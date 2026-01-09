Budget 2026: नवंबर में आया था आजाद भारत का पहला बजट, अब 1 फरवरी को होता है पेश; जानें कब और कितनी बार बदली तारीख

Indian Budget Story: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार की ओर से देश का बजट पेश करेंगी. वे लगातार आठवीं बार बजट पेश करने वाली हैं. महिला वित्त मंत्री के रूप में लगातार आठ बार बजट पेश करके सीतारमण इतिहास रचने जा रही हैं. इतिहास से याद आया कि इस बार बजट रविवार को पेश किया जाएगा. कारण साफ है क्योंकि 2017 से चली आ रही परंपरा के अनुसार, 1 फरवरी को ही बजट पेश किया जाता रहा है लेकिन, इस बार एक फरवरी को रविवार पड़ रहा है. चूंकि एक फरवरी को ही बजट पेश करने की परंपरा रही है, तो इसलिए इस बार रविवार (सार्वजनिक छुट्टी) होने के बावजूद भी 1 फरवरी को ही बजट पेश किया जाएगा. वैसे क्या आपको मालूम है कि देश की आजादी के बाद भारत का पहला बजट फरवरी में नहीं बल्कि नवंबर में पेश किया गया था. आइए जानते हैं कि भारत में बजट पेश करने की तारीख और समय कब-कब बदले गए हैं.

26 नवंबर को पेश हुआ था पहला बजट

अपना देश भारत अंग्रेजों के शासन से 15 अगस्त 1947 को मुक्त हुआ था और हम आजाद हो गए थे. इसके बाद आजाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था. तब देश के वित्त मंत्री आर. के. शनमुखम चेट्टी थे. उन्होंने यह अंतरिम बजट पेश किया था. रिपोर्ट्स के अनुसार, देश की आजादी और विभाजन (भारत-पाकिस्तान) की कई चुनौतियों का सामना करते हुए 197.29 करोड़ रुपये का खर्च और करीब 171.15 करोड़ के राजस्व का अनुमान लगाते हुए बजट पेश किया गया था. इसके बाद देश का दूसरा बजट पेश करते हुए तारीख में बदलाव हो गया.

यह भी पढ़ें- 1 फरवरी को पेश किया जाएगा बजट, 29 जनवरी को आएगा आर्थिक सर्वे, जानें बजट सेशन की पूरी डिटेल

Add Zee News as a Preferred Source

1 मार्च को पेश हुआ था दूसरा बजट

चूंकि 26 नवंबर 1947 को पेश हुआ बजट देश का अंतरिम बजट था, जो केवल साढ़े 7 महीने के लिए ही था. उसके बाद देश का दूसरा और पूर्ण बजट 1 मार्च 1948 को पेश किया गया. इस बजट को भी वित्त मंत्री आर. के. शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था. इसके बाद बजट पेश करने की तारीख एक बार और बदली गई.

28 फरवरी को पेश हुआ तीसरा बजट

देश का तीसरा बजट 28 फरवरी 1949 को पेश किया गया. इससे पहले 1 मार्च को बजट पेश करने की जो तारीख थी, उसे बदलकर अब 28 फरवरी कर दिया गया. इस बजट को वित्त मंत्री जॉन मथाई ने पेश किया था. आजादी के बाद शुरू के तीन बजट में तीन बार तारीख बदलने के बाद अब इसे कुछ वर्षों तक के लिए फिक्स कर दिया गया. मतलब कि अब देश में बजट फरवरी के आखिरी दिन यानी 28 फरवरी को ही पेश होने लगा.

यह भी पढ़ें- 5 दिन में 2100 अंक से ज्यादा लुढ़का Sensex, बाजार में मची तबाही! निवेशकों के लाखों करोड़ स्वाहा; एक्सपर्ट ने बताई ये वजह

बजट का समय

विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, देश में बजट पेश करने का समय कई वर्षों तक शाम के 5 बजे तक रहा. इसकी वजह अंग्रेजों का असर भी था. मतलब कि अंग्रेजों के जमाने से ही देश का बजट शाम में 5 बजे पेश किया जाता रहा है. लेकिन साल 1999 में इसे बदलकर सुबह 11 बजे कर दिया गया. शाम को बजट इसलिए पेश किया जाता था कि क्योंकि जब भारत में शाम के 5 बजते थे तो तब ब्रिटेन में सुबह का 11 बज रहा होता था. भारत पर अंग्रेजी शासन के प्रभाव को आजादी के कई सालों बाद तक भी हटाया नहीं जा सका था. लेकिन साल 1999 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने शाम में 5 बजे बजट पेश करने की टाइमिंग को बदलकर सुबह के 11 बजे कर दी. साल 1999 में देश के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा थे. उन्होंने इस परंपरा को बदलते हुए शाम 5 बजे के बजाय सुबह 11 बजे बजट का समय कर दिया. उनका मानना था कि सुबह बजट आने से देश में सांसदों, एक्सपर्ट्स और आम लोगों को दिन भर बजट को समझने और चर्चा करने का समय मिल जाता है.

28 फरवरी से 1 फरवरी हुई बजट की तारीख

बात 2017 की है. कई दशक बाद भारत के बजट पेश करने की तारीख को एक बार फिर से बदला गया. जी हां, साल 2017 से पहले देश में बजट फरवरी के आखिरी दिन पेश किया जाता था, जिसे अब बदलकर फरवरी के पहले दिन कर दिया गया. साल 2017 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बड़ा फैसला लेते हुए फरवरी के पहले दिन यानी 1 फरवरी को देश का बजट पेश करने का निर्णय लिया. बताया जाता है कि फरवरी के आखिरी दिन बजट पेश होने से इसे 1 अप्रैल से लागू करने में काफी समय लग जाता था, इससे कई परेशानियां भी होती थीं. इसलिए तब इसकी तारीख को बदलकर 1 फरवरी किया गया. इससे देश के मंत्रालयों, राज्यों और सरकारों को योजनाओं को लागू करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है. इस कारण 1 अप्रैल से कई नई योजनाओं को आसानी से लागू कर दिया जाता है. साल 2017 के बाद से एक परंपरा बन गई और हर साल बजट 1 फरवरी को ही पेश होने लगा.