Advertisement
trendingNow13052899
Hindi NewsExplainerजिसने बनाया,उसी से बगावत कर रहा बांग्लादेश,भारत अगर चाहे तो बिना हथियार के ही खत्म कर सकता है खेल,बस एक बटन दबाने की जरूरत

जिसने बनाया,उसी से बगावत कर रहा बांग्लादेश,भारत अगर चाहे तो बिना हथियार के ही खत्म कर सकता है खेल,बस एक बटन दबाने की जरूरत

 India Trade with Bangladesh:  8.7 लाख करोड़ रुपये के कर्ज में डूबा बांग्लादेश की आर्थिक सेहत वेंटिलेटर पर पहुंच गई है. राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा के चलते बांग्लादेश दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया है. कम रेवेन्यू, इन्वेस्टमेंट में किल्लत ने सरकारी खजाना खाली कर दिया है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 25, 2025, 12:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जिसने बनाया,उसी से बगावत कर रहा बांग्लादेश,भारत अगर चाहे तो बिना हथियार के ही खत्म कर सकता है खेल,बस एक बटन दबाने की जरूरत

Bangladesh Crisis:  104.48 अरब डॉलर यानी लगभग 8.7 लाख करोड़ रुपये के कर्ज में डूबा बांग्लादेश की आर्थिक सेहत वेंटिलेटर पर पहुंच गई है. राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा के चलते बांग्लादेश दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया है. कम रेवेन्यू, इन्वेस्टमेंट में किल्लत ने सरकारी खजाना खाली कर दिया है. कंपनियां बांग्लादेश छोड़ रही है. देश 14 फीसदी के रफ्तार से बढ़ रहे कर्ज के दलदल में धंसता जा रहा है. जिसके पास खाने के लाले पर रहे हैं, वो बांग्लादेश भारत को धमकी दे रहा है. भारत को गीदड़भभकी देने वाले छोटे से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा चरम पर है, उसने भारत में अपनी वीजा सेवाएं निलंबित कर दी.  

किसने किया बांग्लादेश को बर्बाद  

बांग्लादेश ने अपनी बर्बादी की कहानी खुद लिखी है. शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद वहां हालात और बिगड़ गए. विद्रोह चरम पर है, सड़कें खून से लाल हैं, लोगों को जिंदा लगाया जा रहा है. जिस देश अर्थव्यवस्था गर्त में है, वहां हिंसा उबाल पर है.जिस देश को कभी भारत ने आजाद कराया, जो देश कभी कभी इकोनॉमी में भारत को टक्कर दे रहा था, अब वो बदतर स्थिति में पहुंच चुका है. अब सवाल ये कि क्या बांग्लादेश भारत के सामने खड़ा होने की स्थिति में है ?  

Add Zee News as a Preferred Source

भारत से भरता है बांग्लादेश का पेट,

भारत और बांग्लादेश के बीच गहरा व्यापार कारोबार होता है, लेकिन जो रवैया बांग्लादेश ने अख्तियार किया है, उससे जल्द ही वो देश खुद भूख से तड़पने लगेगा.  भारत के गेंहू, चावल, चीनी, प्याज, आलू, लहसन, मसाले, फल, सब्जियां, कपास, रिफाइन, पेट्रोल, डीजल, प्लास्टिक, स्टील, दवाएं यहां तक की बिजली सप्लाई भी भारत से होती है.  भारत के बिना उसका काम नहीं चल सकता है. 2022-23 में दोनों देशों का कुल व्‍यापार करीब 16 अरब डॉलर का था. भारत बांग्लादेश से 2 अरब डॉलर का सामान खरीदता है, जबकि बेचना 14 अरब डॉलर से अधिक का है.  सिर्फ लेनदेन ही नहीं भारत ने बांग्लादेश की मदद के लिए  8 अरब डॉलर भेजे. जिसकी मदद से वहां सड़कें, रेल, पोर्ट्स तैयार किए गए.  

बटन दबाते ही 'अंधेरे' में डूब जाएगा बांग्लादेश

बांग्लादेश में बिजली के कुल सप्लाई में भारत की हिस्सेदारी 17 फीसदी है. यानी अगर भारत एक स्विच ऑफ कर दें तो बांग्लादेश अंधेरे में डूब जाएगा, फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी. उसकी लाइफलाइन ठप हो जाएगी. भारत की एक निजी कंपनी ही वहां अकेले हर दिन करीब 1500 मेगावाट की सप्लाई की सप्लाई करती है. 

क्या भारत के बिना बांग्लादेश का काम चल सकता है ? 

चीन और पाकिस्तान के दम पर कूद रहा बांग्लादेश ये भूल गया है कि भारत के बिना उसका काम नहीं चल सकता है. जिसकी 94 फीसदी सीमा भारत से सटी हो, जिसकी थाली में भारत का सामन हो, जिसके घर की बत्ती भी भारत के बिना न जलती हो, वो भारत के पंगा लेकर कितने दिन टिक पाएगा. किंग्स कॉलेज लंदन के प्रोफेसर हर्ष पंत की माने तो भारत से जिस लागत पर उसे सस्ता सामान मिल जाता है, चीन या अमेरिका से नहीं मिल पाएगा.  

बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का फ्यूल है भारत

अगर साफ शब्दों में कहे तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का ईंधन भारत से आता है. अगर भारत ने हाथ खींचा को बांग्लादेश बर्बाद हो जाएगा. वहां महंगाई चरम पर पहुंच जाएगी. बेरोजगारी और जीडीपी पर सीधा असर दिखेगा. अगर ये कहे कि बांग्लादेश की महंगाई को भारत से थाम रखी है तो गलत नहीं होगा. जिस कीमत पर भारत बांग्लादेश को सामान बेचता है, उसे भाव पर दुनिया का कोई देश उसे नहीं दे सकता है. भारत के बिना उसका व्यापार संभव नहीं है. अगर बंगाल की खाड़ी से वो सामान मंगवाता है तो वो उसके कर्ज से भरे जेब को और भारी कर देगा.  

एक ही वार से हो जाएगा धराशायी

बांग्लादेश अपने सबसे बड़े उद्योग टेक्सटायल की वजह से जिंदा है. भारत से कपास खरीदकर वो सस्ते लेबर की बदौलत कपड़ा बनाकर दुनियाभर को बेचता है. भारत अपने कुल कपास और जूट का 35 फीसदी हिस्सा बांग्लादेश को बेचता है. अगर भारत इस सप्लाई को रोक दे तो बांग्लादेश की इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी. क्योंकि बांग्लादेश की इकोनॉमी में कपड़ा उद्योगकी हिस्सेदारी 11 फीसदी की है.  अगस्‍त से अब तक बांग्लादश की अर्थव्‍यवस्‍था को करीब 2 लाख करोड़ रुपये की चपत लग चुकी है. ऐसे में भारत के सामने ये देश कहीं नहीं टिकता है.  
  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

bangladesh

Trending news

बदल गया BJP और कांग्रेस का डोनेशन ट्रेंड, जानें किसको कितना मिला चंदा
Political funding
बदल गया BJP और कांग्रेस का डोनेशन ट्रेंड, जानें किसको कितना मिला चंदा
घने कोहरे में 4 डिग्री लुढ़केगा पारा, बारिश होगी? साल के आखिरी हफ्ते पर मौसमी अलर्ट
All India Weather update
घने कोहरे में 4 डिग्री लुढ़केगा पारा, बारिश होगी? साल के आखिरी हफ्ते पर मौसमी अलर्ट
25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है सुशासन दिवस? क्या है अटल बिहारी वाजपेयी से कनेक्शन?
Atal Bihari Vajpayee
25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है सुशासन दिवस? क्या है अटल बिहारी वाजपेयी से कनेक्शन?
उद्धव के राज से हाथ मिलने पर क्‍या बदलेगा? बेटे आदित्‍य ठाकरे ने कह दी 'मन की बात'
BMC elections
उद्धव के राज से हाथ मिलने पर क्‍या बदलेगा? बेटे आदित्‍य ठाकरे ने कह दी 'मन की बात'
कांग्रेस का अहिंदा फॉर्मूला क्‍या है जिसके दम पर सिद्धारमैया रहेंगे कर्नाटक के CM?
CM Siddaramaiah
कांग्रेस का अहिंदा फॉर्मूला क्‍या है जिसके दम पर सिद्धारमैया रहेंगे कर्नाटक के CM?
कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण हादसा, लॉरी की टक्कर से धू-धूकर जली बस, 17 की मौत
Karnataka News
कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण हादसा, लॉरी की टक्कर से धू-धूकर जली बस, 17 की मौत
वाजपेयी जी, आप पाकिस्तान में भी जीत जाएंगे... जब लाहौर के अकबरी किले में गए अटल
Atal Sansmaran
वाजपेयी जी, आप पाकिस्तान में भी जीत जाएंगे... जब लाहौर के अकबरी किले में गए अटल
'खराब हो रही थी पार्टी की इमेज...', क्या 'वायरल वीडियो' बना निशा की गले की फांस?
kolkata News
'खराब हो रही थी पार्टी की इमेज...', क्या 'वायरल वीडियो' बना निशा की गले की फांस?
कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI, राहुल गांधी का पीड़िता को समर्थन
Kuldeep Sengar Bail
कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI, राहुल गांधी का पीड़िता को समर्थन
उत्तर भारत में हड्डियां जमा देने वाली ठंड, कई राज्यों में 6 डिग्री तक गिरेगा पारा
weather update
उत्तर भारत में हड्डियां जमा देने वाली ठंड, कई राज्यों में 6 डिग्री तक गिरेगा पारा