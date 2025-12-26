टैरिफ, रूसी तेल पर भारत का अमेरिका को फाइनल अल्टीमेटम, पुतिन संग पीएम मोदी का डील प्लान तैयार, भन्ना कर रह जाएंगे ट्रंप

India Final Proposal to USA: लंबे वक्त से भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बात अटकी हुई है. अमेरिका की ओर से न केवल ट्रेड डील की बातचीत को बीच में रोक दिया गया, बल्कि भारत पर पहले 25 फीसदी और फिर रूसी तेल खरीदने की वजह से 25 फीसदी का जुर्माना लगाया गया. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर कुल 50 फीसदी का भारी भरकम टैरिफ ठोक दिया. इसके बाद से ट्रेड डील को लेकर बात अटकी हुई है. अमेरिका की ओर से डील के लिए शर्तें लगाई जा रही हैं. अब भारत ने इसपर फाइनल प्रपोजल दे दिया है.

अमेरिका को भारत का फाइनल प्रपोजल

अमेरिका की ओर से ट्रेड डील को बार-बार अटकाया जा रहा है. अब भारत ने ट्रंप सरकार को डील पर फाइनल प्रपोजल दे दिया है. अमेरिका के साथ ट्रेड डील की बातचीत में भारत झांसे में आने वाला नहीं है. भारत से साफ कर दिया है कि उसपर लगे टैरिफ को 50 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी किया जाए. इसके साथ ही रूसी तेल की खरीद पर लगाए गए 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ को पूरी तरह से हटाया जाए.

भारत ने रखी दो शर्तें

भारत-अमेरिका टेड डील के लिए भारत ने अमेरिका को अपना फाइनल ऑफर भेज दिया है. जिसमें अमेरिकी टैरिफ को 50% टैरिफ को घटाकर 15% और रूसी तेल पर 25 फीसदी टैरिफ को पूरी तरह से खत्म करने की मांग रखी गई है. दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वार्ता (BTA) के लिए भारत ने अपना प्रस्ताव दे दिया है. भारत से साफ कर दिया है कि इस डील का मकसद व्यापार को बढ़ावा देना और तेल आयात पर अतिरिक्त बोझ हटाना है.

किसे-कितना फायदा

भारत के वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि फ्रेमवर्क समझौते पर सहमति जल्दी बन सकती है. उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका की ओर से उनकी मांगों को माना जाएगा. उन्होंने उम्मीद की है कि जनवरी 2026 में भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर सहमति बन सकती है और उसे पूरा किया जा सकता है. अगर अमेरिका भारत की इन मांगों को मान लेता है तो वहां भारतीय वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी. जबकि भारतीय कंपनियों को अमेरिका से नए ऑर्डर मिलने लगेंगे, देश में रोजगार बढ़ेगा, डॉलर का प्रवाह बढ़ने से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी.

रूस के साथ मिलकर भारत का प्लान तैयार

जहां एक ओर अमेरिका के साथ ट्रेड डील को अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है तो वहीं रूस के साथ फ्री ट्रेड डील के लिए बातचीत तेज हो गई है. भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन (EAEU) के बीच FTA की बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है. बता दें कि यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में रूस, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान शामिल हैं. अगर ये फ्री ट्रेड डील हो जाती है तो भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच व्यापार में जबरदस्त इजाफा होगा.

भारत और रूस के बीच डील

भारत और रूस के बीच दोस्ती किसी से छिपी नहीं है. दोनों देशों के बीच वित्त वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड 68.7 अरब डॉलर का कारोबार हुआ है. साल 2030 तक इसे 100 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य है. अब दोनों देशों फ्री ट्रेड डील की ओर बढ़ रहे हैं. दोनों देशों के बीच पहले राउंड की बैठक हाल में ही हुई है. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी कहा था कि भारत रूस के नेतृत्व वाले यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं. अगर ये डील हो जाती है तो अमेरिका के लिए बड़ा झटका होगा.

अमेरिका के लिए झटका

अमेरिका को रूस और भारत की दोस्ती खलती है. अमेरिका की ओर से भारत के रूसी तेल खरीद पर 25 फीसदी की अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया. रूसी सामानों के निर्यात पर पाबंदियां लगाई गई. रूसी तेल कंपनियों पर बैन लगाया गया. भारत समेत दुनिया के तमाम देशों पर चैरिफ लगाकर उन्हें अपनी शर्तों पर ट्रेड डील के लिए करने का हथकंडा अपनाया गया. ऐसे में भारत और रूस के बीच फ्री ट्रेड डील अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हो सकता है.