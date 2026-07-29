/Opinion: सिर्फ एक बच्ची नहीं बही... इस बारिश में व्यवस्था का चेहरा भी बह गया

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में चौथी कक्षा की एक छात्रा स्कूल से घर लौट रही थी. रास्ते में बारिश का पानी भरा हुआ था. पानी के नीचे खुला नाला दिखाई नहीं दे रहा था. बच्ची बह गई. उसके बाद वही सरकारी पटकथा शुरू हुई. रेस्क्यू ऑपरेशन, जांच के आदेश, कार्रवाई का आश्वासन और संवेदनाओं से भरे बयान.
लेकिन क्या किसी ने यह पूछा कि हादसे से पहले जिम्मेदार लोग कहां थे? क्या किसी अधिकारी ने मानसून से पहले उस नाले का निरीक्षण किया था? क्या उस इलाके को जोखिम वाले क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया था? अगर किया गया था तो उसे सुरक्षित क्यों नहीं बनाया गया? और अगर नहीं किया गया तो फिर हर साल होने वाली तैयारियों का दावा किस आधार पर किया जाता है?
अगर किसी को लगता है कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण अपवाद है तो पिछले कुछ हफ्तों की घटनाओं पर नजर डाल लीजिए.
दिल्ली के वसंत कुंज में एक 20 वर्षीय छात्र की कार खुले नाले में जा गिरी. स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि नाले के किनारे पर्याप्त सुरक्षा दीवार और बैरिकेडिंग नहीं थी. हादसे के बाद प्रशासन हरकत में आया.
नोएडा में जुलाई के दौरान भारी बारिश के बीच 28 वर्षीय युवक आर्यन पानी से ढके खुले नाले में गिर गया और उसकी मौत हो गई. बारिश ने नाले को छिपा दिया और एक जान चली गई. प्रशासन बाद में सक्रिय हुआ लेकिन सवाल पहले जैसा ही रहा कि खुला नाला क्यों था?
मुंबई के साकीनाका में इसी जुलाई में एक 55 साल का व्यक्ति भारी बारिश के दौरान खुले मैनहोल में गिरकर बह गया. इस घटना के बाद नगर निगम ने चार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की. यानी हादसे के बाद जिम्मेदारी तय हो सकती है लेकिन क्या वही जिम्मेदारी हादसे से पहले नहीं निभाई जानी चाहिए थी?
इन तीनों घटनाओं में शहर अलग हैं, सरकारें अलग हैं, नगर निकाय अलग हैं लेकिन सबकी कहानी एक जैसी है. बारिश में खुले नाले में डूबकर किसी की मौत हो गई.
फिर घटना के जांच के आदेश दिए गए. अगर हर शहर में एक जैसी घटनाएं हो रही हैं तो समस्या किसी एक इंजीनियर या एक नगर निगम की नहीं है. समस्या पूरे शहरी प्रशासन मॉडल की है.
हर मानसून से पहले नगर निकाय दावा करते हैं कि नालों की सफाई पर करोड़ों रुपये खर्च हुए. जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त किया गया. संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण किया गया. अगर यह सब सच है तो पहली ही बारिश में सड़कें तालाब क्यों बन जाती हैं? नगर निकायों के कैग (CAG) ऑडिट और स्थानीय रिपोर्टों से बार-बार यह उजागर होता रहा है कि बजट का बड़ा हिस्सा फाइलों में ही सिमट कर रह जाता है.
हर साल होने वाले ऐसे हादसों को सिर्फ दुर्घटना मानना बंद करना होगा. अगर किसी अधिकारी की लापरवाही के कारण सार्वजनिक स्थान पर किसी नागरिक की मौत होती है तो केवल विभागीय कार्रवाई पर्याप्त नहीं होनी चाहिए.
ऐसे मामलों में यदि जांच में लापरवाही सिद्ध होती है तो विभागीय कार्रवाई के साथ कानूनी जवाबदेही तय करने पर भी गंभीर विचार होना चाहिए. जिस तरह निर्माणाधीन पुल गिरने पर जिम्मेदारी तय होती है उसी तरह खुले नाले, खुले मैनहोल और सार्वजनिक सुरक्षा में लापरवाही से हुई मौतों में भी संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों की कानूनी जवाबदेही तय होनी चाहिए.
बुलंदशहर की यह घटना सिर्फ एक समाचार नहीं है. यह देश के हर नगर निगम, हर विकास प्राधिकरण और हर स्थानीय प्रशासन के सामने खड़ा एक आईना है. सरकारें बदलती रहती हैं. अधिकारी बदलते रहते हैं. बजट बढ़ते रहते हैं लेकिन हर मानसून में निर्दोष नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी तो विकास के दावे खोखले ही साबित होंगे.
बारिश को दोष देना आसान है. प्रकृति को जिम्मेदार ठहराना आसान है लेकिन सच यह है कि बारिश किसी को नहीं मारती. लापरवाही मारती है. जवाबदेही का अभाव मारता है. वह व्यवस्था मारती है जो हादसे के बाद सक्रिय होती है और हादसे से पहले सोती रहती है.
बुलंदशहर की इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार भी केवल जांच होगी या पहली बार किसी अधिकारी, किसी इंजीनियर और किसी ठेकेदार की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय होगी?
अगर इस सवाल का जवाब भी पुराने सरकारी बयान जैसा ही निकला तो अगली बारिश के साथ अगली ऐसी खबर आने से कोई नहीं रोक पाएगा.
और तब यह कहना गलत नहीं होगा कि देश में लोगों की जान बारिश नहीं ले रही. उन्हें हमारी संस्थागत लापरवाही मार रही है. हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं लेकिन अगर एक बच्चा स्कूल से सुरक्षित घर नहीं लौट सकता तो विकास के सारे दावे खोखले लगते हैं.
एक सभ्य समाज की पहचान उसकी ऊंची इमारतों से नहीं बल्कि इस बात से होती है कि वहां सबसे कमजोर नागरिक कितना सुरक्षित है. आज वह बच्ची सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं है. वह पूरे सिस्टम से पूछा गया एक सवाल है. बारिश दोषी नहीं है. दोषी वह सोच है जो हर हादसे को दुर्भाग्य कहकर आगे बढ़ जाती है. क्योंकि सच यही है कि उस दिन सिर्फ एक बच्ची नहीं बही, इस बारिश में हमारी जवाबदेही, हमारी व्यवस्था और हमारे विकास के दावे भी बह गए.