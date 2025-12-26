Advertisement
trendingNow13054495
Hindi NewsExplainerभारत से बगावत करने से पहले अपना बटुआ देख ले बांग्लादेश, ₹1,01,54,06,13,50,000 के कर्ज में डूबा देश कैसे चुकाएगा हमारी उधारी ?

भारत से बगावत करने से पहले अपना बटुआ देख ले बांग्लादेश, ₹1,01,54,06,13,50,000 के कर्ज में डूबा देश कैसे चुकाएगा हमारी उधारी ?

Bangladesh Crisis: भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में तनाव बढ़ रहे हैं. बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की बढ़ती घटनाओं ने भारत को भी झगझोर दिया. जिस तरह से वहां हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उसे देख किसी का भी खून खौल जाए.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 26, 2025, 07:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत से बगावत करने से पहले अपना बटुआ देख ले बांग्लादेश, ₹1,01,54,06,13,50,000 के कर्ज में डूबा देश कैसे चुकाएगा हमारी उधारी ?

India Loan to Bangladesh: भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में तनाव बढ़ रहे हैं. बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की बढ़ती घटनाओं ने भारत को भी झगझोर दिया. जिस तरह से वहां हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उसे देख किसी का भी खून खौल जाए. भारत ने साफ कर दिया कि हिंदुओं के खिलाफ हमले स्वीकार नहीं है. भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक रिश्तों का तनाव गहरा गया है. बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाओं को भड़काया जा रहा है. अलग-अलग वजहों से वहां पनपने वाली भारत विरोधी भावनाएं उफान पर है, लेकिन उस बांग्लादेश को ये समझने की जरूरत है कि उसका अस्तित्व बांग्लादेश के बिना अधूरा है.

भारत के कर्ज पर जी रहा बांग्लादेश, उसके बिना वजूद नहीं

बांग्लादेश की 94 फीसदी सीमा भारत से लगी है. भारत के बिना उसका वजूद मुश्किल है. पाकिस्तान से आजादी भी इसी भारत ने दिलाई थी. यही भारत उसका पेट भरता है. भारत की उधारी पर बांग्लादेश चल रहा है, यहां तक की भारत की बिजली से वो रौशन भी होता है. ऐसे में अगर बांग्लादेश भारत से बगावत करता है तो उनकी बर्बादी तय है. जिसने बनाया,उसी से बगावत कर रहा बांग्लादेश,भारत अगर चाहे तो बिना हथियार के ही खत्म कर सकता है खेल,बस एक बटन दबाने की जरूरत

Add Zee News as a Preferred Source

 

बांग्लादेश पर कितना कर्ज

बांग्लादेश कर्ज के जाल में फंस गया है. विश्व बैंक, IMF के अलावा उसपर भारत का करोड़ों का कर्ज है. बीते 5 सालों में उसपर कर्ज का बोझ बढ़ता चला गया है. बांग्लादेश का कुल विदेशी कर्ज 42% तक बढ़ गया है. विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के अंत तक बांग्लादेश का कुल बाहरी कर्ज 104.48 अरब डॉलर पर पहुंच गया. जून 2025 तक ये कर्ज 113. 2अरब डॉलर पर पहुंच चुका है. कर्ज के ये पहाड़ तेजी से बढ़ता जा रहा है.  टैरिफ, रूसी तेल पर भारत का अमेरिका को फाइनल अल्टीमेटम, पुतिन संग पीएम मोदी का डील प्लान तैयार, भन्ना कर रह जाएंगे ट्रंप

 

भारत की उधारी से दबा है बांग्लादेश

पड़ोसी बांग्लादेश भले ही भारत के अहसानों को भूल गया हो, लेकिन भारत से समय-समय पर उसकी मदद की है. बांग्लादेश में विकास के नाम पर अरबों डॉलर की मदद दी. भारत ने बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, सड़क, ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अरबों डॉलर का कर्ज दिया है. लाइन ऑफ क्रेडिट यानी एलओसी के जरिए भारत से उसे कर्ज मिलता रहा है. अगर आधिकारिक आंकड़ों को देखें तो भारत बांग्लादेश को करीब 8 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का कर्ज दिया है.

बांग्लादेश में सड़क से लेकर अस्पताल में लगा है भारत का पैसा

भारत ने बांग्लादेश में सड़कें, रेल, अस्पताल आदि बनाने के लिए करोड़ों का कर्ज दिया है. साल 2017 में भारत ने 4.5 अरब डॉलर का लोन पैकेज बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए दिया था. इन लोन के भुगतान के लिए नरम शर्त, कम ब्याज दर और लंबा टाइम दिया गया है. मामूली 1 फीसदी के इंटरेस्ट रेट पर लॉग टर्म पीरियड 20 साल के अलावा 5 साल के ग्रेस पीरियड के लिए ये लोन दिया है. ये इसलिए ताकि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर अचानक दबाव न पड़े. भारत सरकार के अलावा भारत की कंपनियों ने वहां मोटा निवेश किया है. रिलायंस पावर ने वहां 3 अरब डॉलर का निवेश किया है. अडानी पावर ने 17 प्रोजेक्ट में 4.5 अरब डॉलर का निवेश किया है.

कैसे चुकाएगा भारत का लोन

जिस तरह से बांग्लादेश के आर्थिक हालात है, वो फिलहाल कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं है. विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट, आयात दबाव और वैश्विक आर्थिक अस्थिरता से जूझ रहा ये देश भारी महंगाई और आंतरिक दंगों से जूझ रहा है. भारत के कर्ज से दबा ये देश भारत के अहसानों को भूल गया है. वो भूल गया कि भारत के बिना वो ज्यादा दिन खुद को संभाल नहीं सकता है.    

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

bangladesh india

Trending news

भारतीयों पर छाया रूसी वोदका का खुमार, 10 महीनों में गटक गए 520 टन विदेशी अल्कोहोल
Alcoholic Beverages
भारतीयों पर छाया रूसी वोदका का खुमार, 10 महीनों में गटक गए 520 टन विदेशी अल्कोहोल
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर भारत की दो टूक, कहा - हिंसा मंजूर नहीं
India Bangladesh News in Hindi
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर भारत की दो टूक, कहा - हिंसा मंजूर नहीं
'बहुत दुर्भाग्य है...' ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने पर सीएम फडणवीस ने साधा निशाना
maharashtra news hindi
'बहुत दुर्भाग्य है...' ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने पर सीएम फडणवीस ने साधा निशाना
हादसों से थर्राया आंध्र प्रदेश, रोड एक्सीडेंट में गई 7 की जान, इतने हुए घायल
Andhra pradesh news
हादसों से थर्राया आंध्र प्रदेश, रोड एक्सीडेंट में गई 7 की जान, इतने हुए घायल
यूपी की ब्राह्मण पॉलिटिक्स कितनी जरूरी है? BJP नेताओं का लिट्टी-चोखा माहौल गरमा गया
BJP in up politics
यूपी की ब्राह्मण पॉलिटिक्स कितनी जरूरी है? BJP नेताओं का लिट्टी-चोखा माहौल गरमा गया
BMC चुनाव: शिंदे को मिली 87 सीटें, BJP 140 पर दिखाएगी दम; 27 सीटों पर फंसा पेंच
BMC Elections 2026
BMC चुनाव: शिंदे को मिली 87 सीटें, BJP 140 पर दिखाएगी दम; 27 सीटों पर फंसा पेंच
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, एक और मौत के बाद भारत में आक्रोश
NDA
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, एक और मौत के बाद भारत में आक्रोश
कौन है UK में बैठा मौलाना शम्सुल हुदा खान? ED ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस
Maulana Shamsul Huda
कौन है UK में बैठा मौलाना शम्सुल हुदा खान? ED ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस
इस राज्य में CM-डिप्टी सीएम के बीच झगड़ा बहुत गंभीर, गिर सकती है सरकार, किसका दावा?
Jagadish Shettar
इस राज्य में CM-डिप्टी सीएम के बीच झगड़ा बहुत गंभीर, गिर सकती है सरकार, किसका दावा?
'ये देश के संवैधानिक मूल्यों पर हमला...' क्रिसमस पर हुए बवाल पर थरूर का बड़ा बयान
Shashi Tharoor
'ये देश के संवैधानिक मूल्यों पर हमला...' क्रिसमस पर हुए बवाल पर थरूर का बड़ा बयान