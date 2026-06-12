इंश्योरेंस कंपनियां गृहिणी के योगदान को कैसे आंकती थीं? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बदल दिया पूरा गणित, जिसे बताया जा रहा 'क्रांतिकारी'

सरल शब्दों में कहें तो देश की सबसे बड़ी कोर्ट ने अब गृहणियों के श्रम को भी मुआवजे का आधार माना है. यह केस 25 नवंबर 2001 को सिरसा के फतेहाबाद में हुए एक हादसे से जुड़ा था. हादसे में महिला की मौत हो गई थी. उनके तीन बच्चे थे. परिवार को मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल से 2 लाख का मुआवजा मिला. बीमा कंपनी ने मुआवज़े की गणना में उसके घरेलू कार्य का मूल्य शून्य माना था. असंतुष्ट परिवार हाईकोर्ट गया. दिसंबर 2024 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने मुआवजा बढ़ाकर 8 लाख 43 हजार रुपए कर दिया. परिवार ने मुआवजा बढ़ाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. सुप्रीम कोर्ट ने महिला के घरेलू योगदान को ध्यान में रखते हुए कुल मुआवजा 62 लाख 77हज़ार 900 रुपये तय किया.