भारत से बगावत करने से पहले अपना बटुआ देख ले बांग्लादेश, ₹1,01,54,06,13,50,000 के कर्ज में डूबा देश कैसे चुकाएगा हमारी उधारी ?

India Loan to Bangladesh: भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में तनाव बढ़ रहे हैं. बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की बढ़ती घटनाओं ने भारत को भी झगझोर दिया. जिस तरह से वहां हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उसे देख किसी का भी खून खौल जाए. भारत ने साफ कर दिया कि हिंदुओं के खिलाफ हमले स्वीकार नहीं है. भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक रिश्तों का तनाव गहरा गया है. बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाओं को भड़काया जा रहा है. अलग-अलग वजहों से वहां पनपने वाली भारत विरोधी भावनाएं उफान पर है, लेकिन उस बांग्लादेश को ये समझने की जरूरत है कि उसका अस्तित्व बांग्लादेश के बिना अधूरा है.

भारत के कर्ज पर जी रहा बांग्लादेश, उसके बिना वजूद नहीं

बांग्लादेश की 94 फीसदी सीमा भारत से लगी है. भारत के बिना उसका वजूद मुश्किल है. पाकिस्तान से आजादी भी इसी भारत ने दिलाई थी. यही भारत उसका पेट भरता है. भारत की उधारी पर बांग्लादेश चल रहा है, यहां तक की भारत की बिजली से वो रौशन भी होता है. ऐसे में अगर बांग्लादेश भारत से बगावत करता है तो उनकी बर्बादी तय है.

बांग्लादेश पर कितना कर्ज

बांग्लादेश कर्ज के जाल में फंस गया है. विश्व बैंक, IMF के अलावा उसपर भारत का करोड़ों का कर्ज है. बीते 5 सालों में उसपर कर्ज का बोझ बढ़ता चला गया है. बांग्लादेश का कुल विदेशी कर्ज 42% तक बढ़ गया है. विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के अंत तक बांग्लादेश का कुल बाहरी कर्ज 104.48 अरब डॉलर पर पहुंच गया. जून 2025 तक ये कर्ज 113. 2अरब डॉलर पर पहुंच चुका है. कर्ज के ये पहाड़ तेजी से बढ़ता जा रहा है.

भारत की उधारी से दबा है बांग्लादेश

पड़ोसी बांग्लादेश भले ही भारत के अहसानों को भूल गया हो, लेकिन भारत से समय-समय पर उसकी मदद की है. बांग्लादेश में विकास के नाम पर अरबों डॉलर की मदद दी. भारत ने बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, सड़क, ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अरबों डॉलर का कर्ज दिया है. लाइन ऑफ क्रेडिट यानी एलओसी के जरिए भारत से उसे कर्ज मिलता रहा है. अगर आधिकारिक आंकड़ों को देखें तो भारत बांग्लादेश को करीब 8 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का कर्ज दिया है.

बांग्लादेश में सड़क से लेकर अस्पताल में लगा है भारत का पैसा

भारत ने बांग्लादेश में सड़कें, रेल, अस्पताल आदि बनाने के लिए करोड़ों का कर्ज दिया है. साल 2017 में भारत ने 4.5 अरब डॉलर का लोन पैकेज बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए दिया था. इन लोन के भुगतान के लिए नरम शर्त, कम ब्याज दर और लंबा टाइम दिया गया है. मामूली 1 फीसदी के इंटरेस्ट रेट पर लॉग टर्म पीरियड 20 साल के अलावा 5 साल के ग्रेस पीरियड के लिए ये लोन दिया है. ये इसलिए ताकि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर अचानक दबाव न पड़े. भारत सरकार के अलावा भारत की कंपनियों ने वहां मोटा निवेश किया है. रिलायंस पावर ने वहां 3 अरब डॉलर का निवेश किया है. अडानी पावर ने 17 प्रोजेक्ट में 4.5 अरब डॉलर का निवेश किया है.

कैसे चुकाएगा भारत का लोन

जिस तरह से बांग्लादेश के आर्थिक हालात है, वो फिलहाल कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं है. विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट, आयात दबाव और वैश्विक आर्थिक अस्थिरता से जूझ रहा ये देश भारी महंगाई और आंतरिक दंगों से जूझ रहा है. भारत के कर्ज से दबा ये देश भारत के अहसानों को भूल गया है. वो भूल गया कि भारत के बिना वो ज्यादा दिन खुद को संभाल नहीं सकता है.