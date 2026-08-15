/अब भारत सिर्फ खरीदता नहीं हथियार बेचता भी है...एक दशक में कैसे 360 डिग्री पलटा गेम?

India Defence Export: एक वक्त था, जब भारत मिसाइलों, गोला-बारूद और हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता था. एक-एक सामान के लिए सेना को दशकों तक इंतजार करना पड़ता था. लेकिन अब गंगा में बहुत पानी बह चुका है. गुजरा वक्त सबक और इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है.भारत समझ चुका है कि अगर दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना है तो जरूरी है कि अपने पैरों पर खड़े होना. घर में हथियार बनाना. और यहीं तक नहीं रुकना. उसे दुनिया के बाजार में बेचना.
पिछले एक दशक में भारत के रक्षा क्षेत्र ने रॉकेट की स्पीड पकड़ी है. 'आत्मनिर्भर भारत' की सोच, लगातार सुधार, निवेश और देश में हुए इनोवेशन ने देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है. घरेलू रक्षा औद्योगिक आधार का भी काफी विस्तार हुआ है. भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि अगर वह बुद्ध के रास्ते पर चलकर दुनिया को शांति का पाठ पढ़ा सकता है तो दुश्मनों के नापाक इरादों को नेस्तनाबूद करने के लिए घर में बनी मिसाइलों से उसे मिट्टी में भी मिला सकता है. अब भारत के रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों से समझते हैं कि कैसे रक्षा क्षेत्र में भारत की ताकत लगातार डिफेंस प्रोडक्शन और डिफेंस एक्सपोर्ट्स में बढ़ती जा रही है.
साल 2013-14 तक भारत का रक्षा बजट 2.53 लाख करोड़ रुपये था. जो 2026-27 में बढ़कर 7.85 लाख करोड़ रुपये हो गया है.
जबकि पूंजीगत खर्च (Capital Expenditure) भी 2014–15 में 94,587.95 करोड़ रुपये से बढ़कर 2026–27 में 2.19 लाख करोड़ रुपये हो गया, जिससे लगातार आधुनिकीकरण संभव हुआ.
2025-26 में रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड ₹1.78 लाख करोड़ तक पहुंच गया.इसमें 76% उत्पादन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से और 24% निजी क्षेत्र से हुआ.
रक्षा निर्यात 2013–14 में 686 करोड़ रुपये था, जो 2025-26 में बढ़कर 38,424 करोड़ रुपये हो गया. निर्यात 80 से ज्यादा देशों तक पहुंच रहा है और 12 वर्षों में इसमें 5,500% से ज्यादा का इजाफा हुआ है.
वित्त वर्ष 2025-26 में डिफेंस एक्सपोर्ट में प्राइवेट सेक्टर का योगदान 17,353 करोड़ रुपये (45.16%) रहा, जबकि रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का योगदान 21,071 करोड़ रुपये (54.84%) रहा.
सरकार का टारगेट 2029 तक सालाना रक्षा उत्पादन में ₹3 लाख करोड़ और निर्यात में 50,000 करोड़ रुपये तक पहुंचना है.
डिफेंस के रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट, जो साल 2014-15 में 13,716.14 करोड़ रुपये था, वह बढ़कर 2026-27 में 29,100 करोड़ रुपये हो गया, जो 112% से ज्यादा की बढ़ोतरी है.
2022-23 से, डिफेंस R&D बजट का 25% इंडस्ट्री, स्टार्ट-अप और एकेडेमिया के लिए खोल दिया गया है.
2025-26 में, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और भारत डायनामिक्स जैसी डिफेंस PSU ने 21,071 करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट किया, जो 151% ज्यादा है और इसने प्राइवेट सेक्टर के 17,353 करोड़ रुपये के आंकड़े को पीछे छोड़ दिया.
लेकिन सालाना आंकड़ा उतार-चढ़ाव वाला रहता है क्योंकि कुछ बड़ी डिलीवरी कुल आंकड़े में तेजी से बदलाव ला सकती हैं.
भारत की सबसे बड़ी डिफेंस खरीद संस्था, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल (DAC) ने DRDO की तरफ से डिजाइन किए गए और भारतीय इंडस्ट्रीज की ओर से बनाए गए सिस्टम के लिए ₹6 लाख करोड़ से ज्यादा की 'एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी' (AoN) को मंजूरी दी है.
देश में बनी चीजों की बड़ी खरीद से जंग की क्षमताएं मजबूत हो रही हैं.मंजूरी में ₹62,000 करोड़ के 97 तेजस Mk-1A फाइटर जेट और ₹62,700 करोड़ के 156 LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर शामिल हैं. इन खरीद से भारत की घरेलू एयरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्षमताएं बढ़ रही हैं.
भारतीय सेना ने अपने पास मौजूद 175 तरह के गोला-बारूद में से 159 को देश में ही बनाकर लगभग 91% आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है.
भारत ने अग्नि-4 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और अग्नि-5 लॉन्ग रेंज सरफेस-टू-सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिससे उनके ऑपरेशनल और टेक्निकल पैरामीटर्स की पुष्टि हुई है.
TARA ग्लाइड वेपन और RudraM-II एयर-टू-सरफेस मिसाइल ने भी जमीनी लक्ष्यों के खिलाफ देश में बनी सटीक हमले की क्षमता का प्रदर्शन किया है.
DRDO ने कई स्वदेशी सिस्टम विकसित किए हैं, जिनमें कुशा लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल और वेरी शॉर्ट-रेंज एयर डिफेंस सिस्टम (VSHORADS) शामिल हैं. मिसाइल इंटरसेप्टर, शॉर्ट-रेंज हथियार और लेजर टेक्नोलॉजी को मिलाकर बनाए गए एक इंटीग्रेटेड एयर-डिफेंस सिस्टम का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है.
DRDO ने हाइपरसोनिक मिसाइल के विकास में मदद करने वाले एक्टिवली कूल्ड स्क्रैमजेट कॉम्बस्टर का 12 मिनट का ग्राउंड टेस्ट सफलतापूर्वक किया.
भारतीय नौसेना ने INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वाघशीर समेत 12 युद्धपोत और पनडुब्बियां शामिल कीं.
75% से ज्यादा स्वदेशी पुर्जों से बनी स्टील्थ फ्रिगेट, INS महेंद्रगिरि भी सर्विस में शामिल हुए.
11 'नेक्स्ट जेनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स' में से पहला, 'शची' लॉन्च किया गया. INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भी शामिल किया गया, जिससे स्वदेशी 'संधायक-क्लास' सर्वे बेड़ा पूरा हुआ और समुद्री निगरानी व सर्वे की क्षमताएं बढ़ीं.
DRDO ने 'नेवल एंटी-शिप मिसाइल-मीडियम रेंज' का सफल परीक्षण किया और मल्टी-लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता का प्रदर्शन किया. इससे हवा और समुद्र से जुड़े अलग-अलग खतरों का सामना करने की भारत की क्षमता मजबूत हो रही है.
फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस डील भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट का सबसे साफ उदाहरण है. 2022 में, मनीला ने जमीन से मार करने वाली तीन ब्रह्मोस बैटरी के लिए 375 मिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया. भारत ने 2024 और 2026 की शुरुआत के बीच इन सिस्टम्स को एयरलिफ्ट किया, और फिलीपीन मरीन ने नवंबर 2025 में अपनी पहली बैटरी का अनावरण किया.
मनीला अब नौ और बैटरी की मांग कर रहा है, जबकि भारत ने एक्सटेंडेड-रेंज वाला वर्जन ऑफर किया है. रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के अनुसार, वियतनाम ने भी ब्रह्मोस के लिए डील साइन की है, जबकि इंडोनेशिया के साथ बातचीत अंतिम चरण में है.अगर ये डील पूरी हो जाती हैं, तो ब्रह्मोस साउथ चाइना सी क्षेत्र में भारत की पहचान बन सकता है.
आर्मेनिया एक और अहम ग्राहक के रूप में उभरा है. येरेवन ने 2020 से भारतीय हथियारों के लिए लगभग 2 बिलियन डॉलर की डील साइन की है, जिसमें आकाश एयर-डिफेंस सिस्टम, पिनाका मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर, ATAGS 155 mm होवित्जर, स्वाति वेपन-लोकेटिंग रडार, MArG आर्टिलरी सिस्टम और एंटी-ड्रोन सिस्टम शामिल हैं.खरीद का दायरा मायने रखता है: भारत अब केवल एक खास प्रोडक्ट नहीं, बल्कि युद्ध के मैदान में इस्तेमाल होने वाले सिस्टम्स का एक बढ़ता हुआ पोर्टफोलियो बेच रहा है.
इस बदलाव के पीछे पॉलिसी का बड़ा हाथ रहा है. 2020 की रक्षा उत्पादन और निर्यात प्रोत्साहन नीति ने निर्यात के लक्ष्य तय किए, जबकि लगातार 'पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट' (स्वदेशीकरण की सकारात्मक सूची) ने आयात को सीमित किया और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया.
FDI की सीमा को ऑटोमैटिक रूट से 74% और सरकारी मंजूरी के साथ 100% तक आसान बनाया गया. iDEX पहल ने स्टार्ट-अप और MSME को सपोर्ट किया, एक ऑनलाइन ऑथराइजेशन सिस्टम ने मंजूरी के समय को कम किया, और उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर ने मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाए. 2025-26 तक, रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर की संख्या बढ़कर 145 कंपनियों तक पहुंच गई.
मई 2025 में 'ऑपरेशन सिंदूर' ने एक और संभावित फायदा दिया-कॉम्बैट वैलिडेशन (जंग में इस्तेमाल की पुष्टि). ब्रह्मोस, आकाश और आकाशतीर जैसे सिस्टम्स को परखा गया, जिससे भारतीय निर्माताओं को ग्लोबल हथियारों के बाजारा में एक अहम चीज मिली-जंग के मैदान में भरोसा.
लेकिन एक बात जो थोड़ी परेशानी वाली है, वह यह है.भारत अभी भी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है.
SIPRI का अनुमान है कि 2021-25 के दौरान दुनिया भर में हुए हथियारों के आयात में भारत की हिस्सेदारी 8.2% थी, और इस मामले में वह सिर्फ यूक्रेन से पीछे था. हथियारों के वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 1% से भी कम है.
निर्यात के रिकॉर्ड आंकड़ों का एक बड़ा हिस्सा पूरे भारतीय प्लेटफॉर्म के बजाय पुर्जों और सब-असेंबली से बना है.
निर्भरता का स्वरूप बदल रहा है, लेकिन यह पूरी तरह खत्म नहीं हो रही है. एक दशक पहले भारत के हथियार आयात में रूस की हिस्सेदारी लगभग 70% थी, जो अब घटकर 40% से भी कम हो गई है.
इस कमी को फ्रांस और इजरायल ने काफी हद तक पूरा किया है. भारतीय उत्पाद के तौर पर बेचे जाने वाले कई सिस्टम अभी भी आयातित इंजन, सेमीकंडक्टर और अहम सब-सिस्टम पर निर्भर हैं.
तेजस Mk-1A इसका एक चेतावनी भरा उदाहरण है. GE एयरोस्पेस के F404 इंजन की सप्लाई में देरी के कारण इसकी डिलीवरी रुकी हुई है.
इससे उस इंडस्ट्री की कमज़ोरी उजागर होती है जो अभी तक अपनी सप्लाई चेन की हर अहम कड़ी पर नियंत्रण नहीं बना पाई है.
फाइनेंसिंग, बिक्री के बाद की सर्विस और डिलीवरी के समय के मामले में भी भारत स्थापित निर्यातकों से पीछे है.
खरीदार कीमत के साथ-साथ इन बातों पर भी उतना ही ध्यान देते हैं. इसलिए असली परीक्षा अभी बाकी है.
भारत ने मिसाइल, आर्टिलरी और एयर डिफेंस के क्षेत्र में बड़ी कामयाबी हासिल की है. ब्रह्मोस, पिनाका, ATAGS और आकाश जैसे हथियारों के लिए विदेशी खरीदार भी मिल चुके हैं.
अब जो काम बाकी है, वह है बड़े प्लेटफॉर्म-जैसे फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और युद्धपोत के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाना, जिन्हें दशकों तक बेचा और सपोर्ट किया जाता है.
50,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा एक हकीकत भरा पड़ाव बनेगा या सिर्फ एक और लक्ष्य बनकर रह जाएगा, यह इसी बदलाव पर निर्भर करेगा. निर्यात में आया उछाल सच है.
लेकिन रणनीतिक स्वायत्तता को इस आधार पर नहीं मापा जाएगा कि भारत कितना निर्यात करता है, बल्कि इस आधार पर मापा जाएगा कि जो कुछ वह बेचता है और खरीदता है उसमें से कितना वह आखिरकार खुद बना सकता है.