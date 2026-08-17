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ब्राजील में 73 साल बाद पड़ा भयानक सूखा तो शहरों में फैल गया खौफनाक 'येलो फीवर'; कनेक्शन जान सिहर गए वैज्ञानिक

How does Yellow Fever Spread? ब्राजील में 73 साल बाद 2015 में भयानक सूखा पड़ा था. इसके साथ ही शहरों में जानलेवा 'येलो फीवर' ने भी कहर मचाते हुए लोगों को मारना शुरू कर दिया. हैरान वैज्ञानिकों ने जब इन दोनों घटनाओं का कनेक्शन ढूंढा तो नतीजे जानकर उनके होश ही उड़ गए थे.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 17, 2026, 04:50 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 04:52 AM IST
ब्राजील में 73 साल बाद पड़ा भयानक सूखा तो शहरों में फैल गया खौफनाक 'येलो फीवर'; कनेक्शन जान सिहर गए वैज्ञानिक
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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