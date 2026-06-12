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इंश्योरेंस कंपनियां गृहिणी के योगदान को कैसे आंकती थीं? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बदल दिया पूरा गणित, जिसे बताया जा रहा 'क्रांतिकारी'

Supreme Court Verdict on Insurance for Homemakers: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अहम फैसले में महिलाओं को राष्ट्र निर्माता का दर्जा देते हुए उन्हें बेहतर मुआवजा देने का आदेश दिया. यानी कि मोटर दुर्घटनाओं की पीड़ित महिलाओं को अब ज्यादा मुआवजा मिलेगा. सवाल है कि इंश्योरेंस कंपनियां गृहिणी के योगदान को पहले कैसे आंकती थीं और अब इस फैसले के बाद पूरा गणित कैसे बदल जाएगा.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 12, 2026, 04:48 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 04:48 AM IST
इंश्योरेंस कंपनियां गृहिणी के योगदान को कैसे आंकती थीं? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बदल दिया पूरा गणित, जिसे बताया जा रहा 'क्रांतिकारी'
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

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