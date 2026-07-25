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वलसाड भारत का नया 'चेरापूंजी' कैसे बन गया? कुदरत का बरस रहा कहर, दो-दो मंजिला मकान पानी में डूबे; हजारों लोग बेघर

Reason for Heavy Rain in Valsad: भारत में सबसे ज्यादा बारिश के मामले में चेरापूंजी और मौसिनराम का नाम आता है. लेकिन गुजरात का वलसाड अब इस रिकॉर्ड को तोड़ता नजर आ रहा है. वहां पर इतनी ज्यादा बारिश हो गई है कि कई जगह दो-दो मंजिला मकान तक पानी में डूब गए हैं. इसकी वजह से वहां पर हजारों लोग बेघर हो चुके हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 25, 2026, 03:33 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 04:22 AM IST
वलसाड भारत का नया 'चेरापूंजी' कैसे बन गया? कुदरत का बरस रहा कहर, दो-दो मंजिला मकान पानी में डूबे; हजारों लोग बेघर

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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