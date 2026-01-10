ट्रंप की 500% टैरिफ धमकी के बीच बढ़ी भारत-ड्रैगन की नजदीकियां, चीन को निर्यात में रिकॉर्ड 33 फीसदी की बढ़त; देखें पिछले 4 वर्षों के आंकड़े

India China Trade data: दुनिया में ट्रंप के मनमाने रवैये की काफी चर्चा हो रही है. हाल ही में वे वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को बंधक बनाकर अमेरिकी सेना के द्वारा अपने देश उठा ले आए. ट्रंप के इस कदम से पूरी दुनिया हैरान हो गई. वेनेजुएला पर कंट्रोल करने की बात कहकर अब उनकी नजर ग्रीनलैंड समेत अन्य जगहों और देशों पर है. इस बीच ट्रंप ने भारत के लिए भी एक हैरान कर देने वाला कदम उठाया. जी हां, वेनेजुएला पर हमले के बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट ने रूस प्रतिबंध बिल को मंजूरी दे दी. इससे ट्रंप रूस से तेल की खरीदारी करने वाले देशों पर 500 फीसदी तक का टैरिफ लगा सकते हैं. इन देशों में चीन और ब्राजील के अलावा प्रमुख रूप से भारत भी शामिल है. भारत रूस से तेल लेने के मामले में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है. बहरहाल, ट्रंप की 500 फीसदी वाली इस टैरिफ धमकी और खबर के बीच उन्हें परेशान करने वाली भी एक न्यूज आई है. उधर ट्रंप भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे रहे हैं, वहीं इधर भारत और चीन के बीच ट्रेड काफी बढ़ती हुई दिख रही है. चालू वित्त वर्ष 2025-26 में अप्रैल से लेकर नवंबर तक भारत के द्वारा चीन को भेजे जाने वाले सामानों (भारतीय निर्यात) में 33 फीसदी की रिकॉर्ड बढ़त हुई है. आइए जानते हैं पूरी खबर.

12.22 अरब डॉलर पहुंचा भारत का निर्यात

अमेरिका से ट्रेड में तनाव के बीच चीन के साथ भारत की ट्रेड सेवाएं तेज हो गई हैं. इसके साथ ही चीन को भारत के द्वारा किए जाने वाले निर्यात में रिकॉर्डतोड़ वृद्धि हुई है. वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, इस चालू वित्त वर्ष में (अप्रैल से नवंबर 2025 तक) चीन के साथ भारत का व्यापार बढ़ा है. इसमें रिकॉर्ड पिछले चार वर्षों की तेजी दिखी है. मिली जानकारी के अनुसार, इस चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से नवंबर तक भारत के द्वारा किए जाने वाले निर्यात में 33 फीसदी की बढ़त हुई है. इस वित्त वर्ष के दौरान अप्रैल से नवंबर तक भारत का चीन को निर्यात अब 12.22 अरब डॉलर का हो गया है. यह पिछले वित्त वर्ष यानी 2024-25 में 9.2 अरब डॉलर का था.

इन सामानों का सबसे अधिक निर्यात

चीन को भेजे जाने वाले कई सामानों के निर्यात में बढ़ोतरी दिखी है. इनमें सबसे अधिक समुद्री प्रोडक्ट्स, तेल खली, दूरसंचार उपकरण और मसाले आदि हैं. रिपोर्ट के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में जिन सामानों में सबसे अधित बढ़त दिखी, उनमें पापुलेटेड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है. इसका निर्यात 2.39 करोड़ डॉलर से बढ़कर 92.24 करोड़ डॉलर हो गया है. इसके अलावा फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉड्यूल और टेलीफोन के लिए अन्य जरूरी इलेक्ट्रॉनिक सामान भी हैं. वहीं, भारत के द्वारा निर्यात किए जाने वाले कृषि और समुद्री प्रोडक्ट्स में भी भारी बढ़ोतरी हुई है. इनमें वन्नामेई झींगा, सूखी मिर्च, हरी मूंग, ब्लैक टाइगर झींगा, सूखी मिर्च समेत अन्य सामान हैं. रिपोर्ट के अनुसार, इनके अलावा तांबे और एल्युमिनियम के निर्यात में भी बढ़त हुई है.

2022 से अब तक चीन को निर्यात के आंकड़ें

> 2022-23: 9.89 अरब डॉलर

> 2023-24: 10.28 अरब डॉलर

> 2024-25: 9.2 अरब डॉलर

> 2025-26: 12.22 अरब डॉलर (अप्रैल से नवंबर तक)

भात पर 50 फीसदी का टैरिफ लागू

मालूम हो कि पिछले साल अगस्त में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर मनमाने ढंग से टैरिफ लगाया था. उन्होंने सबसे पहले 25 फीसदी टैरिफ किया. उसके बाद ट्रंप ने इस टैरिफ को बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया था. उन्होंने इस अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ को लगाने के पीछे का कारण बताया कि भारत, रूस से तेल की खरीदारी करता है इसलिए उसपर यह 25 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है. ट्रंप ने कहा था कि भारत रूस से तेल की खरीदारी करता है और इससे मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल रूस, यूक्रेन के साथ युद्ध में करता है. इस युद्ध के लिए ट्रंप ने भारत को भी जिम्मेदार बताने की कोशिश की थी. तब भारत ने ट्रंप के इस दावे को एक सिरे से खारिज कर दिया था और यह भी कहा था कि देशहित के लिए भारत की मोदी सरकार को जो कदम उठाने होंगे, वो उठाएगी. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने तब अमेरिका को कहा था कि भारत नहीं बल्कि रूस से सबसे अधिक तेल की खरीदारी चीन करता है.

भारत की जीडीपी में तेजी बरकरार

ट्रंप टैरिफ के बावजूद भी भारत की जीडीपी तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई दिख रही है. हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर डाटा जारी किया था. इसके अनुमानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 (FY26) में रियल जीडीपी में 7.4% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह वृद्धि दर 6.5% थी. इसमें कहा गया है कि वित्त वर्ष 2025-26 में जीडीपी में करीब 7.4% की वृद्धि का अनुमान है. वित्त वर्ष 2026 में वास्तविक जीडीपी 201.90 लाख करोड़ रुपये के स्तर तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 2025 के लिए जीडीपी का अनंतिम अनुमान (Provisional Estimates) 187.97 लाख करोड़ रुपये था. वित्त वर्ष 2025-26 में नॉमिनल जीडीपी के 357.14 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2024-25 में 330.68 लाख करोड़ रुपये था. रिपोर्ट में भारत की जीडीपी में तेजी बने रहने के संकेत दिए गए हैं. वहीं, कई अन्य एजेंसियों ने भी भारत की जीडीपी ग्रोथ को लेकर पॉजिटिव संकेत दिए हैं.

चालू वित्त वर्ष के लिए भारतीय जीडीपी ग्रोथ अनुमान

1. मूडीज: 6.4 प्रतिशत

2. वर्ल्ड बैंक: 6.5 प्रतिशत

3. आईएमएफ: 6.6 प्रतिशत

4. आरबीआई: 7.3 प्रतिशत

5. फिच: 7.4 प्रतिशत