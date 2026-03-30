Explainer: आपके घरों तक पहुंचने वाली PNG का कैसे होता है ट्रांसपोर्टेशन? जिसकी वजह से LPG से पड़ती सस्ती

Difference Between PNG vs LPG: ईरान जंग के इस माहौल में जिन लोगों ने अपने घरों पर पीएनजी कनेक्शन ले रखा है, वे बेफिक्र नजर आ रहे हैं. इससे न केवल उन्हें निर्बाध सप्लाई मिल रही है, बल्कि यह एलपीजी की तुलना में सस्ती भी पड़ रही है. आखिर यह चमत्कार होता है कैसे है.
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How PNG is Cheaper Than LPG: मिडिल ईस्ट में जंग और होर्मुज स्ट्रेट बंद होने का असर पूरी दुनिया पर साफ नजर आ रहा है. यह समुद्री रास्ता दुनिया के करीब 20% तेल और गैस के परिवहन का मुख्य मार्ग है. भारत भी इस रूट पर काफी निर्भर है. अब इस व्यापार मार्ग मे रुकावट आने से दुनिया में तेल और गैस की भारी किल्लत महसूस की जा रही है. भारत भी इस संकट से अछूता नहीं है. खासकर एलपीजी की कमी लोगों को ज्यादा परेशान कर रही है.
मिडिल ईस्ट में जंग और होर्मुज स्ट्रेट बंद होने का असर पूरी दुनिया पर साफ नजर आ रहा है. यह समुद्री रास्ता दुनिया के करीब 20% तेल और गैस के परिवहन का मुख्य मार्ग है. भारत भी इस रूट पर काफी निर्भर है. अब इस व्यापार मार्ग मे रुकावट आने से दुनिया में तेल और गैस की भारी किल्लत महसूस की जा रही है. भारत भी इस संकट से अछूता नहीं है. खासकर एलपीजी की कमी लोगों को ज्यादा परेशान कर रही है.
अब सवाल है कि LPG पर ज्यादा असर क्यों पड़ा, जबकि घरों में सप्लाई होने वाली पाइप गैस (PNG) या LNG पर उतना असर नहीं दिखा? इसका जवाब दोनों गैसों के अंतर में छिपा है.
सबसे पहले LNG को समझते हैं. LNG का पूरा नाम लिक्विफाइड नैचुरल गैस है. यह गैस मीथेन गैस से बनती है. तेल कुओं से यह गैस निकलने के बाद इसे -162°C तापमान तक ठंडा करके तरल बना दिया जाता है. इसकी वजह से उसका वॉल्यूम 600 गुना तक कम हो जाता है. जिसके चलते उसे कंटेनरों-टैंकरों के जरिए ट्रांसपोर्टेशन करना आसान हो जाता है.
जब LNG अपने तय डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है तो उसे फिर गर्म करके वापस प्राकृतिक गैसीय अवस्था में बदल दिया जाता है. ऐसा होने के बाद उस गैस को RLNG कहा जाता है. तब यह गैस बिल्कुल वैसी हो जाती है, जैसी सीधे गैस के भंडारों से निकाली जाती है. इसके बाद उस गैस को पाइपलाइनों के जरिए घरों, कार्यस्थलों, बिजली घरों और दूसरी जगहों पर इस्तेमाल के लिए सप्लाई कर दिया जाता है. पाइपों से सप्लाई होने की वजह से वजह से इस गैस PNG भी कहा जाता है.
वहीं, LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, जिसमें प्रोपेन और ब्यूटेन गैसें शामिल होती हैं. इसे सिलेंडरों में भरकर घरों तक पहुंचाया जाता है, जहां पर उसका इस्तेमाल भोजन बनाने में होता है.
अब असली फर्क समझिए. असल में भारत अपनी LPG जरूरतों का करीब 60% आयात करता है और इसमें से लगभग 90% सप्लाई हॉर्मुज के रास्ते आती है. यानी अगर यह रास्ता प्रभावित होता है तो LPG सप्लाई पर सीधा असर पड़ता है. यही वजह है कि इस संकट में सिलेंडर की कीमतें बढ़ने लगी हैं और सप्लाई को लेकर चिंता भी बढ़ी है.
वहीं LNG की स्थिति थोड़ी अलग है. भारत अपनी जरूरत की LNG का बड़ा हिस्सा खुद भी उत्पादन करता है. साथ ही LNG कई अलग-अलग देशों से आती है, इसलिए इसका असर थोड़ा कम और धीरे-धीरे दिखता है.
एक और बड़ी वजह है और वह है, इन गैस की सप्लाई का तरीका. जहां LPG सिलेंडरों को घर-घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और बॉटलिंग की लंबी प्रक्रिया तय करनी होती है. वहीं, PNG में ऐसा कोई खर्च नहीं होता और वह सीधे पाइपलाइन के जरिए घरों तक पहुंच जाती है. इसलिए उसका खर्च भी कम आता है.
अब आप समझ गए होंगे कि होर्मुज स्ट्रेट बंद होने एलपीजी का संकट अचानक क्यों बढ़ गया है और पीएनजी वाले मजे की स्थिति में दिख रहे हैं? PNG के इन्हीं फायदों को देखते हुए सरकार, लोगों से एलपीजी छोड़कर उन्हें पीएनजी पर शिफ्ट होने की अपील कर रही है. काफी लोगों ने इस अपील के बाद पीएनजी के लिए अप्लाई भी किया है और बाकी भी आवेदन की प्रक्रिया में हैं. अगर यह जंग लंबी खिंचती है तो पीएनजी कनेक्शन वाले उपभोक्ता निश्चित रूप से फायदे में रहने वाले हैं.