ब्राजील में 73 साल बाद पड़ा भयानक सूखा तो शहरों में फैल गया खौफनाक 'येलो फीवर'; कनेक्शन जान सिहर गए वैज्ञानिक

What is Relation of Yellow Fever with Drought? अक्सर हम सुनते हैं कि बरसात के सीजन में मच्छर-मक्खियों की तादाद बहुत बढ़ जाती है. जिसकी वजह से डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां तेजी से फैलने लगती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बारिश ही नहीं, बल्कि सूखा पड़ने पर भी जानलेवा बीमारियां और मच्छर कहर बरपा सकते हैं? जी हां, हाल ही में साइंस एडवांसेस में छपी एक रिपोर्ट ने इस हैरान कर देने वाली सच्चाई का खुलासा किया है.
वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि ब्राजील में कुछ साल पहले फैले जानलेवा 'येलो फीवर' (पीला बुखार) के पीछे वहां पड़ा एक भयंकर सूखा था. चलिए, आपको इस किस्से के बारे में विस्तार से बताते हैं, जब मौसम के बदलाव ने जानवरों और मच्छरों के व्यवहार को बदल कर रख दिया था. इसके बाद जंगल की बीमारी शहरों के दरवाजे तक पहुंच गई थी.
असल में 2016 के अंत में शहरों में रहने वाले लोग अचानक इस बुखार से बीमार पड़ने लगे. 2016 से 2019 के बीच 2,000 से ज्यादा लोग इस बीमारी की चपेट में आ गए और लगभग 750 लोगों की जान चली गई. देश में 73 साल बाद अचानक इस बीमारी के फैल जाने से सरकार के हाथ-पांव फूल गए. अफसरों को कुछ समझ नहीं आया कि इतने सालों बाद यह बुखार अचानक महामारी बनाकर शहरों में कैसे टूट पड़ा है. उनको यह भी नहीं समझ नहीं आ रहा था कि जंगली जीवों में पाए जाने वाले 'येलो फीवर' शहरों में कैसे फैल गया है.
इसके बाद बड़े स्तर पर समस्या की तह में जाने की कोशिश शुरू हुई. प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और दूसरे संस्थानों के शोधकर्ताओं ने डेटा का अध्ययन किया. पता चला कि इसके लिए ब्राजील में 2015 में पड़ा सूखा जिम्मेदार था, जिसने 'येलो फीवर' के वायरस को फिर से जिंदा कर दिया.
असल में 2015 में 'एल नीनो' के असर से मध्य दक्षिण अमेरिका और ब्राजील में एक भयानक सूखा पड़ा था. यह सूखा इतना जबरदस्त था कि इसे सदी में एक बार आने वाला सबसे भीषण सूखा माना गया. नदियों और जंगलों के छोटे-छोटे जलस्रोत पूरी तरह सूख चुके थे. इसकी वजह से इंसान ही नहीं, बल्कि पशु-पक्षी और पेड़-पौधे भी पानी के लिए तरस गए थे.
इसकी वजह से भोजन- पानी की तलाश में बंदर शहरों की तरफ आने लगे. इन बंदरों में से कई पहले से येलो फीवर वायरस से संक्रमित थे. यह वायरस जंगलों में पाए जाने वाले 'हेमागोगस' (Haemagogus) नाम के मच्छरों से फैलता है. मच्छर इस वायरस को बाद में मारमोसेट और हाउलर बंदरों में फैला देते थे. चूंकि ये मच्छर और जंगली जीव जंगल में रहते थे. इसलिए इंसान अक्सर इस बीमारी से बचे रहते थे.
ब्राजील के शहरों में आखिरी बार येलो फीवर का प्रकोप 1942 में देखा था. उसके बाद वैक्सीन और मच्छर नियंत्रण से इसे शहरों से लगभग खत्म कर दिया गया था. लेकिन 2015 में हालात एकदम से बदल गए. पर्याप्त बारिश न होने की वजह से देश का बड़ा सूखा गंभीर सूखे की चपेट में आ गया. सूखे के दौरान केवल जानवर ही नहीं, बल्कि मच्छर भी प्यासे और डिहाइड्रेटेड हो रहे थे. खुद को बचाए रखने और नमी हासिल करने के लिए मच्छरों ने जंगल में रहने वाले दूसरे जीवों का ज्यादा तेजी से खून चूसना शुरू कर दिया.
जब बंदर समेत दूसरे जंगली जीवों ने भोजन-पानी की तलाश में ब्राजील के शहरों में पहुंचना शुरू किया तो उनके साथ-साथ 'हेमागोगस' भी शहरों में पहुंच गए. इसके बाद उन मच्छरों ने इंसानों को भी काटना शुरू कर दिया और 78 साल बाद 'येलो फीवर' फिर से देश में फैल गया. ब्राजील के मिनास गेरैस (Minas Gerais) राज्य में इस बीमारी का सबसे ज्यादा असर देखा गया.
बाद में दवाओं के छिड़काव और लोगों में टीकाकरण अभियान चलाकर मच्छरों के प्रकोप को रोका गया. हालांकि, इस घटना ने यह साबित कर दिया कि मौसम में आने वाला कोई भी बड़ा बदलाव सिर्फ खेती या पानी को प्रभावित नहीं करता, बल्कि वह नई-नई बीमारियों को भी हमारे घर के दरवाजे तक ला सकता है.
इस घटना के बाद दुनियाभर के वैज्ञानिक भी डरे हुए हैं. उनका अनुमान है कि हर 25 साल में ब्राजील में ऐसी घटना देखने को मिल सकती है. वहां पर जब-जब भयंकर सूखा पड़ेगा, जंगल के जीव-जंतु शहरों की ओर भागेंगे. इसके बाद छिपी हुई खतरनाक बीमारियां फिर से इंसानी बस्तियों में तबाही मचा देंगी.