने की ओर बढ़े ब्रिक्स देशों के रुझान से अमेरिकी डॉलर की बादशाहत तो झटका लग सकता है. भारत, रूस, चीन समेत ब्रिक्स के देश जो ग्लोबल ट्रेड का 30 फीसदी हिस्सा कंट्रोल करते हैं, जो अपने कुल व्यापार का करीब एक तिहाई ट्रेड लोकल करेंसी में कर रहे हैं. गोल्ड की खरीद से खजाने को मजबूती दी जा रही है. डॉलर के बजाए सोने को सहारा बनाया जा रहा है. ये देश न केवल ज्यादा सोना उत्पादित या फिर खरीद रहे हैं बल्कि कम से कम बेच रहे हैं.सोने पर ब्रिक्स देशों का बढ़ता नियंत्रण ग्लोबल इकोनॉमिक्स सिस्टम में डॉलर के सिंहासन को हिलाने की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है. ब्रिक्स डॉलर के बजाए अपनी करेंसी की बात करता रहा है.डॉलर पर निर्भरता की ओर से उसकी ओर से कोशिश की जाती रही है.

डॉलर की दादागिरी होगी कम

भले ही डॉलर दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी बना हो, लेकिन सोने के सहारे अब उसे चुनौती देने के लिए रोडमैप तैयार किया जा रहा है. सोने की आक्रामक तौर पर खरीदारी कर ब्रिक्स देशों ने अपने खजाने में सोने की हिस्सेदारी को बढ़ा लिया है. डॉलर की हिस्सेदारी कम की जा रही है. सोने की खरीद बढ़ाकर वो डॉलर पर भरोसा कम कर रहे हैं. ब्रिक्स देशों की गोल्ड बेस्ड करेंसी रिस्क मैनेजमेंट और खजाने में डायवर्सिफिकेशन की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है.

डॉलर को कितना खतरा

सोने पर ब्रिक्स देशों का बढ़ता बरोसा और बढ़ते गोल्ड रिजर्व से डॉलर को लॉग टर्म में नुकसान पहुंचा सकता है. डॉलर की डिमांड कम होने से उसकी वैल्यू घटेगी. लॉन्ग टर्म में उसकी वैल्यू पर दबाव बढ़ेगा. भले ही शॉर्ट टर्म में डॉलर रुपये को दबा रहाहो, लेकिन उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है. दुनिया में करेंसी सिस्टम के मल्टीपोलर बनने से डॉलर की बादशाहत को झटका लगेगा. करेंसी के इस नए सिस्टम में सोना न्यू एंकर की तरह उभर रहा है.