/भारत में काम करना है तो देश का कानून मानना पड़ेगा! सरकार ने जकरबर्ग को साफ समझा दिया, अब बदलेगा इंटरनेट एल्गोरिदम?

लेकिन पहले आपको जानना चाहिए कि मेटा की टीम के साथ बातचीत में भारत ने क्या कहा. 2 दिन पहले संसदीय समिति के कड़े रुख़ के बाद मेटा के फाउंडर मार्क ज़करबर्ग ने माफ़ी मांग ली. लेकिन इस माफ़ी के बावजूद मेटा से सवाल-जवाब का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ है. आज लगातार तीसरे दिन केंद्र सरकार और मेटा के बीच बातचीत हुई. आज की मीटिंग में डीपफेक और बाल यौन शोषण से जुड़े कंटेंट को लेकर चर्चा हुई. बिना लेबल वाले AI कंटेंट को लेकर भी विस्तार से बातचीत हुई. सरकार ने मेटा को इस मामले में ठोस कार्रवाई करने को कहा.