Explainer: 9 साल में कहां तक बना ट्रैक? दुनिया की दूसरी हाई स्पीड ट्रेनों के मुकाबले कितनी स्मार्ट होगी भारत की Bullet Train?

When will India Bullet Train run? भारत में चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन की पहली झलक सामने आ चुकी है. उसकी पहली तस्वीर दिल्ली में रेलवे के मुख्यालय रेल भवन में लगाई गई. उस तस्वीर में ट्रेन बेहद आधुनिक और एरोडाइनैमिक डिजाइन में दिखाई दे रही है. ये ट्रेन भगवा, सफेद और काले रंग की है. भारत की पहली बुलेट ट्रेन को भारत में ही डिज़ाइन किया गया है और भारत में ही इसे बनाया जा रहा है. इस काम में भारतीय कंपनियां ही शामिल हैं. यानी ये बुलेट ट्रेन मेक इन इंडिया का मज़बूत उदाहरण साबित होने जा रहा है. इसे 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है. हालांकि इसे 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से चलाया जाएगा.

350 किलोमीटर प्रति घंटे होगी ट्रेन की रफ्तार

बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में बाद में मेड इन जापान ट्रेन भी आएगी. उसकी रफ़्तार 350 किलोमीटर प्रति घंटे होगी. लेकिन शुरुआत में मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन चलेगी. ये ट्रेन इसलिए तैयार की जा रही है ताकि जापान से ट्रेन आने में देरी की वजह से प्रोजेक्ट का ट्रायल देर से शुरू न हो. अगस्त 2027 से इसका ट्रायल रन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है. पहले चरण में सूरत से बिलिमोरा के बीच 48 किलोमीटर के हिस्से पर ये ट्रायल रन होगा.

वैसे बुलेट ट्रेन परियोजना अहमदाबाद से मुंबई के बीच है और इसकी कुल लंबाई 508 किलोमीटर है. ये कॉरिडोर कुल 12 स्टेशन को जोड़ेगा. परियोजना की कुल लागत 1 लाख 8 हज़ार करोड़ रुपये है. इसकी आधारशिला 2017 में रखी गई थी और पूरा रूट 2029 तक शुरू होने की उम्मीद है. प्रोजेक्ट का काम पूरा होने के बाद अहमदाबाद से मुंबई के बीच 7-8 घंटे का सफर महज़ 2 घंटे में पूरा होगा. यानी अगले 3 वर्षों में भारत का पहला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पूरी तरह चालू होने की उम्मीद है.

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नौ साल पहले शुरू हुआ था बुलेट ट्रेन का सफर

बताते चलें कि पीएम मोदी ने 9 साल पहले 15 सितंबर 2017 को गुजरात के साबरमती स्टेशन पर भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना की नींव रखी थी. मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर (MAHSR) भारत की महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में से एक है, जो देश को हाई स्पीड रेल युग में ले जाएगा. 508 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर महाराष्ट्र और गुजरात को जोड़ेगा. इस रूट में कुल 12 स्टेशन आएंगे, जहां से लोग ट्रेन में चढ़-उतर सकते हैं.

पिछले 9 साल में यह परियोजना तेज गति के साथ आगे बढ़ रही है. लगभग 345-350 किलोमीटर रूट पर एलिवेटेड ट्रैक का काम पूरा हो चुका है. वहीं 430-440 किलोमीटर एरिया में पियर्स तैयार हैं और सैकड़ों किलोमीटर में गर्डर लॉन्चिंग तथा ट्रैक बेड का काम चल रहा है. सरल शब्दों में कहें तो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का अब तक 55-60% पूरा हो चुका है.

90 फीसदी हिस्सा एलिवेटेड ट्रैक से गुजरेगा

इस परियोजना का 90 प्रतिशत हिस्सा यानी 349 किमी हिस्सा एलिवेटेड है, जो 20 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई पर होगा. जिससे किसी तरह की दुर्घटना का खतरा न हो. वहीं मुंबई में 21 किलोमीटर लंबा सुरंग मार्ग बनेगा, जिसमें 7 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के नीचे होगा. इस परियोजना में जापान की शिंकानसेन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे बुलेट ट्रेन चलने पर उसमें किसी तरह का कंपन नहीं होगा और रखरखाव भी आसान होगा.

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, अब हर महीने लगभग 15 किलोमीटर हाई स्पीड रेल ट्रैक बिछाया जा रहा है. इस परियोजना का 48 किमी लंबा सूरत-बिलिमोरा सेक्शन अगस्त 2027 तक चालू होने की संभावना है, जबकि पूरी परियोजना 2028-29 तक पूरी हो जाएगी.

महज 2 घंटे में अहमदाबाद से मुंबई तक का सफर

अगर हम समय की बचत की बात करें तो मौजूदा समय में वंदे भारत ट्रेन से 508 किलोमीटर की दूरी तय करने में साढ़े चार से पांच घंटे लग जाते हैं. वहीं बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी और यह इसी दूरी को महज 1 घंटा 58 मिनट में पूरा कर लेगी. इससे यात्रा के समय में भारी कमी होगी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा.

दुनिया की दूसरी अन्य हाई स्पीड ट्रेनों से कितनी स्मार्ट?

भारत की बुलेट ट्रेन पूरी तरह जापान की शिंकानसेन तकनीक पर बनाई जा रही है, जिसे दुनिया की सबसे सुरक्षित हाई स्पीड ट्रेन माना जाता है. उसमें भूकंप की चेतावनी देने वाला अत्याधुनिक सिस्टम, ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल सिस्टम, फॉल्ट डिटेक्शन यूनिट और बेहतर एयरोडायनामिक डिजाइन होगा.

ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए उसमें नॉइज बैरियर लगाए जांगे. यह ट्रेन बिजली से चलेगी, जिससे प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी. लोगों की सुरक्षा के लिए इसमें मेट्रो की तरह ऑटोमेटिक दरवाजे, सीसीटीवी, शानदार बाथरूम के इंतजाम होंगे. इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद गुजरात के लोग हवाई जहाज से भी कम समय में मुंबई घूमकर शाम को अपने घर आ सकेंगे.