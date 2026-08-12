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भारत का 64 साल पहले खोया जमीन का वो 'कीमती टुकड़ा', जिस पर कुंडली मारकर बैठा है 'ड्रैगन'; अब गंवाए जाने के खौफ से परेशान

India-China Dispute over Longju Area: भारत ने 64 साल पहले अरुणाचल प्रदेश में अपनी जमीन का 'कीमती टुकड़ा' चीन के हाथों गंवा दिया था. उस टुकड़े पर 'ड्रैगन' अब तक कुंडली मारकर बैठा है. हालांकि, उसके लिए ऐसा करना आसान नहीं है. वह हर वक्त उस टुकड़े को गंवाए जाने के डर में जीता रहता है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 12, 2026, 04:51 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 07:35 AM IST
भारत का 64 साल पहले खोया जमीन का वो 'कीमती टुकड़ा', जिस पर कुंडली मारकर बैठा है 'ड्रैगन'; अब गंवाए जाने के खौफ से परेशान

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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