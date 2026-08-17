ब्राजील में 73 साल बाद पड़ा भयानक सूखा तो शहरों में फैल गया खौफनाक 'येलो फीवर'; कनेक्शन जान सिहर गए वैज्ञानिक

असल में 2016 के अंत में शहरों में रहने वाले लोग अचानक इस बुखार से बीमार पड़ने लगे. 2016 से 2019 के बीच 2,000 से ज्यादा लोग इस बीमारी की चपेट में आ गए और लगभग 750 लोगों की जान चली गई. देश में 73 साल बाद अचानक इस बीमारी के फैल जाने से सरकार के हाथ-पांव फूल गए. अफसरों को कुछ समझ नहीं आया कि इतने सालों बाद यह बुखार अचानक महामारी बनाकर शहरों में कैसे टूट पड़ा है. उनको यह भी नहीं समझ नहीं आ रहा था कि जंगली जीवों में पाए जाने वाले 'येलो फीवर' शहरों में कैसे फैल गया है.