How Nehru not Patel became India first PM: आजकल चुनाव सुधारों पर लोकसभा में गर्म बहस चल रही है. राहुल गांधी ने सरकार पर 'वोट चोरी' का आरोप लगाया तो गृह मंत्री अमित शाह ने इतिहास का ऐसा पिटारा खोला जो इन दिनों में चर्चा का विषय बना हुआ है. अमित शाह ने कहा 'पहली वोट चोरी नेहरू ने की थी.' इसके लिए अमित शाह ने 1946 का वो पुराना चुनाव याद दिलाया, जहां सरदार पटेल को ज्यादा समर्थन प्राप्त था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू पहले भारत के प्रधानमंत्री बन गए. तो आइए इस मौके पर समझते हैं अमित शाह की कही हुई बातों का क्या है सच. क्या 15 में 12 कांग्रेस प्रांतीय कमेटियों की पसंद होते हुए भी सरदार पटेल से प्रधानमंत्री का पद छीन लिया गया. एक नजर में समझते हैं 1946 के कांग्रेस चुनाव की पूरी सियासत.

1946 के चुनाव की चर्चा 2025 में क्यों?

अमित शाह जिस घटना की बात कर रहे थे, वह 1946 का कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव था. वह निर्णायक मोड़ जिसने अंतरिम सरकार के मुखिया और फिर आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री का चेहरा तय किया.

1946 के कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में आखिर हुआ क्या था?

द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस के बीच सत्ता हस्तांतरण की बातचीत तेज हो गई थी. ऐसे में कांग्रेस ने छह साल बाद अपना आंतरिक अध्यक्षीय चुनाव कराने का फैसला किया. 1940-46 के बीच सविनय अवज्ञा आंदोलन, बड़े नेताओं की गिरफ्तारियां, प्रांतीय चुनाव और कैबिनेट मिशन के कारण यह चुनाव टलता रहा था. सामान्य तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष के पास ज्यादा कार्यकारी अधिकार नहीं होते थे क्योंकि महात्मा गांधी की मौजूदगी में सभी बड़े फैसले उनके मार्गदर्शन से ही होते थे. यह पद ज्यादातर औपचारिक होता था.

Add Zee News as a Preferred Source

1946 के कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए कौन-कौन थे उम्‍मीदवार?

लेकिन 1946 में दांव बहुत ऊंचे थे. इसके पीछे की मंशा यह थी कि नया कांग्रेस अध्यक्ष अंतरिम सरकार का नेतृत्व करेगा और स्वतंत्र भारत का पहला वास्तविक प्रशासक बनेगा. आधिकारिक रूप से तीन उम्मीदवार थे. जिसमें सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और आचार्य जे.बी. कृपलानी. तत्कालीन अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद भी फिर से चुने जाने की उम्मीद रखते थे और कई प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों (PCC) ने उनका नाम प्रस्तावित किया था. लेकिन नामांकन वापसी की आखरी तारीख से कुछ दिन पहले कृपलानी और पटेल दोनों ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) को सूचित किया कि वे नाम वापस ले रहे हैं. इसके साथ ही नेहरू एकमात्र उम्मीदवार बच गए.

असल कहानी इसके पीछे की कुछ और थी?

इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, राजमोहन गांधी की मशहूर जीवनी “पटेल: अ लाइफ” के अनुसार, 20 अप्रैल 1946 तक गांधीजी ने निजी तौर पर साफ कर दिया था कि उनकी पसंद जवाहरलाल नेहरू हैं. जब एक अखबार ने लिखा कि आजाद फिर चुने जा सकते हैं तो गांधीजी ने मौलाना को पत्र लिखकर अपनी हिचकिचाहट जताई और कहा कि वे नहीं चाहते कि आजाद फिर चुनाव लड़ें. उन्होंने लिखा, “वर्तमान परिस्थितियों में अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं जवाहरलाल को ही पसंद करूंगा.” फिर भी संगठन की पसंद सरदार पटेल थे.

15 प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों में से 12 का पटेल को समर्थन?

कहा जाता है कि 15 प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों में से 12 या 13 ने पटेल का नाम प्रस्ताव रखा था. वे मजबूत प्रशासक, बेहतरीन संगठनकर्ता और भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते थे.गांधीजी की इच्छा का सम्मान करते हुए कृपलानी ने वर्किंग कमिटी की बैठक में नेहरू का नाम प्रस्तावित किया और पटेल सहित सभी सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए. इसके बाद कृपलानी ने अपना नाम वापस ले लिया और पटेल के लिए भी नाम वापसी का एक पत्र तैयार किया.

नेहरू निर्विरोध कांग्रेस अध्यक्ष कैसे बने?

पटेल ने वह पत्र गांधीजी को दिखाया. गांधीजी ने अपनी स्पष्ट पसंद के बावजूद नेहरू को पीछे हटने का मौका दिया क्योंकि एक भी PCC ने उनका नाम प्रस्तावित नहीं किया था. नेहरू चुप रहे. उनकी चुप्पी को यह माना गया कि वे अपनी दावेदारी से पीछे हटने का रास्‍ता स्वीकार नहीं करेंगे. तब गांधीजी ने पटेल से कहा कि वे भी नाम वापस ले लें. पटेल ने बिना कोई विरोध किए हस्ताक्षर कर दिए. इस तरह नेहरू निर्विरोध कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए. एक महीने बाद वायसराय ने उन्हें अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया.

गांधी की वजह से नेहरू बने पहले प्रधानमंत्री?

नेहरू के जीवनी लेखक माइकल ब्रेचर ने बाद में लिखा: “अगर गांधीजी ने हस्तक्षेप न किया होता तो सरदार पटेल भारत के पहले वास्तविक प्रधानमंत्री होते. उनसे यह इनाम छीन लिया गया और यह बात उन्हें जीवन भर चुभती रही.”

गांधीजी नेहरू को ही क्यों चाहते थे? मुस्लिम समाज से क्या कनेक्‍शन!

एक साल बाद गांधीजी ने सार्वजनिक रूप से अपनी दलील रखी. उन्होंने कहा था: “जब अंग्रेजों से सत्ता ली जा रही है तो जवाहरलाल की जगह आज कोई नहीं ले सकता.” गांधीजी को लगता था कि हैरो-कैम्ब्रिज पढ़ा हुआ बैरिस्टर होने के कारण नेहरू ब्रिटिश नेतृत्व से बेहतर बातचीत कर पाएंगे. मुस्लिम समाज के बड़े वर्ग में नेहरू की स्वीकार्यता ज्यादा थी. अंतरराष्ट्रीय मंच पर नेहरू पहले से मशहूर थे, जो नए देश के लिए फायदेमंद होगा. साथ ही गांधीजी का मानना था कि नेहरू का आगे आना पटेल के योगदान को कम नहीं करेगा. उन्होंने कहा था: “दोनों सरकारी गाड़ी में लगे दो बैल होंगे. एक को दूसरे की जरूरत पड़ेगी और दोनों मिलकर गाड़ी खींचेंगे.”

पटेल ने इस फैसले पर क्या प्रतिक्रिया दी?

इस बारे में अलग-अलग धारणाएं हैं. पटेल ने न तो विरोध किया, न गांधीजी के निर्देश को टाला. 71 साल की उम्र में उन्हें पता था कि ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा. राजमोहन गांधी लिखते हैं कि पटेल के निकटस्थ लोगों ने बताया कि उन्हें इस इनकार से गहरा दुख हुआ. वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस फैसले से न तो पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा घटी और न ही शासन के प्रति उनका समर्पण. चुनाव के ठीक एक हफ्ते बाद पटेल कथित तौर पर गांधीजी सहित सभी को खूब हंसा रहे थे मानो कुछ हुआ ही न हो.