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Hindi NewsExplainerIran US War: पाले थे ईरानी शासन को उखाड़ने के सपने, इजरायल-US ने कैसे हरा कर दिया शिया मुल्क का दरख्त

Iran US War: पाले थे ईरानी शासन को उखाड़ने के सपने, इजरायल-US ने कैसे हरा कर दिया शिया मुल्क का दरख्त

Why Iran Will Not Surrender: इजरायल और अमेरिका ईरान को सैन्य बल के जरिए झुकाने की कोशिश करने में लगे हैं. लेकिन यह इतना आसान नहीं है. ईरान दरअसल एक सोच पर चलता है, जब तक वो जिंदा है, तब तक उसे हरा पाना बहुत मुश्किल है.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Mar 28, 2026, 11:45 PM IST
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Iran US War: पाले थे ईरानी शासन को उखाड़ने के सपने, इजरायल-US ने कैसे हरा कर दिया शिया मुल्क का दरख्त

Iran-US War: ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमले को अगर स्ट्रैटजी में देखा जाए तो डिटरेंस,एस्कलेशन, मिलिट्री प्रेशर, मिसाइल कैपेसिटी, न्यूक्लियर रिस्क जैसे शब्द सामने आएंगे. ये सभी अपनी जगह सही हैं लेकिन कहानी दरअसल यह नहीं है.

अगर आपको यह समझना है कि ईरान कैसे लड़ रहा है और जंग में कैसे आगे बढ़ेगा, इसके लिए हमें मिलिट्री कैलकुलेशन को ना देखकर उसके पीछे छिपी नैतिकता की दुनिया को देखना होगा, जिसके चश्मे से इस्लामिक रिपब्लिक पावर, लॉस और इन सबसे ऊपर सहनशीलता को देखता है. 

अंदर तक फैली हैं मूल्यों की जड़ें

यह महज कोई जगह नहीं है, जिस पर हमला हुआ हो, बल्कि यह एक ऐसा देश है जिसका वैचारिक मूल लंबे समय से शिया राजनीतिक धर्मशास्त्र, शहादत, बलिदान और पवित्र प्रतिरोध के आधार पर गढ़ा गया है. यह बात इसलिए मायने रखती है, क्योंकि युद्ध केवल हथियारों से ही नहीं, बल्कि आख्यानों और मूल्यों से भी लड़े जाते हैं; यानी, 'अर्थ' खुद एक राजनीतिक संसाधन बन सकता है.

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जबसे रमजान के दौरान इजरायली-अमेरिकी हमले में अली खामेनेई की मौत हुई है, तबसे कट्टरपंथियों ने हर रात शोकसभा आयोजित की हैं, जबकि उस वक्त भी आसमान से बम बरस रहे थे. 

इस्लामिक रिपब्लिक के वफादारों में, खास तौर पर अर्धसैनिक बल 'बसीज' के भीतर ऐसे लोग भी हैं, जो उस शासन-व्यवस्था के लिए शहीद होने को तैयार हैं, जिसे वे 'खुदा के मार्गदर्शन पा चुके धर्मगुरु का शासन' मानते हैं.

कैसे ईरान ने वजूद को रखा कायम?

हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि ईरान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता. मगर इसका मतलब कहीं ज्यादा जटिल और चिंताजनक है. बाहरी हिंसा शायद इसे उस तरह से कमजोर न कर पाए, जैसी इसके दुश्मन उम्मीद करते हैं. इसके उलट, यह उस प्रतीकात्मक और नैतिक ताने-बाने को फिर से एक्टिव कर सकता है, जिसके सहारे इस्लामी गणराज्य ने दशकों तक खुद को कायम रखा है. साथ ही, देश के भीतर और बाहर दमनकारी नीतियों को भी वैधता दी है.

ईरान कभी भी महज एक नौकरशाही वाला मुल्क नहीं रहा. इसने शुरू से ही खुद को एक मोरल प्रोजेक्ट के तौर पर पेश किया. यानी एक ऐसा प्रोजेक्ट, जिसने संप्रभुता को पवित्र इतिहास के साथ जोड़ दिया. उस इतिहास का मुख्य भावनात्मक और प्रतीकात्मक स्रोत शिया स्मृति में बसा हुआ है है, खास तौर से 680 ईस्वी के कर्बला के युद्ध में, जिसमें उमय्यद सेना ने पैगंबर मोहम्मद के पोते हुसैन और उनके साथ मौजूद छोटे से समूह को शहीद कर दिया था.

शिया परंपरा का वो सच, क्या आप जानते हैं?

शिया परंपरा में यह ऐतिहासिक घटना अन्यायपूर्ण सत्ता, बेगुनाहों की तकलीफ, न्यायसंगत प्रतिरोध और मुक्तिदायी बलिदान का प्रतीक बन गई है. यह लोगों को याद दिलाती है कि उत्पीड़न का मतलब सीधे-सीधे हार नहीं होता. पीड़ा सच के पक्ष में खड़े होने का संकेत हो सकती है, और मृत्यु एक तरह की गवाही बन सकती है.

यही कारण है कि इस्लामिक गणराज्य की अपनी समझ में शहादत कोई गौण विषय नहीं है, बल्कि यह उसकी सेंट्रस ऑर्गनाइजिंग वैल्यूज में से एक है. वर्षों से, सत्ताधारी व्यवस्था ने खुद को एक धर्मपरायण पीड़ित और 'इस्तेकबार' (साम्राज्यवाद), प्रभुत्व, अपमान  और विदेशी आक्रमण के खिलाफ लड़ाई में रक्षक के तौर पर पेश करके वैधता हासिल की है.

यानी ईरान में राजनीतिक और धार्मिक ढांचा कुछ ऐसा है, जो बलिदान को पवित्र मानता है और वह खुद पर होने वाले सारे जुल्म को  नैतिक दायरे में समाहित कर लेता है. जो चीज बाहर से विनाशकारी लगती, उसे भीतर से एक गवाही, सहनशीलता और निष्ठा के तौर पर पेश किया जाता है. यानी यहां मौत खुद राजनीतिक रूप से फलदायी बन जाती है.

गजब है ईरान की सहनशक्ति

यह कोई अटकलबाजी नहीं है. मौजूदा जंग में ईरान की रणनीति ज्यादा से ज्यादा सहनशक्ति और थकाने वाली रही है. अपने दुश्मनों से ज्यादा समय तक टिके रहना, हमलों को झेलना, ऊर्जा की सप्लाई में रुकावट डालना और इस बात पर दांव लगाना कि अमेरिका और सहयोगी देशों की राजधानियों में राजनीतिक इच्छाशक्ति, ईरान की अपनी इच्छाशक्ति से पहले टूट जाएगी. रिपोर्टों से पता चलता है कि भारी नुकसान के बावजूद, बमबारी के दौरान अंदरूनी तौर पर ढहने के कोई भी साफ संकेत नहीं दिखे.

अगर देखा जाए तो ईरान को सबसे ज्यादा फायदा तभी होता है, जब घरेलू नाराज़गी की जगह कोई बाहरी खतरा ले ले. शांति के समय, इसकी भ्रष्टाचार, दमन, आर्थिक गिरावट और जबरदस्ती वाले शासन जैसी खामियां सामने आ जाती हैं. लेकिन जंग के समय, खासकर किसी विदेशी हमले के दौरान यह अपनी पुरानी छवि फिर से हासिल कर लेता है, तब एक नाकाबिल और तानाशाही वाला मुल्क नहीं बल्कि डटकर मुकाबला करने वाला बन जाता है.

कौन सी भूल कर रहे इजरायल-अमेरिका

यही बात मौजूदा जंग को नैतिक और राजनीतिक दोनों ही नजरिए से खतरनाक बनाती है. अगर अमेरिका और इजरायल यह मानकर चल रहे हैं कि भारी-भरकम मिसाइलों और सेना के बल पर वह इस्लामिक रिपब्लिक का नामोनिशान ही मिटा देंगे तो वे उस राजनीतिक-धार्मिक व्यवस्था को समझने में भारी भूल कर रहे हैं, जिस पर वे बारूद बरसा रहे हैं.

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Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

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