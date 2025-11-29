Explainer: साथ बैठकर किया 'पावर ब्रेकफास्ट' और बन गई 'CM' पर बात! सिद्धारमैया-शिवकुमार में कैसे निकला 'सुलह वाला फॉर्मूला'

Siddaramaiah vs Shivakumar News: कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में CM की कुर्सी को लेकर सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच खींचतान चल रही थी. लेकिन अब लगता है कि यह रार थम सकती है. दोनों नेताओं ने एक 'कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला' पर सहमति जता दी है. इस फॉर्मूले के मुताबिक, सिद्धारमैया फिलहाल CM बने रहेंगे, लेकिन जल्द ही उनसे यह पावर ट्रांसफर होकर शिवकुमार के पास चली जाएगी. जाएगा. हाई कमान की मर्जी से हुई इस डील से कई पार्टी नेता बेहतर राहत की सांस ले रहे हैं. उनके मुताबिक, अगर दोनों दिग्गज नेतां के बीच झग़ा नहीं सुलझता तो राज्य में पार्टी की सरकार को खतरा हो सकता था.

सिद्धारमैया ने शिवकुमार को दिया 'पावर ब्रेकफास्ट'

अब यह डील हुई कैसे और इसमें क्या-क्या खास बातें हैं. इसके बारे में विस्तार से बताते हैं. असल में कांग्रेस हाईकमान के निर्देश पर आज सुबह बेंगलुरु में सीएम सिद्धारमैया ने अपने घर पर शिवकुमार को बुलाया. दोनों ने साथ में इडली, उपमा, केसरी बाथ खाया. इसके बाद फोटो सोशल मीडिया पर डालकर दोनों ने संदेश दिया कि सब ठीक है, उनके बीच कोई झगड़ा नहीं है. सिद्धारमैया ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'कर्नाटक की प्राथमिकताओं पर अच्छी चर्चा हुई'. वहीं शिवकुमार ने लिखा, 'भविष्य की योजनाओं पर बात की'.

इस पावर ब्रेकफास्ट में क्या-क्या तय हुआ, ये तो आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया है. लेकिन सूत्रों के मुताबिक, इस मुलाकात में दोनों के बीच 'कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला' तय हो गया है. दोनों के बीच ढाई-ढाई साल तक सीएम बने रहने की सहमति बनी थी और सिद्धारमैया अपने हिस्से का टर्म पूरा कर चुके हैं. लेकिन ब्रेकफास्ट में कथित तौर पर सहमति बन गई कि सिद्धरमैया भी 6 महीने और सीएम बने रहेंगे.

शिवकुमार को कब मिल सकती है सीएम की कुर्सी?

कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगले साल मार्च-अप्रैल में पावर ट्रांसफर हो सकता है. जिसके बाद सीएम की कुर्सी शिवकुमार को मिल जाएगी. लेकिन तब तक शिवकुमार को शांत रहकर पार्टी को मजबूत बनाना है. इसके बदले में उनके वफादारों को ज्यादा संख्या में कैबिनेट में शामिल किया जाएगा. वे डिप्टी सीएम पद के साथ कर्नाटक कांग्रेस प्रेसिडेंट भी बने रहेंगे. इसके बाद 2028 में होने वाले असेंबली चुनाव में सिद्दारमैया,शिवकुमार को फुल सपोर्ट देंगे.

डील पर कैसे मानें शिवकुमार?

राजनीतिक एक्सपर्टों के मुताबिक, शिवकुमार के पास असेंबली में नंबर्स कम हैं. इसकी वजह से वे चाहकर भी सिद्धारमैया के खिलाफ ओपन विद्रोह नहीं कर सकते. यही वजह है कि उन्हें भविष्य की उम्मीद के भरोसे डील को मंजूर करना पड़ा. दूसरी वजह ये है कि शिवकुमार वोकालिगा समुदाय के नेता हैं, जोकि पिछड़ा वर्ग में आता है. वहीं सिद्धारमैया दलित समुदाय के चेहरे हैं. ऐसे में उन्हें अचानक हटाने से पार्टी की इमेज को नुकसान हो सकता था.

इस डील पर सब कुछ सही-सही लग रहा है लेकिन राजनीति में सब कुछ इतना आसान नहीं होता. सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या शिवकुमार सिद्धारमैया पर भरोसा करेंगे? कहीं सिद्धारमैया पहले की तरह आखिर मिनट में शिवकुमार को गच्चा तो नहीं दे देंगे. क्या सिद्धारमैया के अहिंदा समुदाय के वोट पाने के लिए शिवकुमार के राजनीतिक हितों की बलि दे दी जाएगी.

बड़ी कठिन है आगे की राह

कुल मिलाकर, ये 'सुलह' कांग्रेस के लिए राहत भरी दिख जरूर रही है. लेकिन आगे चलकर क्या होगा, इसके बारे में कोई नहीं जानता. फिलहाल कर्नाटक की जनता यही उम्मीद कर सकती है कि दोनों नेताओं में सुलह होने के बाद अब प्रदेश में फिर से विकास पर फोकस किया जा सकेगा और लोगों से जुड़े जनकल्याणकारी कार्य होंगे.