Advertisement
trendingNow13129074
Hindi NewsExplainerघायल ईरान का घातक प्रहार, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद! भारत के पास कितने दिन का तेल बचा ? प्लान B भी समझिए

घायल ईरान का घातक प्रहार, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद! भारत के पास कितने दिन का तेल बचा ? प्लान B भी समझिए

India Oil Stock:  ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया है. दुनिया के लिए कच्चे तेल की लाइफलाइन कहलाने वाले इस रास्ते पर ईरान की पाबंदी लगने से भारत की भी मुश्किल बढ़ेगी. इस रास्ते से भारत का 40 फीसदी तेल आयात होता है.  ऐसे में भारत के पास कितने दिन का तेल स्टॉक बचा है. अगर जंग लंबी चलती है तो क्या होगा ?  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Mar 03, 2026, 04:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

घायल ईरान का घातक प्रहार, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद! भारत के पास कितने दिन का तेल बचा ? प्लान B भी समझिए

India Oil Reserve:  भारत से करीब 2100 किमी दूर मिडिल ईस्ट में जंग तेज होती जा रही है. अमेरिका के शह पर इजरायल ने ईरान के खिलाफ युद्ध की शुरुआत कर दी. इजरायली हमले में अपने सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की मौत से घायल ईरान अब घातक हो चुका है. ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तेल के जहाजों के लिए बंद कर दिया है और साफ शब्दों में कहा है कि वो होर्मुज से तेल की एक बूंद भी नहीं गुजरने देगा.  ईरान की ये धमकी तेल के ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए संकट की घंटी से कम नहीं है. कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से इजाफा हो रहा है.   

होर्मुज बंद होने से भारत के लिए मुश्किल  

दुनिया के 20 फीसदी क्रूड ऑयल का आयात-निर्यात इसी रास्ते से होता है. भारत के लिए 40 फीसदी तेल और 50 फीसदी गैस इसी रास्ते से होकर गुजरता है. भारत अपनी जरूरत का 80 फीसदी तेल आयात करता है. ऐसे में अगर रास्ता ही बंद कर दिया जाए तो आने वाली परेशानी का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है. ईरान ने सिर्फ कच्चे तेल की लाइफलाइन ( स्ट्रेट ऑफ होर्मुज) को ही बंद नहीं किया, बल्कि अमेरिका का साथ दे रहे खाड़ी देशों की रिफाइनरियों को निशाना बनाया है. सऊदी अरब की सबसे बड़ी रिफाइनरी Amarco पर हमला कर दिया. कतर ने हमले के डर से अपनी गैस रिफाइनरी बंद कर दी. कच्चे तेल की कीमत 10 फीसदी के उछाल के साथ $78.52 प्रति बैरल पर पहुंच चुकी है. वहीं अटलांटिक बेसिन में उत्‍पादन होने वाले लिक्विफाइड नेचुरल गैस टैंकर की कीमत दोगुनी होकर 2 लाख डॉलर का भाव पर पहुंच चुकी है.  सिर्फ पेट्रोल पंप तक नहीं, आपके होम लोन EMI तक पहुंचेंगी अमेरिका-ईरान जंग की तपिश, RBI के पास 'ब्रह्मास्त्र'

 

Add Zee News as a Preferred Source

भारत के पास कितने दिन का तेल स्टॉक बचा है ? 

युद्ध की वजह से तेल की सप्लाई पर संकट मंडरा रहा है. बीते महीने 10 फरवरी को भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि भारत अपनी अंडरग्राउंड गुफाओं में रखे तेल के दम पर 74 दिनों तक इस संकट का सामना कर सकता है. हालांकि सूत्रों की माने तो मौजूदा युद्ध की स्थिति में भारत के पास 17-18 दिन के डिमांड के बराबर क्रूड का भंडार है. 20-21 दिन का पेट्रोल-डीजल का स्टॉक है, 10-12 दिन का एलएनजी स्टॉक बचा है.  यानी अगर युद्ध लंबा चला तो मुश्किल बढ़ सकती है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की माने तो ये जंग 4-5 हफ्ते तक चल सकती है. ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ने अभी पूरी ताकत से हमला शुरू नहीं किया है. ईरान पर अभी सबसे बड़ा हमला बाकी है. अमेरिका की ओर से मिले संकेत से साफ है कि जंग इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली है.   सिर्फ ईरान का तेल नहीं, 34 KM के इस गलियारे पर ट्रंप की नजर, कब्जा होते ही मिल जाएगा पूरी दुनिया का रिमोट कंट्रोल!

 

क्या है भारत का प्लान B

भारत अपनी तेल की जरूरत का 40 से 45 फीसदी खाड़ी देशों से खरीदता है. युद्ध की वजह से ये सप्लाई अटक सकती है. ऐसे में भारत प्लान बी की ओर बढ़ सकता है. भारत रूस से तेल की खरीद को फिर से बढ़ा सकता है. ट्रेड डील पर अमेरिकी शर्तों की वजह से भारत से रूस से तेल की खरीद को कम कर दिया था.  ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत अब अपनी जरूरतों के लिए रूस से कच्चे तेल की खरीद बढ़ाने का प्लान बना रहा है. भारत उन रूसी तेल का रूख कर सकता है, जो पहले से समंदर में घूम रहे हैं.रिपोर्ट के मुताबिक  भारतीय समुद्र के करीब, एशियाई समुद्री इलाकों में लगभग 95 लाख बैरल रूसी तेल के जहाज वेटिंग मोड में है. भारत रूस से संपर्क कर फौरन इन टैंकरों की रिसीविंग ले सकता है.   भारत के लिए रूस से तेल खरीदना सस्ता विकल्प है. रूस भारत को बेंचमार्क कीमतों से डिस्काउंट पर तेल बेचता है.  स्ट्रैट ऑफ होर्मुज से सप्लाई अटकने के बावजूद रूस से सुरक्षित सप्लाई मिलता रहेगा.   

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

Iran War 2026

Trending news

नितिन नवीन-राहुल सिन्हा जाएंगे राज्यसभा, BJP ने जारी किए 9 कैंडिडेट्स के नाम; देखें
bjp list
नितिन नवीन-राहुल सिन्हा जाएंगे राज्यसभा, BJP ने जारी किए 9 कैंडिडेट्स के नाम; देखें
DMK-कांग्रेस में नहीं बन पा रही है बात;कांग्रेस की किस मांग को नकार रहे हैं स्टालिन?
Tamil Nadu news
DMK-कांग्रेस में नहीं बन पा रही है बात;कांग्रेस की किस मांग को नकार रहे हैं स्टालिन?
बंगाल में चुनावी बिगुल बजने वाला है? 6–7 चरणों में चुनाव की तैयारी, क्या है प्लान?
West Bengal Election 2026
बंगाल में चुनावी बिगुल बजने वाला है? 6–7 चरणों में चुनाव की तैयारी, क्या है प्लान?
इतिहास की 5 सबसे 'खूंखार' सेनाएं! 10 लाख की सेना और हजारों लड़ाके हाथी; बहा देते...
5 largest ancient armies
इतिहास की 5 सबसे 'खूंखार' सेनाएं! 10 लाख की सेना और हजारों लड़ाके हाथी; बहा देते...
खामेनेई की वो 4 भूलें याद हैं! अब कांग्रेस पूछ रही, हमले पर खामोश क्यों है भारत
Iran isreal war
खामेनेई की वो 4 भूलें याद हैं! अब कांग्रेस पूछ रही, हमले पर खामोश क्यों है भारत
ओमान में ईरान के हमलों से हड़कंप, एमकेडी व्योम पर लगी भीषण आग; 3 भारतीयों की मौत
Oman Ship Attack
ओमान में ईरान के हमलों से हड़कंप, एमकेडी व्योम पर लगी भीषण आग; 3 भारतीयों की मौत
मिडिल ईस्ट से शुरू भारतीयों का रेस्क्यू मिशन, ये एयरलाइंस चलाएंगे राहत ऑपरेशन
Iran-Israel War
मिडिल ईस्ट से शुरू भारतीयों का रेस्क्यू मिशन, ये एयरलाइंस चलाएंगे राहत ऑपरेशन
जंग में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए PM मोदी ने की दिग्गजों से बात, दिया ये प्लान
PM Modi
जंग में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए PM मोदी ने की दिग्गजों से बात, दिया ये प्लान
खामेनेई की मौत पर कश्मीर में बवाल, घाटी में विरोध प्रदर्शन; प्रशासन ने लगाए प्रतिबंध
Kashmir protests
खामेनेई की मौत पर कश्मीर में बवाल, घाटी में विरोध प्रदर्शन; प्रशासन ने लगाए प्रतिबंध
युवाओं को नशे के खतरे से बचाने के लिए पंजाब सरकार की लड़ाई लगातार जारी रहेगी: CM
Punjab War On Drugs
युवाओं को नशे के खतरे से बचाने के लिए पंजाब सरकार की लड़ाई लगातार जारी रहेगी: CM