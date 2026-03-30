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Hindi NewsExplainerExplainer: अस्तित्व बचाने के लिए चाहिए परमाणु बम! कैसे ईरान में ट्रंप का युद्ध दुनिया में बढ़ा देगा न्यूक्लियर हथियारों की रेस

Explainer: अस्तित्व बचाने के लिए चाहिए परमाणु बम! कैसे ईरान में ट्रंप का युद्ध दुनिया में बढ़ा देगा न्यूक्लियर हथियारों की रेस

Iran-US War: क्या अब न्यूक्लियर हथियार होना ही अस्तित्व के लिए जरूरी है. भले ही ईरान का परमाणु प्रोग्राम अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद काफी पीछे चला गया हो लेकिन अब ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए और भी ज्यादा कोशिशें करेगा. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Mar 30, 2026, 06:28 PM IST
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Explainer: अस्तित्व बचाने के लिए चाहिए परमाणु बम! कैसे ईरान में ट्रंप का युद्ध दुनिया में बढ़ा देगा न्यूक्लियर हथियारों की रेस

Iran Nuclear Programme: ईरान के खिलाफ जंग शुरू करने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मकसद, हमले शुरू होने के बाद के चार हफ्तों में कई बार बदला है. लेकिन, इजरायल के मिलिट्री एक्शन में शामिल होने को लेकर उनका मकसद एक ही रहा है-ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम को हमेशा के लिए रोकना और यह पक्का करना कि तेहरान के पास कभी भी परमाणु हथियार ना हों.

पिछले साल भी यूएस ने की थी कोशिश

यह वही मकसद है जिसे अमेरिका ने पिछले जून में भी हासिल करने की कोशिश की थी, जब उसने ईरान के परमाणु ठिकानों पर जोरदार हमले किए थे. यह हमला संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी (IAEA) के उस बयान के एक महीने बाद हुआ था, जिसमें कहा गया था कि ईरान ने 408.6 किलोग्राम 60 प्रतिशत शुद्ध यूरेनियम जमा कर लिया है; जिसे और ज्यादा शुद्ध करके, संभावित रूप से नौ परमाणु बमों में इस्तेमाल किया जा सकता है.

IAEA के मुताबिक, तेहरान के पास लगभग 200 किलोग्राम 20 प्रतिशत विखंडनीय सामग्री भी है, जिसे आसानी से 90 प्रतिशत आर्म्ड-ग्रेड यूरेनियम में बदला जा सकता है.

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खाड़ी में सबसे ज्यादा ईरान के पास मिसाइलें

अमेरिका का डर बेबुनियाद नहीं था.ईरान के पास लगभग 2,500 बैलिस्टिक मिसाइलें थीं,जो खाड़ी क्षेत्र में सबसे ज्यादा थीं. इसके अलावा, पूरे क्षेत्र में अपने 'एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस' के तहत इसे आतंकवादी गुटों का भी समर्थन हासिल था, जिससे इसकी रक्षा क्षमता और भी बढ़ गई थी. 28 फरवरी को जंग शुरू करने वाले अमेरिका-इजरायल के हमलों से कुछ दिन पहले, ट्रंप ने ऐलान किया था कि ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता.' उन्होंने कहा था, 'बहुत आसान है, अगर उनको मिडिल ईस्ट में शांति चाहिए तो उनके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं हो सकता.'

क्यों मजबूत हो सकता है ईरान का न्यूक्लियर सपना?

एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स और साइंटिस्ट्स पर यूएस के एक्शन से भले ही ईरान के परमाणु शक्ति बनने का सपना धीमा हो जाए.लेकिन अब मौजूदा ईरानी शासन,बशर्ते वह युद्ध में बचा रहे और संकेत भी मिलते हैं कि वह बचा रहेगा, वह अपने अस्तित्व के लिए परमाणु हथियार हासिल करने को लेकर और भी ज़्यादा दृढ़ होगा.

क्या बोले एक्सपर्ट्स?

ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के क्रॉफर्ड स्कूल में सेंटर फॉर न्यूक्लियर नॉन-प्रोलिफरेशन एंड डिसआर्मामेंट के प्रोफेसर एमेरिटस और निदेशक रमेश ठाकुर ने टाइम मैगजीन को बताया,'ईरान के लिए, अब परमाणु हथियार ही एकमात्र ऐसी चीज है जो उसके शासन के अस्तित्व की गारंटी देंगे तो फिर वे इन्हें हासिल क्यों नहीं करेंगे?'

वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक डिफेंस प्रायोरिटीज की मिलिट्री एनालिसिस डायरेक्टर जेनिफर कवानाघ ने मैगजीन को बताया कि अब जब अमेरिका और इजरायल के हमलों से ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह से कमजोर हो गया है, तो एक परमाणु बम उस शासन के लिए प्रतिरोधक क्षमता (Deterrence) बहाल करने का एक तेज रास्ता साबित हो सकता है, जो अब ज्यादा कट्टरपंथी हो गया है और उस पर बातचीत के बीच दो बार हमला किया गया है.'

अस्तिस्व के लिए न्यूक्लियर हथियार?

लेकिन अब, सिर्फ ईरान का परमाणु कार्यक्रम ही अमेरिका और दुनिया के लिए खतरा नहीं होगा. इससे शायद एक ऐसा परमाणु जिन्न बाहर आ जाएगा, जिसे वापस बोतल में डालना मुश्किल होगा.

पिछले हफ्ते, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने ईरान युद्ध का ज़िक्र करते हुए कहा कि 'मौजूदा हालात साफ तौर पर साबित करते हैं' कि उनके देश ने अपने परमाणु हथियारों को न छोड़ने का जो फैसला किया था, वह सही था. उन्होंने इस फैसले को अटल बताया. उन्होंने वॉशिंगटन पर सरकार की तरफ से प्रायोजित आतंकवाद और आक्रामकता का भी आरोप लगाया.

उत्तर कोरिया के इस मनमौजी नेता के लिए, लीबिया के नेता मुअम्मर गद्दाफी और इराक के सद्दाम हुसैन का हश्र भी भविष्य के लिए एक सबक है. अपने परमाणु कार्यक्रम छोड़ने के बाद, दोनों को ही सत्ता से हटा दिया गया था.

 

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Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

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