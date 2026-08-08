/भारत में काम करना है तो देश का कानून मानना पड़ेगा! सरकार ने जकरबर्ग को साफ समझा दिया, अब बदलेगा इंटरनेट एल्गोरिदम?

Meta Company Paid Content India Controversy News: यूपी सरकार युवाओं की ऊर्जा के सकारात्मक इस्तेमाल के लिए युवा आयोग बना रही है. लेकिन इन्हीं युवाओं के बीच सोशल मीडिया चलाने वाली मेटा जैसी कंपनियां वैचारिक प्रदूषण फैला रही हैं. वो बच्चों को, युवाओं को मानसिक रोगी बना रही हैं. ये बात हम नहीं कह रहे, भारत नहीं कह रहा. मेटा को लेकर..ये बात अमेरिका की अदालत ही कह रही है. इसलिए इस खबर को आज आप सिर्फ खबर के रूप में नहीं, खतरे के रूप में पढ़िए.
फेसबुक, WhatsApp और इंस्टाग्राम चलाने वाली कंपनी मेटा इसका साक्षात उदाहरण है. वो भारत में व्यापार तो कर रही है लेकिन भारत के क़ानून के हिसाब से नहीं चलना चाहती है. मेटा अपनी इसी सोच की वजह से बुरी तरह फंस गई है. हालात ये है कि 3-3 मुद्दों पर माफ़ी मांगने के बावजूद उसको क्लीन चिट नहीं मिली है. मेटा को सरकार ने साफ़ कर दिया है कि उसे हर हाल में भारतीय कानून का पालन करना होगा. मेटा को भारत सरकार ने और क्या-क्या कहा है, ये आज आपको जानना चाहिए.
आज आपको ये भी जानना चाहिए कि जो मेटा भारत के युवाओं को एल्गोरिदम वाले पेड कंटेंट परोस रही है, वो अमेरिका में भी अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आ रही है. अमेरिकी अदालत ने तो मेटा को बीमार करने वाला प्लेटफॉर्म बताया है और बीमारी फैलाने के लिए उस पर 9,000 करोड़ रुपये का भारी-भरकम जुर्माना भी लगाया है. यानी मेटा दुनिया भर में वैचारिक प्रदूषण फैलाने के साथ-साथ उस देश को भी बर्बाद कर रही है, जहां से उसकी शुरुआत हुई थी.
लेकिन पहले आपको जानना चाहिए कि मेटा की टीम के साथ बातचीत में भारत ने क्या कहा. 2 दिन पहले संसदीय समिति के कड़े रुख़ के बाद मेटा के फाउंडर मार्क ज़करबर्ग ने माफ़ी मांग ली. लेकिन इस माफ़ी के बावजूद मेटा से सवाल-जवाब का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ है. आज लगातार तीसरे दिन केंद्र सरकार और मेटा के बीच बातचीत हुई. आज की मीटिंग में डीपफेक और बाल यौन शोषण से जुड़े कंटेंट को लेकर चर्चा हुई. बिना लेबल वाले AI कंटेंट को लेकर भी विस्तार से बातचीत हुई. सरकार ने मेटा को इस मामले में ठोस कार्रवाई करने को कहा.
मेटा की टेक्निकल टीम अभी कुछ दिन और भारत में मौजूद रहेगी. मेटा जिन तकनीकी ग़लतियों का बहाना बनाकर बचने की कोशिश करती है, भारत इस बार उसका पुख्ता इलाज करना चाहता है. मेटा जिस तरह मनमाने ढंग से किसी वीडियो को हटाती है और किसी वीडियो को बढ़ावा देती है, उसका भी सरकार पक्का इंतज़ाम करना चाहती है.
सूत्रों के मुताबिक़ मेटा से उसके एल्गोरिदम के बारे में सवाल पूछा गया. साथ ही ये भी पूछा गया कि वो किस तरह नियमों के पालन को सुनिश्चित करती है. मेटा से सवाल किया गया कि भारत की क़ानूनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसने पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए हैं या नहीं.
फेसबुक और इंस्टाग्राम के बाद मेटा के एक और प्लेटफॉर्म WhatsApp को लेकर भी सवाल पूछे जाएंगे. WhatsApp के काम-काज के तरीके, डेटा शेयरिंग और एन्क्रिप्शन पॉलिसी भी जांच के दायरे में है. सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि मेटा के सभी प्लेटफॉर्म भारतीय क़ानून के मुताबिक काम करें.
सरकार का साफ संदेश है कि भारत में व्यापार करने वाले किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारतीय क़ानूनों का पालन करना होगा. तकनीकी मामला होने की वजह से सरकार हर तकनीकी पहलू को अच्छी तरह समझने के बाद आगे का फैसला करेगी. अगर मेटा को भारत में रहना है तो उसे भारत के क़ानून को मानना होगा. ऐसा नहीं हो सकता कि वो व्यापार भारत में करे लेकिन संविधान अमेरिका का माने.
#DNAमित्रों | इंस्टा-फेसबुक वाले मेटा पर नई स्ट्राइक...भारत में रहना है तो अमेरिकी कानून नहीं चलेगा!
मेटा.. कैसे बच्चों को 'मानसिक रोगी' बना रहा?#DNA #DNAWithRahulSinha #Meta #Facebook #Instagram @rahulsinhatv pic.twitter.com/ITfcpNYo8L
— Zee News (@ZeeNews) August 7, 2026
मेटा से बातचीत के बीच सरकार ने AI से बने फर्जी वीडियो और तस्वीरों को लेकर भी बड़ा क़दम उठाया है. डीपफेक फोटो और वीडियो से निपटने के लिए सरकार ने नियमों को और सख्त कर दिया है. अब सोशल मीडिया और दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सरकार या अदालत के आदेश के बाद गैर-क़ानूनी कंटेंट सिर्फ़ 3 घंटे के भीतर हटाना होगा. पहले इसके लिए 36 घंटे का समय मिलता था.
भारत में जहां मेटा को अपना सिस्टम दुरुस्त करने का स्पष्ट निर्देश दिया जा चुका है, वहीं अमेरिका में मेटा पर भारी-भरकम जुर्माना लगाया गया है. और ये जुर्माना बच्चों को बीमार करने के आरोप में लगाया गया है. अमेरिकी राज्य न्यू मेक्सिको की एक अदालत ने बच्चों की मानसिक सेहत को नुकसान पहुंचाने और सुरक्षा में चूक के मामले में मेटा को दोषी माना है.
अदालत ने मेटा के प्लेटफॉर्म से बच्चों को होने वाले नुक़सान को देखते हुए उस पर 567 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है. यानी लगभग 5,400 करोड़ रुपये. पिछले 5 महीने में दूसरी बार मेटा पर इस तरह का जुर्माना लगाया गया है. मार्च में अदालत ने मेटा को 375 मिलियन डॉलर यानी लगभग 3,600 करोड़ रुपये देने का निर्देश दिया था. इस तरह न्यू मेक्सिको की अदालत ने मेटा पर क़रीब 9,000 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा दिया है. इसमें से क़रीब 4,000 करोड़ रुपये युवाओं के इलाज पर खर्च होंगे.
मेटा पर जुर्माना लगाते हुए अमेरिकी अदालत ने क्या कहा, ये भी आपको जानना चाहिए. जज ब्रायन बीडशेड ने कहा कि मेटा जनता के लिए परेशानी बन चुकी है. ये पहला मौक़ा है जब किसी सोशल मीडिया कंपनी को पब्लिक न्यूसेंस बताया गया है. जज ने मेटा की तुलना एक फैक्ट्री से की.
उन्होंने कहा कि जिस तरह किसी फैक्ट्री की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने प्रदूषण को नियंत्रित करे, ठीक उसी तरह बच्चों को होने वाले नुक़सान को रोकने की ज़िम्मेदारी मेटा की है.
सोचिए, मेटा अपने कंटेंट के ज़रिए कानून की धज्जियां उड़ाने के अलावा लोगों को बीमार भी कर रही है. ये भारत के किसी कोर्ट ने नहीं बल्कि अमेरिकी अदालत ने कहा है. लेकिन पैसा कमाने के लिए मार्क ज़करबर्ग की कंपनी घर-घर में अपना घटिया कंटेंट पहुंचाने में लगी है. उसे इस बात की परवाह नहीं है कि उसके कंटेंट से बच्चे बीमार हो रहे हैं, घर टूट रहे हैं.
मेटा के ख़िलाफ़ अमेरिका में ऐसे सैकड़ों मुक़दमे चल रहे हैं. न्यू मेक्सिको से पहले लॉस एंजिलिस में भी मेटा केस हार चुकी है. वहां मेटा पर लत लगाने वाला प्लेटफॉर्म बनाने के आरोप लगे थे. लेकिन इसके बावजूद मेटा अपना सिस्टम ठीक नहीं कर पा रही. शायद उस पर अदालतों के इन फ़ैसलों का कोई असर भी नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो बीमार बनाने वाले कंटेंट से भारी मुनाफ़ा कमाने में लगी है.
आज आपको मेटा की कमाई और मुनाफा भी जानना चाहिए. 2025 में मेटा ने 201 अरब डॉलर की कमाई की. यानी 19 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा. वहीं उसका मुनाफा 60 अरब अमेरिकी डॉलर रहा. यानी 5 लाख 70 हज़ार करोड़ रुपये से ज़्यादा. वहीं भारत का मौजूदा बजट 53 लाख करोड़ रुपये से थोड़ा ज़्यादा है. यानी मेटा का मुनाफा भारत के वार्षिक बजट का लगभग 11% है. मेटा की जितनी कमाई है, उतनी तो दुनिया के क़रीब 100 देशों की GDP भी नहीं है.
मेटा पर फाइन लगा है 1 अरब डॉलर से भी कम जबकि उसका मुनाफा 60 अरब डॉलर से भी ज़्यादा है. यानी कोई तुलना नहीं है. यही वजह है कि मेटा बिल्कुल नहीं चाहेगी कि उसके मुनाफे में कमी आए. चाहे इसके लिए घटिया कंटेंट ही क्यों न दिखाना पड़े. बच्चे भले ही मानसिक तौर पर बीमार हों लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके लिए बच्चों की बीमारी में भारी मुनाफा छिपा हुआ है.
लेकिन भारत ने जिस तरह मेटा की जवाबदेही तय की है, वो दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी उदाहरण है. भारत ने जुर्माने की जगह फिलहाल ज़िम्मेदारी पर ज़ोर दिया है. ज़िम्मेदारी लेने में किसी भी तरह की आनाकानी अब मंज़ूर नहीं है.