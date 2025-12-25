जिसने बनाया,उसी से बगावत कर रहा बांग्लादेश,भारत अगर चाहे तो बिना हथियार के ही खत्म कर सकता है खेल,बस एक बटन दबाने की जरूरत

Bangladesh Crisis: 104.48 अरब डॉलर यानी लगभग 8.7 लाख करोड़ रुपये के कर्ज में डूबा बांग्लादेश की आर्थिक सेहत वेंटिलेटर पर पहुंच गई है. राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा के चलते बांग्लादेश दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया है. कम रेवेन्यू, इन्वेस्टमेंट में किल्लत ने सरकारी खजाना खाली कर दिया है. कंपनियां बांग्लादेश छोड़ रही है. देश 14 फीसदी के रफ्तार से बढ़ रहे कर्ज के दलदल में धंसता जा रहा है. जिसके पास खाने के लाले पर रहे हैं, वो बांग्लादेश भारत को धमकी दे रहा है. भारत को गीदड़भभकी देने वाले छोटे से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा चरम पर है, उसने भारत में अपनी वीजा सेवाएं निलंबित कर दी.

किसने किया बांग्लादेश को बर्बाद

बांग्लादेश ने अपनी बर्बादी की कहानी खुद लिखी है. शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद वहां हालात और बिगड़ गए. विद्रोह चरम पर है, सड़कें खून से लाल हैं, लोगों को जिंदा लगाया जा रहा है. जिस देश अर्थव्यवस्था गर्त में है, वहां हिंसा उबाल पर है.जिस देश को कभी भारत ने आजाद कराया, जो देश कभी कभी इकोनॉमी में भारत को टक्कर दे रहा था, अब वो बदतर स्थिति में पहुंच चुका है. अब सवाल ये कि क्या बांग्लादेश भारत के सामने खड़ा होने की स्थिति में है ?

भारत से भरता है बांग्लादेश का पेट,

भारत और बांग्लादेश के बीच गहरा व्यापार कारोबार होता है, लेकिन जो रवैया बांग्लादेश ने अख्तियार किया है, उससे जल्द ही वो देश खुद भूख से तड़पने लगेगा. भारत के गेंहू, चावल, चीनी, प्याज, आलू, लहसन, मसाले, फल, सब्जियां, कपास, रिफाइन, पेट्रोल, डीजल, प्लास्टिक, स्टील, दवाएं यहां तक की बिजली सप्लाई भी भारत से होती है. भारत के बिना उसका काम नहीं चल सकता है. 2022-23 में दोनों देशों का कुल व्‍यापार करीब 16 अरब डॉलर का था. भारत बांग्लादेश से 2 अरब डॉलर का सामान खरीदता है, जबकि बेचना 14 अरब डॉलर से अधिक का है. सिर्फ लेनदेन ही नहीं भारत ने बांग्लादेश की मदद के लिए 8 अरब डॉलर भेजे. जिसकी मदद से वहां सड़कें, रेल, पोर्ट्स तैयार किए गए.

बटन दबाते ही 'अंधेरे' में डूब जाएगा बांग्लादेश

बांग्लादेश में बिजली के कुल सप्लाई में भारत की हिस्सेदारी 17 फीसदी है. यानी अगर भारत एक स्विच ऑफ कर दें तो बांग्लादेश अंधेरे में डूब जाएगा, फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी. उसकी लाइफलाइन ठप हो जाएगी. भारत की एक निजी कंपनी ही वहां अकेले हर दिन करीब 1500 मेगावाट की सप्लाई की सप्लाई करती है.

क्या भारत के बिना बांग्लादेश का काम चल सकता है ?

चीन और पाकिस्तान के दम पर कूद रहा बांग्लादेश ये भूल गया है कि भारत के बिना उसका काम नहीं चल सकता है. जिसकी 94 फीसदी सीमा भारत से सटी हो, जिसकी थाली में भारत का सामन हो, जिसके घर की बत्ती भी भारत के बिना न जलती हो, वो भारत के पंगा लेकर कितने दिन टिक पाएगा. किंग्स कॉलेज लंदन के प्रोफेसर हर्ष पंत की माने तो भारत से जिस लागत पर उसे सस्ता सामान मिल जाता है, चीन या अमेरिका से नहीं मिल पाएगा.

बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का फ्यूल है भारत

अगर साफ शब्दों में कहे तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का ईंधन भारत से आता है. अगर भारत ने हाथ खींचा को बांग्लादेश बर्बाद हो जाएगा. वहां महंगाई चरम पर पहुंच जाएगी. बेरोजगारी और जीडीपी पर सीधा असर दिखेगा. अगर ये कहे कि बांग्लादेश की महंगाई को भारत से थाम रखी है तो गलत नहीं होगा. जिस कीमत पर भारत बांग्लादेश को सामान बेचता है, उसे भाव पर दुनिया का कोई देश उसे नहीं दे सकता है. भारत के बिना उसका व्यापार संभव नहीं है. अगर बंगाल की खाड़ी से वो सामान मंगवाता है तो वो उसके कर्ज से भरे जेब को और भारी कर देगा.

एक ही वार से हो जाएगा धराशायी

बांग्लादेश अपने सबसे बड़े उद्योग टेक्सटायल की वजह से जिंदा है. भारत से कपास खरीदकर वो सस्ते लेबर की बदौलत कपड़ा बनाकर दुनियाभर को बेचता है. भारत अपने कुल कपास और जूट का 35 फीसदी हिस्सा बांग्लादेश को बेचता है. अगर भारत इस सप्लाई को रोक दे तो बांग्लादेश की इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी. क्योंकि बांग्लादेश की इकोनॉमी में कपड़ा उद्योगकी हिस्सेदारी 11 फीसदी की है. अगस्‍त से अब तक बांग्लादश की अर्थव्‍यवस्‍था को करीब 2 लाख करोड़ रुपये की चपत लग चुकी है. ऐसे में भारत के सामने ये देश कहीं नहीं टिकता है.

