Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /Explainer
  • /भारत में काम करना है तो देश का कानून मानना पड़ेगा! सरकार ने जकरबर्ग को साफ समझा दिया, अब बदलेगा इंटरनेट एल्गोरिदम?

भारत में काम करना है तो देश का कानून मानना पड़ेगा! सरकार ने जकरबर्ग को साफ समझा दिया, अब बदलेगा इंटरनेट एल्गोरिदम?

Meta company India Controversy: पीएम मोदी की पोस्ट सोशल मीडिया से गायब करने पर मेटा कंपनी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. सरकार ने मेटा कंपनी को साफ समझा दिया है कि अगर उसे भारत में काम करना है तो देश का कानून मानना ही पड़ेगा.

Edited ByDevinder Kumar
Published: Aug 08, 2026, 12:02 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 12:04 AM IST
भारत में काम करना है तो देश का कानून मानना पड़ेगा! सरकार ने जकरबर्ग को साफ समझा दिया, अब बदलेगा इंटरनेट एल्गोरिदम?

About the Author

Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
13 दिन बाद अचानक एक्टिव हुआ लेफ्ट इकोसिस्टम, क्या हाईजैक हो रहा झारखंड का प्रदर्शन?
2
3
4
5