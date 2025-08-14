नेपाल में अचानक कैसे मजबूत हो रहा RSS का हिन्दुत्व? फिर से हिंदू राष्ट्र बनने की 'चाहत'
Advertisement
trendingNow12880180
Hindi NewsExplainer

नेपाल में अचानक कैसे मजबूत हो रहा RSS का हिन्दुत्व? फिर से हिंदू राष्ट्र बनने की 'चाहत'

Hindu Nation: नेपाल की राजनीति में हिंदुत्व का उभार चर्चा में है. सवाल यही है कि देश की संप्रभुता और लोकतांत्रिक ढांचे के लिए नया अध्याय खुलेगा या पुराने राजशाही दौर की वापसी का संकेत होगा. इसे कुछ लोग सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी कह रहे हैं.

Written By  Gaurav Pandey|Last Updated: Aug 14, 2025, 11:04 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

File Photo
File Photo

Nepal Hindutva Rise: नेपाल में पिछले कुछ समय से हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की बहस एक नए डिबेट में है. सरकार.. राजशाही और धर्म को लेकर वहां की विवचनाएं पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स कर रहे हैं मगर इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानि कि आरएसएस से जुड़े संगठनों की भूमिका पर भी एक चर्चा है. इधर भारत में आरएसएस अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है लेकिन नेपाल से भी इसका रिश्ता नया नहीं है. चाहे राजशाही का दौर रहा हो या आज का लोकतांत्रिक नेपाल, हिंदू पहचान और राष्ट्रवाद की राजनीति में आरएसएस का प्रभाव लगातार किसी न किसी रूप में मौजूद रहा है. आरएसएस वहां अब कैसे एक्टिव है इसे समझना जरूरी है. 

नए फ्लेवर में हिंदुत्व की विचारधारा?

असल में नेपाल में हिंदू स्वयंसेवक संघ यानि कि एचएसएस नाम का संगठन गांव-गांव तक पहुंचकर बच्चों और युवाओं को हिंदू राष्ट्र, धर्मांतरण रोकने और गोहत्या पर प्रतिबंध के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं. बीबीसी ने अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट में इस पर पूरी जानकारी दी है. रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल के बीरगंज से लेकर जनकपुर और काठमांडू तक एकल विद्यालय और पशुपति शिक्षा मंदिर जैसे संस्थान हिंदुत्व की विचारधारा को सिखाने का माध्यम बने हैं. 

बच्चों को ‘संस्कार आधारित शिक्षा’ 

रिपोर्ट के मुताबिक 1992 में शुरू हुए ये विद्यालय किसी भवन में नहीं बल्कि घरों या खुले में चलते हैं. यहां बच्चों को ‘संस्कार आधारित शिक्षा’ दी जाती है. आरएसएस और एचएसएस भले ही औपचारिक तौर पर अपने रिश्ते से इनकार करते हों लेकिन शाखाओं की कार्यशैली, गणवेश, प्रशिक्षण पद्धति और यहां तक कि शाखा-प्रार्थना तक एक जैसी है. एचएसएस के कार्यकर्ताओं के मुताबिक नेपाल में 1048 एकल विद्यालय और 35 पशुपति शिक्षा मंदिर सक्रिय हैं.

नेपाल और आरएसएस का रिश्ता पुराना

वैसे भी अगर इतिहास की तरफ देखें तो नेपाल और आरएसएस का रिश्ता कई दशक पुराना है. नेपाल के राजा रहे पृथ्वी नारायण शाह की विचारधारा को आरएसएस के करीब माना जाता रहा. वहीं 20वीं सदी में नेपाल के शाही परिवार और मराठी ब्राह्मणों के रिश्ते ने हिंदुत्व की राजनीति को यहां पनपने का अवसर दिया. राजा महेंद्र के दौर में तो आरएसएस से प्रत्यक्ष संपर्क भी देखा गया. लेकिन वहां के पहले प्रधानमंत्री बीपी कोईराला हिंदुत्व की राजनीति के सख्त विरोधी थे. 

भारत से हिंदुत्व राजनीति को नैतिक बल?

नेपाल में 2008 में राजशाही खत्म होने के बाद भी पशुपतिनाथ मंदिर जैसे मुद्दों पर एचएसएस ने खुला विरोध किया और परंपराओं की रक्षा के नाम पर सड़क पर उतरा. रिपोर्ट में एक और केस स्टडी आई है कि नेपाल में बीजेपी और नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद हिंदुत्व राजनीति को नैतिक बल मिलने की बात भी खुलकर कही जा रही है. 'नेपाल आमा को जय' जैसे नारे राजनीतिक भाषणों में शामिल हो गए हैं जो पहले परंपरा का हिस्सा नहीं थे. 

तनाव के मामले भी बढ़े

हालांकि इसके साथ ही मधेस जैसे क्षेत्रों में सांप्रदायिक तनाव के मामले भी बढ़े हैं. रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि रामनवमी, हनुमान जयंती जैसे मौकों पर झड़पें और कर्फ्यू तक की स्थिति बनी है. आलोचकों का कहना है कि भारत की राजनीति का सीधा असर नेपाल पर पड़ रहा है. इस बढ़ते प्रभाव को लेकर नेपाल में दो राय है. एक पक्ष मानता है कि हिंदू पहचान के प्रति जागरूक होना जरूरी है और हिंदू राष्ट्र की बहाली से सांप्रदायिक सौहार्द मजबूत होगा. वहीं दूसरा पक्ष चेतावनी देता है कि जब दो देशों का राष्ट्रवाद एक हो जाएगा, तो नेपाल की संप्रभुता पर खतरा बढ़ेगा. 

नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री प्रदीप ज्ञवाली और कई सांसदों का मानना है कि नेपाल में धार्मिक राजनीति का उभार न केवल सामाजिक संतुलन बिगाड़ेगा बल्कि देश की स्वतंत्र पहचान को भी चुनौती देगा. अगर संख्या के लिहाज की बात करें तो नेपाल में मुसलमान महज 5-6 प्रतिशत हैं जो लगभग पूरी तरह मधेस क्षेत्र में रहते हैं. इसीलिए धार्मिक ध्रुवीकरण का खतरा सीमित माना जाता है. हालांकि समीकरण बदलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. 

About the Author
author img
Gaurav Pandey

देश-दुनिया-खेल की खबरों के विद्यार्थी हैं. राजनीतिक रुझानों पर ध्यान रखते हैं. तेज ब्रेकिंग करते हैं. विश्लेषण करने में एक्सपर्ट हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Nepal newsNepal Hindu Rashtranepal hindu rashtra protest

Trending news

आवारा कुत्‍तों के मामले में सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रखा
Delhi stray dogs
आवारा कुत्‍तों के मामले में सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रखा
स्वतंत्रता दिवस पर शानदार मौका...राजभवन में पाएं इंट्री, राज्यपाल से करें मुलाकात?
Raj Bhavan
स्वतंत्रता दिवस पर शानदार मौका...राजभवन में पाएं इंट्री, राज्यपाल से करें मुलाकात?
भारत के दो ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी नहीं फहराया लाल किले पर तिरंगा, वजह जानकर
independence day 2025
भारत के दो ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी नहीं फहराया लाल किले पर तिरंगा, वजह जानकर
Aaj Ki Taza Khabar Live: IMD ने जारी किया किया रेड अलर्ट, बिजली-तूफान और भयंकर बारिश ने इन जगहों पर मचाई तबाही, पल-पल की जानें अपडेट
#heavy rain
Aaj Ki Taza Khabar Live: IMD ने जारी किया किया रेड अलर्ट, बिजली-तूफान और भयंकर बारिश ने इन जगहों पर मचाई तबाही, पल-पल की जानें अपडेट
10 लाख लोगों की मौत, 1.5 करोड़ बेघर, 50 हजार रेप.. 14 अगस्त 1947 की दर्दभरी कहानियां
Vibhajan Vibhishika Diwas
10 लाख लोगों की मौत, 1.5 करोड़ बेघर, 50 हजार रेप.. 14 अगस्त 1947 की दर्दभरी कहानियां
आवारा कुत्ते हटेंगे या पलट जाएगा SC का फैसला? आज 3 जजों की स्पेशल बेंच करेगी सुनवाई
Supreme Court
आवारा कुत्ते हटेंगे या पलट जाएगा SC का फैसला? आज 3 जजों की स्पेशल बेंच करेगी सुनवाई
भविष्य में न हो ऐसी गलती... DGCA ने Air India को दी चेतावनी, 3 महीने पुराना है मामला
AIR INDIA
भविष्य में न हो ऐसी गलती... DGCA ने Air India को दी चेतावनी, 3 महीने पुराना है मामला
मानसून ने लगाया टॉप गियर! 14 से 20 अगस्त तक इन राज्यों में होगी भयंकर बारिश
IMD
मानसून ने लगाया टॉप गियर! 14 से 20 अगस्त तक इन राज्यों में होगी भयंकर बारिश
40 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसj गिरफ्तार
ED
40 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसj गिरफ्तार
BJP Vs BJP में कैसे जीते राहुल? कॉन्स्टीट्यूशन क्लब चुनाव के नतीजों की FULL STORY
DNA
BJP Vs BJP में कैसे जीते राहुल? कॉन्स्टीट्यूशन क्लब चुनाव के नतीजों की FULL STORY
;