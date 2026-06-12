इंश्योरेंस कंपनियां गृहिणी के योगदान को कैसे आंकती थीं? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बदल दिया पूरा गणित, जिसे बताया जा रहा 'क्रांतिकारी'

What is Supreme Court Verdict on Insurance for Homemakers: अब तक सड़क हादसों में गृहिणियों की मौत के मामलों में इंश्योरेंस कंपनियां अक्सर उनकी आय का आकलन बहुत कम करती थीं, क्योंकि उनके पास कोई औपचारिक नौकरी या वेतन का रिकॉर्ड नहीं होता था. सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस गणित को बदल दिया है. अब उनकी सांकेतिक सैलरी 30000 तय कर दी है. इसलिए यह समझना जरूरी है कि इस फैसले का का इंश्योरेंस दावों और परिवारों पर क्या असर पड़ेगा.
सबसे पहले आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है. अपने ऐतिहासिक फैसले में अदालत ने कहा कि महिलाएं हाउस वाइफ नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माता हैं. यानी देश के निर्माण में जितना योगदान आपके और हमारे जैसे नौकरी करने वाले लोगों का है, उतना ही योगदान घर में काम करनेवाली एक सामान्य गृहणी का भी है.
सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सड़क दुर्घटना में घरेलू कामकाजी महिला की मौत और मुआवजे के मामले में सुनाया. कोर्ट ने कहा कि सड़क दुर्घटना में घरेलू कामकाजी महिला की मौत या कामकाज में अक्षम होने पर मुआवजा का निर्धारण अलग तरीके से होगा. मुआवजा तय करने में महिला की तरफ से परिवार को दी जाने वाली घरेलू देखभाल के नुकसान को भी आधार माना जाएगा. कोर्ट ने साफ किया कि घरेलू देखभाल का नुकसान मोटर दुर्घटना मामलों में अब मिलने वाले अन्य मुआवज़ों से अतिरिक्त होगा.
सरल शब्दों में कहें तो देश की सबसे बड़ी कोर्ट ने अब गृहणियों के श्रम को भी मुआवजे का आधार माना है. यह केस 25 नवंबर 2001 को सिरसा के फतेहाबाद में हुए एक हादसे से जुड़ा था. हादसे में महिला की मौत हो गई थी. उनके तीन बच्चे थे. परिवार को मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल से 2 लाख का मुआवजा मिला. बीमा कंपनी ने मुआवज़े की गणना में उसके घरेलू कार्य का मूल्य शून्य माना था. असंतुष्ट परिवार हाईकोर्ट गया. दिसंबर 2024 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने मुआवजा बढ़ाकर 8 लाख 43 हजार रुपए कर दिया. परिवार ने मुआवजा बढ़ाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. सुप्रीम कोर्ट ने महिला के घरेलू योगदान को ध्यान में रखते हुए कुल मुआवजा 62 लाख 77हज़ार 900 रुपये तय किया.
सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ मुआवजा नहीं बढ़ाया. कोर्ट का फैसला इसलिए ऐतिहासिक है कि मुआवजा तय करने का आधार बदला गया. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो टिप्पणी की उसे बहुत गौर से सुनिए और समझिए. कोर्ट ने कहा कि महिलाओं के बारे में बनी पारंपरिक धारणाओं को बदलने की जरूरत है. महिलाओं के लिए हाउसवाइफ की जगह होममेकर शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए. होममेकर वास्तव में राष्ट्र निर्माता हैं और उन्हें उसी रूप में पहचान और सम्मान मिलना चाहिए
गृहिणी को परिवार के कमाने वाले सदस्यों पर निर्भर बताना उचित नहीं है. घर की पूरी व्यवस्था काफी हद तक गृहिणी के श्रम और देखभाल पर ही निर्भर करती है.
कोर्ट ने अपने फैसले में टाइम यूज सर्वे-2019 का हवाला दिया. इस सर्वे के मुताबिक, देश में 15 से 59 वर्ष की महिलाएं प्रतिदिन सात घंटे से अधिक समय घरेलू कामों में लगाती हैं. पुरुष इन कामों के लिए तीन घंटे से भी कम समय देते हैं. महिलाओं की ओर किया जाने वाला घरेलू देखभाल से जुड़ा काम भारत की अर्थव्यवस्था में 15 से 17 प्रतिशत तक योगदान देता है.
वो काम जिसे सिर्फ घरेलू महिलाओं का कर्तव्य समझा जाता है, जिसे मामूली मानकर अनदेखा कर दिया है उसकी देश की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी करीब 17 प्रतिशत है. सरकारी अनुमान के मुताबिक, न्यूनतम मजदूरी के आधार पर 2019-20 में घरेलू महिलाओं का योगदान करीब 31 लाख करोड़ के बराबर था. ये तमिलनाडु के एक साल की अर्थव्यवस्था के बराबर है. जबकी औसत मजदूरी के आधार पर ये योगदान करीब 35 लाख करोड़ रुपए के आसपास था. यह महाराष्ट्र के एक साल की अर्थव्यवस्था के बराबर है.
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का महिलाओं के हित में बड़ा असर पड़ने वाले है. खासकर अब इंश्योरेंस कंपनियों को अपने नजरिये में निश्चित रूप से बदलाव करना होगा. अभी तक बीमा कंपनियां सड़क दुर्घटनाओं में गृहिणियों (होममेकर) की मौत होने पर उनके योगदान को बहुत कम आंकती थीं. चूंकि उनके पास औपचारिक वेतन, ITR या नौकरी का रिकॉर्ड नहीं होता. इसलिए इंश्योरेंस कंपनियां महिलाओं को अनस्किल्ड लेबर या शून्य आय मानकर मुआवजे की गणना करती थीं. इसके चलते उन्हें बेहद कम मुआवजा मिलता था, जिससे परिवार आर्थिक संकट में पड़ जाते था.
जस्टिस संजय करोल और एन. कोटिस्वर सिंह की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि घरेलू काम, बच्चों की देखभाल और परिवार प्रबंधन में आर्थिक मूल्यों नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. इसलिए MACT, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अब ‘loss of domestic care’ के अलग हेड के तहत न्यूनतम 30 हजार रुपये प्रति माह यानी सालाना 3.6 लाख रुपये की सांकेतिक आय माननी होगी. यह राशि हर तीन साल में 10% बढ़ेगी. जहां गृहिणी आय अर्जित करती हैं, वह अतिरिक्त होगी.
अदालत के इस फैसले के बाद अब बीमा कंपनियों को ज्यादा मुआवजा देना पड़ेगा. इसकी वजह से जहां 2001 में इसी तरह के मामले में महिला के परिजनों को 8.43 लाख रुपये मुआवजा मिला था. वह अब बढ़कर 62 लाख रुपये हो गया है. अदालत के इस फैसले से बीमा दावों के निपटान की स्पीड तेज होगी. इससे कंपनियां अब ज्यादा सावधानी बरतेंगी और सेटलमेंट में देरी कम होगी. हालांकि, इससे प्रीमियम बढ़ने की भी आशंका है.
अदालत के फैसले की वजह से पीड़ित परिवारों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. इससे विधुर पति, बच्चे या माता-पिता को उचित आर्थिक सुरक्षा मिलेगी. जल्दी मुआवजा मिलने से पीड़ित परिवारों के पुनर्वास में भी मदद मिलेगी. कुल मिलाकर, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला लाखों परिवारों को राहत देने वाला साबित होने जा रहा है.