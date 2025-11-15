INDI Alliance News: बिहार चुनाव में करारी हार से लड़खड़ाया INDI गठबंधन, अब क्या होगा अगला कदम?

Why Indi alliance lose Bihar elections: बिहार चुनाव में INDIA गठबंधन को मिली करारी हार ने पूरे विपक्ष को सकते में डाल दिया है. 2024 के लोकसभा चुनाव में जोरदार प्रदर्शन के बाद यह माना जा रहा था कि गठबंधन बिहार में भी कुछ बड़ा कर सकता है, लेकिन नतीजे उम्मीदों के बिल्कुल उलट आए. यह हार सिर्फ एक चुनावी झटका नहीं बल्कि गठबंधन की रणनीति, तालमेल और नेतृत्व मॉडल पर गंभीर सवाल खड़े करती है.

उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया इंडी गठबंधन

2014 के बाद से लगातार कमजोर होती विपक्षी राजनीति को एक छत के नीचे लाने के लिए INDIA गठबंधन बनाया गया था. शुरुआत में इस फॉर्मूले ने काम भी किया. झारखंड और जम्मू-कश्मीर जैसी जगहों पर इसकी झलक दिखी, लेकिन महाराष्ट्र में सहयोगी दल आपस में ही भिड़ते नजर आए. इसी अस्थिरता के चलते कई लोग शुरू से ही यह पूछ रहे थे कि क्या यह गठबंधन लंबे समय तक टिक पाएगा.

बिहार की लड़ाई RJD के नेतृत्व में लड़ी जानी थी. RJD को कांग्रेस, वाम दलों और छोटे जातीय दलों को साथ लेकर NDA के सामने एक मजबूत चुनौती पेश करनी थी. लेकिन ऐसा हो नहीं पाया. सीट बंटवारे में देरी, साझा अभियान की कमजोर शुरुआत और नेताओं का एक साथ कम दिखना - इन सबने गठबंधन की विश्वसनीयता को काफी नुकसान पहुंचाया.

NDA से क्यों पिछड़ गया महागठबंधन?

कांग्रेस और RJD के बीच खींचतान ने हालात और खराब कर दिए. तेजस्वी यादव अपनी अलग लाइन पर चुनाव लड़ रहे थे, जबकि कांग्रेस को लगा कि उनसे सलाह-मशविरा कम हो रहा है. अभियान में समन्वय की कमी साफ दिख रही थी. एक तरफ तेजस्वी बेरोजगारी और युवाओं की समस्याओं पर फोकस कर रहे थे, दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े नेता राष्ट्रीय मुद्दों को ज्यादा उठा रहे थे. यह दो-तरफा संदेश मतदाताओं को भ्रमित कर गया.

इसके साथ ही NDA ने अपनी डबल इंजन वाली स्थिर छवि को पूरी ताकत से सामने रखा. मोदी-नीतीश की जोड़ी को लोगों में भरोसे का प्रतीक बताया गया. वहीं INDIA गठबंधन अपनी ओर से ऐसा कोई साझा चेहरा या ठोस संदेश पेश नहीं कर पाया, जो जनता में भरोसा जगाता. नतीजा यह हुआ कि वोटर ने जोखिम लेने के बजाय पुराने और स्थिर विकल्प की ओर रुख किया.

बड़ा सवाल- अब आगे का रास्ता क्या होगा

अब इस हार के बाद INDIA गठबंधन के भीतर सवाल उठ रहे हैं कि आगे का रास्ता क्या होगा. बंगाल और तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों में अगले चुनाव होने वाले हैं और वहां भी स्थिति आसान नहीं है. बंगाल में ममता बनर्जी बार-बार कह चुकी हैं कि कांग्रेस अब इतनी कमजोर स्थिति में है कि वह किसी गठबंधन को बड़ा फायदा नहीं दे पाएगी. उनके लिए असली मुकाबला BJP से है, न कि कांग्रेस से.

तमिलनाडु में स्थिति बिल्कुल अलग है. यहां कांग्रेस और DMK का गठबंधन मजबूत माना जाता है, लेकिन स्थानीय कांग्रेस नेताओं को लगता है कि DMK का 'बड़े भाई' वाला रवैया उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है. वे साझेदारी की शर्तों को दोबारा तय करने की मांग कर रहे हैं. कांग्रेस का मानना है कि उसके 8% वोट DMK के लिए बेहद अहम हैं, खासकर तब जब AIADMK के नेतृत्व में कोई बड़ा विपक्षी मोर्चा खड़ा हो जाए.

इंडी गठबंधन के सामने 2 बड़ी चुनौतियां

भारतीय राजनीति में यह भी चर्चा है कि बिहार में हुई देरी चाहे वह सीट बंटवारे में हो, या संयुक्त रणनीति तय करने में ने भी गठबंधन की गति तोड़ी. कई नेता मानते हैं कि RJD और कांग्रेस दोनों ही अगर शुरू में त्याग और लचीलापन दिखाते, तो अभियान कहीं ज्यादा मजबूत हो सकता था.

अब INDIA गठबंधन के सामने चुनौतियां दो तरह की हैं - एक आंतरिक और दूसरी राजनीतिक. आंतरिक चुनौती यह है कि सहयोगी दल एक-दूसरे पर भरोसा करें और स्पष्ट नेतृत्व मॉडल तय करें. राजनीतिक चुनौती यह है कि बंगाल, तमिलनाडु और आने वाले राज्यों में वह जनता को यह भरोसा दिला सके कि यह सिर्फ सत्ता का गठबंधन नहीं, बल्कि एक वैकल्पिक दृष्टि रखता है.

अब भी नहीं सीखा सबक तो बन जाएगा इतिहास

बिहार में मिली करारी हार गठबंधन के लिए एक बड़ा सबक है. अगर वे इससे सीखकर अपनी रणनीति, नेतृत्व और संदेश को फिर से मजबूत करते हैं, तो वे आगे की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं. लेकिन अगर अंदरूनी मतभेद और अस्पष्ट अभियान ऐसे ही जारी रहे, तो INDIA गठबंधन की राष्ट्रीय राजनीति में साख लगातार कमजोर होती जाएगी.