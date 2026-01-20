Advertisement
trendingNow13080427
Hindi NewsExplainerभारत को टैरिफ का जख्म देने वाले ट्रंप अब खुद लगा रहे उसपर मरहम! ग्रीनलैंड पर अमेरिका-EU की तनातनी से भारत को डबल फायदा

भारत को टैरिफ का 'जख्म' देने वाले ट्रंप अब खुद लगा रहे उसपर मरहम! ग्रीनलैंड पर अमेरिका-EU की तनातनी से भारत को डबल फायदा

Donald trump on Greenland:  अपने ग्रीनलैंड मिशन से ट्रंप भारत को टैरिफ से हुए नुकसान की भरपाई का रास्ता खोल रहे हैं. ग्रीनलैंड हथियाने की ट्रंप की जिद से अमेरिका और यूरोप के बीच व्यापार प्रभावित होगा, जिसका फायदा भारत को मिल सकता है और भारत के लिए बाजार बड़े हो सकते हैं. निर्यात बढ़ने से टैरिफ का जख्म भर सकता है.  

 

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Jan 20, 2026, 01:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत को टैरिफ का 'जख्म' देने वाले ट्रंप अब खुद लगा रहे उसपर मरहम! ग्रीनलैंड पर अमेरिका-EU की तनातनी से भारत को डबल फायदा

US-EU on Greenland: मात्र 56 हजार आबादी वाला बर्फ की मोटी परत से ढका देश ग्रीनलैंड आज दो महाशक्तियों के बीच जंग की वजह बनता जा रहा है. अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी का बहाना बनाकर किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड को हासिल करना चाहता है तो वहीं यूरोपीय यूनियन के लिए संप्रभुता की लड़ाई है.  अब ग्रीनलैंड की जंग ट्रेड वॉर में बदलती जा रही है. ट्रंप ने एक बार फिर से अपनी मनमानी को मनवाने के लिए टैरिफ का हंटर निकाल लिया ओर यूरोप के उन देशों पर 10 फीसदी टैरिफ लगाने की धमकी दी है, जो फरवरी 2026 से लगेगी, साथ ही ये भी चेतावनी दी है कि अगर ग्रीनलैंड पर यूरोप के ये देश पीछे नहीं हटे तो टैरिफ बढ़ाकर 25 फीसदी तक किया जा सकता है. बता दें कि अमेरिका ने यूरोपीय यूनियन पर पहले से 15% टैरिफ लगा रखा है. अब 10 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाने का फैसला किया है.जबकि स्टील, कॉपर और एल्यूमीनियम के सामानों 50% है.  

ग्रीनलैंड पर अमेरिका और यूरोप में बढ़ी तकरार
 
ग्रीनलैंड पर ट्रंप के अधिकार का विरोध कर रहे यूरोपीय यूनियन के आठ देश डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ़्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड्स और फ़िनलैंड ने अमेरिका के टैरिफ का जवाब देने का फैसला कर लिया है. ब्रुसेल्स में ईयू के देशों की इमरजेंसी मीटिंग में जो फैसले लिए गए वो अमेरिका और यूरोप के बीच की दरार को और बढ़ा देंगे.  यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका के खिलाफ करीब 93 अरब यूरो बतौर टैरिफ लगाने का फैसला किया है. इतना ही नहीं ईयू ने तय किया है कि अगर ट्रंप अपनी मनमानी जारी रखते हैं तो अमेरिका के खिलाफ अपने सबसे शक्तिशाली आर्थिक हथियार ‘ट्रेड बाजूका’ का इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर यूरोप अमेरिका पर जबावी टैरिफ लगाते हैं तो ट्रंप की मुश्किल बढ़ जाएगी. वहीं ‘ट्रेड बाजूका’ जिसे आधिकारिक तौर पर Anti-Coercion Instrument कहा जाता है लगने से अमेरिकी कंपनियों के लिए यूरोपीय बाजार खत्म हो जाएंगे. अमेरिकी कंपनियों को यूरोप से बाहर निकलना पड़ सकती है. अमेरिकी कंपनियों को यूरोप के सरकारी ठेकों से बाहर होना होगा. यानी अमेरिकी कंपनियों के लिए यूरोप का विशाल बाजार बंद हो सकता है. इसके अलावा अमेरिका को होने वाले कच्चे माल तक की सप्लाई रोकी जा सकती है.ऐसे में अमेरिकी कंपनियों को प्रोडक्शन बाधित हो सकता है. इधर भारत में नहीं गली 'ट्रंप की दाल', उधर EU ने निकाल लिया विध्वंसक 'ट्रेड बाजूका' हथियार...अमेरिका पर बैकफायर कर रहा ट्रंप का फैसला

 

Add Zee News as a Preferred Source

USA-EU में तनाव भारत के लिए डबल मौका  

ईयू पर टैरिफ लगाने से अमेरिकी में यूरोपीय प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे. अमेरिका में यूरोपीय सामानों की कीमत बढ़ने से भारत के लिए निर्यात के रास्ते खुल जाएंगे. भारतीय फार्मास्यूटिक्लस, टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट्स, ऑटो पार्ट्स, स्टील, इंजीनियरिंग गुड्स, आईटी और बिजनेस सेक्टर के लिए मौके बढ़ सकते हैं. ईयू और अमेरिका के बीच विवाद बढ़ने से मल्टीनेशनल कंपनियां न्यूट्रल और ग्रोथ मार्केट की तलाश करेगी, जो उन्हें भारत की ओर खींचकर ला सकता है. दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार, विदेशी कंपनियों के लिए उचित माहौल बनाए रखा है. ट्रंप के टैरिफ के जवाब में ईयू के कदम से अमेरिकी कंपनियों को यूरोप छोड़ना पड़ सकता है, ऐसे में उन कंपनियों के लिए भारत सबसे बेहतर विकल्प बन सकता है. यानी एक तरफ भारत को यूरोप और अमेरिका का विशाल मार्केट अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए मिल रहा है तो वहीं अमेरिका और यूरोप की कंपनियों का नया ठिकाना भारत बन सकता है.  

टैरिफ के जख्म पर ट्रंप अनजाने में लगा रहे मरहम

ट्रंप ने भारत पर 50 फीसदी का भारी भरकम टैरिफ लगाकर उसके निर्यात को प्रभावित करने की कोशिश की. भारत के कई उद्योगों को इसका नुकसान हुआ. खासकर टेक्सटाइल, जूट, आईटी, फार्मा जैसे सेक्टर ट्रंप के टैरिफ से प्रभावित हुए. निर्यात में कमी से आर्डर कम होने लगे.अब अपने ग्रीनलैंड मिशन से वो खुद उस जख्म पर मरहम लगा सकते हैं. ग्रीनलैंड हथियाने की ट्रंप की जिद से अमेरिका और यूरोप के बीच व्यापार प्रभावित होगा, जिसका फायदा भारत को मिल सकता है और भारत के लिए बाजार बड़े हो सकते हैं. निर्यात बढ़ने से टैरिफ का जख्म भर सकता है.  कभी वेनेजुएला तो कभी ग्रीनलैंड...क्यों जिद्दी ट्रंप के इशारे पर नाच रहा सोना, चरम पर चांदी का उफान, कैसे तय होता है गोल्ड-सिल्वर का रेट ?

 

अमेरिका और यूरोप के बीच कितने का कारोबार  

अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के बीच 81 लाख करोड़ का कारोबार है.  जिसमें अमेरिका ईयू को 30.7 लाख करोड़ का निर्यात करता है, जबकि 50.3 लाख करोड़ का सामान खरीदता है.  अगर दोनों के बीच विवाद बढ़ा तो व्यापार पर असर दिख सकता है. राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ग्रीनलैंड के बर्फ में छिपे 15 लाख टन दुर्लभ खनिज भंडार पर अमेरिका की पैनी नजर है.  वहीं आर्कटिक की पिघलती बर्फ अमेरिका को समुद्री रास्ते का बाजीगर बना देगी.  बर्फ के पिघलने से दुनिया के नक्शे पर एक नया इलाका अचानक से उभर रहा है. इसी रास्ते को कब्जाने के लिए रूस, चीन और अमेरिका में होड़ मची है. ऐसे में ग्रीनलैंड का महत्व और बढ़ जाता है.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

Trump on greenland

Trending news

'मेमोरी लॉस' से जूझ रहे राहुल... भाजपा ने कांग्रेस पर साधा निशाना
BJP
'मेमोरी लॉस' से जूझ रहे राहुल... भाजपा ने कांग्रेस पर साधा निशाना
BJP के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को कितना मिलेगा वेतन? क्या-क्या मिलेगी सुविधा
BJP President Nitin Nabin
BJP के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को कितना मिलेगा वेतन? क्या-क्या मिलेगी सुविधा
अश्लीलता की तस्वीर बोल रही, बस में 'टच' हुआ तो वीडियो की जगह विरोध क्यों नहीं किया?
Kerala News
अश्लीलता की तस्वीर बोल रही, बस में 'टच' हुआ तो वीडियो की जगह विरोध क्यों नहीं किया?
‘नितिन नबीन मेरे बॉस हैं...’ नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए क्या-क्या बोले PM मोदी
PM Modi
‘नितिन नबीन मेरे बॉस हैं...’ नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए क्या-क्या बोले PM मोदी
भारत में पहली बार होगी ‘रात के शिकारी’ की गिनती, सरकार करेगी उल्‍लुओं की गिनती
First Owl Census
भारत में पहली बार होगी ‘रात के शिकारी’ की गिनती, सरकार करेगी उल्‍लुओं की गिनती
उद्धव गुट बोला- ‘ हम बहुमत से सिर्फ 6 सीट दूर...’ मुंबई मेयर चुनाव पर सस्पेंस बरकरार
Mumbai mayor
उद्धव गुट बोला- ‘ हम बहुमत से सिर्फ 6 सीट दूर...’ मुंबई मेयर चुनाव पर सस्पेंस बरकरार
मान सरकार का बड़ा फैसला: लुधियाना-जालंधर समेत 5 शहरों के बस टर्मिनलों की बदलेगी सूरत
bus terminals
मान सरकार का बड़ा फैसला: लुधियाना-जालंधर समेत 5 शहरों के बस टर्मिनलों की बदलेगी सूरत
'मैं निराश हूं, राष्ट्रगान को नहीं दिया ...' गवर्नर ने विधानसभा से किया वॉकआउट
Tamil Nadu Assembly
'मैं निराश हूं, राष्ट्रगान को नहीं दिया ...' गवर्नर ने विधानसभा से किया वॉकआउट
हरियाणा से बेंगलुरु तक पीछा... धमकी भरे मैसेज से परेशान फिटनेस इंफ्लुएंसर, FIR दर्ज
Bengaluru
हरियाणा से बेंगलुरु तक पीछा... धमकी भरे मैसेज से परेशान फिटनेस इंफ्लुएंसर, FIR दर्ज
शिंदे के एक मूव से फडणवीस सरकार को खतरा? मध्‍यावधि चुनाव की चर्चा क्यों होने लगी
maharastra politics
शिंदे के एक मूव से फडणवीस सरकार को खतरा? मध्‍यावधि चुनाव की चर्चा क्यों होने लगी