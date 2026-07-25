वलसाड भारत का नया 'चेरापूंजी' कैसे बन गया? कुदरत का बरस रहा कहर, दो-दो मंजिला मकान पानी में डूबे; हजारों लोग बेघर

How Valsad Became India New Cherrapunji? आमतौर पर भारत में जब भी सबसे तेज और रिकॉर्ड तोड़ बारिश की बात होती है, तो मेघालय के चेरापूंजी और मौसिनराम का नाम सबसे पहले जेहन में आता है. लेकिन इस बार दक्षिण गुजरात का वलसाड जिला यह रिकॉर्ड तोड़ता नजर आ रहा है. वहां पर जिस तरह जबरदस्त बारिश हो रही है, उसने देश के मौसम वैज्ञानिकों से लेकर आम नागरिकों तक को हैरान कर दिया है. वलसाड में महज कुछ घंटों के भीतर ही 46 इंच (लगभग 1,200 मिलीमीटर) बारिश हो गई, जिसने पूरे इलाके को जलमग्न कर दिया. इसके चलते वलसाड को भारत का नया 'चेरापूंजी' कहकर भी पुकारा जा रहा है.