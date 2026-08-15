/अब भारत सिर्फ खरीदता नहीं हथियार बेचता भी है...एक दशक में कैसे 360 डिग्री पलटा गेम?

SIPRI का अनुमान है कि 2021-25 के दौरान दुनिया भर में हुए हथियारों के आयात में भारत की हिस्सेदारी 8.2% थी, और इस मामले में वह सिर्फ यूक्रेन से पीछे था. हथियारों के वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 1% से भी कम है.

निर्यात के रिकॉर्ड आंकड़ों का एक बड़ा हिस्सा पूरे भारतीय प्लेटफॉर्म के बजाय पुर्जों और सब-असेंबली से बना है.

निर्भरता का स्वरूप बदल रहा है, लेकिन यह पूरी तरह खत्म नहीं हो रही है. एक दशक पहले भारत के हथियार आयात में रूस की हिस्सेदारी लगभग 70% थी, जो अब घटकर 40% से भी कम हो गई है.

इस कमी को फ्रांस और इजरायल ने काफी हद तक पूरा किया है. भारतीय उत्पाद के तौर पर बेचे जाने वाले कई सिस्टम अभी भी आयातित इंजन, सेमीकंडक्टर और अहम सब-सिस्टम पर निर्भर हैं.

तेजस Mk-1A इसका एक चेतावनी भरा उदाहरण है. GE एयरोस्पेस के F404 इंजन की सप्लाई में देरी के कारण इसकी डिलीवरी रुकी हुई है.

इससे उस इंडस्ट्री की कमज़ोरी उजागर होती है जो अभी तक अपनी सप्लाई चेन की हर अहम कड़ी पर नियंत्रण नहीं बना पाई है.

फाइनेंसिंग, बिक्री के बाद की सर्विस और डिलीवरी के समय के मामले में भी भारत स्थापित निर्यातकों से पीछे है.

खरीदार कीमत के साथ-साथ इन बातों पर भी उतना ही ध्यान देते हैं. इसलिए असली परीक्षा अभी बाकी है.

भारत ने मिसाइल, आर्टिलरी और एयर डिफेंस के क्षेत्र में बड़ी कामयाबी हासिल की है. ब्रह्मोस, पिनाका, ATAGS और आकाश जैसे हथियारों के लिए विदेशी खरीदार भी मिल चुके हैं.

अब जो काम बाकी है, वह है बड़े प्लेटफॉर्म-जैसे फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और युद्धपोत के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाना, जिन्हें दशकों तक बेचा और सपोर्ट किया जाता है.

50,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा एक हकीकत भरा पड़ाव बनेगा या सिर्फ एक और लक्ष्य बनकर रह जाएगा, यह इसी बदलाव पर निर्भर करेगा. निर्यात में आया उछाल सच है.