वलसाड भारत का नया 'चेरापूंजी' कैसे बन गया? कुदरत का बरस रहा कहर, दो-दो मंजिला मकान पानी में डूबे; हजारों लोग बेघर

How Valsad Became India New Cherrapunji? आमतौर पर भारत में जब भी सबसे तेज और रिकॉर्ड तोड़ बारिश की बात होती है, तो मेघालय के चेरापूंजी और मौसिनराम का नाम सबसे पहले जेहन में आता है. लेकिन इस बार दक्षिण गुजरात का वलसाड जिला यह रिकॉर्ड तोड़ता नजर आ रहा है. वहां पर जिस तरह जबरदस्त बारिश हो रही है, उसने देश के मौसम वैज्ञानिकों से लेकर आम नागरिकों तक को हैरान कर दिया है. वलसाड में महज कुछ घंटों के भीतर ही 46 इंच (लगभग 1,200 मिलीमीटर) बारिश हो गई, जिसने पूरे इलाके को जलमग्न कर दिया. इसके चलते वलसाड को भारत का नया 'चेरापूंजी' कहकर भी पुकारा जा रहा है.
वलसाड से भाजपा के सांसद धवल लक्ष्मणभाई पटेल के अनुसार, दक्षिण गुजरात और विशेष रूप से वलसाड जिले में हुआ यह जलप्रलय कोई सामान्य मानसूनी बारिश नहीं है. भारत के इतिहास में यह तीसरी सबसे भीषण बारिश है. वहां पर 46 इंच बारिश होना अपने आप एक रिकॉर्ड है. इस ऐतिहासिक और अप्रत्याशित बारिश के कारण वलसाड का संपर्क आसपास के कई हिस्सों से पूरी तरह कट गया है. नदियां उफान पर हैं और बस्तियां, सड़कें व कृषि भूमि पूरी तरह पानी में डूबी हुई हैं.
12,000 से अधिक लोगों का रेस्क्यू और राहत कार्य
वलबाढ़ की भयावह स्थिति को देखते हुए राज्य प्रशासन, एनडीआरएफ (NDRF) और एसडीआरएफ (SDRF) की टीमों ने युद्ध स्तर पर राहत व बचाव अभियान शुरू किया है. पानी में फंसे 12 हजार से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकालकर आश्रय स्थलों तक पहुंचाया गया. विस्थापितों के लिए सुरक्षित आश्रय, गर्म भोजन और पेयजल का प्रबंध किया गया है.
बाढ़ के कारण अलग-थलग पड़े दूर-दराज के गांवों में फंसे परिवारों तक राशन और इमरजेंसी फूड किट्स वितरित किए जा रहे हैं. आपदा की गंभीरता को देखते हुए राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने स्वयं मोर्चा संभाला. उन्होंने लगातार दो दिनों तक प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके जमीनी स्तर पर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन्स की समीक्षा की. उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि बाढ़ में फंसा कोई भी नागरिक राहत सेवा से वंचित न रहे.
सांसद धवल पटेल ने बताया कि आपातकालीन बचाव कार्य पूरा होने के बाद अब सरकार पुनर्वास और राहत के अगले चरण पर काम कर रही है. राजस्व और आपदा प्रबंधन की टीम घर-घर जाकर बाढ़ से हुए नुकसान का सटीक आकलन कर रही हैं. इसके साथ ही बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा दल तैनात किए जा रहे हैं.
उन्होंने बताया कि सर्वे प्रक्रिया पूरी होते ही सभी पात्र लाभार्थियों और प्रभावित परिवारों को नकद वित्तीय सहायता सीधे उनके खातों में प्रदान की जाएगी.
गुजरात में कुदरत के इस क्रोध के आगे इंसान पूरी तरह बेबस है. वलसाड हो, नवसारी, अमरेली या फिर मध्य गुजरात में बसा अहमदाबाद. शहरी इलाके हों या फिर गांव कई-कई फीट पानी में डूबे हुए हैं. दक्षिण गुजरात के वलसाड, नवसारी, सूरत और तापी में हो रही मूसलाधार बारिश ने हर व्यवस्था ही चरमरा दी है.
लेकिन ये लोगों की मजबूरी है कि इस भारी बारिश के बीच उन्हें निकलना पड़ रहा है. सबसे बुरी स्थिति बच्चों की है, जिन्हें 3-4 फीट पानी में डूब कर स्कूलों में जाना पड़ रहा है. कई जगहों पर तो दोमंजिला मकान भी पानी में डूब गए हैं. अमरेली में भारी बारिश के बाद नदियों का पानी रिहाइशी इलाकों मे घुस रहा है. अहमदाबाद भी कई फीट पानी में डूबा नजर आने लगा है.
दक्षिण गुजरात और खासकर वलसाड में हुई इस ऐतिहासिक बारिश का मुख्य कारण अरब सागर में बना एक बेहद मजबूत और अनूठा मौसम तंत्र बताया जा रहा है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अरब सागर के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र दक्षिण गुजरात के तटीय इलाकों के ऊपर आकर स्थिर हो गया. इसके साथ ही, मानसून की ट्रफ रेखा और पश्चिमी विक्षोभ के एक साथ सक्रिय होने से वलसाड के आसमान पर बेहद घने और नमी से भरे बादलों का जमावड़ा हो गया, जिसके कारण कम समय में बहुत ज्यादा बारिश बरस पड़ी.
वलसाड की भौगोलिक स्थिति ने भी इस जलप्रलय में बड़ी भूमिका निभाई है. असल में वलसाड एक तटीय जिला है, जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के करीब स्थित हैं. जब अरब सागर से उठने वाली मानसूनी हवाएं पहाड़ियों से टकराईं, तो नमी से भरपूर बादलों को आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिला और वे एक ही क्षेत्र में लगातार बरसते रहे. इसकी एक वजह ग्लोबल वार्मिंग भी बताई जा रही है, जिसके कारण समुद्र के तापमान में हुई वृद्धि ने बादलों में नमी सोखने की क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया. इसके चलते वलसाड में ऐसी अप्रत्याशित और रिकॉर्ड तोड़ बारिश देखने को मिली.