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Explainer: बंगाल में पहली बार भगवा... तमिलनाडु में HERO ने चौंकाया, 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के मायने क्या हैं?

Explainer: ​हुगली नदी में पिछले 15 सालों में कितना पानी बह गया इसकी थाह सिर्फ पश्चिम बंगाल का लोकतंत्र ले पाया है. उधर दक्कन के पास कावेरी नदी के किनारे चली एक आंधी ने स्टालिन कुनबे को हिला दिया. तो असम की अस्मिता मामा और मियां के इर्द गिर्द घूमती रही. केरल कांग्रेस के लिए फुहार लेकर आया और वाममोर्चा का बचा खुचा किला भी ध्वस्त हुआ. बीजेपी के साउथ टेस्टिंग पुडुचेरी में करंट बना हुआ है. मगर ये सब कैसे हुआ.

Written By  Gaurav Prabhat Pandey|Last Updated: May 04, 2026, 02:37 PM IST
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Explainer: बंगाल में पहली बार भगवा... तमिलनाडु में HERO ने चौंकाया, 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के मायने क्या हैं?

Explainer: पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के परिणामों की होली-दिवाली शुरू हो गई है. अब राजनीतिक पंडित परिणामों के एक-एक सिरे को पकड़कर उस कैनवास को बीनने में लगे हैं जिसे जनता लोकतंत्र कहती है. इस साल के रिजल्ट पिछले कई सालों के विधानसभा चुनाव परिणामों से अलग हैं. कारण पश्चिम बंगाल में भगवा का परचम और तमिलनाडु में अभिनेता विजय की वो आंधी जिसने डीएमके के साम्राज्य को यूं धराशायी कर दिया जिसकी सिर्फ कल्पना की जा रही है. उधर असम में हिमंता मैजिक बरकरार रहा. केरल में कांग्रेस के अगुवाई वाले मोर्चे ने वाम मोर्चे को धूल चटा दी है. तो वहीं पुडुचेरी में बीजेपी और एनडीए फिर से वापसी करते हुए दिख रहे हैं. मगर इन परिणामों के मायने क्या हैं. इसे समझा जाना चाहिए.

बंगाल में ममता 'दीदी' क्यों हारीं?

एक नहीं अनेक कारण हैं. यह संयोग ही है कि रिजल्ट के बीच ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर बता दिया कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता शेर की तरह लड़े हैं. मई 2011 में ममता ने 34 साल पुराने वाममोर्चा शासन को खत्म किया था. और अब बीजेपी ने वही करिश्मा दोहराया है. बीजेपी की ये कोशिश पिछले कई विधानसभा चुनावों से जारी थी. राजनीतिक एक्सपर्ट्स ये बात कहने से गुरेज नहीं कर रहे हैं कि करीब 15 साल से सत्ता में रहीं ममता के लिए यह रिजल्ट साफ तौर पर एंटी-इनकंबेंसी और जन असंतोष का संकेत हैं. कानून-व्यवस्था, भ्रष्टाचार के आरोप और केंद्र-राज्य टकराव जैसे मुद्दे वोटर्स देख रहे थे. टीएमसी के पारंपरिक गढ़ों में भी उसकी पकड़ कमजोर दिखी.

इधर बीजेपी ने इस चुनाव में शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाया. रणनीतिक तौर पर मजबूत संगठन, बूथ-लेवल मैनेजमेंट का फायदा उठाया. अमित शाह  से इस पर नजर बनाए रखी. पार्टी ने ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में अपनी पकड़ बढ़ाई और चुनाव को सीधा सत्ता परिवर्तन के मुद्दे पर केंद्रित कर दिया. पीएम मोदी की रैलियों और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रचार ने भी माहौल बनाया. कोलकाता में मौजूद कई एक्सपर्ट्स चुनाव प्रचार के बीच यह कह बैठे कि बंगाल की राजनीति में सत्ता संतुलन बदलने की जमीन तैयार हो चुकी है और अब रिजल्ट ने इस बात पर मुहर लगा दी.

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तमिलनाडु में विजय की आंधी में कैसे उखड़ गए स्टालिन के तंबू

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव रिजल्ट पूरी तरह असाधारण है. सुपरस्टार अभिनेता विजय ने जब ये कहा था कि वो राजनीति में आए हैं एक्टिंग से संन्यास लेकर तो कम ही लोगों को यकीन पड़ा था. क्योंकि कमल हासन और रजनीकांत की याद सबको थी. मगर विजय ने बाजी पलट दी. विजय ने अपनी लोकप्रियता को सिर्फ स्टारडम तक सीमित नहीं रखा उसे एक राजनीतिक नैरेटिव में बदल दिया. असर यह हुआ कि सब पार्टियों के पारंपरिक वोट बैंक में भी सेंध लगी और चुनाव का पूरा फ्रेम ही बदल गया. सबसे बड़ा डेंट स्टालिन कुनबे को लगा.

विजय की रणनीति में सबसे बड़ा पहलू उनका पूरा फोकस राजनीति पर शिफ्ट करना रहा. Ramachandran और Jayalalithaa की विरासत के करीब सिर्फ एक साल में ही वे पहुंच गए. वे 'फुल-टाइम पॉलिटिशियन' हैं ये बताने में वो सफल रहे. एंटी-इनकंबेंसी भी वहां के लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रही. स्टालिन का साउथ कार्ड औंधे मुंह गिर गया. नए विकल्प की तलाश ने भी विजय को बढ़त दिला दी.

असम में कांग्रेस ने क्या किया? 'मामा' और 'मियां' ने छकाया

अब अगर बात असम की करें तो यहां हिमंता की आंधी के सामने कांग्रेस बेबस नजर पाई. टीम राहुल ने खूब जोर लगाया. पवन खेड़ा ने काफी कुछ दांव पर लगा दिया मगर हिमंता ने मुकाबले को एकतरफा बना दिया. राजनीतिक ही नहीं बल्कि भावनात्मक और असमी अस्मिता पहचान की लड़ाई बना दिया. एक तरफ मामा वाली छवि के जरिए महिलाओं और परिवारों से सीधा कनेक्शन बनाया गया दूसरी तरफ ‘मियां’ नैरेटिव के जरिए पहचान और अस्मिता का मुद्दा उठाकर जोरदार ध्रुवीकरण कर दिया.

असम के हिंदू वोट एकजुट होकर बीजेपी के पक्ष में चले गए. इस पूरे मॉडल में हिमंता की कट्टर अपील, कैश ट्रांसफर और ताबड़तोड़ ग्राउंड कैंपेन इन तीनों ने मिलकर बीजेपी के लिए मजबूत बेस तैयार कर दिया. राजनीतिक पंडित यहां भी कहते पाए गए कि गर्व गोगोई और कांग्रेस की रणनीति कमजोर नजर आई. पार्टी जमीन पर उतनी आक्रामक और संगठित नहीं दिखी. स्थानीय स्तर पर मजबूत चेहरा भी नहीं उभर पाया. AIUDF के साथ गठबंधन न करना और कुछ विवादित बयानों ने विपक्ष की स्थिति और कमजोर कर दी. बीजेपी का वोट कंसोलिडेट हुआ और कांग्रेस का वोट बंट गया. नतीजा सामने है.

केरलम ने कांग्रेस को सूखे में बसंत दिखा दिया

केरल में कांग्रेस ने कमाल कर दिया है. केरल में करीब एक दशक बाद United Democratic Front की सत्ता में वापसी हुई है. साफ तौर पर एंटी-इनकंबेंसी का नतीजा माना जा रहा है. Left Democratic Front के खिलाफ जनता में थकान और असंतोष दिखा. पिछले कुछ समय में लोकसभा और स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस गठबंधन के बेहतर प्रदर्शन ने भी इस बदलाव की जमीन तैयार कर दी थी. इस हार के साथ एक बड़ा राजनीतिक संकेत यह भी है कि 1960 के दशक के बाद पहली बार वामपंथी दल किसी भी राज्य में सत्ता से बाहर हो रहे हैं. मगर अब यहां सीएम कौन बनेगा ये माथापच्ची भी कांग्रेस के हिस्से में है.

पुडुचेरी में कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई

पुडुचेरी में बीजेपी और एनडीए ने सटीक रणनीति अपनाई. यहां एनडीए की वापसी एक सोची-समझी गठबंधन राजनीति और ग्राउंड-लेवल रणनीति का नतीजा है. All India NR Congress के साथ तालमेल अच्छा रहा. Rangaswamy का लोकल इफेक्ट और बीजेपी का संगठनात्मक सपोर्ट जबरदस्त रहा. 2021 के चुनाव में मिली सफलता के बाद बीजेपी ने सीट शेयरिंग में लचीला रुख दिखाया. हालांकि समय-समय पर टूट की अटकलों के बावजूद एनडीए एकजुट बना रहा. दूसरी तरफ कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के बीच तालमेल की कमी दिखी. इसी खींचतान ने बीजेपी के लिए रास्ता आसान किया. बीजेपी ने यहां सिर्फ पहचान की राजनीति नहीं बल्कि क्षेत्रीय सामाजिक समीकरण पर भी फोकस किया. वैसे भी पुडुचेरी को बीजेपी के लिए साउथ इंडिया में अपनी पकड़ मजबूत करने के 'टेस्टिंग ग्राउंड' कहा गया था. इस बार भी बीजेपी ने वहां वैसा ही किया.

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