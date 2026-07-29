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Opinion: सिर्फ एक बच्ची नहीं बही... इस बारिश में व्यवस्था का चेहरा भी बह गया

हमारे देश में हर साल मानसून आता है. बारिश भी हर साल होती है. सड़कें भी हर साल डूबती हैं. नगर निगम हर साल दावा करता है कि नालों की सफाई हो चुकी है. जल निकासी की तैयारी पूरी है और शहर बारिश के लिए तैयार है. फिर हर साल की पहली ही तेज बारिश के साथ कोई न कोई खुला नाला किसी की जान ले लेता है. ऐसे में सवाल यह है कि अगर यह हर साल होता है तो इसे हादसा क्यों कहा जाए?

Written ByAmit Singh
Published: Jul 29, 2026, 08:26 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 08:54 PM IST
Opinion: सिर्फ एक बच्ची नहीं बही... इस बारिश में व्यवस्था का चेहरा भी बह गया
Image Credit: Zee Archive (Creative)

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Amit Singh

Amit Singh

अमित सिंह देश के वरिष्ठ पत्रकारों और डिजिटल मीडिया संपादकों में शामिल हैं. राजनीति, अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक नीति और सामाजिक मुद्दों पर लेखन का उन्हें 18 वर्षों से अधिक का अनुभव है. अपने लंबे पत्रकारिता करियर में उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विषयों की रिपोर्टिंग, विश्लेषण और संपादकीय नेतृत्व किया है. उनकी पहचान तथ्यों पर आधारित, संतुलित और गहन विश्लेषणात्मक लेखन के लिए है. वर्तमान में अमित सिंह Zee News की हिंदी वेबसाइट के संपादक हैं. इस भूमिका में वे संपादकीय दिशा तय करने, विशेष कवरेज की रणनीति बनाने और डिजिटल न्यूज़रूम के संचालन का नेतृत्व करते हैं.

पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए अमित को देश के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक Ramnath Goenka Excellence in Journalism Awards से सम्मानित किया जा चुका है. यह सम्मान उनकी पेशेवर विश्वसनीयता, खोजी दृष्टि और जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों पर प्रभावशाली पत्रकारिता का प्रमाण है.

अमित ने अपने करियर के दौरान भारत के अग्रणी मीडिया संस्थानों The Wire, Tehelka, Dainik Jagran, Hindustan और Aaj Tak में महत्वपूर्ण भूमिकाओं में कार्य किया है. उन्हें प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल तीनों माध्यमों में काम करने का अनुभव है. आप अमित सिंह से सीधे amit.singh@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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