Advertisement
trendingNow13070139
Hindi NewsExplainerट्रंप की 500% टैरिफ धमकी के बीच बढ़ी भारत-ड्रैगन की नजदीकियां, चीन को निर्यात में रिकॉर्ड 33 फीसदी की बढ़त; देखें पिछले 4 वर्षों के आंकड़े

ट्रंप की 500% टैरिफ धमकी के बीच बढ़ी भारत-ड्रैगन की नजदीकियां, चीन को निर्यात में रिकॉर्ड 33 फीसदी की बढ़त; देखें पिछले 4 वर्षों के आंकड़े

India China Trade: ट्रंप टैरिफ के बीच भारत का निर्यात चीन के साथ ऐतिहासिक रूप से बढ़ा है. चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से नवंबर तक के आंकड़ों के अनुसार, भारत के द्वारा चीन को किए गए निर्यात में 33 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. इनमें इलेक्ट्रॉनिक, समुद्री प्रोडक्ट्स समेत अन्य सामानों का काफी अधिक योगदान रहा है. 

 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Jan 10, 2026, 08:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रंप की 500% टैरिफ धमकी के बीच बढ़ी भारत-ड्रैगन की नजदीकियां, चीन को निर्यात में रिकॉर्ड 33 फीसदी की बढ़त; देखें पिछले 4 वर्षों के आंकड़े

India China Trade data: दुनिया में ट्रंप के मनमाने रवैये की काफी चर्चा हो रही है. हाल ही में वे वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को बंधक बनाकर अमेरिकी सेना के द्वारा अपने देश उठा ले आए. ट्रंप के इस कदम से पूरी दुनिया हैरान हो गई. वेनेजुएला पर कंट्रोल करने की बात कहकर अब उनकी नजर ग्रीनलैंड समेत अन्य जगहों और देशों पर है. इस बीच ट्रंप ने भारत के लिए भी एक हैरान कर देने वाला कदम उठाया. जी हां, वेनेजुएला पर हमले के बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट ने रूस प्रतिबंध बिल को मंजूरी दे दी. इससे ट्रंप रूस से तेल की खरीदारी करने वाले देशों पर 500 फीसदी तक का टैरिफ लगा सकते हैं. इन देशों में चीन और ब्राजील के अलावा प्रमुख रूप से भारत भी शामिल है. भारत रूस से तेल लेने के मामले में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है. बहरहाल, ट्रंप की 500 फीसदी वाली इस टैरिफ धमकी और खबर के बीच उन्हें परेशान करने वाली भी एक न्यूज आई है. उधर ट्रंप भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे रहे हैं, वहीं इधर भारत और चीन के बीच ट्रेड काफी बढ़ती हुई दिख रही है. चालू वित्त वर्ष 2025-26 में अप्रैल से लेकर नवंबर तक भारत के द्वारा चीन को भेजे जाने वाले सामानों (भारतीय निर्यात) में 33 फीसदी की रिकॉर्ड बढ़त हुई है. आइए जानते हैं पूरी खबर.

12.22 अरब डॉलर पहुंचा भारत का निर्यात 
अमेरिका से ट्रेड में तनाव के बीच चीन के साथ भारत की ट्रेड सेवाएं तेज हो गई हैं. इसके साथ ही चीन को भारत के द्वारा किए जाने वाले निर्यात में रिकॉर्डतोड़ वृद्धि हुई है. वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, इस चालू वित्त वर्ष में (अप्रैल से नवंबर 2025 तक) चीन के साथ भारत का व्यापार बढ़ा है. इसमें रिकॉर्ड पिछले चार वर्षों की तेजी दिखी है. मिली जानकारी के अनुसार, इस चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से नवंबर तक भारत के द्वारा किए जाने वाले निर्यात में 33 फीसदी की बढ़त हुई है. इस वित्त वर्ष के दौरान अप्रैल से नवंबर तक भारत का चीन को निर्यात अब 12.22 अरब डॉलर का हो गया है. यह पिछले वित्त वर्ष यानी 2024-25 में 9.2 अरब डॉलर का था. 

यह भी पढ़ें- टैर‍िफ लगाने के बाद ट्रंप का अमेर‍िक‍ियों को तोहफा, क्रेड‍िट कार्ड पर लगेगा बस इतना ब्‍याज

Add Zee News as a Preferred Source

 

इन सामानों का सबसे अधिक निर्यात
चीन को भेजे जाने वाले कई सामानों के निर्यात में बढ़ोतरी दिखी है. इनमें सबसे अधिक समुद्री प्रोडक्ट्स, तेल खली, दूरसंचार उपकरण और मसाले आदि हैं. रिपोर्ट के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में जिन सामानों में सबसे अधित बढ़त दिखी, उनमें पापुलेटेड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है. इसका निर्यात 2.39 करोड़ डॉलर से बढ़कर 92.24 करोड़ डॉलर हो गया है. इसके अलावा फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉड्यूल और टेलीफोन के लिए अन्य जरूरी इलेक्ट्रॉनिक सामान भी हैं.  वहीं, भारत के द्वारा निर्यात किए जाने वाले कृषि और समुद्री प्रोडक्ट्स में भी भारी बढ़ोतरी हुई है. इनमें वन्नामेई झींगा, सूखी मिर्च, हरी मूंग, ब्लैक टाइगर झींगा, सूखी मिर्च समेत अन्य सामान हैं. रिपोर्ट के अनुसार, इनके अलावा तांबे और एल्युमिनियम के निर्यात में भी बढ़त हुई है. 

2022 से अब तक चीन को निर्यात के आंकड़ें
> 2022-23: 9.89 अरब डॉलर 
> 2023-24: 10.28 अरब डॉलर 
> 2024-25: 9.2 अरब डॉलर 
> 2025-26: 12.22 अरब डॉलर (अप्रैल से नवंबर तक)

भात पर 50 फीसदी का टैरिफ लागू
मालूम हो कि पिछले साल अगस्त में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर मनमाने ढंग से टैरिफ लगाया था. उन्होंने सबसे पहले 25 फीसदी टैरिफ किया. उसके बाद ट्रंप ने इस टैरिफ को बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया था. उन्होंने इस अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ को लगाने के पीछे का कारण बताया कि भारत, रूस से तेल की खरीदारी करता है इसलिए उसपर यह 25 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है. ट्रंप ने कहा था कि भारत रूस से तेल की खरीदारी करता है और इससे मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल रूस, यूक्रेन के साथ युद्ध में करता है. इस युद्ध के लिए ट्रंप ने भारत को भी जिम्मेदार बताने की कोशिश की थी. तब भारत ने ट्रंप के इस दावे को एक सिरे से खारिज कर दिया था और यह भी कहा था कि देशहित के लिए भारत की मोदी सरकार को जो कदम उठाने होंगे, वो उठाएगी. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने तब अमेरिका को कहा था कि भारत नहीं बल्कि रूस से सबसे अधिक तेल की खरीदारी चीन करता है. 

यह भी पढ़ें- टैरिफ पर US सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले गोल्ड पर निवेशकों की नजर, मौका या जोखिम?

 

भारत की जीडीपी में तेजी बरकरार
ट्रंप टैरिफ के बावजूद भी भारत की जीडीपी तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई दिख रही है. हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर डाटा जारी किया था. इसके अनुमानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 (FY26) में रियल जीडीपी में 7.4% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह वृद्धि दर 6.5% थी. इसमें कहा गया है कि वित्त वर्ष 2025-26 में जीडीपी में करीब 7.4% की वृद्धि का अनुमान है. वित्त वर्ष 2026 में वास्तविक जीडीपी 201.90 लाख करोड़ रुपये के स्तर तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 2025 के लिए जीडीपी का अनंतिम अनुमान (Provisional Estimates) 187.97 लाख करोड़ रुपये था. वित्त वर्ष 2025-26 में नॉमिनल जीडीपी के 357.14 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2024-25 में 330.68 लाख करोड़ रुपये था. रिपोर्ट में भारत की जीडीपी में तेजी बने रहने के संकेत दिए गए हैं. वहीं, कई अन्य एजेंसियों ने भी भारत की जीडीपी ग्रोथ को लेकर पॉजिटिव संकेत दिए हैं. 

चालू वित्त वर्ष के लिए भारतीय जीडीपी ग्रोथ अनुमान
1. मूडीज: 6.4 प्रतिशत
2. वर्ल्ड बैंक: 6.5 प्रतिशत
3. आईएमएफ: 6.6 प्रतिशत
4. आरबीआई: 7.3 प्रतिशत
5. फिच: 7.4 प्रतिशत 

About the Author
author img
Amit Dubey

अमित दुबे Zee News में बतौर Senior Sub Editor के रूप में कार्यरत हैं। वह यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। इन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्...और पढ़ें

TAGS

India China TradeTrump tariff

Trending news

सोमनाथ से चेन्नई का चक्रव्यूह भेदेगी BJP? सौराष्ट्र से आगाज, तमिलनाडु चुनाव पर फोकस
Swabhiman Parva
सोमनाथ से चेन्नई का चक्रव्यूह भेदेगी BJP? सौराष्ट्र से आगाज, तमिलनाडु चुनाव पर फोकस
सरबजीत कौर की भारत वापसी पर फिर लगा ब्रेक, पाकिस्तानी कोर्ट से नहीं दिया परमिट
Today Latest Hindi News
सरबजीत कौर की भारत वापसी पर फिर लगा ब्रेक, पाकिस्तानी कोर्ट से नहीं दिया परमिट
एकनाथ फिर लौटे ड्राइविंग सीट पर, अंबरनाथ में अजित पवार ने किया 'खेला', BJP को झटका
maharashtra news in hindi
एकनाथ फिर लौटे ड्राइविंग सीट पर, अंबरनाथ में अजित पवार ने किया 'खेला', BJP को झटका
प्लेन क्रैश की जांच करने वाली AAIB, एटीसी टावर के अंदर कैमरे चाहती हैं; वजह क्या है?
ATC
प्लेन क्रैश की जांच करने वाली AAIB, एटीसी टावर के अंदर कैमरे चाहती हैं; वजह क्या है?
लद्दाख के सबसे ऊंचे गांव में 24 घंटे मिलेगी बिजली, Army Day परेड से पहले बड़ा तोहफा
Ladakh
लद्दाख के सबसे ऊंचे गांव में 24 घंटे मिलेगी बिजली, Army Day परेड से पहले बड़ा तोहफा
एक और पाक चैनल पर 'डिजिटल स्ट्राइक', भारत के खिलाफ 'जहर' उगलने का चलता था धंधा
Pakistan
एक और पाक चैनल पर 'डिजिटल स्ट्राइक', भारत के खिलाफ 'जहर' उगलने का चलता था धंधा
कार चालक ने मचाई तबाही, डिवाइडर तोड़ने के बाद रेस्टोरेंट की दीवार को मारी टक्कर
bengaluru news
कार चालक ने मचाई तबाही, डिवाइडर तोड़ने के बाद रेस्टोरेंट की दीवार को मारी टक्कर
बंगाल में ED के एक्शन पर भड़के सिब्बल, पूछा- क्यों चाहिए सारी फाइल्स?
West Bengal
बंगाल में ED के एक्शन पर भड़के सिब्बल, पूछा- क्यों चाहिए सारी फाइल्स?
टेकऑफ के थोड़ी देर बाद मुंह के बल जमीन पर गिरा प्लेन, कई लोग घायल; बाल-बाल बची जान
plane crash news
टेकऑफ के थोड़ी देर बाद मुंह के बल जमीन पर गिरा प्लेन, कई लोग घायल; बाल-बाल बची जान
I-PAC केस में कानूनी लड़ाई तेज, ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया कैविएट
Mamata Banerjee
I-PAC केस में कानूनी लड़ाई तेज, ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया कैविएट