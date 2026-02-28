Explainer: US के साथ जंग भीषण हुई तो क्या ईरान का साथ देने आएंगे चीन-रूस? मिडिल ईस्ट में महासंग्राम की बढ़ी आहट

Will China and Russia Come Support Iran? ईरान और यूएस-इजरायल के बीच भड़का युद्ध एक बड़े महायुद्ध की शक्ल अख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है. ईरान ने 7 खाड़ी देशों में बने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं. जिससे गुस्साए यूएई, बहरीन, जॉर्डन, सऊदी अरब, कतर ने जवाब देने की बात कही है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान इस जंग में अकेला पड़ गया है. क्या उसके आयरन फ्रेंड चीन और रूस इस जंग में उसका साथ देने आएंगे या फिर उसे अकेले ही इतने देशों का वार सहन करना होगा. डिफेंस एक्सपर्टों के मुताबिक, इन सारे सवालों का जवाब उनके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड और रणनीतिक हितों में छिपा है.

साथ भी, दूरी भी; रूस का गजब ट्रैक रिकॉर्ड

अगर रूस की बात की जाए तो पिछले एक दशक में ईरान के साथ उसके रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं. खासकर सीरिया संकट के दौरान दोनों मुल्क साथ आए. दोनों मुल्कों ने मिलकर सीरिया में असद सरकार का समर्थन किया और एकजुट होकर पश्चिमी देशों को पीछे धकेले रखा. इसके बाद शुरू हुए यूक्रेन युद्ध में रूस ने ईरान से ड्रोन और सैन्य तकनीक सहयोग लिया. जिसके बाद से दोनों मुल्कों के बीच सामरिक साझेदारी और गहरी हुई.

हालांकि रूस का इतिहास यह भी बताता है कि वह सीधे टकराव से बचने की कोशिश करता है. खासकर जब सामने अमेरिका हो. ऐसी स्थिति आने पर वह अक्सर परोक्ष समर्थन, हथियार सप्लाई, खुफिया सहयोग और कूटनीतिक कवच देने तक सीमित रहता है.

Add Zee News as a Preferred Source

अमेरिकी से सीधे भिड़ने की संभावना कम

माना जा रहा है कि रूस इस बार भी पुराने ट्रैक रिकॉर्ड के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर ईरान के पक्ष में खड़ा हो सकता है. हालांकि अमेरिकी सेना से उसकी सीधी भिड़ंत की संभावना बेहद कम है. वह पहले से ही यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है. ऐसे में रूस एक और बड़े मोर्चे पर युद्ध का जोखिम शायद ही उठाएगा. जिसके चलते ईरान को यह जंग अपने दम पर ही लड़नी होगी.

आर्थिक हितों के हिसाब से फैसले लेता है चीन

वहीं चीन की बात करें तो वह काइयां देश है. किसी भी देश के साथ संबंध में वह अपने हित सबसे पहले देखता है और अमेरिका जैसे शक्तिशाली मुल्क से सीधी लड़ाई से अब तक बचता रहा है. ईरान के साथ उसका ऊर्जा और व्यापार से जुड़ा है. वह ईरान के तेल का बड़ा खरीदार रहा है. दोनों मुल्कों के बीच 25 साल का रणनीतिक सहयोग समझौता भी हुआ है. इसके बावजूद चीन की विदेश नीति ऐसी है कि वह सैन्य टकरावों से दूरी बनाए रखता है.

उसकी इस नीति को अगर दक्षिण चीन सागर, ताइवान या एशिया-प्रशांत में तनाव के संबंध में देखें तो भी यह सही साबित होती है. अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर दूसरे देशों के साथ गंभीर तनाव होने के बावजूद चीन ने उन इलाकों में प्रत्यक्ष युद्ध से बचने की नीति अपनाई है. वह अपने देश की आर्थिक स्थिरता और वैश्विक व्यापार नेटवर्क को सुरक्षित रखने को प्राथमिकता देता रहा है. ऐसे में अगर अमेरिका-ईरान जंग छिड़ती है तो चीन संभवत ईरान को कूटनीतिक समर्थन और आर्थिक सहयोग दे सकता है. लेकिन जंग में उसकी ओर से सैन्य हस्तक्षेप किए जाने की संभावना बहुत कम ही दिखती है.

हाइब्रिड तरीके से कर सकते हैं ईरान की मदद

अगर रूस और चीन की साझा रणनीति का एक साथ आकलन करें तो वे दुनिया में अमेरिकी वर्चस्ववाद को कंट्रोल करना चाहते हैं. लेकिन इसके लिए वे अमेरिका की सैन्य शक्ति से सीधे तौर पर भिड़ना भी नहीं चाहते. इसके बजाय वे ‘प्रॉक्सी’ और ‘हाइब्रिड’ रणनीतियों को प्राथमिकता देते हैं. वे ईरान युद्ध में भी इसी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर सकते हैं. साथ ही हथियार, तकनीक, खुफिया सहयोग, साइबर समर्थन और आर्थिक राहत देकर ईरान के खामेनेई शासन को टिकाए रखने में मदद कर सकते हैं.

दोनों देश इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका से सीधी जंग दुनिया में तबाही लेकर आएगी. जिसमें रूस और चीन खुद भी तबाह हो सकते हैं. ऐसे में वे पर्दे के पीछे रहकर ईरान की मदद तो करेंगे लेकिन न तो युद्ध में अपने सैनिक भेजेंगे और न ही अमेरिका-इजरायल के खिलाफ कोई सैन्य अभियान शुरू करेंगे. यह जंग ईरान को अपने दम पर लड़नी है और वह भी एक नहीं बल्कि कई देशों के साथ.