नेताओं को फाइटर प्लेन से एस्कॉर्ट करने का सिलसिला कहां से शुरू हुआ? PM मोदी को कई बार मिला सम्मान

Why is Plane Escort Done? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों 5 देशों की राजकीय यात्रा पर गए हुए हैं. यूएई के एयरस्पेस में पहुंचने पर वहां के F-16 ने उनके प्लेन को एस्कार्ट किया. इसके बाद जब वे स्वीडन की यात्रा पर पहुंचे तो वहां के आकाश में पहुंचने पर उसके फाइटर जेट ग्रिपेन (Gripen) ने भी PM मोदी के विमान को एस्कॉर्ट किया. यह पीएम मोदी का ही नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति में तेजी से बढ़ रहे भारत के कद का सम्मान था. जिसने देश के 140 करोड़ लोगों को खुशी से भर दिया.

कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों को मिल चुका है सम्मान

ऐसा नहीं है कि दुनिया में केवल पीएम मोदी का ही इस प्रकार सम्मान हुआ हो. इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का भी कई देशों में इसी प्रकार सम्मान हो चुका है. आज दुनिया भर में प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों के विमानों को फाइटर जेट्स से एस्कॉर्ट करना आम हो गया है. इस सम्मान की वजह से अंदर बैठे नेता को भव्य स्वागत का एहसास होता है. वहीं नीचे से देखने वाले लोगों की आंखें चमक उठती हैं.

हवा में एस्कॉर्ट करने की परंपरा कैसे शुरू हुई?

लेकिन सवाल ये है कि ये परंपरा आखिर शुरू कैसे हुई और इसके फायदे-नुकसान क्या होते हैं? बात 1979 की है, उस वक्त केन्या के राष्ट्रपति डेनियल अराप मोई इजरायल की राजकीय यात्रा पर गए थे. उनके बोइंग 707 विमान जैसे ही इजरायल के एयरस्पेस में दाखिल हुआ, तब इजरायली वायुसेना के फाइटर जेट्स ने फॉर्मेशन बनाकर उनके प्लेन को एस्कॉर्ट किया. वापसी में भी उनके प्लेन को इसी तरह एस्कॉर्ट दिया गया.

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इजरायल के सम्मान से अभिभूत हुए केन्याई राष्ट्रपति

इजरायल की इस भव्यता से मोई बहुत प्रभावित हुए. जब वे वापस अपने देश लौटे तो उन्होंने केन्या एयर फोर्स के अधिकारियों को बुलाया और आदेश दिया कि अब से राष्ट्रपति के विमान को हमेशा फाइटर जेट्स से एस्कॉर्ट किया जाए. खासकर, जब भी राष्ट्रपति देश छोड़कर विदेश यात्रा पर जा रहे हों और वापस मुल्क लौट रहे हों. केन्या के बाद यह परंपरा अफ्रीका के सभी देशों में मजबूत होती चली गई.

अगर अमेरिकी राष्ट्रपति के एयर फोर्स वन प्लेन की बात करें तो उसे सामान्य रूप से एस्कॉर्ट नहीं दिया जाता. इसकी वजह ये है कि उसमें बेहतरीन डिफेंस सिस्टम लगे होते हैं, जिसकी वजह से ऐसा नहीं किया जाता. हालांकि, 9/11 हमलों के बाद अमेरिका में राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के विमान को F-16 जेट्स ने उनकी सुरक्षा को देखते हुए एस्कॉर्ट किया था.

खतरों के बावजूद बढ़ रहा एस्कॉर्ट का चलन

आज की तारीख में फाइटर जेट्स से दूसरे देश के शीर्ष नेताओं को एस्कॉर्ट देना एक विशेष प्रथा बन गई है. ऐसा करके मेहमान नेता को खास महसूस कराया जाता है. एस्कॉर्ट के दौरान प्लेन के आसपास उड़ रहे जेट्स की गर्जना, उनकी फॉर्मेशन फ्लाइट्स और पायलट्स का स्पेशल सैल्यूट देखकर विदेशी नेता अपने आप को स्पेशल मानते हैं.

हालांकि आलोचकों का कहना है कि यह परंपरा महंगी होने के साथ-साथ कई तरह के गंभीर खतरे समेटे हुए है. साथ उड़ने के दौरान प्लेन के आपस में टकराने की आशंका हो सकती है. प्लेन क्रैश हो सकता है या मेहमान के प्लेन के साथ किसी तरह की घटना हो सकती है. इन खतरों के बावजूद विदेशी मेहमानों को आसमान में एस्कॉर्ट करने की यह परंपरा खास सम्मान का प्रतीक बनी हुई है.