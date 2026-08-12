भारत का 64 साल पहले खोया जमीन का वो 'कीमती टुकड़ा', जिस पर कुंडली मारकर बैठा है 'ड्रैगन'; अब गंवाए जाने के खौफ से परेशान

Why China does not want to give up Longju Area? क्या चीन इंच-प्रति इंच आगे बढ़ते हुए भारत के इलाकों पर कब्जा करता जा रहा है? क्या उसने अरुणाचल प्रदेश के लोंगजू (Longju) नामक स्थान को अपने कब्जे में ले लिया है? सोशल मीडिया पर अरुणाचल प्रदेश से जुड़े इस तरह के दावों को सरकार ने खारिज कर दिया है. सूत्रों के अनुसार, भारतीय सेना और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) सीमा पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं. वे बारीकी से चीन की हर हलचल पर पैनी नजर बनाए हुए हैं. साथ ही, सरहद पार के इलाके में ड्रैगन की ओर से किए जा रहे बदलावों को भी बारीकी से नोटिस कर रहे हैं.